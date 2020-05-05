УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3937 відвідувачів онлайн
Новини
30 296 143

Злитий Тищенко. Як "Слуги народу" поховали амбіції про мера Києва. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як і чому "Слуги народу" злили можливого кандидата в мери Києва.

Після скандалу з "Велюр" стало очевидно - "Слуги народу" так злякалися народного обурення на такий "велюровий" карантин, що дружно взялися своїми ж руками ліквідувати мерські перспективи скандального ресторатора.

Отже, як Зе-команда з'їла потенційного кандидата в мери столиці? Які тепер шанси у "слуг народу" перемогти на місцевих виборах восени? І який єдиний лайфхак застосовує Володимир Зеленський для вирішення всіх зашкварів з підлеглими?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Автор: 

Слуга народу (2859) Данилюк-Ярмолаєва Марина (363) Тищенко Микола (353)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
Слуги народа скоро всё похоронят...
показати весь коментар
05.05.2020 19:24 Відповісти
+34
Упаси, Господь, от таких "мэров"! Помнится, когда-то тролили Педалика за его не очень широкий разговорный запас. Так вот, Виталик- это умница, полиглот и интеллектуал рядом с тИЩЕНКО. Подобного придурка еще не доводилось встречать. Не зря он к "СН" прилепился.
показати весь коментар
05.05.2020 19:28 Відповісти
+25
а ото котлетно-галетное еще имело мэрские амбиции? ))))
ой...даже не знаю что сказать - не силен в психиатрии - мания величия? или просто... скудоумие???
показати весь коментар
05.05.2020 19:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Злитий Тищенко. Як "Слуги народу" поховали амбіції про мера Києва - Цензор.НЕТ 2182
показати весь коментар
05.05.2020 20:43 Відповісти
це тра' бути зовсім непритомним шоп забути цей апсурд
показати весь коментар
05.05.2020 20:47 Відповісти
А що Тищенко, він же не має до ресторану відношення як він казав на камеру журналіста. Ресторан оштрафувати і закрити на невизначений термін
показати весь коментар
05.05.2020 20:23 Відповісти
Киву в мэры Киева!!!
показати весь коментар
05.05.2020 20:50 Відповісти
ага, і перейменувати столицю - Ківов
показати весь коментар
05.05.2020 20:52 Відповісти
На х*р этот беспонтовый вброс? Тищенко и не собирался в мэры!Отвлекающий маневр - ведь давно ясно: тут на всех провластных каналах "и швец, и жнец, и на дуде игрец" Пальчевский ! этот ломится на мэрство, не стесняясь в методах и средствах! а вы - Коля -котлета...
показати весь коментар
05.05.2020 21:05 Відповісти
пасмотрім
показати весь коментар
05.05.2020 21:07 Відповісти
Пальчевскому не надо ломиться,народ и так видит и понимает,что он по сравнению с этой братией маргинальной и тупой,самый адекватный и умный,и было бы не плохо,чтобы таких как Пальчевский ,было бы побольше в политике.
показати весь коментар
05.05.2020 22:42 Відповісти
"слуги народа" хреново себе представляют, что такое Народное Возмущение.......
показати весь коментар
05.05.2020 21:12 Відповісти
ти зна' - йа тоже саме
показати весь коментар
05.05.2020 21:16 Відповісти
йти погибати на барикади шоп потім до власті вернулись найзапекліші антимайданівці та риги - нах воно нада
показати весь коментар
05.05.2020 21:17 Відповісти
та нiхто ж не примушує - сидiть вдома, та дивiться ящик.......
показати весь коментар
05.05.2020 21:29 Відповісти
Наскільки я знаю, ніхто з представників шоколадного цеху і так не загинув на Майдані.
показати весь коментар
06.05.2020 10:59 Відповісти
а шо таке шоколадний цех? Бо на Майдані були сотні
показати весь коментар
06.05.2020 12:17 Відповісти
шо-то немного не понял......
показати весь коментар
05.05.2020 21:25 Відповісти
Айяа кацапоффф кат ты ефрейеф.
показати весь коментар
05.05.2020 21:49 Відповісти
ага, значить твоя жінка - кацапка
показати весь коментар
05.05.2020 22:02 Відповісти
А твайа Сара?
показати весь коментар
05.05.2020 22:03 Відповісти
ти не збагнув як росте гілка коментарів?
показати весь коментар
06.05.2020 12:19 Відповісти
Привед! Ты за меня и сегодня всомнил,ярат!
показати весь коментар
06.05.2020 12:20 Відповісти
салюд! Мені тут старий кінь отвєтку кинув, от і тебе побачив, а так би затірявся п твій посил
показати весь коментар
06.05.2020 12:44 Відповісти
Нашу сфетську бесіду геть усью витерли падльюки!
показати весь коментар
06.05.2020 12:46 Відповісти
еге ж, падонкі! таку культурну жемчужину унічтожили
показати весь коментар
06.05.2020 13:25 Відповісти
сливать можно что-то...мыколка-ноль.....
показати весь коментар
05.05.2020 22:35 Відповісти
Президент тупал ножкой, а кулачком постолу стучал?
показати весь коментар
06.05.2020 10:51 Відповісти
Які там "підвищені тони", якщо Ара Хамія боїться пискнути на членів фракції аби ті зі страху не порозбігалися. Бо, тоді не стане коал в коаліції і доведеться або йти на угоди з опонентами, або на перевибори. Тож, всі оті побасєнки по "підвищені тони" повне фуфло для лохів.
показати весь коментар
06.05.2020 11:02 Відповісти
Да в дурке место всех уродов народа во главе с бубочкой.
показати весь коментар
06.05.2020 11:32 Відповісти
Кандидата??? Ну чому мером столиці обов*язково має бути дибіл???
показати весь коментар
06.05.2020 21:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 