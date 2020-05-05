Злитий Тищенко. Як "Слуги народу" поховали амбіції про мера Києва. ВIДЕО
У новому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як і чому "Слуги народу" злили можливого кандидата в мери Києва.
Після скандалу з "Велюр" стало очевидно - "Слуги народу" так злякалися народного обурення на такий "велюровий" карантин, що дружно взялися своїми ж руками ліквідувати мерські перспективи скандального ресторатора.
Отже, як Зе-команда з'їла потенційного кандидата в мери столиці? Які тепер шанси у "слуг народу" перемогти на місцевих виборах восени? І який єдиний лайфхак застосовує Володимир Зеленський для вирішення всіх зашкварів з підлеглими?
Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.
oqobo
показати весь коментар05.05.2020 20:43 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
oqobo
показати весь коментар05.05.2020 20:47 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Volodymyr Fediv
показати весь коментар05.05.2020 20:23 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Splav
показати весь коментар05.05.2020 20:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
oqobo
показати весь коментар05.05.2020 20:52 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Анаболий Метаныч
показати весь коментар05.05.2020 21:05 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
oqobo
показати весь коментар05.05.2020 21:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
katyaa126
показати весь коментар05.05.2020 22:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Йцу Кенг #461207
показати весь коментар05.05.2020 21:12 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
oqobo
показати весь коментар05.05.2020 21:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
oqobo
показати весь коментар05.05.2020 21:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Йцу Кенг #461207
показати весь коментар05.05.2020 21:29 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Cтарий Кінь
показати весь коментар06.05.2020 10:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
oqobo
показати весь коментар06.05.2020 12:17 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Йцу Кенг #461207
показати весь коментар05.05.2020 21:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Valeriy Valeriy
показати весь коментар05.05.2020 21:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
oqobo
показати весь коментар05.05.2020 22:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Valeriy Valeriy
показати весь коментар05.05.2020 22:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
oqobo
показати весь коментар06.05.2020 12:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Valeriy Valeriy
показати весь коментар06.05.2020 12:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
oqobo
показати весь коментар06.05.2020 12:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Valeriy Valeriy
показати весь коментар06.05.2020 12:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
oqobo
показати весь коментар06.05.2020 13:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Nikos KGB
показати весь коментар05.05.2020 22:35 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Cтарий Кінь
показати весь коментар06.05.2020 10:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Cтарий Кінь
показати весь коментар06.05.2020 11:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
yakutua
показати весь коментар06.05.2020 11:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Віталій Українець #416086
показати весь коментар06.05.2020 21:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ой...даже не знаю что сказать - не силен в психиатрии - мания величия? или просто... скудоумие???