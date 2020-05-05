Злитий Тищенко. Як "Слуги народу" поховали амбіції про мера Києва. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як і чому "Слуги народу" злили можливого кандидата в мери Києва.

Після скандалу з "Велюр" стало очевидно - "Слуги народу" так злякалися народного обурення на такий "велюровий" карантин, що дружно взялися своїми ж руками ліквідувати мерські перспективи скандального ресторатора.

Отже, як Зе-команда з'їла потенційного кандидата в мери столиці? Які тепер шанси у "слуг народу" перемогти на місцевих виборах восени? І який єдиний лайфхак застосовує Володимир Зеленський для вирішення всіх зашкварів з підлеглими?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.