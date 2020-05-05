МЗС і представництво президента в АРК розробляють концепцію деокупації Криму, - Кулеба

В Україні розробляють концепцію повернення окупованого Росією Криму під контроль української влади.

Про це повідомив в інтерв'ю НВ міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"У мене є діалог із нашим представником президента в Автономній республіці Крим Антоном Кориневичем на цю тему, і ми саме розробляємо стратегію, концепцію, бачення щодо окупованого Криму", - повідомив Кулеба.

На думку Дмитра Кулеби Україна має вирішувати кілька тактичних завдань і одну стратегічну.

"Тактичні завдання. Перше - як ми тримаємо окупований Крим на стратегічному порядку денному, щоб це питання не забувалося. Друге - як ми забезпечуємо ефективність режиму санкцій щодо Криму. Третє - які додаткові міжнародні інструменти ми можемо задіяти для того, щоб чинити тиск на Росію. І декілька інших. А стратегічне завдання - це як Крим буде повернений в Україну. Я абсолютно переконаний, що це так і станеться. Це не дипломатична фантазія, а цілком прагматичний розрахунок", - зазначив Кулеба.

Як запевнив міністр, команда Міністерства закордонних справ та інші відомства постійно працюють над цим.

