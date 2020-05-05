УКР
МЗС і представництво президента в АРК розробляють концепцію деокупації Криму, - Кулеба

В Україні розробляють концепцію повернення окупованого Росією Криму під контроль української влади.

Про це повідомив в інтерв'ю НВ міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"У мене є діалог із нашим представником президента в Автономній республіці Крим Антоном Кориневичем на цю тему, і ми саме розробляємо стратегію, концепцію, бачення щодо окупованого Криму", - повідомив Кулеба.

На думку Дмитра Кулеби Україна має вирішувати кілька тактичних завдань і одну стратегічну.

Читайте також: Сценарії можуть розглядатися різні, але кінцева мета одна - відновлення територіальної цілісності України і вихід країни-окупанта з нашої території, - Кулеба (оновлено)

"Тактичні завдання. Перше - як ми тримаємо окупований Крим на стратегічному порядку денному, щоб це питання не забувалося. Друге - як ми забезпечуємо ефективність режиму санкцій щодо Криму. Третє - які додаткові міжнародні інструменти ми можемо задіяти для того, щоб чинити тиск на Росію. І декілька інших. А стратегічне завдання - це як Крим буде повернений в Україну. Я абсолютно переконаний, що це так і станеться. Це не дипломатична фантазія, а цілком прагматичний розрахунок", - зазначив Кулеба.

Як запевнив міністр, команда Міністерства закордонних справ та інші відомства постійно працюють над цим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після деокупації Криму потрібно років на 10 встановити призначене з Києва управління, - заступник голови Меджлісу Умеров

+8
т.е ...воду все таки готовятся дать?
ну типа только и исключительно ониженашилюдям...
05.05.2020 21:09 Відповісти
+3
Шел седьмой год...

Шел седьмой год...
05.05.2020 21:01 Відповісти
+3
з таким же успіхом можна розробляти машину часу, наприклад.., щоби відправити Турчинова в 2014 рік.
05.05.2020 21:13 Відповісти
МИД и представительство президента в АРК разрабатывают концепцию деоккупации Крыма, - Кулеба - Цензор.НЕТ
05.05.2020 21:00 Відповісти
Шел седьмой год...

Шел седьмой год...
05.05.2020 21:01 Відповісти
Что то из научной фантастики.
05.05.2020 21:04 Відповісти
У президента есть представительство в Крыму?
05.05.2020 21:04 Відповісти
є державні оргаи у вигнанні, звичайна практика.
06.05.2020 11:35 Відповісти
положим, что 1-ю и 3-ю стратегические задачи вы уже прос.али (сколько раз упоминался Крым за год?), а 2-я - кое как и без вас пока работает.
05.05.2020 21:04 Відповісти
И что никого не удивляет,что ОКАЗЫВАЕТСЯ никакой концепции возвращения Крыма не было.Вся мощная,возродившая армию,мову,виру,умнейшая команда даже и не думала возвращать Крым.Как же так?Неужели упущение у сывочолого дипломата?Или то те катера с буксиром уже начинали тактическую задачу?
06.05.2020 07:52 Відповісти
Тобто ротом.Чим ви там закидуєтесь постійно?
05.05.2020 21:05 Відповісти
аааа! ну-ну.....
05.05.2020 21:05 Відповісти
т.е ...воду все таки готовятся дать?
ну типа только и исключительно ониженашилюдям...
05.05.2020 21:09 Відповісти
завернут лапшу в концепцию...даже не почувствуете.
05.05.2020 21:21 Відповісти
Вася , там уже необратимый процесс пошёл . Подача воды с Украины ( гипотетически даже сейчас ) уже ничего для населения всего полуострова не решит . За пять лет - железо без воды - проржавело , каналы - высохли , их занесло песком , - куда давать воду ? , - в пустыню ??
05.05.2020 22:30 Відповісти
То ж, не траба її і давати. На разі, в зв'язку з кліматичними змінами, виникає проблема з водопостачанням вільних територій.
06.05.2020 11:37 Відповісти
з таким же успіхом можна розробляти машину часу, наприклад.., щоби відправити Турчинова в 2014 рік.
05.05.2020 21:13 Відповісти
Я понял смысл высказывания этого типа министра:они народ держат за полных придурков,но не понимают как они ошибаются.только, если когда-нибудь всё таки поймут,скорее всего будет поздно...для этой власти
05.05.2020 21:26 Відповісти
А в это время МИД Германии разрабатывает концепцию деоккупации Кёнигсберга, МИД Японии - курильских островов,МИД Финляндии - карелии и кольского полуострова, МИД Китая... те уже деоккупируют дальний восток полным ходом.
05.05.2020 21:46 Відповісти
Децкий лепет на лужайке . Можно ещё поставить в телефоне напоминание , шоб не забывать , о чём рассказывать в следующий раз . )) .
05.05.2020 21:55 Відповісти
-
В тимчасово окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Українському Криму. Кривавими нелюдами вбивцями з кремлівських окупантів, терористів - сепаратистів, бандитів - колаборантів, прокремлівських фашистів і коммунофашістів ... Ними буквально забиті всі: санаторії, будинки - відпочинку, будинки здоров'я, здравниці.... яким катастрофічно не вистачає прісної води .. Да там ці наші найлютіші вороги окупанти посилено відпочивають, лікуються після поранень, набираються сил що потім продовжити вже краще тисячами вбивати українців на Донбасі ... Так що може допоможем "братам" оккупантам і дамо їм дніпровську воду. Дивися може тоді нас українців вбивати будуть трохи менше? А може ще і більше? Ну як там у фашиста )(уйла карта ляже, і що він від України ще крім води потім зажадає?
06.05.2020 06:27 Відповісти
Усика с Ломаченком спросите, они знают, что нужно делать.
06.05.2020 06:56 Відповісти
Все нормально. Має бути контора, яка має план, як беззупину срати кацапам при кожній нагоді з постійним нагадуванням що, цього разу, як і завжди, звіздюліну дали за вкрадений Крим.
До речі, чи добилися покарання та відшкодування збитків за вбитого кацапами в українській військовій частині українського військовослужбовця?
06.05.2020 11:42 Відповісти
Чому потрібна окрема державна контора? А щоб не розпилювати по всім відомствам, які мають свої задачі. Така контора має тільки тим і займатися що, шукати всілякі приводи та в співпраці з іншими органами встромляти шило кацапам в будь-яке доступне місце.
06.05.2020 11:46 Відповісти
 
 