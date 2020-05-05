МЗС і представництво президента в АРК розробляють концепцію деокупації Криму, - Кулеба
В Україні розробляють концепцію повернення окупованого Росією Криму під контроль української влади.
Про це повідомив в інтерв'ю НВ міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"У мене є діалог із нашим представником президента в Автономній республіці Крим Антоном Кориневичем на цю тему, і ми саме розробляємо стратегію, концепцію, бачення щодо окупованого Криму", - повідомив Кулеба.
На думку Дмитра Кулеби Україна має вирішувати кілька тактичних завдань і одну стратегічну.
"Тактичні завдання. Перше - як ми тримаємо окупований Крим на стратегічному порядку денному, щоб це питання не забувалося. Друге - як ми забезпечуємо ефективність режиму санкцій щодо Криму. Третє - які додаткові міжнародні інструменти ми можемо задіяти для того, щоб чинити тиск на Росію. І декілька інших. А стратегічне завдання - це як Крим буде повернений в Україну. Я абсолютно переконаний, що це так і станеться. Це не дипломатична фантазія, а цілком прагматичний розрахунок", - зазначив Кулеба.
Як запевнив міністр, команда Міністерства закордонних справ та інші відомства постійно працюють над цим.
Шел седьмой год...
ну типа только и исключительно ониженашилюдям...
В тимчасово окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Українському Криму. Кривавими нелюдами вбивцями з кремлівських окупантів, терористів - сепаратистів, бандитів - колаборантів, прокремлівських фашистів і коммунофашістів ... Ними буквально забиті всі: санаторії, будинки - відпочинку, будинки здоров'я, здравниці.... яким катастрофічно не вистачає прісної води .. Да там ці наші найлютіші вороги окупанти посилено відпочивають, лікуються після поранень, набираються сил що потім продовжити вже краще тисячами вбивати українців на Донбасі ... Так що може допоможем "братам" оккупантам і дамо їм дніпровську воду. Дивися може тоді нас українців вбивати будуть трохи менше? А може ще і більше? Ну як там у фашиста )(уйла карта ляже, і що він від України ще крім води потім зажадає?
До речі, чи добилися покарання та відшкодування збитків за вбитого кацапами в українській військовій частині українського військовослужбовця?