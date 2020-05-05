РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 451 24

МИД и представительство президента в АРК разрабатывают концепцию деоккупации Крыма, - Кулеба

В Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль украинской власти.

Об этом сообщил в интервью НВ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"У меня есть диалог с нашим представителем президента в Автономной республике Крым Антоном Кориневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию, видение относительно оккупированного Крыма", - сообщил Кулеба.

По мнению Дмитрия Кулебы Украина должна решать несколько тактических задач и одну стратегическую.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сценарии могут рассматриваться разные, но конечная цель одна - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории, - Кулеба (обновлено)

"Тактические задачи. Первая - как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе - как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье - какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию. И несколько других. А стратегическая задача - это как Крым будет возвращен в Украину. Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет", - отметил Кулеба.

Как заверил министр, команда Министерства иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над этим.

Автор: 

МИД (7112) представительство (76) Кулеба Дмитрий (2882) деоккупация (852) Кориневич Антон (91)
Топ комментарии
+8
т.е ...воду все таки готовятся дать?
ну типа только и исключительно ониженашилюдям...
показать весь комментарий
05.05.2020 21:09 Ответить
+3
В Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль украинской власти.

Шел седьмой год...
показать весь комментарий
05.05.2020 21:01 Ответить
+3
з таким же успіхом можна розробляти машину часу, наприклад.., щоби відправити Турчинова в 2014 рік.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:13 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2020 21:00 Ответить
Шел седьмой год...

показать весь комментарий
05.05.2020 21:01 Ответить
Что то из научной фантастики.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:04 Ответить
У президента есть представительство в Крыму?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:04 Ответить
є державні оргаи у вигнанні, звичайна практика.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:35 Ответить
положим, что 1-ю и 3-ю стратегические задачи вы уже прос.али (сколько раз упоминался Крым за год?), а 2-я - кое как и без вас пока работает.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:04 Ответить
И что никого не удивляет,что ОКАЗЫВАЕТСЯ никакой концепции возвращения Крыма не было.Вся мощная,возродившая армию,мову,виру,умнейшая команда даже и не думала возвращать Крым.Как же так?Неужели упущение у сывочолого дипломата?Или то те катера с буксиром уже начинали тактическую задачу?
показать весь комментарий
06.05.2020 07:52 Ответить
Тобто ротом.Чим ви там закидуєтесь постійно?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:05 Ответить
аааа! ну-ну.....
показать весь комментарий
05.05.2020 21:05 Ответить
05.05.2020 21:09 Ответить
завернут лапшу в концепцию...даже не почувствуете.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:21 Ответить
Вася , там уже необратимый процесс пошёл . Подача воды с Украины ( гипотетически даже сейчас ) уже ничего для населения всего полуострова не решит . За пять лет - железо без воды - проржавело , каналы - высохли , их занесло песком , - куда давать воду ? , - в пустыню ??
показать весь комментарий
05.05.2020 22:30 Ответить
То ж, не траба її і давати. На разі, в зв'язку з кліматичними змінами, виникає проблема з водопостачанням вільних територій.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:37 Ответить
05.05.2020 21:13 Ответить
Я понял смысл высказывания этого типа министра:они народ держат за полных придурков,но не понимают как они ошибаются.только, если когда-нибудь всё таки поймут,скорее всего будет поздно...для этой власти
показать весь комментарий
05.05.2020 21:26 Ответить
А в это время МИД Германии разрабатывает концепцию деоккупации Кёнигсберга, МИД Японии - курильских островов,МИД Финляндии - карелии и кольского полуострова, МИД Китая... те уже деоккупируют дальний восток полным ходом.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:46 Ответить
Децкий лепет на лужайке . Можно ещё поставить в телефоне напоминание , шоб не забывать , о чём рассказывать в следующий раз . )) .
показать весь комментарий
05.05.2020 21:55 Ответить
-
В тимчасово окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Українському Криму. Кривавими нелюдами вбивцями з кремлівських окупантів, терористів - сепаратистів, бандитів - колаборантів, прокремлівських фашистів і коммунофашістів ... Ними буквально забиті всі: санаторії, будинки - відпочинку, будинки здоров'я, здравниці.... яким катастрофічно не вистачає прісної води .. Да там ці наші найлютіші вороги окупанти посилено відпочивають, лікуються після поранень, набираються сил що потім продовжити вже краще тисячами вбивати українців на Донбасі ... Так що може допоможем "братам" оккупантам і дамо їм дніпровську воду. Дивися може тоді нас українців вбивати будуть трохи менше? А може ще і більше? Ну як там у фашиста )(уйла карта ляже, і що він від України ще крім води потім зажадає?
показать весь комментарий
06.05.2020 06:27 Ответить
Усика с Ломаченком спросите, они знают, что нужно делать.
показать весь комментарий
06.05.2020 06:56 Ответить
Все нормально. Має бути контора, яка має план, як беззупину срати кацапам при кожній нагоді з постійним нагадуванням що, цього разу, як і завжди, звіздюліну дали за вкрадений Крим.
До речі, чи добилися покарання та відшкодування збитків за вбитого кацапами в українській військовій частині українського військовослужбовця?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:42 Ответить
Чому потрібна окрема державна контора? А щоб не розпилювати по всім відомствам, які мають свої задачі. Така контора має тільки тим і займатися що, шукати всілякі приводи та в співпраці з іншими органами встромляти шило кацапам в будь-яке доступне місце.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:46 Ответить
 
 