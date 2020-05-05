МИД и представительство президента в АРК разрабатывают концепцию деоккупации Крыма, - Кулеба
В Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль украинской власти.
Об этом сообщил в интервью НВ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"У меня есть диалог с нашим представителем президента в Автономной республике Крым Антоном Кориневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию, видение относительно оккупированного Крыма", - сообщил Кулеба.
По мнению Дмитрия Кулебы Украина должна решать несколько тактических задач и одну стратегическую.
"Тактические задачи. Первая - как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе - как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье - какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию. И несколько других. А стратегическая задача - это как Крым будет возвращен в Украину. Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет", - отметил Кулеба.
Как заверил министр, команда Министерства иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над этим.
Шел седьмой год...
ну типа только и исключительно ониженашилюдям...
В тимчасово окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Українському Криму. Кривавими нелюдами вбивцями з кремлівських окупантів, терористів - сепаратистів, бандитів - колаборантів, прокремлівських фашистів і коммунофашістів ... Ними буквально забиті всі: санаторії, будинки - відпочинку, будинки здоров'я, здравниці.... яким катастрофічно не вистачає прісної води .. Да там ці наші найлютіші вороги окупанти посилено відпочивають, лікуються після поранень, набираються сил що потім продовжити вже краще тисячами вбивати українців на Донбасі ... Так що може допоможем "братам" оккупантам і дамо їм дніпровську воду. Дивися може тоді нас українців вбивати будуть трохи менше? А може ще і більше? Ну як там у фашиста )(уйла карта ляже, і що він від України ще крім води потім зажадає?
До речі, чи добилися покарання та відшкодування збитків за вбитого кацапами в українській військовій частині українського військовослужбовця?