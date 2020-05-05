МИД и представительство президента в АРК разрабатывают концепцию деоккупации Крыма, - Кулеба

В Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль украинской власти.

Об этом сообщил в интервью НВ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"У меня есть диалог с нашим представителем президента в Автономной республике Крым Антоном Кориневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию, видение относительно оккупированного Крыма", - сообщил Кулеба.

По мнению Дмитрия Кулебы Украина должна решать несколько тактических задач и одну стратегическую.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сценарии могут рассматриваться разные, но конечная цель одна - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории, - Кулеба (обновлено)

"Тактические задачи. Первая - как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе - как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье - какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию. И несколько других. А стратегическая задача - это как Крым будет возвращен в Украину. Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет", - отметил Кулеба.

Как заверил министр, команда Министерства иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над этим.