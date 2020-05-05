УКР
Горбаль претендує на посаду глави Держаудитслужби

Горбаль претендує на посаду глави Держаудитслужби

Екснардеп від ПР, колишній голова Львівської обласної державної адміністрації Василь Горбаль подав декларацію на посаду керівника Державної аудиторської служби.

Як передає Цензор.НЕТ, це випливає з декларації, яку Горбаль подав у НАЗК.

В 2007-21010 роках Василь Горбаль був народним депутатом Партії регіонів і очолював київську організацію цієї партії.

З квітня по грудень 2010 року був головою Львівської обласної державної адміністрації.

Читайте також: Кабмін призначив Пліса очільником Держаудитслужби

Горбаль Василь (15) НАЗК (1709) Держаудитслужба (184)
05.05.2020 21:30 Відповісти
05.05.2020 21:22 Відповісти
05.05.2020 21:23 Відповісти
05.05.2020 21:22 Відповісти
Горбаль ще за минулі свої злочини не відсидів, а його знову тягнуть в гріх та кримінал. І Саакашвілі хоче в цьому лайні плавати разом з горбалями та кучмами?
05.05.2020 21:39 Відповісти
їх слоган : зЄлень не "пахне"
05.05.2020 21:57 Відповісти
а що він втрачає?
он плавав він із Порошенком і що? втратив? - так ні ж.
05.05.2020 23:17 Відповісти
05.05.2020 21:23 Відповісти
05.05.2020 21:30 Відповісти
Дмытрику!.. рука не подымается тебя плюсовать!.. ты ж, скотина, топил за Зеленую плесень, как за мамку родную.. Дмытрыку!. у тебя совесть вообще есть?!
05.05.2020 22:12 Відповісти
тот ещё подлец!!
05.05.2020 21:23 Відповісти
Виктор Федорович, что ты там сидишь в своей России? Не стесняйся, возвращайся.
05.05.2020 21:23 Відповісти
Банде власть, патриотам тюрьмы.
05.05.2020 21:25 Відповісти
Ну это даже,не зеленый писец,это просто Писец!!!
05.05.2020 21:25 Відповісти
в моем рейтинге рыглоидов вася в нижней половине...
05.05.2020 21:26 Відповісти
Дайошь Азирова в премьеры!!!!! Что Шмаркля,слабо?
05.05.2020 21:27 Відповісти
Не. Просто лягушку варят постепенно. Но неуклонно.
05.05.2020 21:31 Відповісти
так отож...назначат медведчукчу премьером и упразднят должность президента.
усё по плану гэбнявому.
05.05.2020 21:38 Відповісти
ТО ЧТО У НИХ ТАКАЯ ТАКТИКА,НЕ СПОРЮ.
05.05.2020 22:16 Відповісти
Нормальное такое новое ипло.
05.05.2020 21:29 Відповісти
Любимый соей Петя тоже экс-регионал и что, это не мешает им на него молится, что за двойные стандарты.
05.05.2020 21:30 Відповісти
Ня. Зубри.
Ексрегіонал Горбаль претендує на посаду глави Держаудитслужби - Цензор.НЕТ 5763
05.05.2020 21:38 Відповісти
Еще скажи что никакого отношения к ПР Поросенко не имеет и министром у Яныка тоже не был, вы похоже батенька с параллельного измерения.))
05.05.2020 21:47 Відповісти
Ты домбасит?
05.05.2020 21:54 Відповісти
А регионал(без экс) парашенко претендует на пожизненное
05.05.2020 21:31 Відповісти
Вы парахобот
05.05.2020 21:38 Відповісти
Хуже,я пэдрофоб
05.05.2020 21:39 Відповісти
Сочувствую...с фобиями жить хотя бы весело С навязчивыми.
05.05.2020 21:43 Відповісти
У мріях сєпарів та ригів.
А стане знову Президентом.
05.05.2020 21:39 Відповісти
По твоему больше половины страны сепары и рыги?
05.05.2020 21:41 Відповісти
12.7 миллионов- это половина страны
05.05.2020 21:44 Відповісти
не,это >8%
05.05.2020 21:47 Відповісти
И причем здесь 8 процентов Фо́бия (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%82#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 φόβος «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85 страх »), боя́знь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC симптом , сутью которого является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC иррациональный неконтролируемый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85 страх или устойчивое переживание излишней https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0 тревоги в определённых ситуациях или в присутствии (ожидании) некоего известного объектаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F#cite_note-DSM5-3 [3] . Фобия обычно приводит к быстрому возникновению страха и присутствует в течение более шести месяцев. Пострадавший человек идет на всё, чтобы избежать ситуации или объекта, в степени, превышающей действительную опасность. Если невозможно избежать опасного объекта или ситуации, пострадавший человек испытывает значительные страдания.
------------------------
Вам бы пролечиться...
05.05.2020 21:56 Відповісти
Йому? Не допоможе
05.05.2020 22:10 Відповісти
Виктор Федорович аплодирует стоя!
05.05.2020 21:33 Відповісти
анал - табу..... а губки рабочие......
05.05.2020 21:35 Відповісти
во как ротик приоткрыл, и чего ждет?
05.05.2020 21:35 Відповісти
Дайте йому безкоштовної шаурми.
05.05.2020 21:41 Відповісти
Офис Государственного Аудита и проблем нет...
05.05.2020 21:35 Відповісти
Ну, за президента Зеленського може і Кіля Янович до роботи приступити..
05.05.2020 21:37 Відповісти
Конечно может.... Если с Ермаком в цене сойдутся.
05.05.2020 21:54 Відповісти
а з кацапстану чому ніхто не претендує? скісняються?
05.05.2020 21:38 Відповісти
Ублюдки рыги подняли головы при зеленой шмаркле. Рыгам снова хочется руководить.
Помним, а как же: "крепкие хозяйственники". Без совести, без ума. Скоты и негодяи.
Мы помним. А зеленая шмаркля не, он в это время играл на рояле...
05.05.2020 21:40 Відповісти
Сивохо продолжает к@kать ртом по методичкам Кремля
Мнения / Общество 05-май, 06:529 2 050 0

Уволили, выгнали, отвернулись от него. Но нет, Сереже Сивохе плевать. Он дальше продолжает cp@ть ртом.

В интервью Бацман Сивохо заявил, что военное вторжение РФ на территорию Украины и оккупацию Крыма и части Донбасса - это не главное.

Нет, это второстепенно. Главная проблема - «война в головах украинцев».

«У меня нет желания заканчивать войну в голове Владимира Путина. Я хочу закончить войну в головах жителей Украины», - заявил Сивохо.

Когда же Бацман уточнила в Сивохи, не думал ли он, что война будет продолжаться, пока х@#ло не выведет свои войска с территории Украины и не освободит оккупированные земли - Сивоха ответил, что «Под гнетом пропаганды все эти 6 лет, как с той, так и с этой стороны, неужели вы не считаете, что им нужно будет как-то привести в порядок головах и как-то жить друг с другом?».

То есть, Рашка пойдет - то поф.., проблема же в головах людей.

Российские войска и оружие здесь ни причем. Это не они убивают наших воинов. Конфликт в головах самих украинцев.

Затем Сивоха хотел сгладить свою позицию. Однако вновь повторил тезис кремлевской пропаганды о гражданский конфликт в Украине.

Как же эти тупоголовые лоббисты Кремля задолбали уже.

Перемирие бубочки ежедневно губит здоровье и жизнь наших защитников и защитниц, но это все фигня.

Конфликт - он в головах.

Юрий Конончук
05.05.2020 21:41 Відповісти
коллаборанты, не люди, они даже не звери - это мразь жизни.
05.05.2020 21:57 Відповісти
Будущий президент Украины...Достойнейший патриот, ветеран двух майданов
05.05.2020 21:42 Відповісти
Задолбали своими регионалами.
05.05.2020 21:47 Відповісти
Стало известно о получении политубежища в России скандальным экс-регионалом
Вторник, 05 мая 2020, 18:34

https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2020-05-05/stalo-izvestno-o-poluchenii-politubezhischa-v-rossii-skandalnym-eksregionalom/196196 переглянути новину українською

https://apostrophe.ua/uploads/image/3d5392c4fe57f7680efabb556281dff4.jpg Ексрегіонал Горбаль претендує на посаду глави Держаудитслужби - Цензор.НЕТ 3174 Бывший депутат Святаш сбежал в РФФото: Google
Дипломаты в консульстве РФ в Харькове заявили, что бывший народный депутат Верховной Рады Украины от "Партии регионов" Дмитрий Святаш получил убежище в России.
Об этом сообщает сайт города Харькова со ссылкой на дипломатические источники.
Отмечается, что Святаш через свою супругу воспользовался российской программой "Соотечественник", согласно которой любой украинец может получить паспорт РФ по упрощенной процедуре.
Также стал известен новый адрес бывшего украинского депутата - он теперь проживает в городе Липецке, на улице Гагарина.
"В РФ я пребывала с частными визитами в 2016, 2017, 2019 годах. Мой супруг Святаш Дмитрий Владимирович посещал РФ с частными визитами город Москву, Воронеж, Щебекино с 2003 года по 2019 года ежегодно", - написала супруга Святаша Анжелика в заявке на российское гражданство.
Уполномоченные органы РФ утвердили заявки семьи Святашей.
"Учитывая Ваше образование и стаж работы, считаем целесообразным согласовать Ваше заявление и предлагаем самостоятельный поиск вариантов занятости при содействии городских и районных центров занятости населения", - сказано в ответе жене Святаша.
В начале октября 2019 года прокуратура Киева объявила подозрение Святашу в производстве по ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 366-1 УК Украины по завладению 1,1 млрд гривен средств "УкрСиббанка" в пользу группы компаний "АИС". В ноябре 2019 года Святаша объявили в розыск.
"Святаш сбежал в Россию зимой этого года, из-за того, что его объявили в розыск. Его жена уехала в РФ через Гоптовку в феврале, а детей отправили через Минск в Россию в конце декабря", - заявили в правоохранительных органах.
Как сообщал "Апостроф", ранее прокуратура завершила следствие по махинациям менеджментом группы "АИС", бенефициарами которого являются экс-нардепы "Партии Регионов" Дмитрий Святаш и Василий Поляков, материалы этого дела передали в суд. Суд дал разрешение https://apostrophe.ua/news/society/2020-02-14/v-smi-rasskazali-o-sabotaje-sudebnogo-razbiratelstva-eks-nardepami/188437 на арест бывших депутатов .
05.05.2020 21:49 Відповісти
Це той риг святаш який кинув самого Ярославського. Тільки дивно -- як це харківський папа не відправив того гниляка до предків?
05.05.2020 23:04 Відповісти
Экс-регионал Горбаль претендует на должность главы Госаудитслужбы..

Ну а что.. реально. Скоро видимо и сам прохфессор вернется..
05.05.2020 21:49 Відповісти
Ооо, оце вже обличчя таке нове, що новіше нікуди) Разом з Цушком і Кучмою. Даєш ще більше нових облич!
05.05.2020 21:49 Відповісти
Новыя лица аднака, ёпт!
Крепкия хозяйственники!
05.05.2020 21:53 Відповісти
Ексрегіонал Горбаль претендує на посаду глави Держаудитслужби - Цензор.НЕТ 5050

...
05.05.2020 21:53 Відповісти
За сколько сребреников Иуда Зебил Революцию Достоинства предал?
Ексрегіонал Горбаль претендує на посаду глави Держаудитслужби - Цензор.НЕТ 9072
05.05.2020 21:54 Відповісти
_Революции не было, так, ремонт косметический. Революция предполагает кардинальные, сущностные изменения, а не формальные.
05.05.2020 22:49 Відповісти
Мало ли там этих претендентов будет?
Но, новость об этом именно, даёт возможность разгонять зраду
05.05.2020 22:00 Відповісти
Украинскому народу не мешает ничего,создавать свои общины на своей земле( можно использовать статус еврейской общины со своими дополнениями),потом объединённая община может составлять громаду в области и от громады выбрать трёх кандидатов в верховное собрания Украинского народ, а вместо совдеповского названия Верховна Зрада.

Старая московко ордынская система управления властью ,которая сейчас ещё практикуется в Украине,разъедает государство изнутри.
05.05.2020 22:04 Відповісти
Ненадежный идейный элемент. Куда смотрит очистка?
05.05.2020 22:15 Відповісти
Это все - понты! Главу давно уже определили! Осталось только узнать - это сокурсник, сват или знакомый брата Ермака?
05.05.2020 22:22 Відповісти
Десь на Цензорі днів 10 тому було фото з Саакашвілі з дєрмаком і цим ригом горбалем. Тема називалась: "Глава ОП мій інститутський друг.Він багато разів приїздив в Грузію вивчав наш досвід реформ. А фото за 13.06.2004р.
05.05.2020 22:42 Відповісти
Порох основатель ПР был президентом, сое нравится, почему соя так возмущается, что экс-регионал Горбаль может стать главой Госаудитслужбы, не понимаю.
05.05.2020 22:17 Відповісти
у Києві років 8-10 тому вся алкашня всюди ходила в футболках " Горбаль-наш мер"
05.05.2020 22:37 Відповісти
по аналогии - галкин, палкин, малкин, чаклин и залкиндРезультаты поискаВсе результатыhttp://prikol.pp.ru/library/12chairs-98.htm

горбаль,шмыгаль, говналь и ЗЕлкинд
05.05.2020 22:49 Відповісти
Або : горбло, шмигло, говно і брехло.
05.05.2020 22:57 Відповісти
та да...
05.05.2020 22:59 Відповісти
https://24tv.ua/resources/photos/news/640x480_DIR/202004/1330992_13543120.jpg?202004192128
05.05.2020 23:31 Відповісти
Ось адреса .фото з мішіко, горбло і дєрмо/
05.05.2020 23:34 Відповісти
Лучше старый вор, чем новых 2. Старый конь борозды не испортит.
06.05.2020 08:31 Відповісти
 
 