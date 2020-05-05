РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4591 посетитель онлайн
Новости
7 895 67

Горбаль претендует на должность главы Госаудитслужбы

Горбаль претендует на должность главы Госаудитслужбы

Экс-нардеп от ПР, бывший глава Львовской областной государственной администрации Василий Горбаль подал декларацию на должность руководителя Государственной аудиторской службы.

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из декларации, которую Горбаль подал в НАПК.

В 2007-21010 годах Василий Горбаль был народным депутатом Партии регионов и возглавлял киевскую организацию этой партии.

С апреля по декабрь 2010 года был главой Львовской облгосадминистрации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В конкурсе на пост главы Одесской ОГА примут участие бизнесмены Корогодский и Горбаль. ФОТО

Горбаль претендует на должность главы Госаудитслужбы 01

Автор: 

Горбаль Василий (155) НАПК (1230) Госаудитслужба (88)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Экс-регионал Горбаль претендует на должность главы Госаудитслужбы - Цензор.НЕТ 2122
показать весь комментарий
05.05.2020 21:30 Ответить
+21
Экс-регионал Горбаль претендует на должность главы Госаудитслужбы - Цензор.НЕТ 4883
показать весь комментарий
05.05.2020 21:22 Ответить
+12
Экс-регионал Горбаль претендует на должность главы Госаудитслужбы - Цензор.НЕТ 1991
показать весь комментарий
05.05.2020 21:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Экс-регионал Горбаль претендует на должность главы Госаудитслужбы - Цензор.НЕТ 4883
показать весь комментарий
05.05.2020 21:22 Ответить
Горбаль ще за минулі свої злочини не відсидів, а його знову тягнуть в гріх та кримінал. І Саакашвілі хоче в цьому лайні плавати разом з горбалями та кучмами?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:39 Ответить
їх слоган : зЄлень не "пахне"
показать весь комментарий
05.05.2020 21:57 Ответить
а що він втрачає?
он плавав він із Порошенком і що? втратив? - так ні ж.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:17 Ответить
Экс-регионал Горбаль претендует на должность главы Госаудитслужбы - Цензор.НЕТ 1991
показать весь комментарий
05.05.2020 21:23 Ответить
Экс-регионал Горбаль претендует на должность главы Госаудитслужбы - Цензор.НЕТ 2122
показать весь комментарий
05.05.2020 21:30 Ответить
Дмытрику!.. рука не подымается тебя плюсовать!.. ты ж, скотина, топил за Зеленую плесень, как за мамку родную.. Дмытрыку!. у тебя совесть вообще есть?!
показать весь комментарий
05.05.2020 22:12 Ответить
тот ещё подлец!!
показать весь комментарий
05.05.2020 21:23 Ответить
Виктор Федорович, что ты там сидишь в своей России? Не стесняйся, возвращайся.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:23 Ответить
Банде власть, патриотам тюрьмы.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:25 Ответить
Ну это даже,не зеленый писец,это просто Писец!!!
показать весь комментарий
05.05.2020 21:25 Ответить
в моем рейтинге рыглоидов вася в нижней половине...
показать весь комментарий
05.05.2020 21:26 Ответить
Дайошь Азирова в премьеры!!!!! Что Шмаркля,слабо?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:27 Ответить
Не. Просто лягушку варят постепенно. Но неуклонно.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:31 Ответить
так отож...назначат медведчукчу премьером и упразднят должность президента.
усё по плану гэбнявому.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:38 Ответить
ТО ЧТО У НИХ ТАКАЯ ТАКТИКА,НЕ СПОРЮ.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:16 Ответить
Нормальное такое новое ипло.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:29 Ответить
Любимый соей Петя тоже экс-регионал и что, это не мешает им на него молится, что за двойные стандарты.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:30 Ответить
Ня. Зубри.
Ексрегіонал Горбаль претендує на посаду глави Держаудитслужби - Цензор.НЕТ 5763
показать весь комментарий
05.05.2020 21:38 Ответить
Еще скажи что никакого отношения к ПР Поросенко не имеет и министром у Яныка тоже не был, вы похоже батенька с параллельного измерения.))
показать весь комментарий
05.05.2020 21:47 Ответить
Ты домбасит?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:54 Ответить
А регионал(без экс) парашенко претендует на пожизненное
показать весь комментарий
05.05.2020 21:31 Ответить
Вы парахобот
показать весь комментарий
05.05.2020 21:38 Ответить
Хуже,я пэдрофоб
показать весь комментарий
05.05.2020 21:39 Ответить
Сочувствую...с фобиями жить хотя бы весело С навязчивыми.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:43 Ответить
У мріях сєпарів та ригів.
А стане знову Президентом.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:39 Ответить
По твоему больше половины страны сепары и рыги?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:41 Ответить
12.7 миллионов- это половина страны
показать весь комментарий
05.05.2020 21:44 Ответить
не,это >8%
показать весь комментарий
05.05.2020 21:47 Ответить
И причем здесь 8 процентов Фо́бия (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%82#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 φόβος «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85 страх »), боя́знь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC симптом , сутью которого является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC иррациональный неконтролируемый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85 страх или устойчивое переживание излишней https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0 тревоги в определённых ситуациях или в присутствии (ожидании) некоего известного объектаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F#cite_note-DSM5-3 [3] . Фобия обычно приводит к быстрому возникновению страха и присутствует в течение более шести месяцев. Пострадавший человек идет на всё, чтобы избежать ситуации или объекта, в степени, превышающей действительную опасность. Если невозможно избежать опасного объекта или ситуации, пострадавший человек испытывает значительные страдания.
------------------------
Вам бы пролечиться...
показать весь комментарий
05.05.2020 21:56 Ответить
Йому? Не допоможе
показать весь комментарий
05.05.2020 22:10 Ответить
Виктор Федорович аплодирует стоя!
показать весь комментарий
05.05.2020 21:33 Ответить
анал - табу..... а губки рабочие......
показать весь комментарий
05.05.2020 21:35 Ответить
во как ротик приоткрыл, и чего ждет?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:35 Ответить
Дайте йому безкоштовної шаурми.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:41 Ответить
Офис Государственного Аудита и проблем нет...
показать весь комментарий
05.05.2020 21:35 Ответить
Ну, за президента Зеленського може і Кіля Янович до роботи приступити..
показать весь комментарий
05.05.2020 21:37 Ответить
Конечно может.... Если с Ермаком в цене сойдутся.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:54 Ответить
а з кацапстану чому ніхто не претендує? скісняються?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:38 Ответить
Ублюдки рыги подняли головы при зеленой шмаркле. Рыгам снова хочется руководить.
Помним, а как же: "крепкие хозяйственники". Без совести, без ума. Скоты и негодяи.
Мы помним. А зеленая шмаркля не, он в это время играл на рояле...
показать весь комментарий
05.05.2020 21:40 Ответить
Сивохо продолжает к@kать ртом по методичкам Кремля
Мнения / Общество 05-май, 06:529 2 050 0

Уволили, выгнали, отвернулись от него. Но нет, Сереже Сивохе плевать. Он дальше продолжает cp@ть ртом.

В интервью Бацман Сивохо заявил, что военное вторжение РФ на территорию Украины и оккупацию Крыма и части Донбасса - это не главное.

Нет, это второстепенно. Главная проблема - «война в головах украинцев».

«У меня нет желания заканчивать войну в голове Владимира Путина. Я хочу закончить войну в головах жителей Украины», - заявил Сивохо.

Когда же Бацман уточнила в Сивохи, не думал ли он, что война будет продолжаться, пока х@#ло не выведет свои войска с территории Украины и не освободит оккупированные земли - Сивоха ответил, что «Под гнетом пропаганды все эти 6 лет, как с той, так и с этой стороны, неужели вы не считаете, что им нужно будет как-то привести в порядок головах и как-то жить друг с другом?».

То есть, Рашка пойдет - то поф.., проблема же в головах людей.

Российские войска и оружие здесь ни причем. Это не они убивают наших воинов. Конфликт в головах самих украинцев.

Затем Сивоха хотел сгладить свою позицию. Однако вновь повторил тезис кремлевской пропаганды о гражданский конфликт в Украине.

Как же эти тупоголовые лоббисты Кремля задолбали уже.

Перемирие бубочки ежедневно губит здоровье и жизнь наших защитников и защитниц, но это все фигня.

Конфликт - он в головах.

Юрий Конончук
показать весь комментарий
05.05.2020 21:41 Ответить
коллаборанты, не люди, они даже не звери - это мразь жизни.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:57 Ответить
Будущий президент Украины...Достойнейший патриот, ветеран двух майданов
показать весь комментарий
05.05.2020 21:42 Ответить
Задолбали своими регионалами.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:47 Ответить
Стало известно о получении политубежища в России скандальным экс-регионалом
Вторник, 05 мая 2020, 18:34

https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2020-05-05/stalo-izvestno-o-poluchenii-politubezhischa-v-rossii-skandalnym-eksregionalom/196196 переглянути новину українською

https://apostrophe.ua/uploads/image/3d5392c4fe57f7680efabb556281dff4.jpg Ексрегіонал Горбаль претендує на посаду глави Держаудитслужби - Цензор.НЕТ 3174 Бывший депутат Святаш сбежал в РФФото: Google
Дипломаты в консульстве РФ в Харькове заявили, что бывший народный депутат Верховной Рады Украины от "Партии регионов" Дмитрий Святаш получил убежище в России.
Об этом сообщает сайт города Харькова со ссылкой на дипломатические источники.
Отмечается, что Святаш через свою супругу воспользовался российской программой "Соотечественник", согласно которой любой украинец может получить паспорт РФ по упрощенной процедуре.
Также стал известен новый адрес бывшего украинского депутата - он теперь проживает в городе Липецке, на улице Гагарина.
"В РФ я пребывала с частными визитами в 2016, 2017, 2019 годах. Мой супруг Святаш Дмитрий Владимирович посещал РФ с частными визитами город Москву, Воронеж, Щебекино с 2003 года по 2019 года ежегодно", - написала супруга Святаша Анжелика в заявке на российское гражданство.
Уполномоченные органы РФ утвердили заявки семьи Святашей.
"Учитывая Ваше образование и стаж работы, считаем целесообразным согласовать Ваше заявление и предлагаем самостоятельный поиск вариантов занятости при содействии городских и районных центров занятости населения", - сказано в ответе жене Святаша.
В начале октября 2019 года прокуратура Киева объявила подозрение Святашу в производстве по ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 366-1 УК Украины по завладению 1,1 млрд гривен средств "УкрСиббанка" в пользу группы компаний "АИС". В ноябре 2019 года Святаша объявили в розыск.
"Святаш сбежал в Россию зимой этого года, из-за того, что его объявили в розыск. Его жена уехала в РФ через Гоптовку в феврале, а детей отправили через Минск в Россию в конце декабря", - заявили в правоохранительных органах.
Как сообщал "Апостроф", ранее прокуратура завершила следствие по махинациям менеджментом группы "АИС", бенефициарами которого являются экс-нардепы "Партии Регионов" Дмитрий Святаш и Василий Поляков, материалы этого дела передали в суд. Суд дал разрешение https://apostrophe.ua/news/society/2020-02-14/v-smi-rasskazali-o-sabotaje-sudebnogo-razbiratelstva-eks-nardepami/188437 на арест бывших депутатов .
показать весь комментарий
05.05.2020 21:49 Ответить
Це той риг святаш який кинув самого Ярославського. Тільки дивно -- як це харківський папа не відправив того гниляка до предків?
показать весь комментарий
05.05.2020 23:04 Ответить
Экс-регионал Горбаль претендует на должность главы Госаудитслужбы..

Ну а что.. реально. Скоро видимо и сам прохфессор вернется..
показать весь комментарий
05.05.2020 21:49 Ответить
Ооо, оце вже обличчя таке нове, що новіше нікуди) Разом з Цушком і Кучмою. Даєш ще більше нових облич!
показать весь комментарий
05.05.2020 21:49 Ответить
Новыя лица аднака, ёпт!
Крепкия хозяйственники!
показать весь комментарий
05.05.2020 21:53 Ответить
Ексрегіонал Горбаль претендує на посаду глави Держаудитслужби - Цензор.НЕТ 5050

...
показать весь комментарий
05.05.2020 21:53 Ответить
За сколько сребреников Иуда Зебил Революцию Достоинства предал?
Ексрегіонал Горбаль претендує на посаду глави Держаудитслужби - Цензор.НЕТ 9072
показать весь комментарий
05.05.2020 21:54 Ответить
_Революции не было, так, ремонт косметический. Революция предполагает кардинальные, сущностные изменения, а не формальные.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:49 Ответить
Мало ли там этих претендентов будет?
Но, новость об этом именно, даёт возможность разгонять зраду
показать весь комментарий
05.05.2020 22:00 Ответить
Украинскому народу не мешает ничего,создавать свои общины на своей земле( можно использовать статус еврейской общины со своими дополнениями),потом объединённая община может составлять громаду в области и от громады выбрать трёх кандидатов в верховное собрания Украинского народ, а вместо совдеповского названия Верховна Зрада.

Старая московко ордынская система управления властью ,которая сейчас ещё практикуется в Украине,разъедает государство изнутри.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:04 Ответить
Ненадежный идейный элемент. Куда смотрит очистка?
показать весь комментарий
05.05.2020 22:15 Ответить
Это все - понты! Главу давно уже определили! Осталось только узнать - это сокурсник, сват или знакомый брата Ермака?
показать весь комментарий
05.05.2020 22:22 Ответить
Десь на Цензорі днів 10 тому було фото з Саакашвілі з дєрмаком і цим ригом горбалем. Тема називалась: "Глава ОП мій інститутський друг.Він багато разів приїздив в Грузію вивчав наш досвід реформ. А фото за 13.06.2004р.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:42 Ответить
Порох основатель ПР был президентом, сое нравится, почему соя так возмущается, что экс-регионал Горбаль может стать главой Госаудитслужбы, не понимаю.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:17 Ответить
у Києві років 8-10 тому вся алкашня всюди ходила в футболках " Горбаль-наш мер"
показать весь комментарий
05.05.2020 22:37 Ответить
по аналогии - галкин, палкин, малкин, чаклин и залкиндРезультаты поискаВсе результатыhttp://prikol.pp.ru/library/12chairs-98.htm

горбаль,шмыгаль, говналь и ЗЕлкинд
показать весь комментарий
05.05.2020 22:49 Ответить
Або : горбло, шмигло, говно і брехло.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:57 Ответить
та да...
показать весь комментарий
05.05.2020 22:59 Ответить
https://24tv.ua/resources/photos/news/640x480_DIR/202004/1330992_13543120.jpg?202004192128
показать весь комментарий
05.05.2020 23:31 Ответить
Ось адреса .фото з мішіко, горбло і дєрмо/
показать весь комментарий
05.05.2020 23:34 Ответить
Лучше старый вор, чем новых 2. Старый конь борозды не испортит.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:31 Ответить
 
 