Горбаль претендует на должность главы Госаудитслужбы

Экс-нардеп от ПР, бывший глава Львовской областной государственной администрации Василий Горбаль подал декларацию на должность руководителя Государственной аудиторской службы.

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из декларации, которую Горбаль подал в НАПК.

В 2007-21010 годах Василий Горбаль был народным депутатом Партии регионов и возглавлял киевскую организацию этой партии.

С апреля по декабрь 2010 года был главой Львовской облгосадминистрации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В конкурсе на пост главы Одесской ОГА примут участие бизнесмены Корогодский и Горбаль. ФОТО