Горбаль претендует на должность главы Госаудитслужбы
Экс-нардеп от ПР, бывший глава Львовской областной государственной администрации Василий Горбаль подал декларацию на должность руководителя Государственной аудиторской службы.
Как передает Цензор.НЕТ, это следует из декларации, которую Горбаль подал в НАПК.
В 2007-21010 годах Василий Горбаль был народным депутатом Партии регионов и возглавлял киевскую организацию этой партии.
С апреля по декабрь 2010 года был главой Львовской облгосадминистрации.
Топ комментарии
+24 Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий05.05.2020 21:30 Ответить Ссылка
+21 Огусто
показать весь комментарий05.05.2020 21:22 Ответить Ссылка
+12 Lvbnhj
показать весь комментарий05.05.2020 21:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
он плавав він із Порошенком і що? втратив? - так ні ж.
усё по плану гэбнявому.
А стане знову Президентом.
------------------------
Вам бы пролечиться...
Помним, а как же: "крепкие хозяйственники". Без совести, без ума. Скоты и негодяи.
Мы помним. А зеленая шмаркля не, он в это время играл на рояле...
Мнения / Общество 05-май, 06:529 2 050 0
Уволили, выгнали, отвернулись от него. Но нет, Сереже Сивохе плевать. Он дальше продолжает cp@ть ртом.
В интервью Бацман Сивохо заявил, что военное вторжение РФ на территорию Украины и оккупацию Крыма и части Донбасса - это не главное.
Нет, это второстепенно. Главная проблема - «война в головах украинцев».
«У меня нет желания заканчивать войну в голове Владимира Путина. Я хочу закончить войну в головах жителей Украины», - заявил Сивохо.
Когда же Бацман уточнила в Сивохи, не думал ли он, что война будет продолжаться, пока х@#ло не выведет свои войска с территории Украины и не освободит оккупированные земли - Сивоха ответил, что «Под гнетом пропаганды все эти 6 лет, как с той, так и с этой стороны, неужели вы не считаете, что им нужно будет как-то привести в порядок головах и как-то жить друг с другом?».
То есть, Рашка пойдет - то поф.., проблема же в головах людей.
Российские войска и оружие здесь ни причем. Это не они убивают наших воинов. Конфликт в головах самих украинцев.
Затем Сивоха хотел сгладить свою позицию. Однако вновь повторил тезис кремлевской пропаганды о гражданский конфликт в Украине.
Как же эти тупоголовые лоббисты Кремля задолбали уже.
Перемирие бубочки ежедневно губит здоровье и жизнь наших защитников и защитниц, но это все фигня.
Конфликт - он в головах.
Юрий Конончук
Вторник, 05 мая 2020, 18:34
https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2020-05-05/stalo-izvestno-o-poluchenii-politubezhischa-v-rossii-skandalnym-eksregionalom/196196 переглянути новину українською
https://apostrophe.ua/uploads/image/3d5392c4fe57f7680efabb556281dff4.jpg Бывший депутат Святаш сбежал в РФФото: Google
Дипломаты в консульстве РФ в Харькове заявили, что бывший народный депутат Верховной Рады Украины от "Партии регионов" Дмитрий Святаш получил убежище в России.
Об этом сообщает сайт города Харькова со ссылкой на дипломатические источники.
Отмечается, что Святаш через свою супругу воспользовался российской программой "Соотечественник", согласно которой любой украинец может получить паспорт РФ по упрощенной процедуре.
Также стал известен новый адрес бывшего украинского депутата - он теперь проживает в городе Липецке, на улице Гагарина.
"В РФ я пребывала с частными визитами в 2016, 2017, 2019 годах. Мой супруг Святаш Дмитрий Владимирович посещал РФ с частными визитами город Москву, Воронеж, Щебекино с 2003 года по 2019 года ежегодно", - написала супруга Святаша Анжелика в заявке на российское гражданство.
Уполномоченные органы РФ утвердили заявки семьи Святашей.
"Учитывая Ваше образование и стаж работы, считаем целесообразным согласовать Ваше заявление и предлагаем самостоятельный поиск вариантов занятости при содействии городских и районных центров занятости населения", - сказано в ответе жене Святаша.
В начале октября 2019 года прокуратура Киева объявила подозрение Святашу в производстве по ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 366-1 УК Украины по завладению 1,1 млрд гривен средств "УкрСиббанка" в пользу группы компаний "АИС". В ноябре 2019 года Святаша объявили в розыск.
"Святаш сбежал в Россию зимой этого года, из-за того, что его объявили в розыск. Его жена уехала в РФ через Гоптовку в феврале, а детей отправили через Минск в Россию в конце декабря", - заявили в правоохранительных органах.
Как сообщал "Апостроф", ранее прокуратура завершила следствие по махинациям менеджментом группы "АИС", бенефициарами которого являются экс-нардепы "Партии Регионов" Дмитрий Святаш и Василий Поляков, материалы этого дела передали в суд. Суд дал разрешение https://apostrophe.ua/news/society/2020-02-14/v-smi-rasskazali-o-sabotaje-sudebnogo-razbiratelstva-eks-nardepami/188437 на арест бывших депутатов .
Ну а что.. реально. Скоро видимо и сам прохфессор вернется..
Крепкия хозяйственники!
...
Но, новость об этом именно, даёт возможность разгонять зраду
Старая московко ордынская система управления властью ,которая сейчас ещё практикуется в Украине,разъедает государство изнутри.
горбаль,шмыгаль, говналь и ЗЕлкинд