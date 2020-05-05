УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4530 відвідувачів онлайн
Новини
4 650 118

Після завершення пандемії планується азійське турне Зеленського, - заступник голови ОП Жовква

Після завершення пандемії планується азійське турне Зеленського, - заступник голови ОП Жовква

Україна розглядає азіатський напрямок як один із пріоритетних у розвитку міжнародних відносин, йдеться про поглиблення співпраці з Японією, Китаєм і Індією

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква

"Азійський напрямок - важливий. І якщо ми говоримо про виміри діяльності президента, то коли у нас буде знято заборони на пересування в умовах коронавірусу, безумовно, ми будемо планувати азійське турне президента. Щоб він відвідав кілька країн, з якими нам потрібно зміцнити відносини", - розповів він.

Крім того, Жовква зазначив, що аграрний сектор, інфраструктура та відновлювальна енергетика - це ті сфери в Україні, до яких іноземні інвестори виявляють найбільшу зацікавленість.

Читайте також: Книгу казок народів України турецькою мовою представили в Стамбулі. ФОТОрепортаж

Автор: 

дипломатія (720) Зеленський Володимир (25603) Жовква Ігор (170)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Дурне поїде у турне)))
показати весь коментар
05.05.2020 22:38 Відповісти
+34
Турне (фр. Tournée) - путешествие, поездка; также поездка артистов, спортсменов и т.д. - для гастрольных выступлений. Синонима, недоумки зеленые, не нашлось в словарном запасе?
показати весь коментар
05.05.2020 22:38 Відповісти
+22
После завершения пандемии планируется азиатское турне Зеленского, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 9599
показати весь коментар
05.05.2020 22:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Гринпоця устало от ковида и войны? Желает попутешествовать за казенный кошт со своей нелепой ленкой?

Лишь бы бюджетные деньги тратить, все равно от его поездок только вред!
показати весь коментар
05.05.2020 23:43 Відповісти
Так уже ж скільки у відспустці не було !!!
Перепрацювало.
Пика пухне.
показати весь коментар
07.05.2020 07:54 Відповісти
Узбекистан, Казахстан. Єрмак через кураторів з Лубянки про все домовився.
показати весь коментар
05.05.2020 23:50 Відповісти
После визита Зеленского в Азию
коронавирус азиатам покажется детской забавкой
Их после турне Изумрудного Прынца ждут пожары. наводнения. саранча. импичменты
весенние посадки. разгул коррупции....
показати весь коментар
06.05.2020 00:01 Відповісти
А некоторые первые лица не переживут его приезда и просто умрут как шейх Омана
показати весь коментар
06.05.2020 00:56 Відповісти
НКРЭКУ для предприятий Украины повысило стоимость электроэнергии на 46%, планируется повышение и для населения и отмена льготных 100 кВТ. При этом в Украине переизбыток электроэнергии. А в Грузии полностью отменили плату ЖКХ, на время карантина...

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1257765183386259458/photo/1
показати весь коментар
06.05.2020 00:06 Відповісти
неужто снова в Оман))лавры вислюка не дают гнусавому ублюдку покоя
показати весь коментар
06.05.2020 00:15 Відповісти
Зеля,сходи лучше в зоопарк на обезьянок посмотри.Эффект такой же,но зато бюджет на поездки сэкономишь.Украина выбрала Евроатлантический курс,а не азиатский. С коммунистическим Китаем и кастовой Индией,Украине не по пути.Наши партнёры в Евроатлантике и их треба поддерживать,а не азиатщину.Разве,шо можно иметь дела с Японией,Ю.Кореей и демократичными Тайванем и Гонконгом.Ты ще на заседание СНГ поедь мля
показати весь коментар
06.05.2020 00:18 Відповісти
ну и ну
показати весь коментар
06.05.2020 00:21 Відповісти
после 15 мая 2020 слово азия станет изгоем всех времен и народов................
показати весь коментар
06.05.2020 01:24 Відповісти
В Москву , что ли поедет!?
показати весь коментар
06.05.2020 02:13 Відповісти
За час пандемії продали землю, зробли з України тюрму. Тому коли воно закінчиться не відомо. Заленим олігофренам сподобалось працювати на свій карман, в час коли всіх загнали в карантин. А ще гроші не згорають, вони перетівкеають із карманів малого бізнесу до тих хто рулить при пандемії.
показати весь коментар
06.05.2020 06:12 Відповісти
Після завершення пандемії планується азійське турне Зеленського, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1100
показати весь коментар
06.05.2020 07:22 Відповісти
Дурне поїхало в турне. Приїхало з турне - все рівно дурне.
показати весь коментар
06.05.2020 07:49 Відповісти
Вообще, я не суеверный человек, но нельзя игнорировать тот факт, что Зеленский какой-то степени приносит несчастье.
Поехал в Оман - там умер султан, отправился в Соединенные Штаты - там объявили импичмент Трампу, в Париж - сгорел собор Парижской Богоматери., То есть какие-то признаки, что он не совсем фартовый в этом плане. Ранее он хотя бы путешествовал и разносил этот негатив по другим странам, а теперь два месяца не выезжает из Украины, и все проблемы накапливаются здесь у нас.
Это так, в шутку. Но в каждой шутке есть доля правды.
😀
показати весь коментар
06.05.2020 07:56 Відповісти
.....Турне Оманское...
показати весь коментар
06.05.2020 09:21 Відповісти
Коментарі - відпад.
показати весь коментар
07.05.2020 07:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 