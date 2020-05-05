Після завершення пандемії планується азійське турне Зеленського, - заступник голови ОП Жовква

Україна розглядає азіатський напрямок як один із пріоритетних у розвитку міжнародних відносин, йдеться про поглиблення співпраці з Японією, Китаєм і Індією

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква

"Азійський напрямок - важливий. І якщо ми говоримо про виміри діяльності президента, то коли у нас буде знято заборони на пересування в умовах коронавірусу, безумовно, ми будемо планувати азійське турне президента. Щоб він відвідав кілька країн, з якими нам потрібно зміцнити відносини", - розповів він.

Крім того, Жовква зазначив, що аграрний сектор, інфраструктура та відновлювальна енергетика - це ті сфери в Україні, до яких іноземні інвестори виявляють найбільшу зацікавленість.

