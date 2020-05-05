Після завершення пандемії планується азійське турне Зеленського, - заступник голови ОП Жовква
Україна розглядає азіатський напрямок як один із пріоритетних у розвитку міжнародних відносин, йдеться про поглиблення співпраці з Японією, Китаєм і Індією
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква
"Азійський напрямок - важливий. І якщо ми говоримо про виміри діяльності президента, то коли у нас буде знято заборони на пересування в умовах коронавірусу, безумовно, ми будемо планувати азійське турне президента. Щоб він відвідав кілька країн, з якими нам потрібно зміцнити відносини", - розповів він.
Крім того, Жовква зазначив, що аграрний сектор, інфраструктура та відновлювальна енергетика - це ті сфери в Україні, до яких іноземні інвестори виявляють найбільшу зацікавленість.
Лишь бы бюджетные деньги тратить, все равно от его поездок только вред!
Перепрацювало.
Пика пухне.
коронавирус азиатам покажется детской забавкой
Их после турне Изумрудного Прынца ждут пожары. наводнения. саранча. импичменты
весенние посадки. разгул коррупции....
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1257765183386259458/photo/1
Поехал в Оман - там умер султан, отправился в Соединенные Штаты - там объявили импичмент Трампу, в Париж - сгорел собор Парижской Богоматери., То есть какие-то признаки, что он не совсем фартовый в этом плане. Ранее он хотя бы путешествовал и разносил этот негатив по другим странам, а теперь два месяца не выезжает из Украины, и все проблемы накапливаются здесь у нас.
Это так, в шутку. Но в каждой шутке есть доля правды.
😀