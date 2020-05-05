После завершения пандемии планируется азиатское турне Зеленского, - замглавы ОП Жовква
Украина рассматривает азиатское направление как одно из приоритетных в развитии международных отношений, речь идет об углублении сотрудничества с Японией, Китаем и Индией
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква
"Азиатское направление – важно. И если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения", - рассказал он.
Кроме того, Жовква отметил, что аграрный сектор, инфраструктура и возобновляемая энергетика – это те сферы в Украине, к которым иностранные инвесторы проявляют наибольший интерес.
Лишь бы бюджетные деньги тратить, все равно от его поездок только вред!
Перепрацювало.
Пика пухне.
коронавирус азиатам покажется детской забавкой
Их после турне Изумрудного Прынца ждут пожары. наводнения. саранча. импичменты
весенние посадки. разгул коррупции....
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1257765183386259458/photo/1
Поехал в Оман - там умер султан, отправился в Соединенные Штаты - там объявили импичмент Трампу, в Париж - сгорел собор Парижской Богоматери., То есть какие-то признаки, что он не совсем фартовый в этом плане. Ранее он хотя бы путешествовал и разносил этот негатив по другим странам, а теперь два месяца не выезжает из Украины, и все проблемы накапливаются здесь у нас.
Это так, в шутку. Но в каждой шутке есть доля правды.
😀