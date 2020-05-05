После завершения пандемии планируется азиатское турне Зеленского, - замглавы ОП Жовква

Украина рассматривает азиатское направление как одно из приоритетных в развитии международных отношений, речь идет об углублении сотрудничества с Японией, Китаем и Индией

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква

"Азиатское направление – важно. И если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения", - рассказал он.

Кроме того, Жовква отметил, что аграрный сектор, инфраструктура и возобновляемая энергетика – это те сферы в Украине, к которым иностранные инвесторы проявляют наибольший интерес.

