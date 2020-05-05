РУС
После завершения пандемии планируется азиатское турне Зеленского, - замглавы ОП Жовква

Украина рассматривает азиатское направление как одно из приоритетных в развитии международных отношений, речь идет об углублении сотрудничества с Японией, Китаем и Индией

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква

"Азиатское направление – важно. И если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения", - рассказал он.

Кроме того, Жовква отметил, что аграрный сектор, инфраструктура и возобновляемая энергетика – это те сферы в Украине, к которым иностранные инвесторы проявляют наибольший интерес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская дипломатия готова к российским сценариям в ООН, - МИД о созыве РФ заседания Совбеза

дипломатия (1472) Зеленский Владимир (22050) Жовква Игорь (153)
Топ комментарии
+39
Дурне поїде у турне)))
05.05.2020 22:38 Ответить
+34
Турне (фр. Tournée) - путешествие, поездка; также поездка артистов, спортсменов и т.д. - для гастрольных выступлений. Синонима, недоумки зеленые, не нашлось в словарном запасе?
05.05.2020 22:38 Ответить
+22
05.05.2020 22:38 Ответить
Страница 2 из 2
Гринпоця устало от ковида и войны? Желает попутешествовать за казенный кошт со своей нелепой ленкой?

Лишь бы бюджетные деньги тратить, все равно от его поездок только вред!
05.05.2020 23:43 Ответить
Так уже ж скільки у відспустці не було !!!
Перепрацювало.
Пика пухне.
07.05.2020 07:54 Ответить
Узбекистан, Казахстан. Єрмак через кураторів з Лубянки про все домовився.
05.05.2020 23:50 Ответить
После визита Зеленского в Азию
коронавирус азиатам покажется детской забавкой
Их после турне Изумрудного Прынца ждут пожары. наводнения. саранча. импичменты
весенние посадки. разгул коррупции....
06.05.2020 00:01 Ответить
А некоторые первые лица не переживут его приезда и просто умрут как шейх Омана
показать весь комментарий
НКРЭКУ для предприятий Украины повысило стоимость электроэнергии на 46%, планируется повышение и для населения и отмена льготных 100 кВТ. При этом в Украине переизбыток электроэнергии. А в Грузии полностью отменили плату ЖКХ, на время карантина...

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1257765183386259458/photo/1
06.05.2020 00:06 Ответить
неужто снова в Оман))лавры вислюка не дают гнусавому ублюдку покоя
показать весь комментарий
Зеля,сходи лучше в зоопарк на обезьянок посмотри.Эффект такой же,но зато бюджет на поездки сэкономишь.Украина выбрала Евроатлантический курс,а не азиатский. С коммунистическим Китаем и кастовой Индией,Украине не по пути.Наши партнёры в Евроатлантике и их треба поддерживать,а не азиатщину.Разве,шо можно иметь дела с Японией,Ю.Кореей и демократичными Тайванем и Гонконгом.Ты ще на заседание СНГ поедь мля
06.05.2020 00:18 Ответить
ну и ну
06.05.2020 00:21 Ответить
после 15 мая 2020 слово азия станет изгоем всех времен и народов................
показать весь комментарий
В Москву , что ли поедет!?
показать весь комментарий
За час пандемії продали землю, зробли з України тюрму. Тому коли воно закінчиться не відомо. Заленим олігофренам сподобалось працювати на свій карман, в час коли всіх загнали в карантин. А ще гроші не згорають, вони перетівкеають із карманів малого бізнесу до тих хто рулить при пандемії.
показать весь комментарий
06.05.2020 07:22 Ответить
Дурне поїхало в турне. Приїхало з турне - все рівно дурне.
показать весь комментарий
Вообще, я не суеверный человек, но нельзя игнорировать тот факт, что Зеленский какой-то степени приносит несчастье.
Поехал в Оман - там умер султан, отправился в Соединенные Штаты - там объявили импичмент Трампу, в Париж - сгорел собор Парижской Богоматери., То есть какие-то признаки, что он не совсем фартовый в этом плане. Ранее он хотя бы путешествовал и разносил этот негатив по другим странам, а теперь два месяца не выезжает из Украины, и все проблемы накапливаются здесь у нас.
Это так, в шутку. Но в каждой шутке есть доля правды.
😀
06.05.2020 07:56 Ответить
.....Турне Оманское...
показать весь комментарий
Коментарі - відпад.
показать весь комментарий
