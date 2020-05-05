Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині. ФОТО
Пам'ятник більшовицькому воєначальнику Григорію Котовському демонтували в селі Крутоярівка Білгород-Дністровського району Одеської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
Як повідомила керівниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької ОТГ Олександра Величко, бюст перебував на приватній землі, але власника вдалося переконати його прибрати, що було зроблено 29 квітня.
Топ коментарі
+28 Серж Пир
показати весь коментар05.05.2020 22:44 Відповісти Посилання
+22 Ivan butko #464113
показати весь коментар05.05.2020 22:44 Відповісти Посилання
+18 Ukrainets UA
показати весь коментар05.05.2020 22:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Біда бідезна та й годі...
розвалина якась.
Бандюган этот Котовский был еще тот.
Т любом случае сралин отправил бы его в подвал.
Одно плохо- голуби расстроятся, что памятник сломали.
а в прошлом мародер и бандит убийца...
Награды
1921 - Орден Красного Знамени за бои по освобождению Тирасполя
1921 - Орден Красного Знамени за разгром отрядов Петлюры
1921 - Почетное революционное оружие за участие в карательных действиях против крестьянского восстания Антонова
1924 - Орден Красного Знамени за бои против Тютюнника
вот того бы завалить
На самом деле это Муссолини под прикрытием Одно лицо.
Но поскольку воевал против Украинской армии, снос памятника одобряю
https://youtu.be/ZBsLehAKOTU https://youtu.be/ZBsLehAKOTU сериал Котовский 1 серия
Строить что-то ещё уметь надо.
Маргиналы - железобетонная основа, фундамент украинского общества