Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині. ФОТО

Пам'ятник більшовицькому воєначальнику Григорію Котовському демонтували в селі Крутоярівка Білгород-Дністровського району Одеської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Як повідомила керівниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької ОТГ Олександра Величко, бюст перебував на приватній землі, але власника вдалося переконати його прибрати, що було зроблено 29 квітня.

