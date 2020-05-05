УКР
Новини
8 736 92

Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині. ФОТО

Пам'ятник більшовицькому воєначальнику Григорію Котовському демонтували в селі Крутоярівка Білгород-Дністровського району Одеської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Памятник Котовському демонтовано на Одещині 01

Як повідомила керівниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької ОТГ Олександра Величко, бюст перебував на приватній землі, але власника вдалося переконати його прибрати, що було зроблено 29 квітня.

Памятник Котовському демонтовано на Одещині 02

Читайте також: Пам'ятники Леніну залишилися в п'яти селах Одеської області, - ОДА

Памятник Котовському демонтовано на Одещині 03

Автор: 

Одеська область (3497) пам’ятник (933) декомунізація (561)
+28
И на чью голову теперь голубям срать? Изверги
05.05.2020 22:44 Відповісти
+22
Бессовестные... Добрейшей души человек. Ну немножко убивал и грабил...Такое время было. Как сейчас для зебилов...
05.05.2020 22:44 Відповісти
+18
Памятник Котовскому демонтирован на Одесчине - Цензор.НЕТ 6698
05.05.2020 22:53 Відповісти
Бессовестные... Добрейшей души человек. Ну немножко убивал и грабил...Такое время было. Как сейчас для зебилов...
05.05.2020 22:44 Відповісти
Да, такой же дегенерат оборванный был как Пэтины подельники Парасюки и Семенченки
06.05.2020 00:35 Відповісти
Как и сейчас, гопник, который дорвался до власти на волне.
06.05.2020 09:17 Відповісти
И на чью голову теперь голубям срать? Изверги
05.05.2020 22:44 Відповісти
якийсь страшний він, той котовський
05.05.2020 22:45 Відповісти
ты испугался его вида на фото с монитора , а представь - ночь туман
05.05.2020 22:49 Відповісти
і мертві котовці з косами на городі коло нього стоять!
06.05.2020 10:02 Відповісти
Памятник Котовскому демонтирован на Одесчине - Цензор.НЕТ 6698
05.05.2020 22:53 Відповісти
От же халепа! То ще й на Острів Пасхи треба спорядити демонтажну експедицію.

Біда бідезна та й годі...
06.05.2020 00:18 Відповісти
І шо, той памятник приймуть аборигени на "історіческой родіне" на о. Пасхі
06.05.2020 10:01 Відповісти
чи й не пам'ятник...
розвалина якась.
05.05.2020 22:48 Відповісти
им даже государственная прокуратура не поможет
05.05.2020 22:57 Відповісти
Странно, столько времени прошло, как построили, а красная краска не выгорела.
05.05.2020 22:49 Відповісти
Его красили регулярно. Совкодро...еры, мать их.
05.05.2020 22:57 Відповісти
Памятник Котовскому демонтирован на Одесчине - Цензор.НЕТ 9555
05.05.2020 22:50 Відповісти
Григорий Иванович Котовский пользовался огромной популярностью не только в Красной Армии, но и среди населения молодой Страны Советов. Карьера лихого кавалерийского командира шла в гору, но 6 августа 1925 года он был застрелен Мейером Зайдером. Мотивы стрелка до сих пор вызывают споры среди исследователей, порождают бесчисленные теории смерти Котовского. (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/biblioteka/b/krasnyi-robin-gud-istoriia-zhizni-i-slavy-kotovskogho)
05.05.2020 22:51 Відповісти
вы бы обязательно с кем-нибудь посоветовались. Ум хорошо -- два лучше. Один присоветует одно, другой -- другое, "и путь открыт к успехам
05.05.2020 22:54 Відповісти
В большевистском крысятнике выживали сильнейшие . Котовцам , махновцам и прочим троцкистам - ленинцам уже не было места рядом с террористом - профессионалом , - джугашвили .
05.05.2020 23:04 Відповісти
Кстати "террорист" это не метафора. Они реально совершали террористические акты. А ещё он со своей бандой банки грабил.
06.05.2020 04:19 Відповісти
Камо, он же Тер Петросян. Большевик в последствии. Тоже грабил и убивал. Инкасаторов, мытарей. хорошая компания там в Кремле была. Налетчики, садисты, воры, террористы, *********, сифилитики.
06.05.2020 10:38 Відповісти
Раз наш человек его пришил- значит по делу.
Бандюган этот Котовский был еще тот.
Т любом случае сралин отправил бы его в подвал.
Одно плохо- голуби расстроятся, что памятник сломали.
05.05.2020 23:25 Відповісти
Строгость должна быть. Без строгости никто бы ничего не достиг.
05.05.2020 23:29 Відповісти
Об этом мы еще до войны говорили с господином окружным начальником © ))
06.05.2020 09:21 Відповісти
Сидел при царе за разбои. Большевики выпустили - сделали героем.
05.05.2020 23:27 Відповісти
Еще очки одеть и на Берию будет похож
05.05.2020 22:51 Відповісти
небось порядочный жулик!
05.05.2020 23:13 Відповісти
Интересно, на каком заводе ему саблю такую с узорами ковали?
05.05.2020 22:56 Відповісти
Но он должен был быть потолще.
05.05.2020 23:11 Відповісти
Бубочка, сьоб тобі, щеб слинка з губки потекла
05.05.2020 23:38 Відповісти
прям, образец эстетики... А как теперь под котовского стричь?
05.05.2020 22:51 Відповісти
Такая участь многих еще поджидает.
05.05.2020 22:56 Відповісти
та многих то понятно... Придется менять название причи, а это куча бабла
05.05.2020 22:58 Відповісти
А всему этому цена -- дерьмо!
05.05.2020 23:01 Відповісти
ты о памятнике? Та да...
05.05.2020 23:03 Відповісти
Я таких пустяков не помню, никогда не интересовался подобной мерзостью
05.05.2020 23:06 Відповісти
Ну и рожа у этого коммунячьего урода...
Памятник Котовскому демонтирован на Одесчине - Цензор.НЕТ 342
05.05.2020 22:51 Відповісти
красный палач - комуняка воевавший против Украины...
а в прошлом мародер и бандит убийца...

Награды
1921 - Орден Красного Знамени за бои по освобождению Тирасполя
1921 - Орден Красного Знамени за разгром отрядов Петлюры
1921 - Почетное революционное оружие за участие в карательных действиях против крестьянского восстания Антонова
1924 - Орден Красного Знамени за бои против Тютюнника
05.05.2020 22:59 Відповісти
Ну, разве это не так?
05.05.2020 23:07 Відповісти
Сам говно и с таким же говном воевал. Все норм
06.05.2020 00:45 Відповісти
Да ладно! Рожа как рожа. Такая же как у других красных командиров
Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині - Цензор.НЕТ 4657
05.05.2020 23:00 Відповісти
Это ж Сталин, усы видишь?
05.05.2020 23:01 Відповісти
Как вы полагаете, уважаемый?..
05.05.2020 23:03 Відповісти
где лошадь буденного ? ))
06.05.2020 00:47 Відповісти
Этих нехристей?
05.05.2020 23:09 Відповісти
На всех съездах партии до 1941 г только тем и занимался что танцевал смесь *яблочко и гопак*. А ничего другого и не умел. За что и держали и не прибили как многих. Ещё правда долго на скаку рубал лозу, возили показывали его курсантам. пионерам, октябрятам, комсомольцам и прочим. Свадебный генерал той эпохи, когда кровь и слёзы никто не считал, не мерял и бздел от страха каждый, держа чемоданчик в коридоре на тюрягу ожидая *чёрного воронка* почти всю жизнь!
05.05.2020 23:21 Відповісти
бывало куда хуже. Читал я в какой-то книге, что обвиняемые, чтобы доказать свою невиновность, должны были ходить босиком по раскаленному железу и пить расплавленный свинец. А кто не хотел сознаться, тому на ноги надевали испанские сапоги и поднимали на дыбу или жгли пожарным факелом бока, вроде того как это сделали со святым Яном Непомуцким. Тот, говорят, так орал при этом, словно его ножом резали, и не перестал реветь до тех пор, пока его в непромокаемом мешке не сбросили с Элишкина моста. Таких случаев пропасть. А потом человека четвертовали или же сажали на кол где-нибудь возле Национального музея. Если же преступника просто бросали в подземелье, на голодную смерть, то такой счастливчик чувствовал себя как бы заново родившимся. Теперь сидеть в тюрьме -- одно удовольствие!
05.05.2020 23:25 Відповісти
Не скрою, прочёл ваш комент на одном дыхании---так увлекло. Особо там где о Национальном музее речь. Про Элишкин мост не знал. Речку бы назвали. За удовольствие в тюрьме пока не знаю. Правда при андропове был под следствием почти 4 года--но до СИЗО дело не дошло. Там много нас было. Перестройка отменила всё. Чуть шуткану на ночь. Далеко конечно барону Мюнхаузену до солдата Швейка!
05.05.2020 23:36 Відповісти
Я бы на месте Сралина его шлёпнул за слишком длинные усы.
05.05.2020 23:29 Відповісти
Так это же Буденный
06.05.2020 05:56 Відповісти
Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині - Цензор.НЕТ 2945
06.05.2020 07:16 Відповісти
их всех кроет товарища Артем над Святогорской
вот того бы завалить
06.05.2020 00:20 Відповісти
Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині - Цензор.НЕТ 9010

На самом деле это Муссолини под прикрытием Одно лицо.
Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині - Цензор.НЕТ 7950
06.05.2020 00:40 Відповісти
Да и на Киву похож, как и все наркоманы и дегенераты между собой.
06.05.2020 07:23 Відповісти
Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині - Цензор.НЕТ 8444
06.05.2020 10:15 Відповісти
Ещё одного бандюка с пьедестала убрали ... .
05.05.2020 22:51 Відповісти
Там, говорят, народу много было
05.05.2020 22:52 Відповісти
Котовский - еврей.
06.05.2020 05:21 Відповісти
Глава одесско-коммунистического ОПГ
05.05.2020 22:52 Відповісти
странные дела нынче творятся! Значит, еще одна потеря
05.05.2020 22:58 Відповісти
Котовский баадит, каторжанин и авантюрист. Очень одиозная личность. Не давал покоя ни царизму, ни румынам, ни большевикам. За что и был убить чекистами.
Но поскольку воевал против Украинской армии, снос памятника одобряю
05.05.2020 22:53 Відповісти
Вот и верьте после этого людям!
05.05.2020 22:55 Відповісти
Если бы его убил украинец, а то ж пархач...
05.05.2020 23:02 Відповісти
должно быть, скверное дело было?
05.05.2020 23:05 Відповісти
его убил сралин, а исполнитель - дело второе.
05.05.2020 23:20 Відповісти
Да, теперь условия улучшились в нашу пользу.
05.05.2020 23:23 Відповісти
Лысый такой. Сегодня б в трэнде был. Кто-то позовидувал. Однозначно!)
05.05.2020 23:01 Відповісти
Будь он толще, ему бы не пришлось умереть такой позорной смертью
05.05.2020 23:12 Відповісти
Банальный гопник, бандит, уголовник по призванию. Так и не ставший Робин Гудом---что хочется всем ворюгам и бандитам. Если бы не был убит таким же---то в 1937 году под расход пошёл в НКВД. Но глядя на памятник конечно можно предполагать, что если бы Котовский его увидел---то сам бы первый и развалил. Но ради стёба стоило оставить конечно. Ржака и убогость ушедшей эпохи дешёвых конокрадов!
05.05.2020 23:12 Відповісти
Тут все идет как по писаному.
05.05.2020 23:21 Відповісти
Как можно запомнить такую толстую книгу??? ))
06.05.2020 09:55 Відповісти
Бригада его в Умани стояла после гражданской, при хлебозаготовках лично допрашивал, и расстреливал, если селяне отвечали ему по украински...
05.05.2020 23:15 Відповісти
Котовский был забавный бандит .
05.05.2020 23:24 Відповісти
Вот видите, вы же сами признаете...
05.05.2020 23:26 Відповісти
Я читал о нем все .что находил . Чисто оторванный чувак . которого занесло к красным . Кстати Буденный .тоже ниндзей был еще тем .
05.05.2020 23:33 Відповісти
Ну типо таких же, як Моторылла с Захарастом.Отработали и слили.
06.05.2020 00:32 Відповісти
А кацапи зняли хфільму що він бандюк?
05.05.2020 23:36 Відповісти
Так против правды не попрешь - у Членина вся малина была уголовного толка. Йося Сралин вообще грабителем с большой дороги начинал, а закончил рекетиром тифлисским - купцам паяльник в очко совал. С этой должности его малина Членина и рекрутировала в свои ряды как ценного кадра.
05.05.2020 23:50 Відповісти
Если статуй совковый пребывает таком опомоенном виде, то лучше не убирать - так оно понятнее для особо тупых совков, что власть позорных камуняк давно закончилась, а совков оставшихся ожидает гилляка!
05.05.2020 23:47 Відповісти
Та дідько з ним - хай стояв би собі той пам'ятник, де йому стоялося. Судячи з того, які довкола розкішні буря'ни і який неляканий срач, все виглядало дуже навіть феншуйно.
06.05.2020 00:25 Відповісти
Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині - Цензор.НЕТ 122
06.05.2020 00:47 Відповісти
вот теперь ввп пойдет в гору
06.05.2020 05:51 Відповісти
Тёмная история: 1 марта 2010 года вышел сериал "Котовский" с участием актера Галкина. Первый сезон. И там про Котовского было честно рассказано , что он бандит и как он до этого дошел. И сезон обрывается , когда он начал заниматься политикой. Второго сезона не будет НИКОГДА. Потому что Галкин умер при странных обстоятельствах . Официально - остановка сердца ( 38 лет, никогда не болел). По мнению его отца - его убили. По его версии - за деньги . Но второй сезон, самый интересный,про революцию, так и не вышел. Когда вышел сериал 1 марта 2010 года он уже был мертв 3 дня.
06.05.2020 06:17 Відповісти
Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині - Цензор.НЕТ 2236
06.05.2020 06:27 Відповісти
Вот этот сериал:
https://youtu.be/ZBsLehAKOTU https://youtu.be/ZBsLehAKOTU сериал Котовский 1 серия
06.05.2020 06:23 Відповісти
Гришу знесли, Катерині приготуватись? То шо, Одеса?
06.05.2020 06:33 Відповісти
.....мы старый мир разрушим, а затем.....
Строить что-то ещё уметь надо.
06.05.2020 07:46 Відповісти
Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині - Цензор.НЕТ 497
06.05.2020 07:47 Відповісти
Не майтесь фигнёй. Никто давно не помнит, кто такой Котовский, Щорс или Косиор. Пускай стоят как руины ушедшей древности!
06.05.2020 10:07 Відповісти
Война с памятниками продолжается. На большее ума нет. Построить дорогу, отремонтировать школу, больницу. Зачем? Лучше разрушить обгадить то, что создавали наши отцы и деды, ускоряя таким образом печальный финал "Незалежной"!
Маргиналы - железобетонная основа, фундамент украинского общества
06.05.2020 10:16 Відповісти
Кацапе пропонуєш знову прославляти Сосо ?
06.05.2020 10:43 Відповісти
 
 