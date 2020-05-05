Памятник Котовскому демонтирован на Одесчине. ФОТО

Памятник большевистскому военачальнику Григорию Котовскому демонтировали в селе Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Как сообщил руководитель отдела образования, культуры, молодежи и спорта Старокозацкой ОТГ Александра Величко, бюст находился на частной земле, но собственника удалось убедить его убрать, что было сделано 29 апреля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновники Одесской области "переименовали" бюст Маркса в поэта Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации, - УИНП. ДОКУМЕНТ