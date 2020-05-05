РУС
Памятник Котовскому демонтирован на Одесчине. ФОТО

Памятник большевистскому военачальнику Григорию Котовскому демонтировали в селе Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Памятник Котовскому демонтирован на Одесчине 01

Как сообщил руководитель отдела образования, культуры, молодежи и спорта Старокозацкой ОТГ Александра Величко, бюст находился на частной земле, но собственника удалось убедить его убрать, что было сделано 29 апреля.

Памятник Котовскому демонтирован на Одесчине 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновники Одесской области "переименовали" бюст Маркса в поэта Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации, - УИНП. ДОКУМЕНТ

Памятник Котовскому демонтирован на Одесчине 03

Одесская область (3833) памятник (2244) декоммунизация (758)
+28
И на чью голову теперь голубям срать? Изверги
05.05.2020 22:44 Ответить
+22
Бессовестные... Добрейшей души человек. Ну немножко убивал и грабил...Такое время было. Как сейчас для зебилов...
05.05.2020 22:44 Ответить
+18
Памятник Котовскому демонтирован на Одесчине - Цензор.НЕТ 6698
05.05.2020 22:53 Ответить
Бессовестные... Добрейшей души человек. Ну немножко убивал и грабил...Такое время было. Как сейчас для зебилов...
05.05.2020 22:44 Ответить
Да, такой же дегенерат оборванный был как Пэтины подельники Парасюки и Семенченки
06.05.2020 00:35 Ответить
Как и сейчас, гопник, который дорвался до власти на волне.
06.05.2020 09:17 Ответить
И на чью голову теперь голубям срать? Изверги
05.05.2020 22:44 Ответить
якийсь страшний він, той котовський
05.05.2020 22:45 Ответить
ты испугался его вида на фото с монитора , а представь - ночь туман
05.05.2020 22:49 Ответить
і мертві котовці з косами на городі коло нього стоять!
06.05.2020 10:02 Ответить
Памятник Котовскому демонтирован на Одесчине - Цензор.НЕТ 6698
05.05.2020 22:53 Ответить
От же халепа! То ще й на Острів Пасхи треба спорядити демонтажну експедицію.

Біда бідезна та й годі...
06.05.2020 00:18 Ответить
І шо, той памятник приймуть аборигени на "історіческой родіне" на о. Пасхі
06.05.2020 10:01 Ответить
чи й не пам'ятник...
розвалина якась.
05.05.2020 22:48 Ответить
им даже государственная прокуратура не поможет
05.05.2020 22:57 Ответить
Странно, столько времени прошло, как построили, а красная краска не выгорела.
05.05.2020 22:49 Ответить
Его красили регулярно. Совкодро...еры, мать их.
05.05.2020 22:57 Ответить
Памятник Котовскому демонтирован на Одесчине - Цензор.НЕТ 9555
05.05.2020 22:50 Ответить
Григорий Иванович Котовский пользовался огромной популярностью не только в Красной Армии, но и среди населения молодой Страны Советов. Карьера лихого кавалерийского командира шла в гору, но 6 августа 1925 года он был застрелен Мейером Зайдером. Мотивы стрелка до сих пор вызывают споры среди исследователей, порождают бесчисленные теории смерти Котовского. (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/biblioteka/b/krasnyi-robin-gud-istoriia-zhizni-i-slavy-kotovskogho)
05.05.2020 22:51 Ответить
вы бы обязательно с кем-нибудь посоветовались. Ум хорошо -- два лучше. Один присоветует одно, другой -- другое, "и путь открыт к успехам
05.05.2020 22:54 Ответить
В большевистском крысятнике выживали сильнейшие . Котовцам , махновцам и прочим троцкистам - ленинцам уже не было места рядом с террористом - профессионалом , - джугашвили .
05.05.2020 23:04 Ответить
Кстати "террорист" это не метафора. Они реально совершали террористические акты. А ещё он со своей бандой банки грабил.
06.05.2020 04:19 Ответить
Камо, он же Тер Петросян. Большевик в последствии. Тоже грабил и убивал. Инкасаторов, мытарей. хорошая компания там в Кремле была. Налетчики, садисты, воры, террористы, *********, сифилитики.
06.05.2020 10:38 Ответить
Раз наш человек его пришил- значит по делу.
Бандюган этот Котовский был еще тот.
Т любом случае сралин отправил бы его в подвал.
Одно плохо- голуби расстроятся, что памятник сломали.
05.05.2020 23:25 Ответить
Строгость должна быть. Без строгости никто бы ничего не достиг.
05.05.2020 23:29 Ответить
Об этом мы еще до войны говорили с господином окружным начальником © ))
06.05.2020 09:21 Ответить
Сидел при царе за разбои. Большевики выпустили - сделали героем.
05.05.2020 23:27 Ответить
Еще очки одеть и на Берию будет похож
05.05.2020 22:51 Ответить
небось порядочный жулик!
05.05.2020 23:13 Ответить
Интересно, на каком заводе ему саблю такую с узорами ковали?
05.05.2020 22:56 Ответить
Но он должен был быть потолще.
05.05.2020 23:11 Ответить
Бубочка, сьоб тобі, щеб слинка з губки потекла
05.05.2020 23:38 Ответить
прям, образец эстетики... А как теперь под котовского стричь?
05.05.2020 22:51 Ответить
Такая участь многих еще поджидает.
05.05.2020 22:56 Ответить
та многих то понятно... Придется менять название причи, а это куча бабла
05.05.2020 22:58 Ответить
А всему этому цена -- дерьмо!
05.05.2020 23:01 Ответить
ты о памятнике? Та да...
05.05.2020 23:03 Ответить
Я таких пустяков не помню, никогда не интересовался подобной мерзостью
05.05.2020 23:06 Ответить
Ну и рожа у этого коммунячьего урода...
Памятник Котовскому демонтирован на Одесчине - Цензор.НЕТ 342
05.05.2020 22:51 Ответить
красный палач - комуняка воевавший против Украины...
а в прошлом мародер и бандит убийца...

Награды
1921 - Орден Красного Знамени за бои по освобождению Тирасполя
1921 - Орден Красного Знамени за разгром отрядов Петлюры
1921 - Почетное революционное оружие за участие в карательных действиях против крестьянского восстания Антонова
1924 - Орден Красного Знамени за бои против Тютюнника
05.05.2020 22:59 Ответить
Ну, разве это не так?
05.05.2020 23:07 Ответить
Сам говно и с таким же говном воевал. Все норм
06.05.2020 00:45 Ответить
Да ладно! Рожа как рожа. Такая же как у других красных командиров
Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині - Цензор.НЕТ 4657
05.05.2020 23:00 Ответить
Это ж Сталин, усы видишь?
05.05.2020 23:01 Ответить
Как вы полагаете, уважаемый?..
05.05.2020 23:03 Ответить
где лошадь буденного ? ))
06.05.2020 00:47 Ответить
Этих нехристей?
05.05.2020 23:09 Ответить
На всех съездах партии до 1941 г только тем и занимался что танцевал смесь *яблочко и гопак*. А ничего другого и не умел. За что и держали и не прибили как многих. Ещё правда долго на скаку рубал лозу, возили показывали его курсантам. пионерам, октябрятам, комсомольцам и прочим. Свадебный генерал той эпохи, когда кровь и слёзы никто не считал, не мерял и бздел от страха каждый, держа чемоданчик в коридоре на тюрягу ожидая *чёрного воронка* почти всю жизнь!
05.05.2020 23:21 Ответить
бывало куда хуже. Читал я в какой-то книге, что обвиняемые, чтобы доказать свою невиновность, должны были ходить босиком по раскаленному железу и пить расплавленный свинец. А кто не хотел сознаться, тому на ноги надевали испанские сапоги и поднимали на дыбу или жгли пожарным факелом бока, вроде того как это сделали со святым Яном Непомуцким. Тот, говорят, так орал при этом, словно его ножом резали, и не перестал реветь до тех пор, пока его в непромокаемом мешке не сбросили с Элишкина моста. Таких случаев пропасть. А потом человека четвертовали или же сажали на кол где-нибудь возле Национального музея. Если же преступника просто бросали в подземелье, на голодную смерть, то такой счастливчик чувствовал себя как бы заново родившимся. Теперь сидеть в тюрьме -- одно удовольствие!
05.05.2020 23:25 Ответить
Не скрою, прочёл ваш комент на одном дыхании---так увлекло. Особо там где о Национальном музее речь. Про Элишкин мост не знал. Речку бы назвали. За удовольствие в тюрьме пока не знаю. Правда при андропове был под следствием почти 4 года--но до СИЗО дело не дошло. Там много нас было. Перестройка отменила всё. Чуть шуткану на ночь. Далеко конечно барону Мюнхаузену до солдата Швейка!
05.05.2020 23:36 Ответить
Я бы на месте Сралина его шлёпнул за слишком длинные усы.
05.05.2020 23:29 Ответить
Так это же Буденный
06.05.2020 05:56 Ответить
Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині - Цензор.НЕТ 2945
06.05.2020 07:16 Ответить
их всех кроет товарища Артем над Святогорской
вот того бы завалить
06.05.2020 00:20 Ответить
Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині - Цензор.НЕТ 9010

На самом деле это Муссолини под прикрытием Одно лицо.
Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині - Цензор.НЕТ 7950
06.05.2020 00:40 Ответить
Да и на Киву похож, как и все наркоманы и дегенераты между собой.
06.05.2020 07:23 Ответить
Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині - Цензор.НЕТ 8444
06.05.2020 10:15 Ответить
Ещё одного бандюка с пьедестала убрали ... .
05.05.2020 22:51 Ответить
Там, говорят, народу много было
05.05.2020 22:52 Ответить
Котовский - еврей.
06.05.2020 05:21 Ответить
Глава одесско-коммунистического ОПГ
05.05.2020 22:52 Ответить
странные дела нынче творятся! Значит, еще одна потеря
05.05.2020 22:58 Ответить
Котовский баадит, каторжанин и авантюрист. Очень одиозная личность. Не давал покоя ни царизму, ни румынам, ни большевикам. За что и был убить чекистами.
Но поскольку воевал против Украинской армии, снос памятника одобряю
05.05.2020 22:53 Ответить
Вот и верьте после этого людям!
05.05.2020 22:55 Ответить
Если бы его убил украинец, а то ж пархач...
05.05.2020 23:02 Ответить
должно быть, скверное дело было?
05.05.2020 23:05 Ответить
его убил сралин, а исполнитель - дело второе.
05.05.2020 23:20 Ответить
Да, теперь условия улучшились в нашу пользу.
05.05.2020 23:23 Ответить
Лысый такой. Сегодня б в трэнде был. Кто-то позовидувал. Однозначно!)
05.05.2020 23:01 Ответить
Будь он толще, ему бы не пришлось умереть такой позорной смертью
05.05.2020 23:12 Ответить
Банальный гопник, бандит, уголовник по призванию. Так и не ставший Робин Гудом---что хочется всем ворюгам и бандитам. Если бы не был убит таким же---то в 1937 году под расход пошёл в НКВД. Но глядя на памятник конечно можно предполагать, что если бы Котовский его увидел---то сам бы первый и развалил. Но ради стёба стоило оставить конечно. Ржака и убогость ушедшей эпохи дешёвых конокрадов!
05.05.2020 23:12 Ответить
Тут все идет как по писаному.
05.05.2020 23:21 Ответить
Как можно запомнить такую толстую книгу??? ))
06.05.2020 09:55 Ответить
Бригада его в Умани стояла после гражданской, при хлебозаготовках лично допрашивал, и расстреливал, если селяне отвечали ему по украински...
05.05.2020 23:15 Ответить
Котовский был забавный бандит .
05.05.2020 23:24 Ответить
Вот видите, вы же сами признаете...
05.05.2020 23:26 Ответить
Я читал о нем все .что находил . Чисто оторванный чувак . которого занесло к красным . Кстати Буденный .тоже ниндзей был еще тем .
05.05.2020 23:33 Ответить
Ну типо таких же, як Моторылла с Захарастом.Отработали и слили.
06.05.2020 00:32 Ответить
А кацапи зняли хфільму що він бандюк?
05.05.2020 23:36 Ответить
Так против правды не попрешь - у Членина вся малина была уголовного толка. Йося Сралин вообще грабителем с большой дороги начинал, а закончил рекетиром тифлисским - купцам паяльник в очко совал. С этой должности его малина Членина и рекрутировала в свои ряды как ценного кадра.
05.05.2020 23:50 Ответить
Если статуй совковый пребывает таком опомоенном виде, то лучше не убирать - так оно понятнее для особо тупых совков, что власть позорных камуняк давно закончилась, а совков оставшихся ожидает гилляка!
05.05.2020 23:47 Ответить
Та дідько з ним - хай стояв би собі той пам'ятник, де йому стоялося. Судячи з того, які довкола розкішні буря'ни і який неляканий срач, все виглядало дуже навіть феншуйно.
06.05.2020 00:25 Ответить
Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині - Цензор.НЕТ 122
06.05.2020 00:47 Ответить
вот теперь ввп пойдет в гору
06.05.2020 05:51 Ответить
Тёмная история: 1 марта 2010 года вышел сериал "Котовский" с участием актера Галкина. Первый сезон. И там про Котовского было честно рассказано , что он бандит и как он до этого дошел. И сезон обрывается , когда он начал заниматься политикой. Второго сезона не будет НИКОГДА. Потому что Галкин умер при странных обстоятельствах . Официально - остановка сердца ( 38 лет, никогда не болел). По мнению его отца - его убили. По его версии - за деньги . Но второй сезон, самый интересный,про революцию, так и не вышел. Когда вышел сериал 1 марта 2010 года он уже был мертв 3 дня.
06.05.2020 06:17 Ответить
Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині - Цензор.НЕТ 2236
06.05.2020 06:27 Ответить
Вот этот сериал:
https://youtu.be/ZBsLehAKOTU https://youtu.be/ZBsLehAKOTU сериал Котовский 1 серия
06.05.2020 06:23 Ответить
Гришу знесли, Катерині приготуватись? То шо, Одеса?
06.05.2020 06:33 Ответить
.....мы старый мир разрушим, а затем.....
Строить что-то ещё уметь надо.
06.05.2020 07:46 Ответить
Пам'ятник Котовському демонтовано на Одещині - Цензор.НЕТ 497
06.05.2020 07:47 Ответить
Не майтесь фигнёй. Никто давно не помнит, кто такой Котовский, Щорс или Косиор. Пускай стоят как руины ушедшей древности!
06.05.2020 10:07 Ответить
Война с памятниками продолжается. На большее ума нет. Построить дорогу, отремонтировать школу, больницу. Зачем? Лучше разрушить обгадить то, что создавали наши отцы и деды, ускоряя таким образом печальный финал "Незалежной"!
Маргиналы - железобетонная основа, фундамент украинского общества
06.05.2020 10:16 Ответить
Кацапе пропонуєш знову прославляти Сосо ?
06.05.2020 10:43 Ответить
 
 