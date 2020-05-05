Памятник Котовскому демонтирован на Одесчине. ФОТО
Памятник большевистскому военачальнику Григорию Котовскому демонтировали в селе Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Как сообщил руководитель отдела образования, культуры, молодежи и спорта Старокозацкой ОТГ Александра Величко, бюст находился на частной земле, но собственника удалось убедить его убрать, что было сделано 29 апреля.
Біда бідезна та й годі...
розвалина якась.
Бандюган этот Котовский был еще тот.
Т любом случае сралин отправил бы его в подвал.
Одно плохо- голуби расстроятся, что памятник сломали.
а в прошлом мародер и бандит убийца...
Награды
1921 - Орден Красного Знамени за бои по освобождению Тирасполя
1921 - Орден Красного Знамени за разгром отрядов Петлюры
1921 - Почетное революционное оружие за участие в карательных действиях против крестьянского восстания Антонова
1924 - Орден Красного Знамени за бои против Тютюнника
вот того бы завалить
На самом деле это Муссолини под прикрытием Одно лицо.
Но поскольку воевал против Украинской армии, снос памятника одобряю
https://youtu.be/ZBsLehAKOTU https://youtu.be/ZBsLehAKOTU сериал Котовский 1 серия
Строить что-то ещё уметь надо.
