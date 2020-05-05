Найманці РФ з мінометів обстріляли ділянку розведення Богданівка-Петрівське, - пресцентр ОС

5 травня озброєні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил і засобів №3 Богданівка-Петрівське з мінометів калібру 82 мм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Такі злочинні дії окупантів укотре підтверджують те, що ворог свідомо порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Терористи обстріляли з гранатометів ділянку розведення сил Богданівка-Петрівське