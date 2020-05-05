Найманці РФ з мінометів обстріляли ділянку розведення Богданівка-Петрівське, - пресцентр ОС
5 травня озброєні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил і засобів №3 Богданівка-Петрівське з мінометів калібру 82 мм.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Такі злочинні дії окупантів укотре підтверджують те, що ворог свідомо порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+18 18c49ed2
показати весь коментар05.05.2020 23:40 Відповісти Посилання
+9 18c49ed2
показати весь коментар06.05.2020 00:07 Відповісти Посилання
+8 NonCFist
показати весь коментар05.05.2020 23:41 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
_А кроме этого словоблудия какая-то ответка врагу была?
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..