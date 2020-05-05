Наемники РФ из минометов обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское, - пресс-центр ОС

5 мая вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг сознательно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - говорится в сообщении.

