Наемники РФ из минометов обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское, - пресс-центр ОС
5 мая вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг сознательно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - говорится в сообщении.
_А кроме этого словоблудия какая-то ответка врагу была?
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..