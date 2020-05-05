РУС
Наемники РФ из минометов обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское, - пресс-центр ОС

5 мая вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг сознательно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли из гранатометов участок разведения сил на участке Богдановка-Петровское

Топ комментарии
+18
05.05.2020 23:40 Ответить
+9
Кроме того обещал сразу вернуть войска взад на позиции. Соврамши как всегда. Да и некуда возвращать. Старые позиции по его приказу разрушили.
06.05.2020 00:07 Ответить
+8
"Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг сознательно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - говорится в сообщении.
_А кроме этого словоблудия какая-то ответка врагу была?
05.05.2020 23:41 Ответить
05.05.2020 23:40 Ответить
"Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг сознательно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - говорится в сообщении.
_А кроме этого словоблудия какая-то ответка врагу была?
05.05.2020 23:41 Ответить
Сравнять дамбасов позорных с землей!
05.05.2020 23:44 Ответить
Так гринпоц варнякал что там не стреляют! Неужели опять врал???
06.05.2020 00:00 Ответить
Кроме того обещал сразу вернуть войска взад на позиции. Соврамши как всегда. Да и некуда возвращать. Старые позиции по его приказу разрушили.
06.05.2020 00:07 Ответить
Та це нічого? Ну "пошалили ополченцы". Головне, що кучма повернувся до перемовин. Ще й з групою, посиленою трьома "слугами". Домовиться про торгівлю, співпрацю з сепарнеюю, і свіженьке відведення військ. Фуйло дало команду зермаку закінчувати "громадянський конфлікт", проводити вибори в ордло, забезпечити відбудову "постраждалого от действий києвской хунти доМбаса" і зняти санкції з кацапії
06.05.2020 00:06 Ответить
Отмечается, что потерь среди бойцов ВСУ в результате вражеских обстрелов не было. Кроме того, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой, а на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Источник: https://censor.net/n3193548 а як це зрозуміти??
06.05.2020 00:06 Ответить
06.05.2020 00:37 Ответить
Спасибо проблевался !
06.05.2020 00:50 Ответить
Готуються до виборів і нового відведення ЗСУ ?
06.05.2020 00:57 Ответить
До куда Ермак с ЗЕком будут разводить? До Киева? Ермак преступник со своими договорняками. Его надо судить за измену страны.
06.05.2020 01:55 Ответить
Только дермак преступник? Думаешь он не с одобрения зерро действует?
06.05.2020 05:21 Ответить
ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..
06.05.2020 08:39 Ответить
Доразводились зедрыстуны аж до усиленных обстрелов..
06.05.2020 11:00 Ответить
 
 