Ексрадник голови СБУ Антоняк застеріг Баканова від кримінального переслідування Стерненка

Колишній радник голови СБУ Ярослав Антоняк звернувся до слідчих Офісу Генерального прокурора і Служби Безпеки України із закликом публічно заявити про незаконні накази, які їм були віддані стосовно переслідування громадського активіста Сергія Стерненка.

Антоняк звинувачує голову СБУ Івана Баканова та Генпрокурорку Ірину Венедіктову в спробі остаточно скомпрометувати правоохоронну систему України, яку Володимир Зеленський і без того вже назвав "правоохоронним хаосом".

Нагадаємо, у травні 2018 року в Одесі на Стерненка напали двоє зловмисників. Захищаючись, він смертельно поранив одного з нападників. За фактами нападів на Стерненка наразі відкрито три кримінальні провадження, ще по одному обвинувальний акт щодо нападника вже направлено до суду.

Як пише у Facebook колишній радник голови СБУ, оточення президента планує руками правоохоронців запроторити до в'язниці Сергія Стерненка, зробивши його винним, і таким чином виконати зобов'язання перед проросійськими силами.

"Оточення Зеленського, чи то заради демонстрації власної могутності (мнимої насправді), чи то задля виконання зобов'язань перед досі живою проросійською частиною вітчизняного політикуму (а, по суті, режимом Путіна), планує руками правоохоронців запроторити до в’язниці громадського активіста з Одеси Сергія Стерненка. Хлопця, на якого було вчинено три жорсткі напади, під час яких загроза власному життю була відвернена виключно ним самим", - пише Антоняк.

У квітні 2020 року Стерненко вже заявляв, що за відмову повідомити йому про підозру в умисному вбивстві був звільнений заступник генпрокурора Віктор Трепак.

"Руками генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова влада готова остаточно скомпрометувати правоохоронну систему шляхом незаконного звинувачення у вбивстві і ув’язнення Стерненка", - заявив Антоняк.

Нещодавно Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Генпрокурорки Ірини Венедіктової за підозрою у недекларуванні майна. Заяву до суду подав Сергій Стерненко.