9 289 47

Ексрадник голови СБУ Антоняк застеріг Баканова від кримінального переслідування Стерненка

Колишній радник голови СБУ Ярослав Антоняк звернувся до слідчих Офісу Генерального прокурора і Служби Безпеки України із закликом публічно заявити про незаконні накази, які їм були віддані стосовно переслідування громадського активіста Сергія Стерненка.

Антоняк звинувачує голову СБУ Івана Баканова та Генпрокурорку Ірину Венедіктову в спробі остаточно скомпрометувати правоохоронну систему України, яку Володимир Зеленський і без того вже назвав "правоохоронним хаосом".

Нагадаємо, у травні 2018 року в Одесі на Стерненка напали двоє зловмисників. Захищаючись, він смертельно поранив одного з нападників. За фактами нападів на Стерненка наразі відкрито три кримінальні провадження, ще по одному обвинувальний акт щодо нападника вже направлено до суду.

Як пише у Facebook колишній радник голови СБУ, оточення президента планує руками правоохоронців запроторити до в'язниці Сергія Стерненка, зробивши його винним, і таким чином виконати зобов'язання перед проросійськими силами.

"Оточення Зеленського, чи то заради демонстрації власної могутності (мнимої насправді), чи то задля виконання зобов'язань перед досі живою проросійською частиною вітчизняного політикуму (а, по суті, режимом Путіна), планує руками правоохоронців запроторити до в’язниці громадського активіста з Одеси Сергія Стерненка. Хлопця, на якого було вчинено три жорсткі напади, під час яких загроза власному життю була відвернена виключно ним самим", - пише Антоняк.

У квітні 2020 року Стерненко вже заявляв, що за відмову повідомити йому про підозру в умисному вбивстві був звільнений заступник генпрокурора Віктор Трепак.

"Руками генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова влада готова остаточно скомпрометувати правоохоронну систему шляхом незаконного звинувачення у вбивстві і ув’язнення Стерненка", - заявив Антоняк.

Нещодавно Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Генпрокурорки Ірини Венедіктової за підозрою у недекларуванні майна. Заяву до суду подав Сергій Стерненко.

Стерненко Сергій
Топ коментарі
+30
Людина захищалася, а її за це звинувачують! Ви говорили, що так було і при Порошенко? Так кого ви обрали, зебіли?
06.05.2020 12:19 Відповісти
+24
Кремлевские упыри не как не могут успокоится что Стерненко на свободе. + его ютуб канал смотрит всё больше и больше людей. Портнов и Кива в бешенстве
06.05.2020 12:25 Відповісти
+17
Саме ця справа може закінчитися для "нових ліц", цих космополітів-малоросів, повним звіздєцом. Не всі до ростова добіжать.
06.05.2020 12:26 Відповісти
Людина захищалася, а її за це звинувачують! Ви говорили, що так було і при Порошенко? Так кого ви обрали, зебіли?
06.05.2020 12:19 Відповісти
Ні дорогенький! Ти мабуть не розумієш як проводиться слідство та які статті треба висувати. Тому не говори того, що тобі невідомо.
06.05.2020 12:26 Відповісти
Ну так, а кто должен определять самозащита это или нет?
06.05.2020 12:25 Відповісти
Слідство. Відомо, що був напад. В Бєларусі все по іншому, тому звертайтеся за своєю адресою🙄
06.05.2020 12:28 Відповісти
И что решило следствие?
06.05.2020 13:00 Відповісти
По фактам нападений на Стерненко в данный момент открыты три уголовные производства, еще по одному обвинительный акт в отношении нападавшего уже направлен в суд.Источник: https://censor.net/n3193696
06.05.2020 13:15 Відповісти
а чому тоді обвинувачення одразу - вбивство ?
а не самозахист ?
ти про це не думав ?
06.05.2020 12:33 Відповісти
Ти ж сам сказав, що суд тільки в голові у Ксенії.
Отже, ти згоден, що суда, який зможе встановити справедливість, у нас немає.
06.05.2020 12:43 Відповісти
Значит пусть вынесет публичное решение, не все же читают форумы. надеюсь, печать какая у нее есть.
06.05.2020 13:05 Відповісти
Про таку річ як презумпція невиновності чув? Чи в БССР її не було і не буде?
06.05.2020 12:45 Відповісти
Вроде везде есть состязательность сторон защиты и обвинения, или дела с трупами при возможной самозащите не могут доходить до суда?
06.05.2020 13:07 Відповісти
Не займайся демагогією. Слідство має встановити факт правомірності необхідної оборони і факт адекватності вжитих заходів самооборони. Знаю на прикладі мого друга, на якого напали четверо і він голими руками зробив їм дві черепно-мозкові травми і 4 зламані кінцівки. Єдина претензія до нього - це застосування бойових прийомів колишнього десантника (тоді вони давали підписку про незастосування).
06.05.2020 13:37 Відповісти
P.S. Справу мого друга закрили у райвідділку через відсутність складу злочину.
06.05.2020 13:45 Відповісти
У моего знакомого была похожая ситуация, но это все без мокрого конца, это несколько упрощает дело.
06.05.2020 14:24 Відповісти
А от якби ти мовчав, то зійшов би за розумного!

В уголовном производстве относительно нападения на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка, во время которого Стерненко убил напавшего на него, за более чем 8 месяцев расследования ни одному из участников события так и не сообщили о подозрении.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/02/13/7206540/

В Одессе полиция отпустила нападавшего на известного активиста, бывшего лидера местного Правого сектора Сергея Стерненка.
Об этом сообщает https://nv.ua/ukraine/events/%D0%92%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0. Громадське со ссылкой на советника главы полиции Одесской области Руслана Форостяка.https://nv.ua/ukraine/events/politsija-odessy-otpustila-napadajushcheho-na-eks-lidera-mestnoho-pravoho-sektora-sternenka-2472359.html

Йди з богом, тут горілки немає!
06.05.2020 12:47 Відповісти
Так чому при твоїй владі чекали вісім місяців, розумнику?
06.05.2020 12:49 Відповісти
ти вітер не здіймай, наразі дійсно справа Стерненко завоняла дужче, але при Пороху в ній також просування практично не було. І тут справа вже в інших домовленостях, з бандитом Трухановим. Де були дії правоохороної системи на захист Стерненка після першого замаху? А після другого? А хто поніс покарання після третього? Тож не треба пересмикувати! "Зелено-аваківське" гівно окремо, "шоколадно- аваківське"- окремо
06.05.2020 14:10 Відповісти
Колишніх радників не буває, дитинко!
06.05.2020 12:25 Відповісти
Зебили , вы несёте за это ответственность, потому что вы за них голосовали .
06.05.2020 12:21 Відповісти
-Чу! Слышен стук копыт! (С))))
06.05.2020 12:48 Відповісти
Баканов целый литинант. И не всяким эксам ему советы давать.
06.05.2020 12:24 Відповісти
навіть не літінант, а випадкого затєсавшійся фраєр.
06.05.2020 12:34 Відповісти
А ще він цинічно заявляє що ходить до московської церкви та не визнає "розколу".
06.05.2020 13:19 Відповісти
А він хіба не до синаґоґи ходить?
06.05.2020 15:29 Відповісти
Взагалі рядовий запасу, а звання лейтенента надано наприкінці травня 2019-го для того, аби він отримав доступ до секретної інформації...
А для отримання первинного звання офіцерського складу необхідно проходити курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу та складати встановлені іспити.
06.05.2020 16:54 Відповісти
Кремлевские упыри не как не могут успокоится что Стерненко на свободе. + его ютуб канал смотрит всё больше и больше людей. Портнов и Кива в бешенстве
06.05.2020 12:25 Відповісти
и Трухлявый тоже со своей шоблой!!
06.05.2020 12:51 Відповісти
Зеленский грязньій гъной
06.05.2020 12:25 Відповісти
Саме ця справа може закінчитися для "нових ліц", цих космополітів-малоросів, повним звіздєцом. Не всі до ростова добіжать.
06.05.2020 12:26 Відповісти
Надо к подъезду Венедиктовой/Баканова подослать двух амбалов с уголовной внешностью, одного боксёра, а второго ростом 1,94 м и пусть начнут типа приставать к мужу/жене.....
Представляете сколько бы было визга и соплей?
06.05.2020 12:39 Відповісти
У нас в СБУ иногда попадаются если не патриоты, то хотя бы приличные люди.
06.05.2020 12:41 Відповісти
Даже такое количество мизерное количество защитников упыря Стерненко говорит о том,что Украина неизлечимо больна.Стерненко упырь,даже при допущении,что он убил при самообороне.
06.05.2020 12:41 Відповісти
Розберіться у себе з убивством Нємцова спочатку.
06.05.2020 12:45 Відповісти
А ти упир, якщо вважаєш можливим судити людину за сфабрикованою статтею.
06.05.2020 12:45 Відповісти
Ты юрист?
Или сын юриста?
06.05.2020 13:09 Відповісти
ванька, тут водкі нєт, валі домой в свой члєнябінск
06.05.2020 13:06 Відповісти
Одного не судят за убийство, оставшегося в живых не судят за нападение. Двое свободны на земле, один свободен на небе. Короче, ничего не было.
06.05.2020 13:09 Відповісти
Проблема , как бы ясна. Поэтому и вписываются бывшие. На лицо договорняк. Выжившего нападающего тихо отпускают из страны, из потерпевшего или убийцы (не ясно) лепят героя, о заказчиках этого мероприятия не вспоминают. Но тут появляется неубиваемый "храбрый портняжка" и говорит - пардонте, но я не в курсе ваших сальных объятий под столом в высоких кабинетах. Дела же не может быть только по отдельному факту - убийству. Будет прелюдия, сам акт с участниками, заказчиками, крышевальщиками, оргазмом и коллективным перекуром в конце. А почему нет? Стерненко в этом деле может оказаться довольно белым и пушистым.
06.05.2020 14:05 Відповісти
Ексрадник голови СБУ Антоняк застеріг Баканова від кримінального переслідування Стерненка - Цензор.НЕТ 7832
06.05.2020 14:09 Відповісти
який тімур, така й команда! випадкові люди, малороси, безграмотні нікчеми, лошари та прибічники ху@ла!
06.05.2020 14:32 Відповісти
____________Репрессии, террор.....возвращаются !!!_________
Когда продажные ЗЕбилы хватали оппозицию, я молчал: я не был к ним в оппозиции.
Когда они в угоду кремлю сажали патриотов и националистов, я молчал: я не был националистом.
Когда они хватали всех подряд про украинских граждан, я молчал: и был равнодушен к политике.
А когда проклятые ЗЕбилы уже пришли за мной - заступиться за меня было уже некому..
Что так и дальше молча будем смотреть как продажные кремлёвские слуги холуи эти Иуды -ЗЕбилы - капитулянты, планомерно уничтожают любую оппозицию, все националистические , патриотические и про украинские силы в Украине. Тогда если мы не остановим их. То скоро и самой Украины как суверенного государства не будет.
06.05.2020 15:03 Відповісти
 
 