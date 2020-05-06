РУС
Экс-советник главы СБУ Антоняк предостерег Баканова от уголовного преследования Стерненко

Бывший советник главы СБУ Ярослав Антоняк обратился к следователям Офиса Генерального прокурора и Службы Безопасности Украины с призывом публично заявить о незаконных приказах, которые отдавали им по поводу преследования общественного активиста Сергея Стерненко.

 Антоняк обвиняет главу СБУ Ивана Баканова и Генпрокурора Ирину Венедиктову в попытке окончательно скомпрометировать правоохранительную систему Украины, которую Владимир Зеленский и без того уже назвал "правоохранительным хаосом".

Напомним, в мае 2018 года в Одессе на Стерненко напали двое злоумышленников. Защищаясь, он смертельно ранил одного из нападавших. По фактам нападений на Стерненко в данный момент открыты три уголовные производства, еще по одному обвинительный акт в отношении нападавшего уже направлен в суд.

Как пишет в Facebook бывший советник главы СБУ, окружение президента планирует руками правоохранителей упрятать в тюрьму Сергея Стерненко, сделав его виновным, и таким образом выполнить обязательства перед пророссийскими силами.

"Окружение Зеленского, то ли ради демонстрации собственного могущества (мнимого на самом деле), то ли для выполнения обязательств перед еще живой пророссийской частью отечественного политикума (а по сути, режимом Путина), планирует руками правоохранителей упрятать в тюрьму общественного активиста из Одессы Сергея Стерненко. Парня, на которого было совершено три жестких нападения, при которых угроза собственной жизни была предотвращена исключительно им самим", - пишет Антоняк.

В апреле 2020 Стерненко уже заявлял, что за отказ сообщить ему о подозрении в умышленном убийстве был уволен заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

"Руками генпрокурора Ирины Венедиктовой и председателя СБУ Ивана Баканова власть готова окончательно скомпрометировать правоохранительную систему путем незаконного обвинения в убийстве и заключения Стерненко", - заявил Антоняк.

Недавно Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Генпрокурора Ириной Венедиктовой по подозрению в недекларировании имущества. Заявление в суд подал Сергей Стерненко.

Стерненко Сергей
+30
Людина захищалася, а її за це звинувачують! Ви говорили, що так було і при Порошенко? Так кого ви обрали, зебіли?
06.05.2020 12:19
+24
Кремлевские упыри не как не могут успокоится что Стерненко на свободе. + его ютуб канал смотрит всё больше и больше людей. Портнов и Кива в бешенстве
06.05.2020 12:25
+17
Саме ця справа може закінчитися для "нових ліц", цих космополітів-малоросів, повним звіздєцом. Не всі до ростова добіжать.
06.05.2020 12:26
Людина захищалася, а її за це звинувачують! Ви говорили, що так було і при Порошенко? Так кого ви обрали, зебіли?
06.05.2020 12:19
Ні дорогенький! Ти мабуть не розумієш як проводиться слідство та які статті треба висувати. Тому не говори того, що тобі невідомо.
06.05.2020 12:26
Ну так, а кто должен определять самозащита это или нет?
06.05.2020 12:25
Слідство. Відомо, що був напад. В Бєларусі все по іншому, тому звертайтеся за своєю адресою🙄
06.05.2020 12:28
И что решило следствие?
06.05.2020 13:00
По фактам нападений на Стерненко в данный момент открыты три уголовные производства, еще по одному обвинительный акт в отношении нападавшего уже направлен в суд.
06.05.2020 13:15
а чому тоді обвинувачення одразу - вбивство ?
а не самозахист ?
ти про це не думав ?
06.05.2020 12:33
Ти ж сам сказав, що суд тільки в голові у Ксенії.
Отже, ти згоден, що суда, який зможе встановити справедливість, у нас немає.
06.05.2020 12:43
Значит пусть вынесет публичное решение, не все же читают форумы. надеюсь, печать какая у нее есть.
06.05.2020 13:05
Про таку річ як презумпція невиновності чув? Чи в БССР її не було і не буде?
06.05.2020 12:45
Вроде везде есть состязательность сторон защиты и обвинения, или дела с трупами при возможной самозащите не могут доходить до суда?
06.05.2020 13:07
Не займайся демагогією. Слідство має встановити факт правомірності необхідної оборони і факт адекватності вжитих заходів самооборони. Знаю на прикладі мого друга, на якого напали четверо і він голими руками зробив їм дві черепно-мозкові травми і 4 зламані кінцівки. Єдина претензія до нього - це застосування бойових прийомів колишнього десантника (тоді вони давали підписку про незастосування).
06.05.2020 13:37
P.S. Справу мого друга закрили у райвідділку через відсутність складу злочину.
06.05.2020 13:45
У моего знакомого была похожая ситуация, но это все без мокрого конца, это несколько упрощает дело.
06.05.2020 14:24
А от якби ти мовчав, то зійшов би за розумного!

В уголовном производстве относительно нападения на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка, во время которого Стерненко убил напавшего на него, за более чем 8 месяцев расследования ни одному из участников события так и не сообщили о подозрении.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/02/13/7206540/

В Одессе полиция отпустила нападавшего на известного активиста, бывшего лидера местного Правого сектора Сергея Стерненка.
Об этом сообщает https://nv.ua/ukraine/events/%D0%92%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0. Громадське со ссылкой на советника главы полиции Одесской области Руслана Форостяка.https://nv.ua/ukraine/events/politsija-odessy-otpustila-napadajushcheho-na-eks-lidera-mestnoho-pravoho-sektora-sternenka-2472359.html

Йди з богом, тут горілки немає!
06.05.2020 12:47
Так чому при твоїй владі чекали вісім місяців, розумнику?
06.05.2020 12:49
06.05.2020 12:49 Ответить
ти вітер не здіймай, наразі дійсно справа Стерненко завоняла дужче, але при Пороху в ній також просування практично не було. І тут справа вже в інших домовленостях, з бандитом Трухановим. Де були дії правоохороної системи на захист Стерненка після першого замаху? А після другого? А хто поніс покарання після третього? Тож не треба пересмикувати! "Зелено-аваківське" гівно окремо, "шоколадно- аваківське"- окремо
06.05.2020 14:10
Колишніх радників не буває, дитинко!
06.05.2020 12:25
Зебили , вы несёте за это ответственность, потому что вы за них голосовали .
06.05.2020 12:21
-Чу! Слышен стук копыт! (С))))
06.05.2020 12:48
Баканов целый литинант. И не всяким эксам ему советы давать.
06.05.2020 12:24
навіть не літінант, а випадкого затєсавшійся фраєр.
06.05.2020 12:34
А ще він цинічно заявляє що ходить до московської церкви та не визнає "розколу".
06.05.2020 13:19
А він хіба не до синаґоґи ходить?
06.05.2020 15:29
Взагалі рядовий запасу, а звання лейтенента надано наприкінці травня 2019-го для того, аби він отримав доступ до секретної інформації...
А для отримання первинного звання офіцерського складу необхідно проходити курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу та складати встановлені іспити.
06.05.2020 16:54
Кремлевские упыри не как не могут успокоится что Стерненко на свободе. + его ютуб канал смотрит всё больше и больше людей. Портнов и Кива в бешенстве
06.05.2020 12:25
и Трухлявый тоже со своей шоблой!!
06.05.2020 12:51
Зеленский грязньій гъной
06.05.2020 12:25
Саме ця справа може закінчитися для "нових ліц", цих космополітів-малоросів, повним звіздєцом. Не всі до ростова добіжать.
06.05.2020 12:26
Надо к подъезду Венедиктовой/Баканова подослать двух амбалов с уголовной внешностью, одного боксёра, а второго ростом 1,94 м и пусть начнут типа приставать к мужу/жене.....
Представляете сколько бы было визга и соплей?
Представляете сколько бы было визга и соплей?
06.05.2020 12:39
У нас в СБУ иногда попадаются если не патриоты, то хотя бы приличные люди.
06.05.2020 12:41
Даже такое количество мизерное количество защитников упыря Стерненко говор
06.05.2020 12:41 Ответить
Розберіться у себе з убивством Нємцова спочатку.
06.05.2020 12:45 Ответить
А ти упир, якщо вважаєш можливим судити людину за сфабрикованою статтею.
06.05.2020 12:45 Ответить
Ты юрист?
Или сын юриста?
06.05.2020 13:09 Ответить
ванька, тут водкі нєт, валі домой в свой члєнябінск
06.05.2020 13:06 Ответить
Одного не судят за убийство, оставшегося в живых не судят за нападение. Двое свободны на земле, один свободен на небе. Короче, ничего не было.
06.05.2020 13:09 Ответить
Проблема , как бы ясна. Поэтому и вписываются бывшие. На лицо договорняк. Выжившего нападающего тихо отпускают из страны, из потерпевшего или убийцы (не ясно) лепят героя, о заказчиках этого мероприятия не вспоминают. Но тут появляется неубиваемый "храбрый портняжка" и говорит - пардонте, но я не в курсе ваших сальных объятий под столом в высоких кабинетах. Дела же не может быть только по отдельному факту - убийству. Будет прелюдия, сам акт с участниками, заказчиками, крышевальщиками, оргазмом и коллективным перекуром в конце. А почему нет? Стерненко в этом деле может оказаться довольно белым и пушистым.
06.05.2020 14:05 Ответить
Ексрадник голови СБУ Антоняк застеріг Баканова від кримінального переслідування Стерненка - Цензор.НЕТ 7832
06.05.2020 14:09 Ответить
який тімур, така й команда! випадкові люди, малороси, безграмотні нікчеми, лошари та прибічники ху@ла!
06.05.2020 14:32 Ответить
____________Репрессии, террор.....возвращаются !!!_________
Когда продажные ЗЕбилы хватали оппозицию, я молчал: я не был к ним в оппозиции.
Когда они в угоду кремлю сажали патриотов и националистов, я молчал: я не был националистом.
Когда они хватали всех подряд про украинских граждан, я молчал: и был равнодушен к политике.
А когда проклятые ЗЕбилы уже пришли за мной - заступиться за меня было уже некому..
Что так и дальше молча будем смотреть как продажные кремлёвские слуги холуи эти Иуды -ЗЕбилы - капитулянты, планомерно уничтожают любую оппозицию, все националистические , патриотические и про украинские силы в Украине. Тогда если мы не остановим их. То скоро и самой Украины как суверенного государства не будет.
06.05.2020 15:03 Ответить
 
 