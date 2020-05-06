Экс-советник главы СБУ Антоняк предостерег Баканова от уголовного преследования Стерненко

Бывший советник главы СБУ Ярослав Антоняк обратился к следователям Офиса Генерального прокурора и Службы Безопасности Украины с призывом публично заявить о незаконных приказах, которые отдавали им по поводу преследования общественного активиста Сергея Стерненко.

Антоняк обвиняет главу СБУ Ивана Баканова и Генпрокурора Ирину Венедиктову в попытке окончательно скомпрометировать правоохранительную систему Украины, которую Владимир Зеленский и без того уже назвал "правоохранительным хаосом".

Напомним, в мае 2018 года в Одессе на Стерненко напали двое злоумышленников. Защищаясь, он смертельно ранил одного из нападавших. По фактам нападений на Стерненко в данный момент открыты три уголовные производства, еще по одному обвинительный акт в отношении нападавшего уже направлен в суд.

Как пишет в Facebook бывший советник главы СБУ, окружение президента планирует руками правоохранителей упрятать в тюрьму Сергея Стерненко, сделав его виновным, и таким образом выполнить обязательства перед пророссийскими силами.

"Окружение Зеленского, то ли ради демонстрации собственного могущества (мнимого на самом деле), то ли для выполнения обязательств перед еще живой пророссийской частью отечественного политикума (а по сути, режимом Путина), планирует руками правоохранителей упрятать в тюрьму общественного активиста из Одессы Сергея Стерненко. Парня, на которого было совершено три жестких нападения, при которых угроза собственной жизни была предотвращена исключительно им самим", - пишет Антоняк.

В апреле 2020 Стерненко уже заявлял, что за отказ сообщить ему о подозрении в умышленном убийстве был уволен заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

"Руками генпрокурора Ирины Венедиктовой и председателя СБУ Ивана Баканова власть готова окончательно скомпрометировать правоохранительную систему путем незаконного обвинения в убийстве и заключения Стерненко", - заявил Антоняк.

Недавно Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Генпрокурора Ириной Венедиктовой по подозрению в недекларировании имущества. Заявление в суд подал Сергей Стерненко.