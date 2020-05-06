УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5564 відвідувача онлайн
Новини
1 274 6

"Нафтогаз" у 2020 році виплатить 39,7 млрд грн дивідендів, - Шмигаль

"Нафтогаз" у 2020 році виплатить 39,7 млрд грн дивідендів, - Шмигаль

НАК "Нафтогаз" у 2020 році виплатить 39,7 млрд грн додатково до 8,5 млрд, виплачених у грудні 2019-го.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уряд на засіданні заслухав звіт голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва з аудиту НАК, який провела компанія Deloitte.

"Дуже важливо, що значна частина цих коштів, за ініціативи Президента, будуть спрямовані на програму "Велике будівництво". Тобто на дороги, школи, дитячі садочки та реконструкцію 210 приймальних відділень опорних лікарень. Найбільша державна компанія має працювати для людей", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перші обмеження скасовуємо з 11 травня", - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14392) Нафтогаз (4469) будівництво (3083) дивіденди (487) Шмигаль Денис (4826)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мамкам в США та Люксембурзі??
🤔
показати весь коментар
06.05.2020 14:00 Відповісти
Когда была прошлая власть - я знал фамилии и имена министров главных. т.е. Премьера, Минобороны и пару еще.
сейчас - только рожи иногда тут вижу в новостях и фамилии.
......
так себе эксперимент. А, ну Аваков форева (ггггг)
показати весь коментар
06.05.2020 14:04 Відповісти
А обіцяли ж обмежити...
В нинішніх умовах таке нарахування та виплата таких сум - це СВІДОМА і цілеспрямована диверсія найвищої виконавчої влади України !
показати весь коментар
06.05.2020 16:29 Відповісти
это то что переплатили за газ, наб совет будет делить под кроватью...
показати весь коментар
06.05.2020 16:04 Відповісти
 
 