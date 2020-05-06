"Нафтогаз" у 2020 році виплатить 39,7 млрд грн дивідендів, - Шмигаль

НАК "Нафтогаз" у 2020 році виплатить 39,7 млрд грн додатково до 8,5 млрд, виплачених у грудні 2019-го.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уряд на засіданні заслухав звіт голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва з аудиту НАК, який провела компанія Deloitte.

"Дуже важливо, що значна частина цих коштів, за ініціативи Президента, будуть спрямовані на програму "Велике будівництво". Тобто на дороги, школи, дитячі садочки та реконструкцію 210 приймальних відділень опорних лікарень. Найбільша державна компанія має працювати для людей", - зазначив Шмигаль.

