"Нафтогаз" в 2020 году выплатит 39,7 млрд грн дивидендов, - Шмыгаль
НАК "Нафтогаз" в 2020 году выплатить 39,7 млрд грн в дополнении к 8,5 млрд, выплаченным в декабре 2019-го.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, правительство на заседании заслушало отчет главы "Нафтогаза" Андрея Коболева по аудиту НАК, который провела компания Deloitte.
"Очень важно, что значительная часть этих средств, по инициативе Президента, будут направлены на программу "Большая стройка". То есть, на дороги, школы, детские сады и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц. Крупнейшая государственная компания должна работать для людей", – отметил Шмыгаль.
В нинішніх умовах таке нарахування та виплата таких сум - це СВІДОМА і цілеспрямована диверсія найвищої виконавчої влади України !