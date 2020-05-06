РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5914 посетителей онлайн
Новости
1 274 6

"Нафтогаз" в 2020 году выплатит 39,7 млрд грн дивидендов, - Шмыгаль

"Нафтогаз" в 2020 году выплатит 39,7 млрд грн дивидендов, - Шмыгаль

НАК "Нафтогаз" в 2020 году выплатить 39,7 млрд грн в дополнении к 8,5 млрд, выплаченным в декабре 2019-го.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, правительство на заседании заслушало отчет главы "Нафтогаза" Андрея Коболева по аудиту НАК, который провела компания Deloitte.

"Очень важно, что значительная часть этих средств, по инициативе Президента, будут направлены на программу "Большая стройка". То есть, на дороги, школы, детские сады и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц. Крупнейшая государственная компания должна работать для людей", – отметил Шмыгаль.

Читайте также: "Первые ограничения отменяем с 11 мая", - Шмыгаль

Автор: 

Кабмин (14124) Нафтогаз (3120) строительство (2008) дивиденды (10) Шмыгаль Денис (2864)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мамкам в США та Люксембурзі??
🤔
показать весь комментарий
06.05.2020 14:00 Ответить
Когда была прошлая власть - я знал фамилии и имена министров главных. т.е. Премьера, Минобороны и пару еще.
сейчас - только рожи иногда тут вижу в новостях и фамилии.
......
так себе эксперимент. А, ну Аваков форева (ггггг)
показать весь комментарий
06.05.2020 14:04 Ответить
А обіцяли ж обмежити...
В нинішніх умовах таке нарахування та виплата таких сум - це СВІДОМА і цілеспрямована диверсія найвищої виконавчої влади України !
показать весь комментарий
06.05.2020 16:29 Ответить
это то что переплатили за газ, наб совет будет делить под кроватью...
показать весь комментарий
06.05.2020 16:04 Ответить
 
 