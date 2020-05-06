РУС
"Первые ограничения отменяем с 11 мая", - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин отменит первые карантинные ограничения с 11 мая 2020 года.

Об этом на заседании Кабинета Министро заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Первые ограничения отменяем с 11 мая. Важно, что мы вовремя запустили карантин. Но не менее важно правильно и безопасно снимать ограничения. Поэтому до 11 мая бизнес должен быть готов к работе в новых условиях", - отметил премьер.

По его словам, Минздрав начал коммуникацию с украинскими предпринимателями по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует продление карантина и после 22 мая в связи с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако допускает дальнейшие его послабления.

Также читайте: Шмыгаль об открытии метро в несколько этапов: сначала метро будет работать для отдельных категорий граждан, а потом уже в обычном режиме

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2864) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+8
Имитация бурной деятельности
06.05.2020 13:21 Ответить
+6
06.05.2020 13:26 Ответить
+6
зеленожопых гнать драной метлой
06.05.2020 13:28 Ответить
06.05.2020 13:21 Ответить
Редкостная фигня под названием Шмыгаль
06.05.2020 13:23 Ответить
подходящее название для фигни, кстати. "Как вы яхту назовёте..." (с)
06.05.2020 14:38 Ответить
06.05.2020 13:26 Ответить
А ты атайди шоп не зацепило, а то зиленым дирьмом апляпаит.
06.05.2020 15:28 Ответить
Самоизоляция - это Синий Кит. После очередного продлевания карантина население массово самоликвидируется.
06.05.2020 16:03 Ответить
зеленожопых гнать драной метлой
06.05.2020 13:28 Ответить
шмигаль, чючєло, карантін люди і без вас знімуть. і с какімі прєдпрініматєлямі мінздрав почав комунікацію, гудком ахмєтовічьом, гєрєгамі?
06.05.2020 13:29 Ответить
Люди вже давно хрен ложили на це лайно.
06.05.2020 13:30 Ответить
Ам ням-ням-ням, да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг

06.05.2020 21:41 Ответить
 
 