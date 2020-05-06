"Первые ограничения отменяем с 11 мая", - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин отменит первые карантинные ограничения с 11 мая 2020 года.

Об этом на заседании Кабинета Министро заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Первые ограничения отменяем с 11 мая. Важно, что мы вовремя запустили карантин. Но не менее важно правильно и безопасно снимать ограничения. Поэтому до 11 мая бизнес должен быть готов к работе в новых условиях", - отметил премьер.

По его словам, Минздрав начал коммуникацию с украинскими предпринимателями по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует продление карантина и после 22 мая в связи с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако допускает дальнейшие его послабления.

