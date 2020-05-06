"Перші обмеження скасовуємо з 11 травня", - Шмигаль. ВIДЕО
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін скасує перші карантинні обмеження з 11 травня 2020 року.
Про це на засіданні Кабінету Міністро заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Перші обмеження скасовуємо з 11 травня. Важливо, що ми вчасно запустили карантин. Але не менш важливо правильно і безпечно знімати обмеження. Тому до 11 травня бізнес повинен бути готовий до роботи в нових умовах", - зазначив прем'єр.
За його словами, МОЗ почало комунікацію з українськими підприємцями з цього питання.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує продовження карантину і після 22 травня в зв'язку з останніми рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), однак допускає подальші його послаблення.
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