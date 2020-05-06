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"Перші обмеження скасовуємо з 11 травня", - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін скасує перші карантинні обмеження з 11 травня 2020 року.

Про це на засіданні Кабінету Міністро заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші обмеження скасовуємо з 11 травня. Важливо, що ми вчасно запустили карантин. Але не менш важливо правильно і безпечно знімати обмеження. Тому до 11 травня бізнес повинен бути готовий до роботи в нових умовах", - зазначив прем'єр.

За його словами, МОЗ почало комунікацію з українськими підприємцями з цього питання.

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Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує продовження карантину і після 22 травня в зв'язку з останніми рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), однак допускає подальші його послаблення.

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Имитация бурной деятельности
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06.05.2020 13:21 Відповісти
+6
"Первые ограничения отменяем с 11 мая", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6668
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06.05.2020 13:26 Відповісти
+6
зеленожопых гнать драной метлой
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06.05.2020 13:28 Відповісти
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Имитация бурной деятельности
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06.05.2020 13:21 Відповісти
Редкостная фигня под названием Шмыгаль
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06.05.2020 13:23 Відповісти
подходящее название для фигни, кстати. "Как вы яхту назовёте..." (с)
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06.05.2020 14:38 Відповісти
"Первые ограничения отменяем с 11 мая", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6668
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06.05.2020 13:26 Відповісти
А ты атайди шоп не зацепило, а то зиленым дирьмом апляпаит.
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06.05.2020 15:28 Відповісти
Самоизоляция - это Синий Кит. После очередного продлевания карантина население массово самоликвидируется.
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06.05.2020 16:03 Відповісти
зеленожопых гнать драной метлой
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06.05.2020 13:28 Відповісти
шмигаль, чючєло, карантін люди і без вас знімуть. і с какімі прєдпрініматєлямі мінздрав почав комунікацію, гудком ахмєтовічьом, гєрєгамі?
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06.05.2020 13:29 Відповісти
Люди вже давно хрен ложили на це лайно.
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06.05.2020 13:30 Відповісти
Ам ням-ням-ням, да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг

"Перші обмеження скасовуємо з 11 травня", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2363
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06.05.2020 21:41 Відповісти
 
 