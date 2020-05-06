"Перші обмеження скасовуємо з 11 травня", - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін скасує перші карантинні обмеження з 11 травня 2020 року.

Про це на засіданні Кабінету Міністро заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші обмеження скасовуємо з 11 травня. Важливо, що ми вчасно запустили карантин. Але не менш важливо правильно і безпечно знімати обмеження. Тому до 11 травня бізнес повинен бути готовий до роботи в нових умовах", - зазначив прем'єр.

За його словами, МОЗ почало комунікацію з українськими підприємцями з цього питання.

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Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує продовження карантину і після 22 травня в зв'язку з останніми рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), однак допускає подальші його послаблення.