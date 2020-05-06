"Карантин для Верховної Ради закінчується 18 травня", - "слуга народу" Арахамія
Верховна Рада повернеться до нормального режиму роботи з 18 травня. Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що депутати готові до цього.
Про це сьогодні на брифінгу розповіли глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і глава партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".
Перед початком брифінгу Корнієнко зняв маску. "Знімай маску", - підтримав його Арахамія, який сам вже стояв без маски. "Все, карантин закінчено?" - жартівливо поцікавився у нього Корнієнко.
"Карантин для Верховної Ради закінчується 18 травня", - повідомив Арахамія.
Уточнюючи, чи це остаточне рішення, Корнієнко сказав: "Так, це остаточно. Давид Георгійович вніс постанову, згідно з якою ми з 18-го повертаємося до календарного плану". Говорячи про те, чи всі депутати готові до цього, Арахамія сказав: "Ми не питали". Корнієнко додав: "Ми готові".
потом они тебя быстренько зробылы разом - но ты за них и опять проголосуешь, правда?
мож, "соевые" не такие уж и идиоты?
а идиотами являются другие дяди и тети?
в телевизоре 5 лет был квартал, голобородько на лисапеде, голобородько с автоматами, были казаны, голи-боси хлопци, Роттердам и очень хороший сцяка.
больше - ни-че-го в телевизоре не было.
а вот в карманах - о, там было.
пока был "сывочолый гетьман".
непонятно только, кому оно мешало - потому как рассеялось, как в тумане.
как только "шоу-квартал" началось - год назад.
Несправедливо!