"Карантин для Верховної Ради закінчується 18 травня", - "слуга народу" Арахамія

Верховна Рада повернеться до нормального режиму роботи з 18 травня. Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що депутати готові до цього.

Про це сьогодні на брифінгу розповіли глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і глава партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

Перед початком брифінгу Корнієнко зняв маску. "Знімай маску", - підтримав його Арахамія, який сам вже стояв без маски. "Все, карантин закінчено?" - жартівливо поцікавився у нього Корнієнко.

"Карантин для Верховної Ради закінчується 18 травня", - повідомив Арахамія.

Уточнюючи, чи це остаточне рішення, Корнієнко сказав: "Так, це остаточно. Давид Георгійович вніс постанову, згідно з якою ми з 18-го повертаємося до календарного плану". Говорячи про те, чи всі депутати готові до цього, Арахамія сказав: "Ми не питали". Корнієнко додав: "Ми готові".

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Петя без нас зміг скликати позачергову сесію щодо коронавірусу, там популізм - 100 мінімумів кожному лікарю, який захворів", - "слуга народу" Арахамія. ФОТО