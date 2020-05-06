УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9177 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 689 20

"Карантин для Верховної Ради закінчується 18 травня", - "слуга народу" Арахамія

"Карантин для Верховної Ради закінчується 18 травня", - "слуга народу" Арахамія

Верховна Рада повернеться до нормального режиму роботи з 18 травня. Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що депутати готові до цього.

Про це сьогодні на брифінгу розповіли глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і глава партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

Перед початком брифінгу Корнієнко зняв маску. "Знімай маску", - підтримав його Арахамія, який сам вже стояв без маски. "Все, карантин закінчено?" - жартівливо поцікавився у нього Корнієнко.

"Карантин для Верховної Ради закінчується 18 травня", - повідомив Арахамія.

Уточнюючи, чи це остаточне рішення, Корнієнко сказав: "Так, це остаточно. Давид Георгійович вніс постанову, згідно з якою ми з 18-го повертаємося до календарного плану". Говорячи про те, чи всі депутати готові до цього, Арахамія сказав: "Ми не питали". Корнієнко додав: "Ми готові".

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Петя без нас зміг скликати позачергову сесію щодо коронавірусу, там популізм - 100 мінімумів кожному лікарю, який захворів", - "слуга народу" Арахамія. ФОТО

Автор: 

ВР (15239) карантин (18172) Арахамія Давид (1112) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
если "соевые" - идиоты, то почему при "сывочолом гетьмане" промышленность, зарплаты и пенсии росли, а как только "сывочолого гетьмана" не стало - все покатилось в сраку?

мож, "соевые" не такие уж и идиоты?
а идиотами являются другие дяди и тети?
показати весь коментар
06.05.2020 12:59 Відповісти
+5
На Г+Г - точно не росло, да ещё за самую честность там - мама любит скорость.
показати весь коментар
06.05.2020 13:03 Відповісти
+4
И все 420 рыл соберутся в одном зале без намордников?
показати весь коментар
06.05.2020 12:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно, кто этот пророк, который выдумал анекдоты про Вовочку...
показати весь коментар
06.05.2020 12:51 Відповісти
Откуда эта макака вылезла?
показати весь коментар
06.05.2020 13:08 Відповісти
И все 420 рыл соберутся в одном зале без намордников?
показати весь коментар
06.05.2020 12:51 Відповісти
это не "рыла", а твои кумиры, за которых ты голосовал.
потом они тебя быстренько зробылы разом - но ты за них и опять проголосуешь, правда?
показати весь коментар
06.05.2020 12:54 Відповісти
Это только у соевых идиотов свыночолый гэтьман и его пэсыки - кумиры. Дня любого нормального человека депутаты - это пустозвоны.
показати весь коментар
06.05.2020 12:56 Відповісти
если "соевые" - идиоты, то почему при "сывочолом гетьмане" промышленность, зарплаты и пенсии росли, а как только "сывочолого гетьмана" не стало - все покатилось в сраку?

мож, "соевые" не такие уж и идиоты?
а идиотами являются другие дяди и тети?
показати весь коментар
06.05.2020 12:59 Відповісти
При свыночолом все "росло" лишь в телевизоре. Но вам этого было достаточно. А чего ныне ты теми же "темпами" пусто-порожнего трындежа недоволен?
показати весь коментар
06.05.2020 13:01 Відповісти
На Г+Г - точно не росло, да ещё за самую честность там - мама любит скорость.
показати весь коментар
06.05.2020 13:03 Відповісти
э-э-э, вот только ля-ля не надо - память у нас хорошая, да и скрины не горят
в телевизоре 5 лет был квартал, голобородько на лисапеде, голобородько с автоматами, были казаны, голи-боси хлопци, Роттердам и очень хороший сцяка.
больше - ни-че-го в телевизоре не было.

а вот в карманах - о, там было.
пока был "сывочолый гетьман".
непонятно только, кому оно мешало - потому как рассеялось, как в тумане.
как только "шоу-квартал" началось - год назад.
показати весь коментар
06.05.2020 13:34 Відповісти
Конечно, конечно - власть в Украине всегда плохая, между сортами говна не выбирают и пр. и пр. как будто не на этом удобрении вырастает власть от народа, а сейчас даже напрямую удобрение во власть попало, но конечно же не из-за тебя.
показати весь коментар
06.05.2020 13:02 Відповісти
и популисты!!
показати весь коментар
06.05.2020 13:04 Відповісти
Арахламидия рулит?
показати весь коментар
06.05.2020 12:55 Відповісти
A 20.05 - річниця інавгурації Зе. Планують урочисте засідання з фуршетом? Напевне, в масках незручно...
показати весь коментар
06.05.2020 12:56 Відповісти
А вся Украина до 22.05.20 г.?
Несправедливо!
показати весь коментар
06.05.2020 13:06 Відповісти
"Карантин для Верховної Ради закінчується 18 травня", - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 6823
показати весь коментар
06.05.2020 13:09 Відповісти
"Карантин для Верховної Ради закінчується 18 травня", - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 308

"Карантин для Верховної Ради закінчується 18 травня", - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3903
показати весь коментар
06.05.2020 13:13 Відповісти
пора избавляться от нелогизмов - не "слуга народа", а "сопля нарота"
показати весь коментар
06.05.2020 13:13 Відповісти
Народ може сміло підходити до ВР 18 травня,та прогулюватися там. Там карантину не буде. Маски можете не знімати.
показати весь коментар
06.05.2020 14:10 Відповісти
 
 