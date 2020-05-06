РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9047 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 689 20

"Карантин для Верховной Рады заканчивается 18 мая", - "слуга народа" Арахамия

"Карантин для Верховной Рады заканчивается 18 мая", - "слуга народа" Арахамия

Верховная Рада вернется к нормальному режиму работы с 18 мая. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что депутаты готовы к этому.

Об этом сегодня на брифинге рассказали глава фракции" Слуга народа" Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

Перед началом брифинга Корниенко снял маску. "Снимай маску", - поддержал его Арахамия, который сам уже стоял без маски. "Все, карантин закончен?", - шутливо поинтересовался у него Корниенко.

"Карантин для Верховной Рады заканчивается 18 мая", - сообщил Арахамия.

Уточняя, окончательное ли это решение, Корниенко сказал: "Да, это окончательно. Давид Георгиевич внес постановление, согласно которому мы с 18-го возвращаемся в календарный план". Говоря о том, все ли депутаты готовы к этому, Арахамия сказал: "Мы не спрашивали". Корниенко добавил: "Мы готовы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия: "Петя без нас смог созвать внеочередную сессию по коронавирусу, там популизм - 100 минимумов каждому врачу, кто заболел". ФОТО

Автор: 

ВР (29430) карантин (16729) Арахамия Давид (995) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
если "соевые" - идиоты, то почему при "сывочолом гетьмане" промышленность, зарплаты и пенсии росли, а как только "сывочолого гетьмана" не стало - все покатилось в сраку?

мож, "соевые" не такие уж и идиоты?
а идиотами являются другие дяди и тети?
показать весь комментарий
06.05.2020 12:59 Ответить
+5
На Г+Г - точно не росло, да ещё за самую честность там - мама любит скорость.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:03 Ответить
+4
И все 420 рыл соберутся в одном зале без намордников?
показать весь комментарий
06.05.2020 12:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интересно, кто этот пророк, который выдумал анекдоты про Вовочку...
показать весь комментарий
06.05.2020 12:51 Ответить
Откуда эта макака вылезла?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:08 Ответить
И все 420 рыл соберутся в одном зале без намордников?
показать весь комментарий
06.05.2020 12:51 Ответить
это не "рыла", а твои кумиры, за которых ты голосовал.
потом они тебя быстренько зробылы разом - но ты за них и опять проголосуешь, правда?
показать весь комментарий
06.05.2020 12:54 Ответить
Это только у соевых идиотов свыночолый гэтьман и его пэсыки - кумиры. Дня любого нормального человека депутаты - это пустозвоны.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:56 Ответить
если "соевые" - идиоты, то почему при "сывочолом гетьмане" промышленность, зарплаты и пенсии росли, а как только "сывочолого гетьмана" не стало - все покатилось в сраку?

мож, "соевые" не такие уж и идиоты?
а идиотами являются другие дяди и тети?
показать весь комментарий
06.05.2020 12:59 Ответить
При свыночолом все "росло" лишь в телевизоре. Но вам этого было достаточно. А чего ныне ты теми же "темпами" пусто-порожнего трындежа недоволен?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:01 Ответить
На Г+Г - точно не росло, да ещё за самую честность там - мама любит скорость.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:03 Ответить
э-э-э, вот только ля-ля не надо - память у нас хорошая, да и скрины не горят
в телевизоре 5 лет был квартал, голобородько на лисапеде, голобородько с автоматами, были казаны, голи-боси хлопци, Роттердам и очень хороший сцяка.
больше - ни-че-го в телевизоре не было.

а вот в карманах - о, там было.
пока был "сывочолый гетьман".
непонятно только, кому оно мешало - потому как рассеялось, как в тумане.
как только "шоу-квартал" началось - год назад.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:34 Ответить
Конечно, конечно - власть в Украине всегда плохая, между сортами говна не выбирают и пр. и пр. как будто не на этом удобрении вырастает власть от народа, а сейчас даже напрямую удобрение во власть попало, но конечно же не из-за тебя.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:02 Ответить
и популисты!!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:04 Ответить
Арахламидия рулит?
показать весь комментарий
06.05.2020 12:55 Ответить
A 20.05 - річниця інавгурації Зе. Планують урочисте засідання з фуршетом? Напевне, в масках незручно...
показать весь комментарий
06.05.2020 12:56 Ответить
А вся Украина до 22.05.20 г.?
Несправедливо!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:06 Ответить
"Карантин для Верховної Ради закінчується 18 травня", - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 6823
показать весь комментарий
06.05.2020 13:09 Ответить
"Карантин для Верховної Ради закінчується 18 травня", - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 308

"Карантин для Верховної Ради закінчується 18 травня", - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3903
показать весь комментарий
06.05.2020 13:13 Ответить
пора избавляться от нелогизмов - не "слуга народа", а "сопля нарота"
показать весь комментарий
06.05.2020 13:13 Ответить
Народ може сміло підходити до ВР 18 травня,та прогулюватися там. Там карантину не буде. Маски можете не знімати.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:10 Ответить
 
 