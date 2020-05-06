"Карантин для Верховной Рады заканчивается 18 мая", - "слуга народа" Арахамия

Верховная Рада вернется к нормальному режиму работы с 18 мая. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что депутаты готовы к этому.

Об этом сегодня на брифинге рассказали глава фракции" Слуга народа" Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

Перед началом брифинга Корниенко снял маску. "Снимай маску", - поддержал его Арахамия, который сам уже стоял без маски. "Все, карантин закончен?", - шутливо поинтересовался у него Корниенко.

"Карантин для Верховной Рады заканчивается 18 мая", - сообщил Арахамия.

Уточняя, окончательное ли это решение, Корниенко сказал: "Да, это окончательно. Давид Георгиевич внес постановление, согласно которому мы с 18-го возвращаемся в календарный план". Говоря о том, все ли депутаты готовы к этому, Арахамия сказал: "Мы не спрашивали". Корниенко добавил: "Мы готовы".

