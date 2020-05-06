УКР
Новини
Я не можу давати вказівки слідчим, - Бабіков

Перший заступник глави ДБР, колишній адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича Олександр Бабіков стверджує, що не може впливати на слідчих.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Резонанс", інформує Цензор.НЕТ.

"Акцентую, перший заступник Директора Бюро не є керівником органу досудового розслідування. Тобто, він позбавлений процесуальних прав впливати на слідство. Займаючи цю посаду я не можу давати будь-які вказівки слідчим щодо досудового розслідування, проведення чи непроведення тих чи інших слідчих дій та прийняття процесуальних рішень", - сказав Бабіков.

За його словами, такими повноваженнями в ДБР наділені тільки начальники слідчих відділів, керівники управлінь і керівник Головного слідчого управління.

Також читайте: Ексадвокат Януковича Бабіков може стати виконувачем обов'язків директора ДБР, - в.о. глави Бюро Соколов

А функціонал першого заступника глави ДБР, як стверджує Бабіков, полягає в тому, щоб сприяти діяльності структурних підрозділів та взаємодії між ними.

Він зазначив, що всі запити, клопотання і скарги, спрямовані в ДБР адвокатами об'єднання "AVER LEX", яке захищає Януковича, передаються безпосередньо виконавцям.

"Робота слідчих у справах, де захист представляють мої колишні колеги, організована таким чином, що це перебуває поза моїми повноваженнями. І я не втручаюся в цю роботу", - запевнив Бабіков.

Нагадаємо, колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков 20 січня став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що Бабіков до призначення на зазначену посаду, діючи як адвокат, здійснював захист Януковича.

Цей факт, за версією НАЗК, обумовлює існування приватного інтересу в Бабікова О.П. у ході і результатах попереднього розслідування зазначеного провадження.

І тому НАЗК визначає наявність потенційного конфлікту інтересів у Бабікова, який виникне автоматично в разі відсутності директора (або в.о.) ДБР.

ДБР (3744) Бабіков Олександр (77)
Топ коментарі
+11
Ну і який лох повіре в цю брехню ?
показати весь коментар
06.05.2020 14:44 Відповісти
+9
Тому... даю їх через "немогу", із сльозами на очах...
показати весь коментар
06.05.2020 14:40 Відповісти
+6
73%
показати весь коментар
06.05.2020 14:53 Відповісти
Тому... даю їх через "немогу", із сльозами на очах...
показати весь коментар
06.05.2020 14:40 Відповісти
Ой, гыдота... ДБР с ее нынешним (впрочем, как и бывшим) руководством это даже не пародия на американское ФБР, это - выкидыш Папандопуло и Грициана!!!
показати весь коментар
06.05.2020 15:09 Відповісти
Ну і який лох повіре в цю брехню ?
показати весь коментар
06.05.2020 14:44 Відповісти
8 відсотковий, теж мені питання!)))
показати весь коментар
06.05.2020 14:49 Відповісти
73%
показати весь коментар
06.05.2020 14:53 Відповісти
Лохам пофіг, їм важливо щоб хоча б когось посадили. Інакше їм перед собою прийдеться признатися, що вони лоханулись вторік, вибравши бубочку. А ось це вже дуже прикро для власного ЧСВ.
показати весь коментар
06.05.2020 14:59 Відповісти
заключается в том, чтобы способствовать деятельности структурных подразделений и взаимодействию между ними, типа завхоза получается?
показати весь коментар
06.05.2020 14:45 Відповісти
Напоминаем ГБР -- Экспертиза подтвердила, что опубликованная в декабре 2017 года Генпрокуратурой запись разговора Михаила Саакашвили и олигарха Сергея Курченко является аутентичной. Действуйте
показати весь коментар
06.05.2020 14:46 Відповісти
Не пойму зачем ему нудно заниматься Яником? В чем зрада? Только в том что он когдато вел его дело?
показати весь коментар
06.05.2020 14:46 Відповісти
В тому, що він портновський.
показати весь коментар
06.05.2020 14:55 Відповісти
Многие лишены и прав взятки принимать, а другие - давать...
показати весь коментар
06.05.2020 14:54 Відповісти
В Україні одні(впопуредні) злочини покриваються новими.
показати весь коментар
06.05.2020 14:55 Відповісти
У Очумелой отары 73% сеансы уринотерапии 24/7
показати весь коментар
06.05.2020 14:58 Відповісти
Следователи , - Сами по себе , а Бабиков под Всема кому не лень.Цырк настоящий с Бубенцами.
показати весь коментар
06.05.2020 15:00 Відповісти
Лошара возомнил себя Цезарем и везде поназначал бобиков, бакланов и др.представителей фауны! Цвета стервятников и падальщиков он не учитывал!
показати весь коментар
06.05.2020 16:19 Відповісти
і Труба не давав вказівок слідакам. Зате давав вказівки Корецькому, керівнику слідчого підрозділу. Чи передавав Корецький вказівки далі следакам - на плівках з вентиляційного каналу не збереглося. А то було би цікаво...
показати весь коментар
06.05.2020 17:24 Відповісти
Майстри розмовного жанру - на чорне біле.
показати весь коментар
06.05.2020 21:50 Відповісти
 
 