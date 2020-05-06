Я не можу давати вказівки слідчим, - Бабіков

Перший заступник глави ДБР, колишній адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича Олександр Бабіков стверджує, що не може впливати на слідчих.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Резонанс", інформує Цензор.НЕТ.

"Акцентую, перший заступник Директора Бюро не є керівником органу досудового розслідування. Тобто, він позбавлений процесуальних прав впливати на слідство. Займаючи цю посаду я не можу давати будь-які вказівки слідчим щодо досудового розслідування, проведення чи непроведення тих чи інших слідчих дій та прийняття процесуальних рішень", - сказав Бабіков.

За його словами, такими повноваженнями в ДБР наділені тільки начальники слідчих відділів, керівники управлінь і керівник Головного слідчого управління.

Також читайте: Ексадвокат Януковича Бабіков може стати виконувачем обов'язків директора ДБР, - в.о. глави Бюро Соколов

А функціонал першого заступника глави ДБР, як стверджує Бабіков, полягає в тому, щоб сприяти діяльності структурних підрозділів та взаємодії між ними.

Він зазначив, що всі запити, клопотання і скарги, спрямовані в ДБР адвокатами об'єднання "AVER LEX", яке захищає Януковича, передаються безпосередньо виконавцям.

"Робота слідчих у справах, де захист представляють мої колишні колеги, організована таким чином, що це перебуває поза моїми повноваженнями. І я не втручаюся в цю роботу", - запевнив Бабіков.

Нагадаємо, колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков 20 січня став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що Бабіков до призначення на зазначену посаду, діючи як адвокат, здійснював захист Януковича.

Цей факт, за версією НАЗК, обумовлює існування приватного інтересу в Бабікова О.П. у ході і результатах попереднього розслідування зазначеного провадження.

І тому НАЗК визначає наявність потенційного конфлікту інтересів у Бабікова, який виникне автоматично в разі відсутності директора (або в.о.) ДБР.