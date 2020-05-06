Я не могу давать указания следователям, - Бабиков

Первый заместитель главы ГБР, бывший адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков утверждает, что не может влиять на следователей.

Об этом он сказал в интервью изданию "Резонанс", информирует Цензор.НЕТ.

"Акцентирую, первый заместитель директора Бюро не является руководителем органа досудебного расследования. То есть, он лишен процессуальных прав влиять на следствие. Занимая эту должность, я не могу давать какие-либо указания следователям по досудебному расследованию, проведению или непроведению тех или иных следственных действий и принятию процессуальных решений", - сказал Бабиков.

По его словам, такими полномочиями в ГБР обладают только начальники следственных отделов, руководители управлений и руководитель Главного следственного управления.

А функционал первого заместителя главы ГБР, как утверждает Бабиков, заключается в том, чтобы способствовать деятельности структурных подразделений и взаимодействию между ними.

Он отметил, что все запросы, ходатайства и жалобы, направленные в ГБР адвокатами защищающего Януковича объединения "AVER LEX", передаются непосредственно исполнителям.

"Работа следователей в делах, где защиту представляют мои бывшие коллеги, организована таким образом, что это находится вне моих полномочий. И я не вмешиваюсь в эту работу", - заверил Бабиков.

Напомним, бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков 20 января стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что Бабиков до назначения на указанную должность, действуя в качестве адвоката, осуществлял защиту Януковича.

Этот факт, по версии НАПК, обуславливает существование частного интереса в Бабикова А.П. в ходе и результатах предварительного расследования указанного производства.

И поэтому НАПК определяет наличие потенциального конфликта интересов у Бабикова, который возникнет автоматически в случае отсутствия директора (или и.о.) ГБР.