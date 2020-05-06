РУС
Я не могу давать указания следователям, - Бабиков

Первый заместитель главы ГБР, бывший адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков утверждает, что не может влиять на следователей.

Об этом он сказал в интервью изданию "Резонанс", информирует Цензор.НЕТ.

"Акцентирую, первый заместитель директора Бюро не является руководителем органа досудебного расследования. То есть, он лишен процессуальных прав влиять на следствие. Занимая эту должность, я не могу давать какие-либо указания следователям по досудебному расследованию, проведению или непроведению тех или иных следственных действий и принятию процессуальных решений", - сказал Бабиков.

По его словам, такими полномочиями в ГБР обладают только начальники следственных отделов, руководители управлений и руководитель Главного следственного управления.

А функционал первого заместителя главы ГБР, как утверждает Бабиков, заключается в том, чтобы способствовать деятельности структурных подразделений и взаимодействию между ними.

Он отметил, что все запросы, ходатайства и жалобы, направленные в ГБР адвокатами защищающего Януковича объединения "AVER LEX", передаются непосредственно исполнителям.

"Работа следователей в делах, где защиту представляют мои бывшие коллеги, организована таким образом, что это находится вне моих полномочий. И я не вмешиваюсь в эту работу", - заверил Бабиков.

Напомним, бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков 20 января стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что Бабиков до назначения на указанную должность, действуя в качестве адвоката, осуществлял защиту Януковича.

Этот факт, по версии НАПК, обуславливает существование частного интереса в Бабикова А.П. в ходе и результатах предварительного расследования указанного производства.

И поэтому НАПК определяет наличие потенциального конфликта интересов у Бабикова, который возникнет автоматически в случае отсутствия директора (или и.о.) ГБР.

+11
Ну і який лох повіре в цю брехню ?
06.05.2020 14:44 Ответить
+9
Тому... даю їх через "немогу", із сльозами на очах...
06.05.2020 14:40 Ответить
+6
73%
06.05.2020 14:53 Ответить
Тому... даю їх через "немогу", із сльозами на очах...
06.05.2020 14:40 Ответить
Ой, гыдота... ДБР с ее нынешним (впрочем, как и бывшим) руководством это даже не пародия на американское ФБР, это - выкидыш Папандопуло и Грициана!!!
06.05.2020 15:09 Ответить
Ну і який лох повіре в цю брехню ?
06.05.2020 14:44 Ответить
8 відсотковий, теж мені питання!)))
06.05.2020 14:49 Ответить
73%
06.05.2020 14:53 Ответить
Лохам пофіг, їм важливо щоб хоча б когось посадили. Інакше їм перед собою прийдеться признатися, що вони лоханулись вторік, вибравши бубочку. А ось це вже дуже прикро для власного ЧСВ.
06.05.2020 14:59 Ответить
заключается в том, чтобы способствовать деятельности структурных подразделений и взаимодействию между ними, типа завхоза получается?
06.05.2020 14:45 Ответить
Напоминаем ГБР -- Экспертиза подтвердила, что опубликованная в декабре 2017 года Генпрокуратурой запись разговора Михаила Саакашвили и олигарха Сергея Курченко является аутентичной. Действуйте
06.05.2020 14:46 Ответить
Не пойму зачем ему нудно заниматься Яником? В чем зрада? Только в том что он когдато вел его дело?
06.05.2020 14:46 Ответить
В тому, що він портновський.
06.05.2020 14:55 Ответить
Многие лишены и прав взятки принимать, а другие - давать...
06.05.2020 14:54 Ответить
В Україні одні(впопуредні) злочини покриваються новими.
06.05.2020 14:55 Ответить
У Очумелой отары 73% сеансы уринотерапии 24/7
06.05.2020 14:58 Ответить
Следователи , - Сами по себе , а Бабиков под Всема кому не лень.Цырк настоящий с Бубенцами.
06.05.2020 15:00 Ответить
Лошара возомнил себя Цезарем и везде поназначал бобиков, бакланов и др.представителей фауны! Цвета стервятников и падальщиков он не учитывал!
06.05.2020 16:19 Ответить
і Труба не давав вказівок слідакам. Зате давав вказівки Корецькому, керівнику слідчого підрозділу. Чи передавав Корецький вказівки далі следакам - на плівках з вентиляційного каналу не збереглося. А то було би цікаво...
06.05.2020 17:24 Ответить
Майстри розмовного жанру - на чорне біле.
06.05.2020 21:50 Ответить
 
 