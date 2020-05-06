"Православіє" боксерського мозку. Як Усик і Ломаченко займаються російською пропагандою. ВIДЕО
У свіжому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич розбирає по кісточках нещодавнє творіння російських засобів масової дезінформації з українськими боксерами Олександром Усиком і Василем Ломаченком у головних ролях.
На тлі постійних спроб ЗЕ-влади всадити Україну за стіл переговорів із так званими братами з Кремля та їхніми підбратками з ОРДЛО, росіяни активізують пропаганду про "братні народи" та "київську купіль хрещення". І цього разу використовують не історію, а спорт вкупі з православ’ям.
Який диявол криється в деталях спортивно-православної пропаганди? Що вкладають у голову людям православні пропагандисти? Та чому зараз це особливо небезпечно?
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В Украине ваты 50% - (Крым + ОРДЛО)
И ЧТО с ними делать?
Если их расстрелять или хотя бы посадить - Украина лишится поддержки Запада и быстро сольёт Расии...
Треба цих стукнутих в моск махачів познайомити з Наталієй Паклонскай. Це та "няша-прокурор", у якої бюстікЪ свт.прп. Нікалая Фтарофа заміроточілЪ.
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.