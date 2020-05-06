"Православіє" боксерського мозку. Як Усик і Ломаченко займаються російською пропагандою. ВIДЕО

У свіжому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич розбирає по кісточках нещодавнє творіння російських засобів масової дезінформації з українськими боксерами Олександром Усиком і Василем Ломаченком у головних ролях.

На тлі постійних спроб ЗЕ-влади всадити Україну за стіл переговорів із так званими братами з Кремля та їхніми підбратками з ОРДЛО, росіяни активізують пропаганду про "братні народи" та "київську купіль хрещення". І цього разу використовують не історію, а спорт вкупі з православ’ям.

Який диявол криється в деталях спортивно-православної пропаганди? Що вкладають у голову людям православні пропагандисти? Та чому зараз це особливо небезпечно?

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