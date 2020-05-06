Православие боксерского мозга. Как Усик и Ломаченко занимаются российской пропагандой. ВИДЕО

В свежем выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич разбирает по косточкам недавнее творение российских средств массовой дезинформации с украинскими боксерами Александром Усиком и Василием Ломаченко в главных ролях.

На фоне постоянных попыток ЗЕ-власти усадить Украину за стол переговоров с так называемыми братьями из Кремля и их "подбратьями" из ОРДЛО, россияне активизируют пропаганду о "братских народах" и "киевской купели крещения".И на этот раз используют не историю, а спорт вперемешку с православием.

Какой дьявол кроется в деталях спортивно-православной пропаганды? Что же вкладывают в головы людям православные пропагандисты? И почему сейчас это особенно опасно?

