Православие боксерского мозга. Как Усик и Ломаченко занимаются российской пропагандой. ВИДЕО
В свежем выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич разбирает по косточкам недавнее творение российских средств массовой дезинформации с украинскими боксерами Александром Усиком и Василием Ломаченко в главных ролях.
На фоне постоянных попыток ЗЕ-власти усадить Украину за стол переговоров с так называемыми братьями из Кремля и их "подбратьями" из ОРДЛО, россияне активизируют пропаганду о "братских народах" и "киевской купели крещения".И на этот раз используют не историю, а спорт вперемешку с православием.
Какой дьявол кроется в деталях спортивно-православной пропаганды? Что же вкладывают в головы людям православные пропагандисты? И почему сейчас это особенно опасно?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
В Украине ваты 50% - (Крым + ОРДЛО)
И ЧТО с ними делать?
Если их расстрелять или хотя бы посадить - Украина лишится поддержки Запада и быстро сольёт Расии...
Треба цих стукнутих в моск махачів познайомити з Наталієй Паклонскай. Це та "няша-прокурор", у якої бюстікЪ свт.прп. Нікалая Фтарофа заміроточілЪ.
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.