Новости
Православие боксерского мозга. Как Усик и Ломаченко занимаются российской пропагандой. ВИДЕО

В свежем выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич разбирает по косточкам недавнее творение российских средств массовой дезинформации с украинскими боксерами Александром Усиком и Василием Ломаченко в главных ролях.

 На фоне постоянных попыток ЗЕ-власти усадить Украину за стол переговоров с так называемыми братьями из Кремля и их "подбратьями" из ОРДЛО, россияне активизируют пропаганду о "братских народах" и "киевской купели крещения".И на этот раз используют не историю, а спорт вперемешку с православием.

Какой дьявол кроется в деталях спортивно-православной пропаганды? Что же вкладывают в головы людям православные пропагандисты? И почему сейчас это особенно опасно?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Автор: 

пропаганда (3739) клерикальное лобби (25) Усик Александр (84) Ломаченко Василий (18) Буткевич Богдан (436)
Топ комментарии
+61
уссцЫка вообще никогда не смотрел , после его первого блеяния за Крым , Лому смотрел всегда … Теперь у меня два уссцыка .
показать весь комментарий
06.05.2020 16:30 Ответить
+47
Два дябила-это православная сила?
показать весь комментарий
06.05.2020 16:27 Ответить
+42
Да нет, куда бы эти твари не присосались, от них бы несло мокшанскими болотами, просто обидно, что выросла эта падаль на украинских землях.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:35 Ответить
Розпрямились од ударів.
показать весь комментарий
07.05.2020 05:30 Ответить
Они продажные янычары давно бы уже слиняли в свою любимую паРашу, и там им сразу же подкинули бы притом немерено кровавых кремлёвских сребреников для Иуды. Да видно кровавый фашист )(уйло наказал им остаться и уничтожать Украину изнутри ..А сребреники никуда не денутся от них . А как только станет горячо для этих продажных опричников )(уйла . То есть придёт нормальная не про кремлёвская а патриотическая про украинская власть, так они твари сразу сбегут в проклятую паРашу за своими заработными изменой сребрениками..
показать весь комментарий
06.05.2020 20:08 Ответить
Еще одно направление, где осуществляется ватное наступление - спорт, все ДЮСШ и клубы, которые связаны с силовыми видами спорта. Наглядный пример - все основные федерации силовых видов спорта возглавляют ватники/сепары/Нардепы от ОПЗЖ. Активно используется такой инструмент влияния как церьковь. Посмотрите на Усика - яркий пример оболванивания и НЛП. Православные ватные попы уже давно "работают" с таким контингентом, как спорстмены. Отсюда и бороды и набожность и т.д. пройдет год-два и Усик превратится в православного ватника-фанатика. А ему подражают миллионы ребят по всей стране, для них он и Лома - кумиры. И оба превращаются в отбитых ватников.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:23 Ответить
Вот поэтому и нужна антипропаганда. Скотов нужно публично называть скотами - похер кто они - знаменитые абизяны для развлечения разного рода сцыкливых и больных на башку мпотентов которые сами морды бить боятся но любят наблюдать как это делает пара гоблинов или кобзоны или проститутки турецко-кацапские **** и ли другое говно.. Просто в глаза публично называть теми кто они есть. Пусть это дерьмо не позорит украинский паспорт и убирается нахрен из страны. Насрать..Это совершенно не потеря для Украины.Это всего лишь сраные тупые как двери бойцовские собаки которых стравливают для ставок и бабла. Клоуны с пласмассовыми поясами взамен на здоровье..Это не ценность. И вся та "польза" о которой тут некоторые поклонники говна гундосят, от этих двух придурков настолько на сегодня ***** не нужна среди войны и среди пандемии и политического кризиса и грядущего экономического - что вреда от их вони в сотни раз больше , при чем это подрывает устои страны. Гнать из страны и постоянно рассказывать на каждом углу что это за ******. Таких ******** не уважают ни в одной стране. А карьера быстро заканчивается. Первая обезьяна которая отобьёт мозги каждому из них её закончит просто на раз.. А дальше кроме позора ничего не останется. Они об этом думают? Нет. Они думают о бабках.. На то они и дебилы, на то они и мясо для собачьих боёв..Ими просто ********** традиционно подотрётся и выбросит...А мы этих ублюдков вычеркнуть должны сейчас..если мы хоть на чуть имеем достоинство и самоуважение как страна , как её граждане.
показать весь комментарий
07.05.2020 09:32 Ответить
"Православіє" боксерського мозку. Як Усик і Ломаченко займаються російською пропагандою - Цензор.НЕТ 6977
показать весь комментарий
06.05.2020 20:27 Ответить
кремлёвские мафиозо,наворовав миллиарды, всегда обладали возможностью заказать себе лучших шлюх, через свои многочисленные притоны...
показать весь комментарий
06.05.2020 20:56 Ответить
два ивана дурака
показать весь комментарий
06.05.2020 20:38 Ответить
А вы уверены, что в Украине они двое такие?
В Украине ваты 50% - (Крым + ОРДЛО)
И ЧТО с ними делать?
Если их расстрелять или хотя бы посадить - Украина лишится поддержки Запада и быстро сольёт Расии...
показать весь комментарий
06.05.2020 20:39 Ответить
Я вот не припоминаю ни одного знаменитого российского спортсмена (а их там много), который бы из всех щелей ежедневно, по поводу и без повода, вещал о том, что украинцы - братский народ. Вот представляю себе, как какой-нибудь Овечкин или какая-нибудь Исинбаева в каждом интервью рассказывали бы, что украинцы - наши братья, что нас поссорили и т.п. Да им плевать на это всё, они не думают об Украине. Наши же малороссы без упоминания "братской России" и пукнуть не могут, только о России и говорят. Это абсурд какой-то. Умственные калеки с головой, набитой ватой.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:41 Ответить
"...у меня не укладывается в моей голове." Можливо в голову не та інформація поступає?
показать весь комментарий
06.05.2020 20:53 Ответить
Можливо не в голову...
показать весь комментарий
06.05.2020 21:53 Ответить
Мозок у боксерів, за час спортивної кар'єри зазнає страшних травм, від цього страждає інтелект. Сумно споглядати на це відео. На хворих не ображайтесь, а жалійте.
показать весь комментарий
06.05.2020 21:14 Ответить
Які вони жалюгідні, ці два манкурти...
показать весь комментарий
06.05.2020 21:16 Ответить
С Усиком давно все ясно,а вот Ломаченко, признаюсь честно ,разочаровал.В особенности его ролик со стихами с православной белибердой на фоне "вежливых" людей.Это был финиш.Занавес упал,остался лишь Вася-ушлепок.
показать весь комментарий
06.05.2020 21:24 Ответить
Что вы от них хотите, они историю не учили, все время тренировались.
показать весь комментарий
06.05.2020 21:32 Ответить
Вафел вафлом погоняет!!!! Капец!!!
показать весь комментарий
06.05.2020 22:13 Ответить
Ну сколько говорить пьяным родителям - не бейте детей по голове. Видите что получается?
показать весь комментарий
06.05.2020 22:19 Ответить
неужели за деньги они такую хрень творят, какие мысли?
показать весь комментарий
06.05.2020 22:29 Ответить
Если бы за деньги.
показать весь комментарий
07.05.2020 00:37 Ответить
Малороські боксери до України не мають відношення Вже не мають.
показать весь комментарий
06.05.2020 22:45 Ответить
За свои победы и чемпионство они заработали большие деньги. Они считают себя глубоковерующими людьми, тогда, пусть им Бог помогает. С деньгами и Богом они и останутся. А Родину они предали, предали погибших за ее независимость. Предали тех, кто дал возможность им тренироваться и соревноваться. Эти два кума -чемпиона, прикрываясь любовью к Богу и стремлением к миру, оказались банальными предателями. Просто два продажных поца.
показать весь комментарий
06.05.2020 22:48 Ответить
Якщо Ви з Одеси - приємно бачити проукраїнську патріотичну позицію жительки Півдня України
показать весь комментарий
06.05.2020 23:19 Ответить
Мілостію Гундяя Кремлевскаго, ватоцефалЪ УсікЪ сделалЪ камінгЪ-аутЪ.
Треба цих стукнутих в моск махачів познайомити з Наталієй Паклонскай. Це та "няша-прокурор", у якої бюстікЪ свт.прп. Нікалая Фтарофа заміроточілЪ.
показать весь комментарий
06.05.2020 23:17 Ответить
Спеклись васёк и санёк, хлебанули гундяевского "опиума" - козлятами стали.
показать весь комментарий
07.05.2020 00:09 Ответить
фу. два виродка.
показать весь комментарий
07.05.2020 00:21 Ответить
а чого ви, шановне панство, чекали від усцика? Як тільки він знищив Тризуб на плечі, все стало зрозуміло. Тож, дивуватись нічому, своє погане кацапо-рило він рано чи пізно все одно б нам продемонстрував. Тому, дивного нічого. Тільки огида!
показать весь комментарий
07.05.2020 00:26 Ответить
На жаль, нічого нового Буткевич не розповів, а як уажуть, пережоване - не смачне. А от якби він показав, як справжній патріот П.Порошенко плює в пику окупанту, такому собі відставному московському карателю, Л.Аліханову оце б було цікаво. Хоча, непевно, там любов набагато більша ніж у цих боксерів до москалів, і в той бік Буткевич напевно і тявкнути не посміє.
показать весь комментарий
07.05.2020 01:49 Ответить
Мда...

"Православіє" боксерського мозку. Як Усик і Ломаченко займаються російською пропагандою - Цензор.НЕТ 1103
показать весь комментарий
07.05.2020 03:38 Ответить
Их тренирует, "вдохновляет" и "образовывает" тренер. Он у них общий и это ватный на всю бошку отец Ломаченко.
показать весь комментарий
07.05.2020 05:48 Ответить
ну шо посанам осталось стать почётными гражданами дыры..........
показать весь комментарий
07.05.2020 06:49 Ответить
Оце тобі і все. Були народними героями, поставали виродками. Навіть мишебратья сумніваються в їх геройстві. Зрадники є зрадники.
показать весь комментарий
07.05.2020 07:48 Ответить
ТАК ПОЗНАКОМЬТЕ ИХ НА ПЕРЕДКЕ СО СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДОЙ !)
показать весь комментарий
07.05.2020 09:13 Ответить
Русский мир власть и деньги имущих/Днепровский олигарх(Пинчук) предложил Украине отказаться от Крыма и пути в Европу/Гражданин Израиля-военного союзника РФ: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский./ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Мендель : украинские военнослужащие обстреливают на Донбассе гражданские объекты/ Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера"./ Гражданин Израиля-военного союзника РФ , депутат ВР:Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву./"Полный контакт", - Путин о Зеленском. /Зеленский позвонил Путину, чтобы поздравить с Новым годом/ Зеленский в Париже снял с РФ ответственность за войну на Донбассе/Российско-израильский мир пока послалукраинский мир только в нокдаун.
показать весь комментарий
07.05.2020 09:15 Ответить
Хахли. Українцями цих людей не назвеш.
показать весь комментарий
07.05.2020 09:17 Ответить
​усіка треба на бутилку додати , разом з його подружкой Васей (c) Сергій Розбишака
показать весь комментарий
07.05.2020 09:28 Ответить
Хватит этого мудака называть украинцем. Он к Украине имеет отношение, как морская свинка к морю.
показать весь комментарий
07.05.2020 09:42 Ответить
Которого из них?
показать весь комментарий
07.05.2020 13:56 Ответить
с#уки рпцешні
показать весь комментарий
07.05.2020 10:26 Ответить
А хто є справжніми патріотами? Ті, що під патріотичними гаслами продали нашу землю?
показать весь комментарий
07.05.2020 11:28 Ответить
Як би французи реагували, якщо б Зідан почав агітувати за підтримку Аль Каїди?
показать весь комментарий
07.05.2020 11:35 Ответить
Новинский с ЗЖОП принимай пополнение С.. православных.
показать весь комментарий
07.05.2020 13:01 Ответить
Поп Гундяй - он
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.
показать весь комментарий
07.05.2020 14:13 Ответить
Фиерический капец. Дружить они могут с кем угодно, это их личное дело, но снятся в таком пропагандоском шлаке!? Моральные уроды.
показать весь комментарий
07.05.2020 14:29 Ответить
Воістину, пошли дурня Богу молитися - він і лоба розсадить.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:04 Ответить
"Православный " усик усердно выполняет только две "заповеди" - за большие деньги калечит людей и за скромное вознаграждение продаёт Родину. Ничтожество усик - достойное украшение гундяевской секты. Тьфу, гыдота....
показать весь комментарий
07.05.2020 15:36 Ответить
валите на московию, вато-малоросы! с концами!
показать весь комментарий
07.05.2020 15:36 Ответить
Тільки я помітив, що найбільше критикують Лому і Усіка за відсутність українського патріотизму рогаті цапи з мордовії цапською мовою? Ну, щоб забити кілок між українцями?
показать весь комментарий
07.05.2020 16:40 Ответить
А може варто до хлопців(і дівчат) підійти з розумінням? Бо мізки у людей засрані за багато років окупації паРашою? Може не варто судити суворо?
показать весь комментарий
07.05.2020 16:45 Ответить
Думається,що ці два зрадила вже обрали подальшу свою судьбу-судьбинушку з Москвою і тут вони виконують всі запаганки кремля для "достойного і заслуженого становлєнія московитами". Ну,що ж,кожен сам творець свого життя. Так завжди було: одні гордо носять статус і титул громадянина країни,а інші- зрадницького задолиза,та ще й ворога нашої країни. Хотілось би спитати наших Кличків,а як вони реагуюють на боксерське лайно гнид від Усика та Ломаченка? Чому така антипатріотична позиція у цих двох неучів,що на повну використали українські можливості та так просто зрадили і український бокс,і повагу народа до них?!
показать весь комментарий
11.05.2020 08:42 Ответить
Все,що тут описано небайдужими громадянами і людьми з інших держав- все вірно і правдиво свідчить. Але душевна біль від цього не меньше. Ще раніш спеціально побував у спортивних клубах міста під різними справами і був шокований тим,що там і не пахне духом патріотичного спорту, а лиш грошима та московщиною. "Коля,работай лучше,лучше правой и не забивай об лєвой,прямой...В Пєнзє ,если замєтят, будут оговарівать твою лєвую, ударную,а нє глазки с носіком...". " Серьожа,в Гєрманіі, сам Клічко может будєт, а там і с Москви обязатєльно подєдут,а ім нужни бойци,а не дами кісєльниє..." Ось таке лайно почув лише всього за 20-30 хвилин. Але і це ще не все. Тренування в плавальному басейні:"...Наташенька, єслі так нє можеш на разворотє, то лучше іді в душевую согрєтся,потому что на Волге сама поймеш,как надо плавать сразу без батарєі... І смєлєє с тєлом, ширє ізгіб на взмах правой, ето тєбє нє мєстний ставок,а там( навєрноє в Росіі) надо будєт закрєпітся і нє с такой отмашкой...". Ось така тренерська робота по "патріотічєскому воспітанію" у наших,чи судячи по Усикам та Ломаченкам,вже не нашмм спортсменам. ( Все цю бридоту спостерігав восени 2019 року,але суть сказаного до сих пір мутить свідомість).
показать весь комментарий
11.05.2020 09:06 Ответить
Страница 3 из 3
 
 