Зеленський: ми маємо виходити з карантину дисципліновано і поетапно. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що пом'якшення карантинних обмежень у країні має відбуватися дисципліновано і поетапно.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук президента, про це він заявив у відеозверненні до українців у середу.
У зверненні Зеленського сказано: "Щодня кількість українців, які одужали від коронавірусу, стабільно зростає. Це додає оптимізму. Водночас, ми не повинні розслаблятися, треба виходити з карантину дисципліновано і згідно з поетапним планом.
А тепер - про ставлення до наших лікарів в окремих регіонах. Нагадую, що ще в середині квітня уряд перерахував кошти для виплати надбавок медикам, які протидіють COVID-19. Однак, в окремих областях ці кошти не були виплачені. Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти, тому не можу сказати всіх слів, які заслужили окремі чиновники на місцях.
Шановні голови ОДА, доручаю швидше погасити заборгованість перед лікарями, інакше можете залишитися не тільки без заробітної плати, а й без посади. Наступного тижня ми отримаємо інформацію щодо кожної лікарні і кожного медичного працівника стосовно отримання зарплати і надбавок".
Будь ласка, зачекайте...
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Порохоботы негодуют
https://www.youtube.com/watch?v=MEtaaNNuVCI&fbclid=IwAR1gWd8YFCD3E4VFcXBtWnNfUHD_346rKE29Bc04SLJuxE-KsXjxuTQvk6E
Я думаю, Зеленского подменили. Тот был такой весь из себя веселый, в одной руке шаурма, другой Богдана тискает. Сам в неглиже, трусы красные, вообщем, озорной арлекин-бисексуал на кокаине. А этот - нет.
Грошей нема.
******* каже, що вони не крадуть... А ось при Порошенко, коли по словам ЗеБілів нібито крали, і місцеві бюджети сильно зросли з 16 по 19 рік, і економіка росла три з лишнім років, і на пенсіі, на індексації хватало, і на дороги навіть під час війни...
Як так, ЗеБіли? Де гроші, придурки, адже епоха бідності закінчилась ще рік тому?
Ваш віслюк Оманський не може ж так брехати, він же не лох?
Ми спостерігаєм, як за рік, із кривляки, клоуна-циніка розмовного жанру, получився боягуз та злий політичний карлик.
"Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні.
Майже 1000 лікарень отримає значно менше грошей, ніж у минулому році."
Яка ж ти наволоч, потерпілий.
Куди 51 грн за правду переказувати? 😡
Ти з Раша Тудей?