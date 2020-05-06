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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський: ми маємо виходити з карантину дисципліновано і поетапно. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що пом'якшення карантинних обмежень у країні має відбуватися дисципліновано і поетапно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук президента, про це він заявив у відеозверненні до українців у середу.

У зверненні Зеленського сказано: "Щодня кількість українців, які одужали від коронавірусу, стабільно зростає. Це додає оптимізму. Водночас, ми не повинні розслаблятися, треба виходити з карантину дисципліновано і згідно з поетапним планом.

А тепер - про ставлення до наших лікарів в окремих регіонах. Нагадую, що ще в середині квітня уряд перерахував кошти для виплати надбавок медикам, які протидіють COVID-19. Однак, в окремих областях ці кошти не були виплачені. Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти, тому не можу сказати всіх слів, які заслужили окремі чиновники на місцях.

Шановні голови ОДА, доручаю швидше погасити заборгованість перед лікарями, інакше можете залишитися не тільки без заробітної плати, а й без посади. Наступного тижня ми отримаємо інформацію щодо кожної лікарні і кожного медичного працівника стосовно отримання зарплати і надбавок".

Читайте також: Винні у затримці виплат лікарям мають понести відповідальність, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+34
Заї**в вже своїми відосіками, сєпар
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06.05.2020 19:51 Відповісти
+32
Опять же. Я Яроша не люблю, но снова с ним согласен на 1000%

Зеленский: мы должны выходить из карантина дисциплинированно и поэтапно - Цензор.НЕТ 9247
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06.05.2020 19:54 Відповісти
+31
Зеленський: ми маємо виходити з карантину дисципліновано і поетапно - Цензор.НЕТ 8746
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06.05.2020 19:58 Відповісти
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он нам должен все!
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06.05.2020 22:46 Відповісти
Стройными рядами мы выходили из карантина. Ну-ну
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06.05.2020 21:06 Відповісти
"Зеленский пригрозил наказать виновных в задержке выплат для медиков...і грозно стукнув хером по ля-бемоль..."
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06.05.2020 21:11 Відповісти
"його я за валюту купував" )))
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07.05.2020 08:39 Відповісти
Комментарии жесть!
Порохоботы негодуют
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06.05.2020 21:36 Відповісти
Этап 1-поход в Эпицентр, Этап 2-ужин в Велюре...
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06.05.2020 21:54 Відповісти
Зеленский - ты ублюдок, тварь и *****. Все ясно? Запугиваешь бедных стариков и обезумевших мамочек. Люди уже по своим квартирам в намордниках ходят. Сколько стрессов, инсультов, инфарктов! И ты знаешь, подонок, что когда транспорт заработает , то масса народу прийдёт к тебе на Банковую с одним желанием - повесить тебя на одной из скульптур дома Городецкого.
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06.05.2020 22:34 Відповісти
а главное - строем, в ногу, в шеренгах по 2-е
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06.05.2020 22:44 Відповісти
И с песнями.
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07.05.2020 08:16 Відповісти
А 2 метри ?
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07.05.2020 08:48 Відповісти
а це - обов'язково, само собою! так гарно вийде!
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09.05.2020 02:41 Відповісти
Отчитайся сколько грошей знищено и статистику по всем заразным болезням. И нечего совать под нос свой вонючий карантин Сравни с Бацькой а не занимайся шулерской пропогандой.
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07.05.2020 06:20 Відповісти
Не испытывал, но говорят, что выходить из запоя очень тяжело, иногда и невозможно.
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07.05.2020 08:28 Відповісти
Бедося снова снял видосю не иначе из какого-то бункера. Кончай дурантин. Запускай автобусы, метро, маршрутки!!!
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07.05.2020 08:29 Відповісти
Похоже, таки Украина на внешнем управлении. И карантин еще не приказали снять, а может и вовсе оставят такой тлеющий канантинчик. Еслм кому-то невыгодно сидеть дома, значит это кому-то выгодно. Вот передача Никиты Михалкова, которую сняли с ТВ. Если Михалков об этом говорит и его подвергают цензуре, значит кто-то лихо закрутил тему коронавируса.
https://www.youtube.com/watch?v=MEtaaNNuVCI&fbclid=IwAR1gWd8YFCD3E4VFcXBtWnNfUHD_346rKE29Bc04SLJuxE-KsXjxuTQvk6E
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07.05.2020 08:37 Відповісти
А чому ЦН не пише: =не рекомендовано вагітним, людям зі слабкою психікою, вразливим, РОЗУМНИМ= ?
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07.05.2020 08:40 Відповісти
Я про відосик: =не рекомендовано для перегляду= ...
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07.05.2020 08:40 Відповісти
Доплатят гривен по пятсот ?
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07.05.2020 08:55 Відповісти
ЗА ЧТО БОГ НАКАЗАЛ ЕВРЕЕВ ТАКИМИ ГЕНАМИ !?)
Зеленський: ми маємо виходити з карантину дисципліновано і поетапно - Цензор.НЕТ 8567
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07.05.2020 09:11 Відповісти
Причому тут Бог до збочинь людей?
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07.05.2020 13:45 Відповісти
Юрій Каракай:
Я думаю, Зеленского подменили. Тот был такой весь из себя веселый, в одной руке шаурма, другой Богдана тискает. Сам в неглиже, трусы красные, вообщем, озорной арлекин-бисексуал на кокаине. А этот - нет.
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07.05.2020 09:12 Відповісти
В одной руке член бени, а в другой пети, типа чупа чупс.
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07.05.2020 10:25 Відповісти
Я думаю, Зеленского подменили. Кстати похоже на то
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07.05.2020 12:17 Відповісти
Ага, дійсно підмінили... Була просто шмаркля, а вже через рік віджерлося до великої шмарклі

Зеленський: ми маємо виходити з карантину дисципліновано і поетапно - Цензор.НЕТ 8284
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07.05.2020 14:03 Відповісти
це він нам пропонує виходити як він з коксового кумару ?
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07.05.2020 10:14 Відповісти
А этот не об экономике, а о карантине.
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07.05.2020 10:22 Відповісти
Так это председатели ОГА виноваты что что денег на зарплаты медикам нет? Оригинально )))
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07.05.2020 10:34 Відповісти
Так Зе-шобла перекрила всі трансфери до регіональних бюджетів, зменшила фінансування і медицини, і освіти, і культури, все 3рім фінансування самої шмарклі та його офісу...
Грошей нема.

******* каже, що вони не крадуть... А ось при Порошенко, коли по словам ЗеБілів нібито крали, і місцеві бюджети сильно зросли з 16 по 19 рік, і економіка росла три з лишнім років, і на пенсіі, на індексації хватало, і на дороги навіть під час війни...

Як так, ЗеБіли? Де гроші, придурки, адже епоха бідності закінчилась ще рік тому?
Ваш віслюк Оманський не може ж так брехати, він же не лох?
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07.05.2020 14:12 Відповісти
все крім самої шмарклі та його офісу...
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07.05.2020 14:12 Відповісти
".......это обращение могут смотреть дети, поэтому не могу сказать всех слов, которые заслужили отдельные чиновники......." Источник:https://censor.net/n3193868

Ми спостерігаєм, як за рік, із кривляки, клоуна-циніка розмовного жанру, получився боягуз та злий політичний карлик.
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07.05.2020 11:39 Відповісти
Зеоманський :
"Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні.
Майже 1000 лікарень отримає значно менше грошей, ніж у минулому році."

Яка ж ти наволоч, потерпілий.
Куди 51 грн за правду переказувати? 😡
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07.05.2020 12:19 Відповісти
Почитаешь не которые комментарии и диву даёшься РЕБЯТА вы на самом деле!? ИЛИ только прикидываетесь, Зеленский как раз против увольнений и сокращений больниц , ВЫ видите и смотрите только то, что вам нравится. А по поводу карантина, и его снятия для наших стариков этот корона вирус может смертью закончится, заболеваемость в стране не уменьшается, а увеличивается - А таперяче глянем через бугор, что в России делается!? сейчас у них больных больше чем во всём мире, А учитывая какие у нас дырявые границы, Яценюк нагрел свои загребущие ручонки на "заборе" , И от туда как полезут больные через границу до нас за помощью. КОРОНА ВИРУСОМ ШУТКИ ОПАСНЫЙ И ПИАР ГРЯЗНЫЙ НЕ УМЕСТЕН, ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ О СОХРАНЕНИИ ЖИЗНЕЙ НАШИХ ПРЕСТАРЕЛЫХ РОДИТЕЛЯХ.
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07.05.2020 13:35 Відповісти
Що за брєд?

Ти з Раша Тудей?
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07.05.2020 13:47 Відповісти
Союз заключенных Украины горячо поддерживает лозунг "Сидим дома".
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07.05.2020 13:44 Відповісти
Зеленський: ми маємо виходити з карантину дисципліновано і поетапно - Цензор.НЕТ 803
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07.05.2020 13:46 Відповісти
Зеленський: ми маємо виходити з карантину дисципліновано і поетапно - Цензор.НЕТ 3770
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07.05.2020 13:49 Відповісти
В Беларуси нет никакого коронавируса и ничё.
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09.05.2020 02:46 Відповісти
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