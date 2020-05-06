Винні у затримці виплат лікарям мають понести відповідальність, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на традиційній нараді з протидії поширення COVID-19 порушив питання обіцяних доплат медикам, які не було перераховано в регіони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У відповідь Міністерство охорони здоров’я повідомило, що всі гроші були перераховані в регіони, включно з урахуванням доплат у 300%. До того ж Максим Степанов уже провів селекторну нараду для з’ясування причин невиплат. Здебільшого місцева влада рахувала доплати не від окладу, а від відпрацьованого часу, використовуючи не постанову Кабінету Міністрів, а рішення Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, навіть маючи гроші для виплат, регіональна влада не змогла здійснити необхідні доплати лікарям, котрі працюють з хворими на COVID-19.

"Це тягнеться надто довго. Якщо місцева влада не може впоратися з нарахуванням обіцяних і справедливих доплат, треба шукати, хто нестиме відповідальність", – зазначив Володимир Зеленський.

Міністр охорони здоров’я повідомив, що вже до п’ятниці виплати повинні бути здійснені, а міністерство має отримати звіт щодо кожного лікаря.