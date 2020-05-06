УКР
Винні у затримці виплат лікарям мають понести відповідальність, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на традиційній нараді з протидії поширення COVID-19 порушив питання обіцяних доплат медикам, які не було перераховано в регіони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У відповідь Міністерство охорони здоров’я повідомило, що всі гроші були перераховані в регіони, включно з урахуванням доплат у 300%. До того ж Максим Степанов уже провів селекторну нараду для з’ясування причин невиплат. Здебільшого місцева влада рахувала доплати не від окладу, а від відпрацьованого часу, використовуючи не постанову Кабінету Міністрів, а рішення Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, навіть маючи гроші для виплат, регіональна влада не змогла здійснити необхідні доплати лікарям, котрі працюють з хворими на COVID-19.

"Це тягнеться надто довго. Якщо місцева влада не може впоратися з нарахуванням обіцяних і справедливих доплат, треба шукати, хто нестиме відповідальність", – зазначив Володимир Зеленський.

Міністр охорони здоров’я повідомив, що вже до п’ятниці виплати повинні бути здійснені, а міністерство має отримати звіт щодо кожного лікаря.

+12
Это он себя имел ввиду или 73% идиотов?
показати весь коментар
06.05.2020 13:32 Відповісти
+6
Да какая разница выплатят не выплатят!
показати весь коментар
06.05.2020 13:33 Відповісти
+4
ты виноват ? нет не я ... а кто ? кто ? виноват вова , если ты не знаешь , зачем там сидишь , штаны протераешь
Виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4878
показати весь коментар
06.05.2020 13:32 Відповісти
Это он себя имел ввиду или 73% идиотов?
показати весь коментар
06.05.2020 13:32 Відповісти
Просто чергова серія серіалу "солги народу".
показати весь коментар
06.05.2020 14:16 Відповісти
ты виноват ? нет не я ... а кто ? кто ? виноват вова , если ты не знаешь , зачем там сидишь , штаны протераешь
Виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4878
показати весь коментар
06.05.2020 13:32 Відповісти
Да какая разница выплатят не выплатят!
показати весь коментар
06.05.2020 13:33 Відповісти
Наголосовали врачи. Получите и распишитесь! А как по другому!
показати весь коментар
06.05.2020 13:34 Відповісти
усюсю! який в мамки захисник лікарів!
показати весь коментар
06.05.2020 13:34 Відповісти
Ну вот, больных еще и в виновные записали. 😁
показати весь коментар
06.05.2020 13:35 Відповісти
Ніжкою таки топнув??
показати весь коментар
06.05.2020 13:36 Відповісти
брівки грізно насупив
показати весь коментар
06.05.2020 13:40 Відповісти
Виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1317
показати весь коментар
06.05.2020 13:41 Відповісти
шо апять барига
показати весь коментар
06.05.2020 13:36 Відповісти
Кремень! Припечатал негодяев к доске позора! Теперь врачи могут облегчённо выдохнуть.
показати весь коментар
06.05.2020 13:36 Відповісти
там навіть без доплат проблема з виплатами. хто підписав бюджет без врахування реальних витрат медреформи 2рівня,може тому неможуть нашкребти на зарплатню?
показати весь коментар
06.05.2020 13:37 Відповісти
Ничего они не должны , - потому , что берут Пример.
показати весь коментар
06.05.2020 13:40 Відповісти
Опять будет "жесткий разговор"....
показати весь коментар
06.05.2020 13:41 Відповісти
не покарані а вигнані з роботи разом з усіма своїми заступниками , секретаршами та черговими підарасами що готували документи. Поки президент буде наступати на ці граблі. Мало сивохи та інших *******...в в політиці то ще лікарів та пожежників у цей час киньте на гроші. А судді сволотні кажуть що їх не можна придавити бо це порушить їх конституційні права а лікарів можно за 68 копійок додатку гнобити і надалі
показати весь коментар
06.05.2020 13:45 Відповісти
шукаєш винуватих?
вбийся об стіну!
показати весь коментар
06.05.2020 13:48 Відповісти
ЗЕшпана накажут сами себя ? ЗЕмазохизм ? ))
показати весь коментар
06.05.2020 13:49 Відповісти
Та ти шо......
показати весь коментар
06.05.2020 13:56 Відповісти
Наша раша:

Кто это сделал? Кто это сделал?
показати весь коментар
06.05.2020 13:59 Відповісти
В предвыборной ботве у зеленского за любой чих Порошенко отвечал. У его олигофренов он до сих пор отвечает. А у неработающего ОСЛА И ЕГО КОМАНДЫ ЭФЕКТИВНЫХ ПРОСИРАЛЬЩИКОВ ДЕНЕГ,с полномочиями,о которых Порошенко даже мечтать не мог КТО ВИНОВАТ?
показати весь коментар
06.05.2020 14:03 Відповісти
Сулимой завоняло-слабоумные импотенты ищут оправдания,почему они не мачо а чмо
показати весь коментар
06.05.2020 14:04 Відповісти
Причем себя они исключают сразу и навсегда из этого списка. Почему,спросите Вы? Потому что эти все резиновые изделия никогда не возьмут на себя никакую ответственность. Мне очень много не нравилось в Порошенко,но,он никогда не боялся принимать решения.Поэтому на фоне Порошенко они просто хитрозадые г***ны.
показати весь коментар
06.05.2020 14:12 Відповісти
Это все видят и понимают. Так что цугцванг вова. Теперь только вниз
показати весь коментар
06.05.2020 14:20 Відповісти
надо искать, кто будет нести ответственность.... - дикая формулировка из уст, прости Господи, преЗедента)))

ищут, несут... фиг знает что....
показати весь коментар
06.05.2020 14:04 Відповісти
Искать крайних - так и сказал. Вслух.
показати весь коментар
06.05.2020 14:07 Відповісти
а кто ж зеленского посадит за задержку зарплат врачам?!
показати весь коментар
06.05.2020 14:11 Відповісти
"Это тянется слишком долго. Если местные власти не могут справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет нести ответственность", - отметил Зеленский. Хай йому грець...Це прямо українська класика , "хто всравсь - невістка "... Пан Президент нічого не поплутав ? Він очолюєте партію "слуг", є серед них головним "слугою", має моно більшість у ВР, має моноуряд, а відповідати ХТОСЬ повинен ? За рік після виборів люди вже зрозуміли, чому Зеленський грав на роялі "не руками", м'яко кажучи . Бо руки просто не звідти ростуть... І ще, їм , отим "слугам" завжди хтось і щось заважає....Як отому поганому танцюристу... ? НЕ МОЖЕТЕ НІЧОГО ЗРОБИТИ ПУТНЬОГО - ЙДІТЬ ГЕТЬ ! ВСІ !!!
показати весь коментар
06.05.2020 14:14 Відповісти
це все рівно , що кинув камінь у воду і подивився на круги, чи аукнув в лісі і послухав, чи буде відповідбь
показати весь коментар
06.05.2020 14:17 Відповісти
>Об этом сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.president.gov.ua/news/vinni-u-zatrimci-viplat-likaryam-mayut-ponesti-vidpovidalnis-61021 пресс-службу Офиса Президента.


Ну может наконец покажете "гетмана" живьём, а ? Источник: https://censor.net/n3193731
показати весь коментар
06.05.2020 14:51 Відповісти
В фразе Зеленский - идиот запрещено в конце ставить знак вопроса, только знак восторга троекратно!!!
показати весь коментар
06.05.2020 14:53 Відповісти
Клоуну абы что то ляпнуть.
показати весь коментар
06.05.2020 14:55 Відповісти
Треба ж щось сказати.
показати весь коментар
06.05.2020 16:31 Відповісти
Це Ви пане призиденте, маєте на увазі тих, хто забрав з місцевих бюджетів гроші?
показати весь коментар
06.05.2020 15:12 Відповісти
Щоб ти здох, блаЗЄнський виродку.
показати весь коментар
06.05.2020 15:24 Відповісти
Пальчиком погрози и в угол поставь, как Тищенка
показати весь коментар
06.05.2020 15:38 Відповісти
А как это ,понести ответственность Это шо это за круговорот речи такой Сказал бы уже просто понести
показати весь коментар
06.05.2020 15:48 Відповісти
Очередной номер от 95 квартала. Прикольно. Интересно, а врачи этот номер оценили?
показати весь коментар
06.05.2020 15:51 Відповісти
Ну так накажи демонстративно винного в цьому і всі будуть довольні!!!
показати весь коментар
06.05.2020 16:23 Відповісти
Себя по холке лопатой?
показати весь коментар
06.05.2020 16:31 Відповісти
До сих пор на бюрократическом сленге было "понести наказание" (т. е. в переводе - следует наказать). Это с совкового новояза , дурастика -что понести, куда понести, зачем понести? А "новое лицо" Зе придумало "понести ответственность". То есть не быть наказанным, а просто носить ответственность туда-сюда?
показати весь коментар
06.05.2020 16:30 Відповісти
А-я-яй нехорошо.
показати весь коментар
06.05.2020 16:30 Відповісти
сам зеленая тварь понеси ответственность за невыплату пенсионерам индексаций за март и апрель по закону. где бабки, ленка в оман вывезла
показати весь коментар
06.05.2020 17:47 Відповісти
да-да-да...царь хороший-это бояре плохие...где то за поребриком так уже 25 лет...)тянется к учителю малец)
показати весь коментар
06.05.2020 18:06 Відповісти
 
 