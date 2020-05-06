РУС
Виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании по противодействию распространения COVID-19 поднял вопрос обещанных доплат медикам, которые не были перечислены в регионы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В ответ Министерство здравоохранения сообщило, что все деньги были перечислены в регионы, включительно с доплатами в 300%. К тому же министр Степанов уже провел селекторное совещание для выяснения причин невыплат. В основном местные власти считали доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабинета Министров, а решение Министерства социальной политики с 2003 года. Поэтому, даже имея деньги для выплат, региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам, которые работают с больными COVID-19.

"Это тянется слишком долго. Если местные власти не могут справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет нести ответственность", - отметил Зеленский.

Министр здравоохранения сообщил, что уже к пятнице выплаты должны быть осуществлены, а министерство получить отчет по каждому врачу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав взял под контроль все выплаты борющимся с коронавирусом медикам, - Степанов.

Автор: 

Это он себя имел ввиду или 73% идиотов?
06.05.2020 13:32 Ответить
Да какая разница выплатят не выплатят!
06.05.2020 13:33 Ответить
ты виноват ? нет не я ... а кто ? кто ? виноват вова , если ты не знаешь , зачем там сидишь , штаны протераешь
Виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4878
06.05.2020 13:32 Ответить
06.05.2020 13:32 Ответить
Просто чергова серія серіалу "солги народу".
06.05.2020 14:16 Ответить
ты виноват ? нет не я ... а кто ? кто ? виноват вова , если ты не знаешь , зачем там сидишь , штаны протераешь
Виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4878
06.05.2020 13:32 Ответить
06.05.2020 13:33 Ответить
Наголосовали врачи. Получите и распишитесь! А как по другому!
06.05.2020 13:34 Ответить
усюсю! який в мамки захисник лікарів!
06.05.2020 13:34 Ответить
Ну вот, больных еще и в виновные записали. 😁
06.05.2020 13:35 Ответить
Ніжкою таки топнув??
06.05.2020 13:36 Ответить
брівки грізно насупив
06.05.2020 13:40 Ответить
Виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность, - Цензор.НЕТ 1317
06.05.2020 13:41 Ответить
шо апять барига
06.05.2020 13:36 Ответить
Кремень! Припечатал негодяев к доске позора! Теперь врачи могут облегчённо выдохнуть.
06.05.2020 13:36 Ответить
там навіть без доплат проблема з виплатами. хто підписав бюджет без врахування реальних витрат медреформи 2рівня,може тому неможуть нашкребти на зарплатню?
06.05.2020 13:37 Ответить
Ничего они не должны , - потому , что берут Пример.
06.05.2020 13:40 Ответить
Опять будет "жесткий разговор"....
06.05.2020 13:41 Ответить
не покарані а вигнані з роботи разом з усіма своїми заступниками , секретаршами та черговими підарасами що готували документи. Поки президент буде наступати на ці граблі. Мало сивохи та інших *******...в в політиці то ще лікарів та пожежників у цей час киньте на гроші. А судді сволотні кажуть що їх не можна придавити бо це порушить їх конституційні права а лікарів можно за 68 копійок додатку гнобити і надалі
06.05.2020 13:45 Ответить
шукаєш винуватих?
вбийся об стіну!
06.05.2020 13:48 Ответить
ЗЕшпана накажут сами себя ? ЗЕмазохизм ? ))
06.05.2020 13:49 Ответить
Та ти шо......
06.05.2020 13:56 Ответить
Наша раша:

Кто это сделал? Кто это сделал?
06.05.2020 13:59 Ответить
В предвыборной ботве у зеленского за любой чих Порошенко отвечал. У его олигофренов он до сих пор отвечает. А у неработающего ОСЛА И ЕГО КОМАНДЫ ЭФЕКТИВНЫХ ПРОСИРАЛЬЩИКОВ ДЕНЕГ,с полномочиями,о которых Порошенко даже мечтать не мог КТО ВИНОВАТ?
06.05.2020 14:03 Ответить
Сулимой завоняло-слабоумные импотенты ищут оправдания,почему они не мачо а чмо
06.05.2020 14:04 Ответить
Причем себя они исключают сразу и навсегда из этого списка. Почему,спросите Вы? Потому что эти все резиновые изделия никогда не возьмут на себя никакую ответственность. Мне очень много не нравилось в Порошенко,но,он никогда не боялся принимать решения.Поэтому на фоне Порошенко они просто хитрозадые г***ны.
06.05.2020 14:12 Ответить
Это все видят и понимают. Так что цугцванг вова. Теперь только вниз
06.05.2020 14:20 Ответить
надо искать, кто будет нести ответственность.... - дикая формулировка из уст, прости Господи, преЗедента)))

ищут, несут... фиг знает что....
06.05.2020 14:04 Ответить
Искать крайних - так и сказал. Вслух.
06.05.2020 14:07 Ответить
а кто ж зеленского посадит за задержку зарплат врачам?!
06.05.2020 14:11 Ответить
"Это тянется слишком долго. Если местные власти не могут справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет нести ответственность", - отметил Зеленский. Хай йому грець...Це прямо українська класика , "хто всравсь - невістка "... Пан Президент нічого не поплутав ? Він очолюєте партію "слуг", є серед них головним "слугою", має моно більшість у ВР, має моноуряд, а відповідати ХТОСЬ повинен ? За рік після виборів люди вже зрозуміли, чому Зеленський грав на роялі "не руками", м'яко кажучи . Бо руки просто не звідти ростуть... І ще, їм , отим "слугам" завжди хтось і щось заважає....Як отому поганому танцюристу... ? НЕ МОЖЕТЕ НІЧОГО ЗРОБИТИ ПУТНЬОГО - ЙДІТЬ ГЕТЬ ! ВСІ !!!
06.05.2020 14:14 Ответить
це все рівно , що кинув камінь у воду і подивився на круги, чи аукнув в лісі і послухав, чи буде відповідбь
06.05.2020 14:17 Ответить
>Об этом сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.president.gov.ua/news/vinni-u-zatrimci-viplat-likaryam-mayut-ponesti-vidpovidalnis-61021 пресс-службу Офиса Президента.


Ну может наконец покажете "гетмана" живьём, а ?
06.05.2020 14:51 Ответить
В фразе Зеленский - идиот запрещено в конце ставить знак вопроса, только знак восторга троекратно!!!
06.05.2020 14:53 Ответить
Клоуну абы что то ляпнуть.
06.05.2020 14:55 Ответить
Треба ж щось сказати.
06.05.2020 16:31 Ответить
Це Ви пане призиденте, маєте на увазі тих, хто забрав з місцевих бюджетів гроші?
06.05.2020 15:12 Ответить
Щоб ти здох, блаЗЄнський виродку.
06.05.2020 15:24 Ответить
Пальчиком погрози и в угол поставь, как Тищенка
06.05.2020 15:38 Ответить
А как это ,понести ответственность Это шо это за круговорот речи такой Сказал бы уже просто понести
06.05.2020 15:48 Ответить
Очередной номер от 95 квартала. Прикольно. Интересно, а врачи этот номер оценили?
06.05.2020 15:51 Ответить
Ну так накажи демонстративно винного в цьому і всі будуть довольні!!!
06.05.2020 16:23 Ответить
Себя по холке лопатой?
06.05.2020 16:31 Ответить
До сих пор на бюрократическом сленге было "понести наказание" (т. е. в переводе - следует наказать). Это с совкового новояза , дурастика -что понести, куда понести, зачем понести? А "новое лицо" Зе придумало "понести ответственность". То есть не быть наказанным, а просто носить ответственность туда-сюда?
06.05.2020 16:30 Ответить
А-я-яй нехорошо.
06.05.2020 16:30 Ответить
сам зеленая тварь понеси ответственность за невыплату пенсионерам индексаций за март и апрель по закону. где бабки, ленка в оман вывезла
06.05.2020 17:47 Ответить
да-да-да...царь хороший-это бояре плохие...где то за поребриком так уже 25 лет...)тянется к учителю малец)
06.05.2020 18:06 Ответить
 
 