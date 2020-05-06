Виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании по противодействию распространения COVID-19 поднял вопрос обещанных доплат медикам, которые не были перечислены в регионы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В ответ Министерство здравоохранения сообщило, что все деньги были перечислены в регионы, включительно с доплатами в 300%. К тому же министр Степанов уже провел селекторное совещание для выяснения причин невыплат. В основном местные власти считали доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабинета Министров, а решение Министерства социальной политики с 2003 года. Поэтому, даже имея деньги для выплат, региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам, которые работают с больными COVID-19.

"Это тянется слишком долго. Если местные власти не могут справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет нести ответственность", - отметил Зеленский.

Министр здравоохранения сообщил, что уже к пятнице выплаты должны быть осуществлены, а министерство получить отчет по каждому врачу.

