Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить розблокувати фінансування кримського телеканалу "АТR"

Кабінет міністрів у середу своїм рішенням розблокував фінансування кримськотатарського каналу "АTR" в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Кабінету міністрів

У тексті зазначається: "6 травня 2020 Кабінет Міністрів на своєму засіданні вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва і трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової підтримки системи державного іномовлення України.

Урядове рішення передбачає можливість направлення бюджетних коштів ТОВ "Телевізійна компанія "Атлант СВ" для телеканалу з логотипом "АТR".

Згідно з документом, кошти підуть на оплату послуг супутникового зв'язку, оренду телевізійного обладнання, оренду приміщень, оплату послуг із використання та придбання об'єктів авторського права.

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Як зазначила т.в.о. міністра культури й інформаційної політики Світлана Фоменко, прийнята постанова створить правові передумови для подальшого фінансування телеканалу AТR.

Нагадаємо, ці витрати відповідно до закону про Держбюджет на 2020 рік передано від Мінсоцполітики до Міністерства культури й інформаційної політики".