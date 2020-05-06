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Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить розблокувати фінансування кримського телеканалу "АТR"

Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить розблокувати фінансування кримського телеканалу

Кабінет міністрів у середу своїм рішенням розблокував фінансування кримськотатарського каналу "АTR" в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Кабінету міністрів

У тексті зазначається: "6 травня 2020 Кабінет Міністрів на своєму засіданні вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва і трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової підтримки системи державного іномовлення України.

Урядове рішення передбачає можливість направлення бюджетних коштів ТОВ "Телевізійна компанія "Атлант СВ" для телеканалу з логотипом "АТR".

Згідно з документом, кошти підуть на оплату послуг супутникового зв'язку, оренду телевізійного обладнання, оренду приміщень, оплату послуг із використання та придбання об'єктів авторського права.

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Як зазначила т.в.о. міністра культури й інформаційної політики Світлана Фоменко, прийнята постанова створить правові передумови для подальшого фінансування телеканалу AТR.

Нагадаємо, ці витрати відповідно до закону про Держбюджет на 2020 рік передано від Мінсоцполітики до Міністерства культури й інформаційної політики".

Автор: 

Міністерство культури (763) ТБ (278) кримські татари (2005) Мінінформполітики (197) АТР (20)


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Спасибо президенту Порошенко
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06.05.2020 20:29 Відповісти
Все вірно, президенту з маленької літери...
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06.05.2020 20:53 Відповісти
Кабмин как всегда занимается одной куйней, подобного рода вещи должны решаться без всяких кабминов, рад! Тратя драгоценное время, ресурсы на подобные "решения".. Кабмин должен решать вопросы экономики, чего не делает ни один кабмин толком.....Короче как всегда занимаются черти чем а бы не страной,, экономикой, развитием, улучшением уровня жизни населения, а только наоборот , делают все хуже, хуже, и хуже... Видать задача всех кабминов совершенно другая - ухудшение..
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06.05.2020 20:31 Відповісти
Довго же ви не вирішували це питання!
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06.05.2020 20:31 Відповісти
Крым это Украины был, есть и будет!
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06.05.2020 20:31 Відповісти
Кабмин принял решение, которое позволит разблокировать финансирование крымского телеканала "АТR" - Цензор.НЕТ 1965
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06.05.2020 20:38 Відповісти
офф топ
Ассоциация пивоваров Франции заявила, что будет вынуждена уничтожить 10 миллионов литров пива. Из-за коронавируса закрыты все кафе и рестораны и, поскольку срок годности на исходе, хранить его дальше нет смысла. В организации отметили, что процесс утилизации обойдется в значительные суммы.
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06.05.2020 20:42 Відповісти
Утилизатор пива. Лучшая работа в мире
Кстати французское пиво только на утилизацию и годится.
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06.05.2020 22:19 Відповісти
Обалденно! Частная телекомпания со стапроцентной частой собственностью будет продолжать получать госдотации. Остальному бизнесу такое только снится!
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06.05.2020 20:47 Відповісти
 
 