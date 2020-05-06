Кабмин принял решение, которое позволит разблокировать финансирование крымского телеканала "АТR"
Кабинет министров в среду своим решением разблокировал финансирование крымскотатарского канала "АTR" в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Кабинета министров
В тексте отмечается: "6 мая 2020 Кабинет Министров на своем заседании внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для производства и трансляции телерадиопрограмм для государственных нужд, сбора, обработки и распространения официальной информационной продукции, финансовой поддержки системы государственного иновещания Украины.
Правительственное решение предусматривает возможность направления бюджетных средств ООО "Телевизионная компания "Атлант СВ" для телеканала с логотипом "АТR T".
Согласно документу, средства пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, аренду помещений, оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права.
Как отметила в. И. о. Министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, принятое постановление создаст правовые предпосылки для дальнейшего финансирования телеканала AТR.
Напомним, эти расходы в соответствии с законом о Госбюджете на 2020 год переданы от Минсоцполитики к Министерству культуры и информационной политики".
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