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Кабмин принял решение, которое позволит разблокировать финансирование крымского телеканала "АТR"

Кабмин принял решение, которое позволит разблокировать финансирование крымского телеканала

Кабинет министров в среду своим решением разблокировал финансирование крымскотатарского канала "АTR" в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Кабинета министров

В тексте отмечается: "6 мая 2020 Кабинет Министров на своем заседании внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для производства и трансляции телерадиопрограмм для государственных нужд, сбора, обработки и распространения официальной информационной продукции, финансовой поддержки системы государственного иновещания Украины.

Правительственное решение предусматривает возможность направления бюджетных средств ООО "Телевизионная компания "Атлант СВ" для телеканала с логотипом "АТR T".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каналу АTR до сих пор не выделили средства, в мае будем закрываться, - замдиректора Муждабаев

Согласно документу, средства пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, аренду помещений, оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права.

Как отметила в. И. о. Министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, принятое постановление создаст правовые предпосылки для дальнейшего финансирования телеканала AТR.

Напомним, эти расходы в соответствии с законом о Госбюджете на 2020 год переданы от Минсоцполитики к Министерству культуры и информационной политики". 

Также читайте: Крымскотатарский телеканал ATR не лишится господдержки, - Зеленский

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (780) ТВ (1858) крымские татары (2718) Мининформполитики (308) АТР (21)


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Спасибо президенту Порошенко
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06.05.2020 20:29 Ответить
Все вірно, президенту з маленької літери...
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06.05.2020 20:53 Ответить
Кабмин как всегда занимается одной куйней, подобного рода вещи должны решаться без всяких кабминов, рад! Тратя драгоценное время, ресурсы на подобные "решения".. Кабмин должен решать вопросы экономики, чего не делает ни один кабмин толком.....Короче как всегда занимаются черти чем а бы не страной,, экономикой, развитием, улучшением уровня жизни населения, а только наоборот , делают все хуже, хуже, и хуже... Видать задача всех кабминов совершенно другая - ухудшение..
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06.05.2020 20:31 Ответить
Довго же ви не вирішували це питання!
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06.05.2020 20:31 Ответить
Крым это Украины был, есть и будет!
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06.05.2020 20:31 Ответить
Кабмин принял решение, которое позволит разблокировать финансирование крымского телеканала "АТR" - Цензор.НЕТ 1965
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06.05.2020 20:38 Ответить
офф топ
Ассоциация пивоваров Франции заявила, что будет вынуждена уничтожить 10 миллионов литров пива. Из-за коронавируса закрыты все кафе и рестораны и, поскольку срок годности на исходе, хранить его дальше нет смысла. В организации отметили, что процесс утилизации обойдется в значительные суммы.
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06.05.2020 20:42 Ответить
Утилизатор пива. Лучшая работа в мире
Кстати французское пиво только на утилизацию и годится.
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06.05.2020 22:19 Ответить
Обалденно! Частная телекомпания со стапроцентной частой собственностью будет продолжать получать госдотации. Остальному бизнесу такое только снится!
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06.05.2020 20:47 Ответить
 
 