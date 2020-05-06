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Для українців, які бажають залишити Таїланд, організовано спецрейс, - посольство

Для українців, які бажають залишити Таїланд, організовано спецрейс, - посольство

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" здійснить спецрейс за маршрутом Бангкок-Києва 13 травня для евакуації українських громадян.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Таїланді в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами проведеного Посольством 3-4 травня опитування повідомляємо про здійснення авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" спеціального комерційного рейсу PS1172 за маршрутом Бангкок-Київ. Виліт заплановано з міжнародного аеропорту "Суварнабхумі" міста Бангкок 13 травня о 10:55", - повідомили дипломати.

Зазначається, що квитки на спецрейс можна придбати на сайті авіакомпанії.

Диппредставництво підкреслює, що не формує списки пасажирів на спецрейс – відлетіти ним зможуть лише ті громадяни, які придбають квиток. Рекомендації про те, як можна добратись до Бангкоку, насамперед з о.Пхукет, о.Самуї/о.Пханган, Патаї, дипломати готові надати додатково. 

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"Нагадуємо, що усі громадяни, які планують в’їхати в Україну та дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома", можуть проходити 14-денну самоізоляцію вдома за місцем проживання", - зауважили в посольстві.

Громадяни, які не надають згоди на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" підлягатимуть госпіталізації до визначених закладів обсервації на такий же період. Їх  після придбання квитка на рейс МАУ PS1172 просять невідкладно поінформувати про це посольство.

Для українців, які бажають залишити Таїланд, організовано спецрейс, - посольство 01

Автор: 

Бангкок (3) Таїланд (133) евакуація (2357) МАУ (823)


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Топ коментарі
+8
Нормально так пристроїлись; туди чухнули, пробухали усі кошти і требують, що б їх повернули за кошти Держави. Нічотак...
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06.05.2020 21:39 Відповісти
+8
Причем многих из них туроператоры спецом предупредили заранее, за 2 недели до введения карантина, что нужно возвращаться пока есть возможность. Но народ забил на это болт, а теперь плачутся. Мозги нужно было включать.
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06.05.2020 21:45 Відповісти
+8
Почему общество должна волновать ситуация с безответственными гражданами которые во время пандемии попёрлись на маря атдахнуть ?
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06.05.2020 21:48 Відповісти
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Нормально так пристроїлись; туди чухнули, пробухали усі кошти і требують, що б їх повернули за кошти Держави. Нічотак...
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06.05.2020 21:39 Відповісти
не неси чушь.
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06.05.2020 21:44 Відповісти
это ты несёшь херню. Я то знаю как это посольство работает через белорашку сам возвращался, потому что зелёный ******* в пятницу вечером объявил что у вас 2 для чтобы вернуться у всех 2 млн . И я который просидел во Франции на карантине как положено овердохера дней и не представляю никакой опасности летел в белорашку ёпта, оплот короновируса, чтобы попасть в Украину. Единственное, что могу хорошего сказать: на границе с белорашкой погранцы нормальные не сделали бизнес по пропуску людей за деньги как на западной границе с их 50 злотых с рыла.
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06.05.2020 21:55 Відповісти
Почему общество должна волновать ситуация с безответственными гражданами которые во время пандемии попёрлись на маря атдахнуть ?
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06.05.2020 21:48 Відповісти
Причем многих из них туроператоры спецом предупредили заранее, за 2 недели до введения карантина, что нужно возвращаться пока есть возможность. Но народ забил на это болт, а теперь плачутся. Мозги нужно было включать.
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06.05.2020 21:45 Відповісти
кто требует? билеты продаются а не на шару раздаются
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06.05.2020 22:56 Відповісти
Ті що затримались, міняючи стать?
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06.05.2020 21:39 Відповісти
Не вздумайте сюда возвращаться ,здесь всех кто возвращается отправлять будут в Сибирь, Ермак уже готовит составы
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06.05.2020 21:44 Відповісти
Сабачєк забрать не забудьте! А еще лучше, и для них отдельный спецрейс.
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06.05.2020 21:51 Відповісти
Бугага, как вовремя.
Хотя, пусть спасибо скажут что хоть сейчас. Ато их мог бы и Кличко на метро вывезти, когда его запустят.
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06.05.2020 21:51 Відповісти
Очень важно , что бы вы поделились этим видео, просить блогер Казанский:

https://www.youtube.com/watch?v=2YPHIiXbe6k&feature=share
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06.05.2020 21:52 Відповісти
Сколько лет еще зеленый мудак будет возить туда-сюда туристов? В Таиланде война началась?? Срочная эвакуация???
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06.05.2020 21:53 Відповісти
Не потрібен кадровий резерв, на місцеві вибори.
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06.05.2020 21:59 Відповісти
Люди едут с Тайланда, Мальдив, Катар, Дубаев, Штатов.... В Украине все доллары скупают... Вот такое у нас "зубожiння"....
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06.05.2020 22:00 Відповісти
Хозяева жизни(воры, бандиты, проститутки) ниче так гульнули, теперь можно и спецрейс для них организовать.
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06.05.2020 22:01 Відповісти
Чем больше будет таких "туристов", тем дольше будет у нас продолжаться карантин, "спасибо" тебе Зе за "заботу" о своё народе.
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06.05.2020 23:54 Відповісти
А чё в Таиланде нельзя на работу устроиться, если прям жрать нечего? Или такие спецы только в Украине нужны?
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07.05.2020 00:22 Відповісти
кто-то хочет сказать, что они там три месяца сидят и ждут эвакуаторов?
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07.05.2020 07:33 Відповісти
 
 