Для українців, які бажають залишити Таїланд, організовано спецрейс, - посольство

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" здійснить спецрейс за маршрутом Бангкок-Києва 13 травня для евакуації українських громадян.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Таїланді в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами проведеного Посольством 3-4 травня опитування повідомляємо про здійснення авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" спеціального комерційного рейсу PS1172 за маршрутом Бангкок-Київ. Виліт заплановано з міжнародного аеропорту "Суварнабхумі" міста Бангкок 13 травня о 10:55", - повідомили дипломати.

Зазначається, що квитки на спецрейс можна придбати на сайті авіакомпанії.

Диппредставництво підкреслює, що не формує списки пасажирів на спецрейс – відлетіти ним зможуть лише ті громадяни, які придбають квиток. Рекомендації про те, як можна добратись до Бангкоку, насамперед з о.Пхукет, о.Самуї/о.Пханган, Патаї, дипломати готові надати додатково.

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"Нагадуємо, що усі громадяни, які планують в’їхати в Україну та дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома", можуть проходити 14-денну самоізоляцію вдома за місцем проживання", - зауважили в посольстві.

Громадяни, які не надають згоди на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" підлягатимуть госпіталізації до визначених закладів обсервації на такий же період. Їх після придбання квитка на рейс МАУ PS1172 просять невідкладно поінформувати про це посольство.