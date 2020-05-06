Для українців, які бажають залишити Таїланд, організовано спецрейс, - посольство
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" здійснить спецрейс за маршрутом Бангкок-Києва 13 травня для евакуації українських громадян.
Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Таїланді в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"За результатами проведеного Посольством 3-4 травня опитування повідомляємо про здійснення авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" спеціального комерційного рейсу PS1172 за маршрутом Бангкок-Київ. Виліт заплановано з міжнародного аеропорту "Суварнабхумі" міста Бангкок 13 травня о 10:55", - повідомили дипломати.
Зазначається, що квитки на спецрейс можна придбати на сайті авіакомпанії.
Диппредставництво підкреслює, що не формує списки пасажирів на спецрейс – відлетіти ним зможуть лише ті громадяни, які придбають квиток. Рекомендації про те, як можна добратись до Бангкоку, насамперед з о.Пхукет, о.Самуї/о.Пханган, Патаї, дипломати готові надати додатково.
"Нагадуємо, що усі громадяни, які планують в’їхати в Україну та дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома", можуть проходити 14-денну самоізоляцію вдома за місцем проживання", - зауважили в посольстві.
Громадяни, які не надають згоди на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" підлягатимуть госпіталізації до визначених закладів обсервації на такий же період. Їх після придбання квитка на рейс МАУ PS1172 просять невідкладно поінформувати про це посольство.
Будь ласка, зачекайте...
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Хотя, пусть спасибо скажут что хоть сейчас. Ато их мог бы и Кличко на метро вывезти, когда его запустят.
https://www.youtube.com/watch?v=2YPHIiXbe6k&feature=share