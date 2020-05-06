Для украинцев, желающих покинуть Таиланд, организован спецрейс, - посольство
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" осуществит спецрейс по маршруту Бангкок-Киев 13 мая для эвакуации украинских граждан.
Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Таиланде в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам проведенного посольством 3-4 мая опроса сообщаем об осуществлении авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" специального коммерческого рейса PS1172 по маршруту Бангкок-Киев. Вылет запланирован из международного аэропорта "Суварнабхуми" города Бангкок 13 мая в 10:55", - сообщили дипломаты.
Отмечается, что билеты на спецрейс можно приобрести на сайте авиакомпании.
Диппредставительство подчеркивает, что не формирует списки пассажиров на спецрейс - вылететь им смогут только купившие билет. Рекомендации о том, как можно добраться до Бангкока, прежде всего с островов Пхукет, Самуи или Пханган, Патаи, дипломаты готовы предоставить дополнительно.
"Напоминаем, что все граждане, которые планируют въехать в Украину и дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома", могут проходить 14-дневную самоизоляцию по месту жительства", - отметили в посольстве.
Граждане, которые не дают согласия на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома", подлежат госпитализации в определенные учреждения обсервации на такой же период. Их после приобретения билета на рейс МАУ PS1172 просят немедленно проинформировать об этом посольство.
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Хотя, пусть спасибо скажут что хоть сейчас. Ато их мог бы и Кличко на метро вывезти, когда его запустят.
https://www.youtube.com/watch?v=2YPHIiXbe6k&feature=share