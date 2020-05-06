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Для украинцев, желающих покинуть Таиланд, организован спецрейс, - посольство

Для украинцев, желающих покинуть Таиланд, организован спецрейс, - посольство

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" осуществит спецрейс по маршруту Бангкок-Киев 13 мая для эвакуации украинских граждан.

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Таиланде в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам проведенного посольством 3-4 мая опроса сообщаем об осуществлении авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" специального коммерческого рейса PS1172 по маршруту Бангкок-Киев. Вылет запланирован из международного аэропорта "Суварнабхуми" города Бангкок 13 мая в 10:55", - сообщили дипломаты.

Отмечается, что билеты на спецрейс можно приобрести на сайте авиакомпании.

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Диппредставительство подчеркивает, что не формирует списки пассажиров на спецрейс - вылететь им смогут только купившие билет. Рекомендации о том, как можно добраться до Бангкока, прежде всего с островов Пхукет, Самуи или Пханган, Патаи, дипломаты готовы предоставить дополнительно.

"Напоминаем, что все граждане, которые планируют въехать в Украину и дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома", могут проходить 14-дневную самоизоляцию по месту жительства", - отметили в посольстве.

Граждане, которые не дают согласия на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома", подлежат госпитализации в определенные учреждения обсервации на такой же период. Их после приобретения билета на рейс МАУ PS1172 просят немедленно проинформировать об этом посольство.

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Для украинцев, желающих покинуть Таиланд, организован спецрейс, - посольство 01

Автор: 

Бангкок (2) Таиланд (184) эвакуация (2117) МАУ (330)


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Топ комментарии
+8
Нормально так пристроїлись; туди чухнули, пробухали усі кошти і требують, що б їх повернули за кошти Держави. Нічотак...
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06.05.2020 21:39 Ответить
+8
Причем многих из них туроператоры спецом предупредили заранее, за 2 недели до введения карантина, что нужно возвращаться пока есть возможность. Но народ забил на это болт, а теперь плачутся. Мозги нужно было включать.
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06.05.2020 21:45 Ответить
+8
Почему общество должна волновать ситуация с безответственными гражданами которые во время пандемии попёрлись на маря атдахнуть ?
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06.05.2020 21:48 Ответить
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Нормально так пристроїлись; туди чухнули, пробухали усі кошти і требують, що б їх повернули за кошти Держави. Нічотак...
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06.05.2020 21:39 Ответить
не неси чушь.
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06.05.2020 21:44 Ответить
это ты несёшь херню. Я то знаю как это посольство работает через белорашку сам возвращался, потому что зелёный ******* в пятницу вечером объявил что у вас 2 для чтобы вернуться у всех 2 млн . И я который просидел во Франции на карантине как положено овердохера дней и не представляю никакой опасности летел в белорашку ёпта, оплот короновируса, чтобы попасть в Украину. Единственное, что могу хорошего сказать: на границе с белорашкой погранцы нормальные не сделали бизнес по пропуску людей за деньги как на западной границе с их 50 злотых с рыла.
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06.05.2020 21:55 Ответить
Почему общество должна волновать ситуация с безответственными гражданами которые во время пандемии попёрлись на маря атдахнуть ?
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06.05.2020 21:48 Ответить
Причем многих из них туроператоры спецом предупредили заранее, за 2 недели до введения карантина, что нужно возвращаться пока есть возможность. Но народ забил на это болт, а теперь плачутся. Мозги нужно было включать.
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06.05.2020 21:45 Ответить
кто требует? билеты продаются а не на шару раздаются
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06.05.2020 22:56 Ответить
Ті що затримались, міняючи стать?
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06.05.2020 21:39 Ответить
Не вздумайте сюда возвращаться ,здесь всех кто возвращается отправлять будут в Сибирь, Ермак уже готовит составы
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06.05.2020 21:44 Ответить
Сабачєк забрать не забудьте! А еще лучше, и для них отдельный спецрейс.
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06.05.2020 21:51 Ответить
Бугага, как вовремя.
Хотя, пусть спасибо скажут что хоть сейчас. Ато их мог бы и Кличко на метро вывезти, когда его запустят.
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06.05.2020 21:51 Ответить
Очень важно , что бы вы поделились этим видео, просить блогер Казанский:

https://www.youtube.com/watch?v=2YPHIiXbe6k&feature=share
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06.05.2020 21:52 Ответить
Сколько лет еще зеленый мудак будет возить туда-сюда туристов? В Таиланде война началась?? Срочная эвакуация???
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06.05.2020 21:53 Ответить
Не потрібен кадровий резерв, на місцеві вибори.
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06.05.2020 21:59 Ответить
Люди едут с Тайланда, Мальдив, Катар, Дубаев, Штатов.... В Украине все доллары скупают... Вот такое у нас "зубожiння"....
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06.05.2020 22:00 Ответить
Хозяева жизни(воры, бандиты, проститутки) ниче так гульнули, теперь можно и спецрейс для них организовать.
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06.05.2020 22:01 Ответить
Чем больше будет таких "туристов", тем дольше будет у нас продолжаться карантин, "спасибо" тебе Зе за "заботу" о своё народе.
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06.05.2020 23:54 Ответить
А чё в Таиланде нельзя на работу устроиться, если прям жрать нечего? Или такие спецы только в Украине нужны?
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07.05.2020 00:22 Ответить
кто-то хочет сказать, что они там три месяца сидят и ждут эвакуаторов?
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07.05.2020 07:33 Ответить
 
 