Для украинцев, желающих покинуть Таиланд, организован спецрейс, - посольство

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" осуществит спецрейс по маршруту Бангкок-Киев 13 мая для эвакуации украинских граждан.

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Таиланде в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам проведенного посольством 3-4 мая опроса сообщаем об осуществлении авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" специального коммерческого рейса PS1172 по маршруту Бангкок-Киев. Вылет запланирован из международного аэропорта "Суварнабхуми" города Бангкок 13 мая в 10:55", - сообщили дипломаты.

Отмечается, что билеты на спецрейс можно приобрести на сайте авиакомпании.

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Диппредставительство подчеркивает, что не формирует списки пассажиров на спецрейс - вылететь им смогут только купившие билет. Рекомендации о том, как можно добраться до Бангкока, прежде всего с островов Пхукет, Самуи или Пханган, Патаи, дипломаты готовы предоставить дополнительно.

"Напоминаем, что все граждане, которые планируют въехать в Украину и дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома", могут проходить 14-дневную самоизоляцию по месту жительства", - отметили в посольстве.

Граждане, которые не дают согласия на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома", подлежат госпитализации в определенные учреждения обсервации на такой же период. Их после приобретения билета на рейс МАУ PS1172 просят немедленно проинформировать об этом посольство.

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