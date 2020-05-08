Медреформа не адаптована до українських реалій, - Степанов
Розроблена попередниками стара версія медичної реформи не адаптована до українських реалій.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
"Реформа системи охорони здоров'я України, розроблена попередніми керівниками МОЗ, ґрунтується на окремих елементах моделей західних країн, але зовсім не адаптована до українських реалій", - сказав Степанов.
"Коли ми почали аналізувати стару версію другого етапу реформи, ми побачили, що нас чекає закриття 332 лікарень по всій Україні, тому що вони отримали на 50% менше коштів, ніж навіть торік. Нас чекає звільнення від 50 до 70 тис. наших медичних працівників", - заявив міністр.
Степанов також зазначив, що другий етап реформи фактично передбачав знищення протитуберкульозної служби, закриття 70-80% психіатричних лікарень, у яких перебуває близько 22 тис. хворих.
"Під загрозою опинилася екстрена медична допомога. У деяких областях недофінансування - на рівні 60-80%. Це призведе до скорочення 30% бригад швидкої допомоги", - заявив він.
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Я так понимаю что в Америке протоколы лечения же отменили? Теперь там любой врач доктор Хаус?
А эти « заслуженные» врачи не то что работать на современном оборудовании не могут, так и просто прочитать инструкцию на английском или немецком не могут.
Но они хотя бы есть и лечат. И не нужно всех под одну гребенку грести. Людей покуда пытаются лечить и вылечивают. И мне лично достаточно первого этапа реформы. Теперь к семейному доктору попасть попробуй. 2000 человек на одного. Как Вы думаете, он в состоянии всех принять? Боюсь представить что будет с узкими специалистами.
Ну и последнее у нас не врачей меняют, а условия их работы. Врачи остаются те же «заслуженные». Только их станет меньше.
По одну гребенку гребёте как раз Вы. Возьмите , например, стоматологию. Она уже давно не регулируется государством. И что мы имеем? Частные стоматологи лечат намного лучше чем государственные, применяют новые методы лечения и протезирования гораздо шире и качественней. В чем суть реформы, как она задумывалась Супрун. С Ваших налогов платят непосредственно тому доктору кто Вас лечит и Вы сами можете его выбирать. Или Вы предпочитаете платить налоги, потом платить ещё раз доктору, за диагностику, анализы и тд, и не иметь никаких прав требовать результат лечения? Что, Вам удавалось получать обратно деньги от врача при неэффективном лечении?
Что мы имеем. Наверное процентов 60 беззубого населения. Потому как цены стартуют за пломбу от 400 грн., поставить коронку от 800 и выше. И это еще дешево у нас в городе наверное самы низкие цены. Относительно остального бытие определяет сознание. Перефразируя - материальное положение определяет качество во всем. В обществе с повальной коррупцией, карманными судами, полунищим населением проводить реформу по типу запада - утопия. Вы вон к примеру не остались в Украине поднимать т.с. нашу медицину до американского уровня. Почемуто просто сменили место проживания и работы. Демагогия это все.
- кто обещал открыть новые ликарни?
пора обновлять рецерт - аптека же знает, шо ей нужны ети колеса - не первый год...
ни они, ни мы до врачика тупо достучатся как на сегодня, не можем....
Тому найкраще - бути здоровим і не хворіти.
Тут словами не зарадиш.
розберемося.... - мамци треба? - в неи буде.
Давайте устроим дебаты на тв.....
Супрун с её командой и этим новым Степановым.
С циферками, документами, аргументами.....
Лично я уже слышал на тв что его цифры дутые и высосаные....
вони Ж без хабарів та оборуток з ліками-процедурами просто ПОВИЗДИХАЮТЬ!!
тому і скавчать в судомах а мойша стіпаноф їм підгавкує,бо воно Ж за одно з мафіозами.
пс. А те що треба розвивати медицину катастроф та протедію епідеміям разом з військовими-медиками та санітарами та нацгвардією -факт медичний
"Дайте нам больше бабок, а клиника БАРИС всех их освоит правильно!"
Основа новой риформы - ДВА В ОДНОМ!
Сперва докторам даёт бабки бюджет, а потом они тянут бабки с больных.
Двойное удовольствие!