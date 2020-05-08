УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8884 відвідувача онлайн
Новини
6 019 140

Медреформа не адаптована до українських реалій, - Степанов

Медреформа не адаптована до українських реалій, - Степанов

Розроблена попередниками стара версія медичної реформи не адаптована до українських реалій.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Реформа системи охорони здоров'я України, розроблена попередніми керівниками МОЗ, ґрунтується на окремих елементах моделей західних країн, але зовсім не адаптована до українських реалій", - сказав Степанов.

"Коли ми почали аналізувати стару версію другого етапу реформи, ми побачили, що нас чекає закриття 332 лікарень по всій Україні, тому що вони отримали на 50% менше коштів, ніж навіть торік. Нас чекає звільнення від 50 до 70 тис. наших медичних працівників", - заявив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коронавірус показав, що принцип "гроші ходять за пацієнтом" не застосовуваний для інфекційних лікарень, - Ляшко. ВИДЕО

Степанов також зазначив, що другий етап реформи фактично передбачав знищення протитуберкульозної служби, закриття 70-80% психіатричних лікарень, у яких перебуває близько 22 тис. хворих.

"Під загрозою опинилася екстрена медична допомога. У деяких областях недофінансування - на рівні 60-80%. Це призведе до скорочення 30% бригад швидкої допомоги", - заявив він.

Автор: 

Степанов Максим (2198) медреформа (129)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+36
Западными моделями не предусмотрена покупка диплома врача за сало?
показати весь коментар
08.05.2020 00:01 Відповісти
+28
Ну, да, там не предусмотрено, что "новые лицца" будут пи@здить вагонами
показати весь коментар
08.05.2020 00:04 Відповісти
+25
Звичайно що,неадаптована.Тому що,медичні коррупціонери хочуть їсти.
показати весь коментар
08.05.2020 00:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Мне не надо разрешение главврача или главы горздрава для внедрения новых технологий Диагностики и лечения.

Я так понимаю что в Америке протоколы лечения же отменили? Теперь там любой врач доктор Хаус?
А эти « заслуженные» врачи не то что работать на современном оборудовании не могут, так и просто прочитать инструкцию на английском или немецком не могут.

Но они хотя бы есть и лечат. И не нужно всех под одну гребенку грести. Людей покуда пытаются лечить и вылечивают. И мне лично достаточно первого этапа реформы. Теперь к семейному доктору попасть попробуй. 2000 человек на одного. Как Вы думаете, он в состоянии всех принять? Боюсь представить что будет с узкими специалистами.
Ну и последнее у нас не врачей меняют, а условия их работы. Врачи остаются те же «заслуженные». Только их станет меньше.
показати весь коментар
08.05.2020 10:07 Відповісти
Что бы применять протоколы лечения надо уметь правильно ставить диагноз. По-этому в Америке вся диагностика в разы выше чем в Украине. Тут докапываются до молекулярных основ болезни. Кстати, в Доктор Хаус это как раз и показано. Например, в Калифорнии каждому новорожденному после сразу после рождения делают генетический анализ на 86 различных врожденных генетически обусловленных заболеваний, а не ждут когда появятся первые симптомы и коррекция будет уже запоздалой.
По одну гребенку гребёте как раз Вы. Возьмите , например, стоматологию. Она уже давно не регулируется государством. И что мы имеем? Частные стоматологи лечат намного лучше чем государственные, применяют новые методы лечения и протезирования гораздо шире и качественней. В чем суть реформы, как она задумывалась Супрун. С Ваших налогов платят непосредственно тому доктору кто Вас лечит и Вы сами можете его выбирать. Или Вы предпочитаете платить налоги, потом платить ещё раз доктору, за диагностику, анализы и тд, и не иметь никаких прав требовать результат лечения? Что, Вам удавалось получать обратно деньги от врача при неэффективном лечении?
показати весь коментар
08.05.2020 13:23 Відповісти
Возьмите , например, стоматологию. Она уже давно не регулируется государством. И что мы имеем?

Что мы имеем. Наверное процентов 60 беззубого населения. Потому как цены стартуют за пломбу от 400 грн., поставить коронку от 800 и выше. И это еще дешево у нас в городе наверное самы низкие цены. Относительно остального бытие определяет сознание. Перефразируя - материальное положение определяет качество во всем. В обществе с повальной коррупцией, карманными судами, полунищим населением проводить реформу по типу запада - утопия. Вы вон к примеру не остались в Украине поднимать т.с. нашу медицину до американского уровня. Почемуто просто сменили место проживания и работы. Демагогия это все.
показати весь коментар
08.05.2020 14:37 Відповісти
Ооо,вафельбурх ,еще одна жертва пицундского совкового эксперимента по скрещиванию шимпанзе с человеком....
показати весь коментар
08.05.2020 11:23 Відповісти
Ага, саме така. Безоплатно-платний мутант. Із совковим підрахуйством бамажок-декларацій, зі статтею Конституції про безкоштовну мелицину. Зате з "послугами", які оплачує "замовник - НСЗУ". Із висмоктаними з пальця цінами за ці послуги. Який відсоток із ВВП Канади виділяється на медицину? А який - в Україні?
показати весь коментар
08.05.2020 01:38 Відповісти
этого ублюдочное свинокодло не понимает или не хочет понимать.
показати весь коментар
08.05.2020 01:47 Відповісти
Не потрібна така прірва "вузьких" спеціалістів. Мозок терапевта може вмістити величезні знання гастроентеролога і осягнути діяльність шлунка, педіатр здатен допетрати " алерген- антитіло- препарат" і рекомендації. Нема ж інженера по звуковій платі, по монітору, інженера по клавіатурі, по миші. Ця ненормальність з засиллям вузьких (т.зв.) спеціалістів з їх тупістю, що доповнюється тупістю пацієнта, робить дуже погану нам послугу. Буде вважатися дуже неправильним лікар ( і у своїх власних очах), котрий скаже: вам не потрібно у мене лікуватися, ліки не потрібні. Ні, кожен вузький поставить по два непотрібних діагнози і призначить по п'ять препаратів. Дайте пацієнта одному лікарю, він оцінить серцеву, судинну, рухову системи і не буде ні остеохондрозу( не потрібно це лікувати, тому говорять: нема такого діагнозу) і варикоз та атеросклероз побачить як проблеми судин та ще у контексті життєдіяльності пацієнта. Менше буде діагнозів, так, любителів споживачів медичної галузі це шокує, але будуть здоровшими.
показати весь коментар
08.05.2020 08:11 Відповісти
У 90-і звільнили величезну кількість інженерів, вироблялися конденсатори і трансформатори, чорно-білі монітори, лампи для телевізорів, коли весь світ уже перейшов на напівпровідники і залиши все,як було, до сих пір сиділи б біля лампового чорно- білого телевізора а про комп'ютер не мали б поняття. Фотоапарат! джинси! жувачка! та що там, сапоги чи ліфчик - то було чимсь екзотичним, треба було їхати чорт зна куди, в Москву чи Ленінград літом, стояти кілометрову чергу, діставати з- під поли...Інженери не таке болісне для обивателя, як ЛІКАР, який звучить гордо. І лікаря реформувати не вийде.
показати весь коментар
08.05.2020 08:30 Відповісти
Їдуть в Гєрманію на ПМЖ, 75+. Здешние врачи не лечат. Пишуть депеші Анні Івановні: напишите хорошие лекарства. Анна Іванівна пише: церебролізин, актовегин, цераксон, тівортін білобіл, тіотріазолін, вітаксон, бо вітаміни, есенціалє не помішає, шле. Йдуть в руску аптеку, покупають, хороші лікарства, бо недешеві, вже є чим лічиться, а здєшні такого не знають.
показати весь коментар
08.05.2020 08:45 Відповісти
Звичайно, не потрібні лікарі вузького профілю. Замість кількох спеціалістів, які поглиблено вивчили теорію та освоїли практичні навички у своїй сфері, треба посадити одного, котрий лише поверхнево орієнтуватиметься в багатьох спеціальностях. А зарплатка-то нараховується одна. Тупо економія фонду оплати праці. А давайте скоротимо реаніматологів, розформуємо ВАІТи? Прожирають держбюджет, нероби. А інтубувати, розраховувати парметри ШВЛ, інфузійної терапії, буде сімейний лікар. На чверть ставки, ввечері, після закінчення прийому в поліклініці. Чого не знатиме - є ж телемелицина. По Вайберу зараз можна спунктувати підключичну вену та поставити катетер. Та й взагалі, навіщо ті реанімації в кожній з районних лікарнях? Розвелось цих неефективних відділеннь, пережиток радянщини. Нехай буде одна реанімація, в обласному центрі. На 10 ліжок, щоб кожне з них не простоювало. Спрацює природний добір. Не встигли довезти критичного пацієнта в область, помер - то й добре. Менше грошей з бюджету "ходитиме за пацієнтом". Менше бидла залишиться - менше будуть майданити і вииагати якихось прав. Стоятимуть у стійлі, і голуватимуть олігархів "золоті 10 мільйонів" населення в Україні
показати весь коментар
08.05.2020 09:16 Відповісти
А гастроентеролога поліклінічний інтубує пацієнта, поставить підключений катетери, та він внутрівенну ін'єкцію не зробить. І кардіограму не розшифрує. Все, що говорите, правильно. Але наводити приклад третього рівня меддопомоги! Високоспеціалізованої. А реформа стосується другого рівня! Вузьких лікарів поліклініки, які виписують фуфломіцини тоннами,ліплять діагнози, приписують навантаження, фальсифікують звіти і статистику. Багато чого, не потрібно виносити на розгляд усім, але нема там толку, повірте.
показати весь коментар
08.05.2020 09:27 Відповісти
Теперішня модель "сімейної медицини" має душок совковщини. Сім. лікарю з/п нараховується не за об'єм наданої медичної допомоги, не за складність пролікованих випадків, не за якість цієї допомоги. А за кількість підписаних папірців-декларацій. Які, до речі, ні до чого не зобов'язують, не врегульовують права та обов'язки як пацієнтів, так і лікарів. Причому, який відсоток із отриманої суми від НСЗУ на 1 пацієнта на рік піде на з/п для сімейника, який % - на комуналку, а який - на оновлення мат-тех бази, визначає головний лікар. Такий собі комуняцький директор ЦПМСД ім. Ордена червоного трудового прапора, передовик соц.змагання.
показати весь коментар
08.05.2020 10:15 Відповісти
Куда гроші діли?В свій час закривали лікарні та скорочували медработників та на цьому наживалися.Зараз ворують гроші,які мають йти на реформи.Де нові лікарні?Влада злодіїв заслуговує гиляку.
показати весь коментар
08.05.2020 01:27 Відповісти
два вопроса - кто сократил?
- кто обещал открыть новые ликарни?
показати весь коментар
08.05.2020 01:30 Відповісти
А что. Ответ не лежит на поверхности? Пепы уже нет, но покуда действует все что он с Супруншей задумали и законов напринимали.
показати весь коментар
08.05.2020 10:19 Відповісти
Степанов, ти вже місяць, як міністр. До тебе що тільки зараз почало доходити, що медична реформа - це знищення залишків медицини? Всі притомні люди про це вже 2 роки говорять. Скасовуй геть цю медреформу, поки всі лікарі не розбіглися і всі лікарні не зруйнувалися.
показати весь коментар
08.05.2020 02:54 Відповісти
Парашенко и Супрун на нары. Что эта яга делает в Украине?
показати весь коментар
08.05.2020 03:08 Відповісти
намагалася щось зробити,щоб такі дурні як ви довше жили і менше хворіли.А якщо захворіли,то якісніше лікувалися.
показати весь коментар
08.05.2020 06:24 Відповісти
Реформа Супрун містить в собі повне закриття ФАПів та АЗПСМ. Повне. В умовах сільської місцевості це означає одне- захворів- гукай попа і сповідайся.
показати весь коментар
08.05.2020 06:58 Відповісти
а зара ви що робите и в кого гукаете?
показати весь коментар
08.05.2020 07:05 Відповісти
Ліквідація мережі сільської медицини стартує з червня. Поки що гукають мене.
показати весь коментар
08.05.2020 07:19 Відповісти
жена на колесах по давлению...
пора обновлять рецерт - аптека же знает, шо ей нужны ети колеса - не первый год...
ни они, ни мы до врачика тупо достучатся как на сегодня, не можем....
показати весь коментар
08.05.2020 07:40 Відповісти
От і у нас таке буде.
показати весь коментар
08.05.2020 08:06 Відповісти
Тут не є ідеальна система зовсім.
Тому найкраще - бути здоровим і не хворіти.
показати весь коментар
08.05.2020 08:25 Відповісти
А у нас так повна дупа буде. Жителі сільської місцевості приречені...
показати весь коментар
08.05.2020 08:39 Відповісти
Не писатиму марних слів ...

Тут словами не зарадиш.
показати весь коментар
08.05.2020 08:43 Відповісти
на недилю + 3 дня в мамки ще е.
розберемося.... - мамци треба? - в неи буде.
показати весь коментар
08.05.2020 08:44 Відповісти
А вот еще одна жертва пицундского совкового эксперимента по скрещиванию шимпанзе и человека
показати весь коментар
08.05.2020 11:34 Відповісти
Терпеть не могу бла бла бла....
Давайте устроим дебаты на тв.....
Супрун с её командой и этим новым Степановым.
С циферками, документами, аргументами.....
Лично я уже слышал на тв что его цифры дутые и высосаные....
показати весь коментар
08.05.2020 04:45 Відповісти
Как осточертели постоянные ссылки на папередников!!! Кто не вовремя вводил 2й этап реформы, которая так нужна медицине!? Кто проводил расчеты тарифов по усредненным данным 2018 г? Кто их принимал? Ведь реальные расчеты совершенно другие, в 5-6- раз больше!!! Когда возник так возник такой огромный дефицит бюджета? Да сколько можно, как попугаям, твердить "папередники, папередники"... Все происходит в сегодняшних реалиях, оглянитесь вокруг, люди...
показати весь коментар
08.05.2020 07:36 Відповісти
а хто ще мав сумніви що Ж=мафіозна мішпуха буде скажено битися за вкрадений у ЛЮДЕЙ кусень хліба?
вони Ж без хабарів та оборуток з ліками-процедурами просто ПОВИЗДИХАЮТЬ!!
тому і скавчать в судомах а мойша стіпаноф їм підгавкує,бо воно Ж за одно з мафіозами.
пс. А те що треба розвивати медицину катастроф та протедію епідеміям разом з військовими-медиками та санітарами та нацгвардією -факт медичний
показати весь коментар
08.05.2020 07:56 Відповісти
Другий рік при владі ЗЕ-реформатори, а винні у медреформі "попереднікі" . Щось занадто заїзджена платівка... Навіть на відговорки мозгів не хватає панові міністру !
показати весь коментар
08.05.2020 08:05 Відповісти
Так покуда же вступают в действие законы, принятые именно попередниками. Вот в данном случае и пытаются отменить один из них. Из за чего и здесь на форуме срач.
показати весь коментар
08.05.2020 10:21 Відповісти
Зачем эти телодвижения вокруг денег называть реформой? У нас всё погрязло на вымогательстве взяток врачами и никого за это не наказали. Как можно теперь из убийц в белых халатах сделать нормального врача которого не будет бояться больной. Каждый должен честно отрабатывать свою зарплату и получать премиальные если пациент выжил не потеряв здоровье. А у нас за результат пока ни кто не отвечает, а получают за сделанный укол, который угробил здоровье больному. А введение телефонного доктора, который даже не вхож в семью - это вообще нонсенс. Мне лично такое Г в белом халате не нужно, так как оно заточено на бабло и ему начхать на моё здоровье.
показати весь коментар
08.05.2020 08:40 Відповісти
Про что нам говорит эта Степашка?
"Дайте нам больше бабок, а клиника БАРИС всех их освоит правильно!"

Основа новой риформы - ДВА В ОДНОМ!
Сперва докторам даёт бабки бюджет, а потом они тянут бабки с больных.
Двойное удовольствие!
показати весь коментар
08.05.2020 08:51 Відповісти
Так не надо продолжать реформу,а вернуться к прежней системе,т.к. некоторые слаборазвитые страны действительно не могут использовать все то,что практикуется в странах западной демократии.такие страны не то, что экономически,но и ментально отличаются
показати весь коментар
08.05.2020 09:00 Відповісти
Такие страны и по протоколам лечения и прививок отличаются. Вот смотрю на статистику по ковиду Германии и Украины, сравниваю их и убеждаюсь в этом. С одной стороны развитая страна Германия - с другой слаборазвитая Украина. С одной крутая европейская медицина - с другой задолбанная постсовковая. А результаты интересные получаются. Вот данные по https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/germany/ Германии на сегодня, а вот по https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/ Украине . И кстати если сравнить эту же статистику в постсоветский странах со статистикой благополучных западных стран, то результат будет не в пользу последних. Так какая медицина тогда лучше? Не в смысле условий содержания пациента, а в смысле результативности.
показати весь коментар
08.05.2020 10:35 Відповісти
Уроды зелёные, вешать вас на фонарях.
показати весь коментар
08.05.2020 09:02 Відповісти
Реформа не дозволяє мільйонерам від медицини заробляти собі в кишеню в державних клініках. Як Тодуров. Ось і кіпіш піднімають...
показати весь коментар
08.05.2020 09:48 Відповісти
Еще один свидетель секты *особого пути*,как вы уже зае....
показати весь коментар
08.05.2020 10:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 