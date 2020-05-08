Медреформа не адаптована до українських реалій, - Степанов

Розроблена попередниками стара версія медичної реформи не адаптована до українських реалій.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Реформа системи охорони здоров'я України, розроблена попередніми керівниками МОЗ, ґрунтується на окремих елементах моделей західних країн, але зовсім не адаптована до українських реалій", - сказав Степанов.

"Коли ми почали аналізувати стару версію другого етапу реформи, ми побачили, що нас чекає закриття 332 лікарень по всій Україні, тому що вони отримали на 50% менше коштів, ніж навіть торік. Нас чекає звільнення від 50 до 70 тис. наших медичних працівників", - заявив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коронавірус показав, що принцип "гроші ходять за пацієнтом" не застосовуваний для інфекційних лікарень, - Ляшко. ВИДЕО

Степанов також зазначив, що другий етап реформи фактично передбачав знищення протитуберкульозної служби, закриття 70-80% психіатричних лікарень, у яких перебуває близько 22 тис. хворих.

"Під загрозою опинилася екстрена медична допомога. У деяких областях недофінансування - на рівні 60-80%. Це призведе до скорочення 30% бригад швидкої допомоги", - заявив він.