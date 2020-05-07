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Медреформа не адаптирована к украинским реалиям, - Степанов

Медреформа не адаптирована к украинским реалиям, - Степанов

Разработанная предшественниками старая версия медицинской реформы не адаптирована к украинским реалиям.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Реформа системы здравоохранения Украины, разработанная предыдущими руководителями Минздрава, основанная на отдельных элементах моделей западных стран, но совсем не адаптирована к украинским реалиям", - сказал Степанов.

"Когда мы начали анализировать старую версию второго этапа реформы, мы увидели, что нас ждет закрытие 332 больниц по всей Украине, потому что они получили на 50% меньше средств, чем даже в прошлом году. Нас ждет увольнение от 50 до 70 тыс. наших медицинских работников", - заявил министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав о медреформе: Мы не можем допустить, чтобы одна больница имела безумные поступления, а другая - не могла купить хлеба

Степанов также отметил, что второй этап реформы фактически предусматривал уничтожение противотуберкулезной службы, закрытие 70-80% психиатрических больниц, в которых находится около 22 тыс. больных.

"Под угрозой оказалась экстренная медицинская помощь. В некоторых областях недофинансирование - на уровне 60-80%. Это приведет к сокращению 30% бригад скорой помощи", - заявил он.

Также на Цензор.НЕТ: Медреформа будет продолжена и реализована в полном объеме, - Шмыгаль

Автор: 

Степанов Максим (2062) медреформа (122)


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Топ комментарии
+36
Западными моделями не предусмотрена покупка диплома врача за сало?
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08.05.2020 00:01 Ответить
+28
Ну, да, там не предусмотрено, что "новые лицца" будут пи@здить вагонами
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08.05.2020 00:04 Ответить
+25
Звичайно що,неадаптована.Тому що,медичні коррупціонери хочуть їсти.
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08.05.2020 00:03 Ответить
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Мне не надо разрешение главврача или главы горздрава для внедрения новых технологий Диагностики и лечения.

Я так понимаю что в Америке протоколы лечения же отменили? Теперь там любой врач доктор Хаус?
А эти « заслуженные» врачи не то что работать на современном оборудовании не могут, так и просто прочитать инструкцию на английском или немецком не могут.

Но они хотя бы есть и лечат. И не нужно всех под одну гребенку грести. Людей покуда пытаются лечить и вылечивают. И мне лично достаточно первого этапа реформы. Теперь к семейному доктору попасть попробуй. 2000 человек на одного. Как Вы думаете, он в состоянии всех принять? Боюсь представить что будет с узкими специалистами.
Ну и последнее у нас не врачей меняют, а условия их работы. Врачи остаются те же «заслуженные». Только их станет меньше.
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08.05.2020 10:07 Ответить
Что бы применять протоколы лечения надо уметь правильно ставить диагноз. По-этому в Америке вся диагностика в разы выше чем в Украине. Тут докапываются до молекулярных основ болезни. Кстати, в Доктор Хаус это как раз и показано. Например, в Калифорнии каждому новорожденному после сразу после рождения делают генетический анализ на 86 различных врожденных генетически обусловленных заболеваний, а не ждут когда появятся первые симптомы и коррекция будет уже запоздалой.
По одну гребенку гребёте как раз Вы. Возьмите , например, стоматологию. Она уже давно не регулируется государством. И что мы имеем? Частные стоматологи лечат намного лучше чем государственные, применяют новые методы лечения и протезирования гораздо шире и качественней. В чем суть реформы, как она задумывалась Супрун. С Ваших налогов платят непосредственно тому доктору кто Вас лечит и Вы сами можете его выбирать. Или Вы предпочитаете платить налоги, потом платить ещё раз доктору, за диагностику, анализы и тд, и не иметь никаких прав требовать результат лечения? Что, Вам удавалось получать обратно деньги от врача при неэффективном лечении?
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08.05.2020 13:23 Ответить
Возьмите , например, стоматологию. Она уже давно не регулируется государством. И что мы имеем?

Что мы имеем. Наверное процентов 60 беззубого населения. Потому как цены стартуют за пломбу от 400 грн., поставить коронку от 800 и выше. И это еще дешево у нас в городе наверное самы низкие цены. Относительно остального бытие определяет сознание. Перефразируя - материальное положение определяет качество во всем. В обществе с повальной коррупцией, карманными судами, полунищим населением проводить реформу по типу запада - утопия. Вы вон к примеру не остались в Украине поднимать т.с. нашу медицину до американского уровня. Почемуто просто сменили место проживания и работы. Демагогия это все.
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08.05.2020 14:37 Ответить
Ооо,вафельбурх ,еще одна жертва пицундского совкового эксперимента по скрещиванию шимпанзе с человеком....
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08.05.2020 11:23 Ответить
Ага, саме така. Безоплатно-платний мутант. Із совковим підрахуйством бамажок-декларацій, зі статтею Конституції про безкоштовну мелицину. Зате з "послугами", які оплачує "замовник - НСЗУ". Із висмоктаними з пальця цінами за ці послуги. Який відсоток із ВВП Канади виділяється на медицину? А який - в Україні?
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08.05.2020 01:38 Ответить
этого ублюдочное свинокодло не понимает или не хочет понимать.
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08.05.2020 01:47 Ответить
Не потрібна така прірва "вузьких" спеціалістів. Мозок терапевта може вмістити величезні знання гастроентеролога і осягнути діяльність шлунка, педіатр здатен допетрати " алерген- антитіло- препарат" і рекомендації. Нема ж інженера по звуковій платі, по монітору, інженера по клавіатурі, по миші. Ця ненормальність з засиллям вузьких (т.зв.) спеціалістів з їх тупістю, що доповнюється тупістю пацієнта, робить дуже погану нам послугу. Буде вважатися дуже неправильним лікар ( і у своїх власних очах), котрий скаже: вам не потрібно у мене лікуватися, ліки не потрібні. Ні, кожен вузький поставить по два непотрібних діагнози і призначить по п'ять препаратів. Дайте пацієнта одному лікарю, він оцінить серцеву, судинну, рухову системи і не буде ні остеохондрозу( не потрібно це лікувати, тому говорять: нема такого діагнозу) і варикоз та атеросклероз побачить як проблеми судин та ще у контексті життєдіяльності пацієнта. Менше буде діагнозів, так, любителів споживачів медичної галузі це шокує, але будуть здоровшими.
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08.05.2020 08:11 Ответить
У 90-і звільнили величезну кількість інженерів, вироблялися конденсатори і трансформатори, чорно-білі монітори, лампи для телевізорів, коли весь світ уже перейшов на напівпровідники і залиши все,як було, до сих пір сиділи б біля лампового чорно- білого телевізора а про комп'ютер не мали б поняття. Фотоапарат! джинси! жувачка! та що там, сапоги чи ліфчик - то було чимсь екзотичним, треба було їхати чорт зна куди, в Москву чи Ленінград літом, стояти кілометрову чергу, діставати з- під поли...Інженери не таке болісне для обивателя, як ЛІКАР, який звучить гордо. І лікаря реформувати не вийде.
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08.05.2020 08:30 Ответить
Їдуть в Гєрманію на ПМЖ, 75+. Здешние врачи не лечат. Пишуть депеші Анні Івановні: напишите хорошие лекарства. Анна Іванівна пише: церебролізин, актовегин, цераксон, тівортін білобіл, тіотріазолін, вітаксон, бо вітаміни, есенціалє не помішає, шле. Йдуть в руску аптеку, покупають, хороші лікарства, бо недешеві, вже є чим лічиться, а здєшні такого не знають.
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08.05.2020 08:45 Ответить
Звичайно, не потрібні лікарі вузького профілю. Замість кількох спеціалістів, які поглиблено вивчили теорію та освоїли практичні навички у своїй сфері, треба посадити одного, котрий лише поверхнево орієнтуватиметься в багатьох спеціальностях. А зарплатка-то нараховується одна. Тупо економія фонду оплати праці. А давайте скоротимо реаніматологів, розформуємо ВАІТи? Прожирають держбюджет, нероби. А інтубувати, розраховувати парметри ШВЛ, інфузійної терапії, буде сімейний лікар. На чверть ставки, ввечері, після закінчення прийому в поліклініці. Чого не знатиме - є ж телемелицина. По Вайберу зараз можна спунктувати підключичну вену та поставити катетер. Та й взагалі, навіщо ті реанімації в кожній з районних лікарнях? Розвелось цих неефективних відділеннь, пережиток радянщини. Нехай буде одна реанімація, в обласному центрі. На 10 ліжок, щоб кожне з них не простоювало. Спрацює природний добір. Не встигли довезти критичного пацієнта в область, помер - то й добре. Менше грошей з бюджету "ходитиме за пацієнтом". Менше бидла залишиться - менше будуть майданити і вииагати якихось прав. Стоятимуть у стійлі, і голуватимуть олігархів "золоті 10 мільйонів" населення в Україні
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08.05.2020 09:16 Ответить
А гастроентеролога поліклінічний інтубує пацієнта, поставить підключений катетери, та він внутрівенну ін'єкцію не зробить. І кардіограму не розшифрує. Все, що говорите, правильно. Але наводити приклад третього рівня меддопомоги! Високоспеціалізованої. А реформа стосується другого рівня! Вузьких лікарів поліклініки, які виписують фуфломіцини тоннами,ліплять діагнози, приписують навантаження, фальсифікують звіти і статистику. Багато чого, не потрібно виносити на розгляд усім, але нема там толку, повірте.
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08.05.2020 09:27 Ответить
Теперішня модель "сімейної медицини" має душок совковщини. Сім. лікарю з/п нараховується не за об'єм наданої медичної допомоги, не за складність пролікованих випадків, не за якість цієї допомоги. А за кількість підписаних папірців-декларацій. Які, до речі, ні до чого не зобов'язують, не врегульовують права та обов'язки як пацієнтів, так і лікарів. Причому, який відсоток із отриманої суми від НСЗУ на 1 пацієнта на рік піде на з/п для сімейника, який % - на комуналку, а який - на оновлення мат-тех бази, визначає головний лікар. Такий собі комуняцький директор ЦПМСД ім. Ордена червоного трудового прапора, передовик соц.змагання.
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08.05.2020 10:15 Ответить
Куда гроші діли?В свій час закривали лікарні та скорочували медработників та на цьому наживалися.Зараз ворують гроші,які мають йти на реформи.Де нові лікарні?Влада злодіїв заслуговує гиляку.
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08.05.2020 01:27 Ответить
два вопроса - кто сократил?
- кто обещал открыть новые ликарни?
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08.05.2020 01:30 Ответить
А что. Ответ не лежит на поверхности? Пепы уже нет, но покуда действует все что он с Супруншей задумали и законов напринимали.
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08.05.2020 10:19 Ответить
Степанов, ти вже місяць, як міністр. До тебе що тільки зараз почало доходити, що медична реформа - це знищення залишків медицини? Всі притомні люди про це вже 2 роки говорять. Скасовуй геть цю медреформу, поки всі лікарі не розбіглися і всі лікарні не зруйнувалися.
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08.05.2020 02:54 Ответить
Парашенко и Супрун на нары. Что эта яга делает в Украине?
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08.05.2020 03:08 Ответить
намагалася щось зробити,щоб такі дурні як ви довше жили і менше хворіли.А якщо захворіли,то якісніше лікувалися.
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08.05.2020 06:24 Ответить
Реформа Супрун містить в собі повне закриття ФАПів та АЗПСМ. Повне. В умовах сільської місцевості це означає одне- захворів- гукай попа і сповідайся.
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08.05.2020 06:58 Ответить
а зара ви що робите и в кого гукаете?
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08.05.2020 07:05 Ответить
Ліквідація мережі сільської медицини стартує з червня. Поки що гукають мене.
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08.05.2020 07:19 Ответить
жена на колесах по давлению...
пора обновлять рецерт - аптека же знает, шо ей нужны ети колеса - не первый год...
ни они, ни мы до врачика тупо достучатся как на сегодня, не можем....
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08.05.2020 07:40 Ответить
От і у нас таке буде.
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08.05.2020 08:06 Ответить
Тут не є ідеальна система зовсім.
Тому найкраще - бути здоровим і не хворіти.
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08.05.2020 08:25 Ответить
А у нас так повна дупа буде. Жителі сільської місцевості приречені...
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08.05.2020 08:39 Ответить
Не писатиму марних слів ...

Тут словами не зарадиш.
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08.05.2020 08:43 Ответить
на недилю + 3 дня в мамки ще е.
розберемося.... - мамци треба? - в неи буде.
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08.05.2020 08:44 Ответить
А вот еще одна жертва пицундского совкового эксперимента по скрещиванию шимпанзе и человека
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08.05.2020 11:34 Ответить
Терпеть не могу бла бла бла....
Давайте устроим дебаты на тв.....
Супрун с её командой и этим новым Степановым.
С циферками, документами, аргументами.....
Лично я уже слышал на тв что его цифры дутые и высосаные....
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08.05.2020 04:45 Ответить
Как осточертели постоянные ссылки на папередников!!! Кто не вовремя вводил 2й этап реформы, которая так нужна медицине!? Кто проводил расчеты тарифов по усредненным данным 2018 г? Кто их принимал? Ведь реальные расчеты совершенно другие, в 5-6- раз больше!!! Когда возник так возник такой огромный дефицит бюджета? Да сколько можно, как попугаям, твердить "папередники, папередники"... Все происходит в сегодняшних реалиях, оглянитесь вокруг, люди...
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08.05.2020 07:36 Ответить
а хто ще мав сумніви що Ж=мафіозна мішпуха буде скажено битися за вкрадений у ЛЮДЕЙ кусень хліба?
вони Ж без хабарів та оборуток з ліками-процедурами просто ПОВИЗДИХАЮТЬ!!
тому і скавчать в судомах а мойша стіпаноф їм підгавкує,бо воно Ж за одно з мафіозами.
пс. А те що треба розвивати медицину катастроф та протедію епідеміям разом з військовими-медиками та санітарами та нацгвардією -факт медичний
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08.05.2020 07:56 Ответить
Другий рік при владі ЗЕ-реформатори, а винні у медреформі "попереднікі" . Щось занадто заїзджена платівка... Навіть на відговорки мозгів не хватає панові міністру !
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08.05.2020 08:05 Ответить
Так покуда же вступают в действие законы, принятые именно попередниками. Вот в данном случае и пытаются отменить один из них. Из за чего и здесь на форуме срач.
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08.05.2020 10:21 Ответить
Зачем эти телодвижения вокруг денег называть реформой? У нас всё погрязло на вымогательстве взяток врачами и никого за это не наказали. Как можно теперь из убийц в белых халатах сделать нормального врача которого не будет бояться больной. Каждый должен честно отрабатывать свою зарплату и получать премиальные если пациент выжил не потеряв здоровье. А у нас за результат пока ни кто не отвечает, а получают за сделанный укол, который угробил здоровье больному. А введение телефонного доктора, который даже не вхож в семью - это вообще нонсенс. Мне лично такое Г в белом халате не нужно, так как оно заточено на бабло и ему начхать на моё здоровье.
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08.05.2020 08:40 Ответить
Про что нам говорит эта Степашка?
"Дайте нам больше бабок, а клиника БАРИС всех их освоит правильно!"

Основа новой риформы - ДВА В ОДНОМ!
Сперва докторам даёт бабки бюджет, а потом они тянут бабки с больных.
Двойное удовольствие!
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08.05.2020 08:51 Ответить
Так не надо продолжать реформу,а вернуться к прежней системе,т.к. некоторые слаборазвитые страны действительно не могут использовать все то,что практикуется в странах западной демократии.такие страны не то, что экономически,но и ментально отличаются
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08.05.2020 09:00 Ответить
Такие страны и по протоколам лечения и прививок отличаются. Вот смотрю на статистику по ковиду Германии и Украины, сравниваю их и убеждаюсь в этом. С одной стороны развитая страна Германия - с другой слаборазвитая Украина. С одной крутая европейская медицина - с другой задолбанная постсовковая. А результаты интересные получаются. Вот данные по https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/germany/ Германии на сегодня, а вот по https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/ Украине . И кстати если сравнить эту же статистику в постсоветский странах со статистикой благополучных западных стран, то результат будет не в пользу последних. Так какая медицина тогда лучше? Не в смысле условий содержания пациента, а в смысле результативности.
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08.05.2020 10:35 Ответить
Уроды зелёные, вешать вас на фонарях.
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08.05.2020 09:02 Ответить
Реформа не дозволяє мільйонерам від медицини заробляти собі в кишеню в державних клініках. Як Тодуров. Ось і кіпіш піднімають...
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08.05.2020 09:48 Ответить
Еще один свидетель секты *особого пути*,как вы уже зае....
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08.05.2020 10:22 Ответить
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