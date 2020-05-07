Медреформа не адаптирована к украинским реалиям, - Степанов

Разработанная предшественниками старая версия медицинской реформы не адаптирована к украинским реалиям.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Реформа системы здравоохранения Украины, разработанная предыдущими руководителями Минздрава, основанная на отдельных элементах моделей западных стран, но совсем не адаптирована к украинским реалиям", - сказал Степанов.

"Когда мы начали анализировать старую версию второго этапа реформы, мы увидели, что нас ждет закрытие 332 больниц по всей Украине, потому что они получили на 50% меньше средств, чем даже в прошлом году. Нас ждет увольнение от 50 до 70 тыс. наших медицинских работников", - заявил министр.

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Степанов также отметил, что второй этап реформы фактически предусматривал уничтожение противотуберкулезной службы, закрытие 70-80% психиатрических больниц, в которых находится около 22 тыс. больных.

"Под угрозой оказалась экстренная медицинская помощь. В некоторых областях недофинансирование - на уровне 60-80%. Это приведет к сокращению 30% бригад скорой помощи", - заявил он.

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