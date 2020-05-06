РУС
5 165 39

Медреформа будет продолжена и реализована в полном объеме, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль обещает, что медицинская реформа будет продолжена и реализована в полном объеме.

Об этом он сказал 6 мая во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Медицинская реформа должна дать результат, который принесет улучшения в работе медицинского персонала и который принесет конкретно качественный результат для нас всех, для жителей Украины, которые могут стать пациентами для нашей медицинской системы. Поэтому мы говорим о продолжении и реализации в полном объеме медицинской реформы с коррективами, которые внес сегодня коронавирус в то, что мы видим как работает медицинская система и потребности медицинской системы сегодня. И что самое важное - мы не хотим терять ни одного врача. Сегодня каждый врач является важным", - заявил премьер.

Шмыгаль поручил разобраться в вопросе медицинской реформы главе Минздрава Максиму Степанову.

"Повторяю, не останавливая медицинскую реформу", - сказал он Степанову.

Минздрав (4915) медреформа (122) Шмыгаль Денис (2864)
+11
Он забыл сказать, что то, что они называют "реформой" -- это на самом деле никакая не реформа Супрун, а кастрированный по самое нихочу вариант с урезанным в разы финансированием. Рехформаторы хреновы.
06.05.2020 14:40 Ответить
+7
Медреформа будет продолжена и реализована в полном объеме, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7172
06.05.2020 14:27 Ответить
+7
Так в Донецьку ж найкраща система здоров'я! Чому ти там не залишився?!
06.05.2020 14:42 Ответить
Сказал. что всё. Не надейтесь. Переодевайтесь в чистое.
06.05.2020 14:20 Ответить
Твій папірєднік теж обіцяв дещо, та хутко зник.
06.05.2020 14:25 Ответить
06.05.2020 14:40 Ответить
Маланские реформы. Второй сезон.
06.05.2020 14:26 Ответить
Медреформа будет продолжена и реализована в полном объеме, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7172
06.05.2020 14:27 Ответить
«Сколько людєй, столько і мнєній»...
От тільки в одному одностайність: «Только нє Порошенко !!!»
06.05.2020 14:29 Ответить
А кого цікавлять жалюгідні 8 відсотків?
06.05.2020 14:33 Ответить
Медреформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1199
06.05.2020 14:42 Ответить
Медреформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2285
06.05.2020 14:46 Ответить
Ну тіпа:
«- Друзья, а давайте-ка, пилить ветку, на которой сидим !
- О, как прикольно ! Давайте!»
«- Порошенко!!!!! Что тьі натворіл ?!!!!!!!»
06.05.2020 15:28 Ответить
Медреформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1992
06.05.2020 14:54 Ответить
Медреформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1678
06.05.2020 15:03 Ответить
Медреформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9786
06.05.2020 15:07 Ответить
Медреформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2468
06.05.2020 15:11 Ответить
То піди до люстерка й запитай! Хоча я відповідь зазделегідь знаю.
06.05.2020 15:31 Ответить
Раз уже посмотрел и знаешь -- хвалю за самокритику. Не совсем еще пропащий.
06.05.2020 16:07 Ответить
Залишаться тільки морги,як і планувала пані доктор смерть Супрун?
06.05.2020 14:34 Ответить
Так в Донецьку ж найкраща система здоров'я! Чому ти там не залишився?!
06.05.2020 14:42 Ответить
Так вали додому в Горлівку. Нафіга сюди приперся?
06.05.2020 14:50 Ответить
Ти щось путаєш. Доктор смерть це Ємець.
06.05.2020 18:41 Ответить
Тобто геноцид жителів України, розпочатий маріонеточним режимом кровавого бариги - триватиме?!

Ну що ж - наступного разу оберемо тих хто пересаджає і баригу з підбарижниками, і клоуна зі свитою .........
06.05.2020 14:37 Ответить
Кацап такий кацап😂
06.05.2020 14:43 Ответить
Та то тролль. Він раніше під ніком ;Смицький; писав.
06.05.2020 14:51 Ответить
А хто це такий- ваш срср?
06.05.2020 14:55 Ответить
Щоб так усе життя жив, як у срср недолугому! Ти мені ще розкажи, як воно там було! Йди краще уроки вчити!
06.05.2020 15:08 Ответить
Беларусы живут, не жалуются. Причём лучше украинцев живут.
06.05.2020 15:18 Ответить
А чому ти не їдеш жити в Білорусію?
06.05.2020 15:30 Ответить
Бо мабуть знає, що там срср, хоча й у більш мʼякому варінті.
06.05.2020 15:33 Ответить
Здесь родовое гнездо. Если б можно было переехать вместе с ним, уехал бы не раздумывая, лишь бы подальше отсюда.
06.05.2020 15:38 Ответить
«родовоє, гнєздо тут у тебе»?
А чи не з 1933 року, воно, коли твій род, по «оргнабору»у привезли в Русь - Україну, з кацапської мокшанії, у спустошені Голодомором українські села?
Нє?
06.05.2020 18:47 Ответить
От ти мені розкажи, як вони живуть!
06.05.2020 15:32 Ответить
Шмигаль та реформа.Ха-ха-ха.На таку заяву,треба шмигаля в дурку віддавати.Ну чим не Напалеон?
06.05.2020 15:00 Ответить
А чим Шмигаль гірший за потужного безальтернативця?
06.05.2020 15:09 Ответить
Шмыгаль уже готовит лыжи....
Можно обещать всё что угодно ... но ломать не строить.
06.05.2020 15:12 Ответить
Нам капец.
06.05.2020 15:16 Ответить
Якщо у повному обсязі,значить уповному обсязі... Нєхєр лізти туди дурникам зеленим! И куди не сунете руки, все ламажте, а після незграбно намагаєтесь виправити... Довподятли...
06.05.2020 16:33 Ответить
 
 