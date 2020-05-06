Медреформа будет продолжена и реализована в полном объеме, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль обещает, что медицинская реформа будет продолжена и реализована в полном объеме.

Об этом он сказал 6 мая во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Медицинская реформа должна дать результат, который принесет улучшения в работе медицинского персонала и который принесет конкретно качественный результат для нас всех, для жителей Украины, которые могут стать пациентами для нашей медицинской системы. Поэтому мы говорим о продолжении и реализации в полном объеме медицинской реформы с коррективами, которые внес сегодня коронавирус в то, что мы видим как работает медицинская система и потребности медицинской системы сегодня. И что самое важное - мы не хотим терять ни одного врача. Сегодня каждый врач является важным", - заявил премьер.

Шмыгаль поручил разобраться в вопросе медицинской реформы главе Минздрава Максиму Степанову.

"Повторяю, не останавливая медицинскую реформу", - сказал он Степанову.

