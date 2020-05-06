УКР
5 165 39

Медреформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі, - Шмигаль

Медреформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє, що медична реформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі.

Про це він сказав 6 травня під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Медична реформа має дати результат, який принесе поліпшення в роботі медичного персоналу і який принесе конкретно якісний результат для нас усіх, для жителів України, які можуть стати пацієнтами для нашої медичної системи. Тому ми говоримо про продовження і реалізацію в повному обсязі медичної реформи з корективами, які вніс сьогодні коронавірус у те, що ми бачимо як працює медична система і потреби медичної системи сьогодні. І що найважливіше - ми не хочемо втрачати жодного лікаря. Сьогодні кожен лікар є важливим", - заявив прем'єр.

Шмигаль доручив розібратися в питанні медичної реформи голові МОЗ Максиму Степанову.

"Повторюю, не зупиняючи медичну реформу", - сказав він Степанову.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Перші обмеження скасовуємо з 11 травня", - Шмигаль. ВIДЕО

Автор: 

МОЗ (5425) медреформа (129) Шмигаль Денис (4826)
Топ коментарі
+11
Он забыл сказать, что то, что они называют "реформой" -- это на самом деле никакая не реформа Супрун, а кастрированный по самое нихочу вариант с урезанным в разы финансированием. Рехформаторы хреновы.
показати весь коментар
06.05.2020 14:40 Відповісти
+7
Медреформа будет продолжена и реализована в полном объеме, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7172
показати весь коментар
06.05.2020 14:27 Відповісти
+7
Так в Донецьку ж найкраща система здоров'я! Чому ти там не залишився?!
показати весь коментар
06.05.2020 14:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сказал. что всё. Не надейтесь. Переодевайтесь в чистое.
показати весь коментар
06.05.2020 14:20 Відповісти
Твій папірєднік теж обіцяв дещо, та хутко зник.
показати весь коментар
06.05.2020 14:25 Відповісти
Он забыл сказать, что то, что они называют "реформой" -- это на самом деле никакая не реформа Супрун, а кастрированный по самое нихочу вариант с урезанным в разы финансированием. Рехформаторы хреновы.
показати весь коментар
06.05.2020 14:40 Відповісти
Маланские реформы. Второй сезон.
показати весь коментар
06.05.2020 14:26 Відповісти
Медреформа будет продолжена и реализована в полном объеме, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7172
показати весь коментар
06.05.2020 14:27 Відповісти
«Сколько людєй, столько і мнєній»...
От тільки в одному одностайність: «Только нє Порошенко !!!»
показати весь коментар
06.05.2020 14:29 Відповісти
А кого цікавлять жалюгідні 8 відсотків?
показати весь коментар
06.05.2020 14:33 Відповісти
Медреформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1199
показати весь коментар
06.05.2020 14:42 Відповісти
Медреформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2285
показати весь коментар
06.05.2020 14:46 Відповісти
Ну тіпа:
«- Друзья, а давайте-ка, пилить ветку, на которой сидим !
- О, как прикольно ! Давайте!»
........
«- Порошенко!!!!! Что тьі натворіл ?!!!!!!!»
показати весь коментар
06.05.2020 15:28 Відповісти
Медреформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1992
показати весь коментар
06.05.2020 14:54 Відповісти
Медреформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1678
показати весь коментар
06.05.2020 15:03 Відповісти
Медреформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9786
показати весь коментар
06.05.2020 15:07 Відповісти
Медреформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2468
показати весь коментар
06.05.2020 15:11 Відповісти
То піди до люстерка й запитай! Хоча я відповідь зазделегідь знаю.
показати весь коментар
06.05.2020 15:31 Відповісти
Раз уже посмотрел и знаешь -- хвалю за самокритику. Не совсем еще пропащий.
показати весь коментар
06.05.2020 16:07 Відповісти
Залишаться тільки морги,як і планувала пані доктор смерть Супрун?
показати весь коментар
06.05.2020 14:34 Відповісти
Так в Донецьку ж найкраща система здоров'я! Чому ти там не залишився?!
показати весь коментар
06.05.2020 14:42 Відповісти
Так вали додому в Горлівку. Нафіга сюди приперся?
показати весь коментар
06.05.2020 14:50 Відповісти
Ти щось путаєш. Доктор смерть це Ємець.
показати весь коментар
06.05.2020 18:41 Відповісти
Тобто геноцид жителів України, розпочатий маріонеточним режимом кровавого бариги - триватиме?!

Ну що ж - наступного разу оберемо тих хто пересаджає і баригу з підбарижниками, і клоуна зі свитою .........
показати весь коментар
06.05.2020 14:37 Відповісти
Кацап такий кацап😂
показати весь коментар
06.05.2020 14:43 Відповісти
Та то тролль. Він раніше під ніком ;Смицький; писав.
показати весь коментар
06.05.2020 14:51 Відповісти
А хто це такий- ваш срср?
показати весь коментар
06.05.2020 14:55 Відповісти
Щоб так усе життя жив, як у срср недолугому! Ти мені ще розкажи, як воно там було! Йди краще уроки вчити!
показати весь коментар
06.05.2020 15:08 Відповісти
Беларусы живут, не жалуются. Причём лучше украинцев живут.
показати весь коментар
06.05.2020 15:18 Відповісти
А чому ти не їдеш жити в Білорусію?
показати весь коментар
06.05.2020 15:30 Відповісти
Бо мабуть знає, що там срср, хоча й у більш мʼякому варінті.
показати весь коментар
06.05.2020 15:33 Відповісти
Здесь родовое гнездо. Если б можно было переехать вместе с ним, уехал бы не раздумывая, лишь бы подальше отсюда.
показати весь коментар
06.05.2020 15:38 Відповісти
«родовоє, гнєздо тут у тебе»?
А чи не з 1933 року, воно, коли твій род, по «оргнабору»у привезли в Русь - Україну, з кацапської мокшанії, у спустошені Голодомором українські села?
Нє?
показати весь коментар
06.05.2020 18:47 Відповісти
От ти мені розкажи, як вони живуть!
показати весь коментар
06.05.2020 15:32 Відповісти
Шмигаль та реформа.Ха-ха-ха.На таку заяву,треба шмигаля в дурку віддавати.Ну чим не Напалеон?
показати весь коментар
06.05.2020 15:00 Відповісти
А чим Шмигаль гірший за потужного безальтернативця?
показати весь коментар
06.05.2020 15:09 Відповісти
Шмыгаль уже готовит лыжи....
Можно обещать всё что угодно ... но ломать не строить.
показати весь коментар
06.05.2020 15:12 Відповісти
Нам капец.
показати весь коментар
06.05.2020 15:16 Відповісти
Якщо у повному обсязі,значить уповному обсязі... Нєхєр лізти туди дурникам зеленим! И куди не сунете руки, все ламажте, а після незграбно намагаєтесь виправити... Довподятли...
показати весь коментар
06.05.2020 16:33 Відповісти
 
 