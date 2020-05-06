Медреформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє, що медична реформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі.

Про це він сказав 6 травня під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Медична реформа має дати результат, який принесе поліпшення в роботі медичного персоналу і який принесе конкретно якісний результат для нас усіх, для жителів України, які можуть стати пацієнтами для нашої медичної системи. Тому ми говоримо про продовження і реалізацію в повному обсязі медичної реформи з корективами, які вніс сьогодні коронавірус у те, що ми бачимо як працює медична система і потреби медичної системи сьогодні. І що найважливіше - ми не хочемо втрачати жодного лікаря. Сьогодні кожен лікар є важливим", - заявив прем'єр.

Шмигаль доручив розібратися в питанні медичної реформи голові МОЗ Максиму Степанову.

"Повторюю, не зупиняючи медичну реформу", - сказав він Степанову.

