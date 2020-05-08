Пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне" відновлює роботу на українсько-польському кордоні
Автомобільний пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на українсько-польському кордоні відновлює роботу в ніч із 7 на 8 травня.
Про це "Радіо Свобода" повідомила речниця прикордонної служби Рава-Руська Ярослава Мельник, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з розпорядженням від 15 квітня, Кабінет міністрів тимчасово закрив 10 пунктів пропуску, зокрема і Рава-Руську, через поширення коронавірусу.
У Львівській області на українсько-польському кордоні досі працював лише один пункт пропуску "Краковець-Корчова". Тут пропускають автомобілі, а також спеціальні автобуси Державної служби з надзвичайних ситуацій, що перевозять громадян України з польської території в Україну.
Наразі невідомо, чи перевозитимуть громадян України через пункт пропуску "Гребенне - Рава-Руська", повідомила Мельник.
З урахуванням змін, внесених урядовими рішеннями, на державному кордоні тимчасово закрито 123 пункти пропуску, з них у 19 зупинено пішохідне сполучення.
Посольство Польщі в Україні повідомило, що 7 травня не надходив жоден запит про відновлення роботи пункту "Рава-Руська - Гребенне".
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От, що пише кассабская вікіпєдія про Раву-Руську: «Впервые в документах Рава-Русская упоминается в XV столетии. Белзский и мазовецкий князь Владислав в 1455 году назвал именем своего мазовецкого владения небольшой населённый пункт на реке Рата, с приложением слова «Русская» для отличия от Равы-Мазовецкой, ныне расположенной на территории Польши. »
Ну, не брехливі тварючки? Нє?
Ну, тепер кушай, те, що наголосував.
А кацапской википедии доверять не следует , там и не такое напишут...
Пока неизвестно, будут ли перевозить граждан Украины через пункт пропуска " Источник: https://censor.net/n3194175
Посольство Польши сообщило, что не поступал ни один запрос о восстановлении работы пункта ". Источник: https://censor.net/n3194175
Это песня.