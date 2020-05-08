Пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне" відновлює роботу на українсько-польському кордоні

Автомобільний пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на українсько-польському кордоні відновлює роботу в ніч із 7 на 8 травня.

Про це "Радіо Свобода" повідомила речниця прикордонної служби Рава-Руська Ярослава Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з розпорядженням від 15 квітня, Кабінет міністрів тимчасово закрив 10 пунктів пропуску, зокрема і Рава-Руську, через поширення коронавірусу.

У Львівській області на українсько-польському кордоні досі працював лише один пункт пропуску "Краковець-Корчова". Тут пропускають автомобілі, а також спеціальні автобуси Державної служби з надзвичайних ситуацій, що перевозять громадян України з польської території в Україну.

Наразі невідомо, чи перевозитимуть громадян України через пункт пропуску "Гребенне - Рава-Руська", повідомила Мельник.

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З урахуванням змін, внесених урядовими рішеннями, на державному кордоні тимчасово закрито 123 пункти пропуску, з них у 19 зупинено пішохідне сполучення.

Посольство Польщі в Україні повідомило, що 7 травня не надходив жоден запит про відновлення роботи пункту "Рава-Руська - Гребенне".

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