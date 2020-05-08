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Пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне" відновлює роботу на українсько-польському кордоні

Пункт пропуску

Автомобільний пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на українсько-польському кордоні відновлює роботу в ніч із 7 на 8 травня.

Про це "Радіо Свобода" повідомила речниця прикордонної служби Рава-Руська Ярослава Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з розпорядженням від 15 квітня, Кабінет міністрів тимчасово закрив 10 пунктів пропуску, зокрема і Рава-Руську, через поширення коронавірусу.

У Львівській області на українсько-польському кордоні досі працював лише один пункт пропуску "Краковець-Корчова". Тут пропускають автомобілі, а також спеціальні автобуси Державної служби з надзвичайних ситуацій, що перевозять громадян України з польської території в Україну.

Наразі невідомо, чи перевозитимуть громадян України через пункт пропуску "Гребенне - Рава-Руська", повідомила Мельник.

Також читайте: Ще 10 прикордонних пунктів пропуску тимчасово припиняють роботу, - Шмигаль

З урахуванням змін, внесених урядовими рішеннями, на державному кордоні тимчасово закрито 123 пункти пропуску, з них у 19 зупинено пішохідне сполучення.

Посольство Польщі в Україні повідомило, що 7 травня не надходив жоден запит про відновлення роботи пункту "Рава-Руська - Гребенне".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українське посольство в Польщі відповіло на 70 тисяч запитів за перший місяць закриття кордонів

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6196) кордон (4837) Польща (8659)


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Топ коментарі
+5
Відомо, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2 белзький і мазовецький князь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_I_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Владислав у https://uk.wikipedia.org/wiki/1455 1455 році назвав невеликий населений пункт на річці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Рата іменем свого володіння на Мазовецькій землі - Равою, з додатком слова «Руська», щоб відрізнити від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Рави-Мазовецької , розміщеної на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі . Це було у 1455 році , а росія отримала свою назву не раніше XVIII століття! Так что никакой "русской" !

А кацапской википедии доверять не следует , там и не такое напишут...
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08.05.2020 02:36 Відповісти
+4
Следует писать Рава-Руська ! Редактор - ватник всю свою жизнь...
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08.05.2020 02:11 Відповісти
+2
Дійсно, що слово "Руська" не перекладається як "РуSSкая". Це навіть історично два різних народи.
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08.05.2020 04:22 Відповісти
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Гораздо интереснее когда наши ОВИРы начнут работу.
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08.05.2020 01:55 Відповісти
так овиры на мордовии и так работают.
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08.05.2020 02:15 Відповісти
Мне ня не интересуют овиры на мордовии. Смотрю они Вас больно заботят.
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08.05.2020 02:34 Відповісти
А ще цікавіш, оцініти спритність рук кассабсских злодюжок, якщо знати, що слово руССкий, з'явилось після перейменовання Московського Царства в РоССИю, у 1721 році:
От, що пише кассабская вікіпєдія про Раву-Руську: «Впервые в документах Рава-Русская упоминается в XV столетии. Белзский и мазовецкий князь Владислав в 1455 году назвал именем своего мазовецкого владения небольшой населённый пункт на реке Рата, с приложением слова «Русская» для отличия от Равы-Мазовецкой, ныне расположенной на территории Польши. »
Ну, не брехливі тварючки? Нє?
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08.05.2020 11:19 Відповісти
А до чого касабські злодюжки, що наші овіри позакривані. Наша подруга виїхати до родини у Польщу не може. Вже і віза прийшла з Польщі, а документи зробити не може. А у Вас одне в голові - касаби. Да срати я на них хотів - хай там всі позастреляться. Легше жити буде.
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08.05.2020 11:31 Відповісти
Ти ж голосував за : «Только нє Порошенко !»
Ну, тепер кушай, те, що наголосував.
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08.05.2020 11:59 Відповісти
А и сейчас бы за Порошенко не проголосовал и в будущем не проголосую. Еще и детям своим и внукам закажу.
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08.05.2020 12:01 Відповісти
Следует писать Рава-Руська ! Редактор - ватник всю свою жизнь...
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08.05.2020 02:11 Відповісти
Відомо, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2 белзький і мазовецький князь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_I_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Владислав у https://uk.wikipedia.org/wiki/1455 1455 році назвав невеликий населений пункт на річці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Рата іменем свого володіння на Мазовецькій землі - Равою, з додатком слова «Руська», щоб відрізнити від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Рави-Мазовецької , розміщеної на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі . Це було у 1455 році , а росія отримала свою назву не раніше XVIII століття! Так что никакой "русской" !

А кацапской википедии доверять не следует , там и не такое напишут...
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08.05.2020 02:36 Відповісти
Дійсно, що слово "Руська" не перекладається як "РуSSкая". Це навіть історично два різних народи.
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08.05.2020 04:22 Відповісти
Да какая разница. (с)
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08.05.2020 10:56 Відповісти
рава русская??! Тепер я бачив все ;D
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08.05.2020 05:45 Відповісти
Пункт пропуска возобновляет работу. Источник: https://censor.net/n3194175
Пока неизвестно, будут ли перевозить граждан Украины через пункт пропуска " Источник: https://censor.net/n3194175
Посольство Польши сообщило, что не поступал ни один запрос о восстановлении работы пункта ". Источник: https://censor.net/n3194175
Пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" возобновляет работу на украинско-польской границе - Цензор.НЕТ 3555Пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" возобновляет работу на украинско-польской границе - Цензор.НЕТ 3555 Это песня.
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08.05.2020 08:00 Відповісти
Рава-Українська.
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08.05.2020 08:01 Відповісти
Рава-Контрабандистська
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08.05.2020 09:47 Відповісти
 
 