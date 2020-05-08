Пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" возобновляет работу на украинско-польской границе
Автомобильный пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на украинском-польской границе возобновляет работу в ночь с 7 на 8 мая.
Об этом "Радіо Свобода" сообщила пресс-секретарь пограничной службы Равы-Русской Ярослава Мельник, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно распоряжению от 15 апреля, Кабинет министров временно закрыл 10 пунктов пропуска, в том числе и Рава-Русскую, из-за распространение коронавируса.
Во Львовской области на украинско-польской границе до сегодня работал только один пункт пропуска "Краковец-Корчевая". Здесь пропускают автомобили, а также специальные автобусы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, перевозящие граждан Украины с польской территории в Украину.
Пока неизвестно, будут ли перевозить граждан Украины через пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская", сообщила Мельник.
Читайте на Цензор.НЕТ: Француз пытался нелегально пересечь границу Украины на пути в российский Владивосток, его вернули в Польшу, - ГПСУ. ФОТО
С учетом изменений, внесенных правительственными решениями, на государственной границе временно закрыты 123 пункта пропуска, из них в 19 приостановлено пешеходное сообщение.
Посольство Польши в Украине сообщило, что 7 мая не поступал ни один запрос о восстановлении работы пункта "Рава-Русская - Гребенное".
Также на Цензор.НЕТ: Украинское посольство в Польше ответило на 70 тысяч запросов за первый месяц закрытия границ
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От, що пише кассабская вікіпєдія про Раву-Руську: «Впервые в документах Рава-Русская упоминается в XV столетии. Белзский и мазовецкий князь Владислав в 1455 году назвал именем своего мазовецкого владения небольшой населённый пункт на реке Рата, с приложением слова «Русская» для отличия от Равы-Мазовецкой, ныне расположенной на территории Польши. »
Ну, не брехливі тварючки? Нє?
Ну, тепер кушай, те, що наголосував.
А кацапской википедии доверять не следует , там и не такое напишут...
Пока неизвестно, будут ли перевозить граждан Украины через пункт пропуска " Источник: https://censor.net/n3194175
Посольство Польши сообщило, что не поступал ни один запрос о восстановлении работы пункта ". Источник: https://censor.net/n3194175
Это песня.