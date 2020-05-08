Пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" возобновляет работу на украинско-польской границе

Автомобильный пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на украинском-польской границе возобновляет работу в ночь с 7 на 8 мая.

Об этом "Радіо Свобода" сообщила пресс-секретарь пограничной службы Равы-Русской Ярослава Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно распоряжению от 15 апреля, Кабинет министров временно закрыл 10 пунктов пропуска, в том числе и Рава-Русскую, из-за распространение коронавируса.

Во Львовской области на украинско-польской границе до сегодня работал только один пункт пропуска "Краковец-Корчевая". Здесь пропускают автомобили, а также специальные автобусы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, перевозящие граждан Украины с польской территории в Украину.

Пока неизвестно, будут ли перевозить граждан Украины через пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская", сообщила Мельник.

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С учетом изменений, внесенных правительственными решениями, на государственной границе временно закрыты 123 пункта пропуска, из них в 19 приостановлено пешеходное сообщение.

Посольство Польши в Украине сообщило, что 7 мая не поступал ни один запрос о восстановлении работы пункта "Рава-Русская - Гребенное".

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