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Пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" возобновляет работу на украинско-польской границе

Пункт пропуска

Автомобильный пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на украинском-польской границе возобновляет работу в ночь с 7 на 8 мая.

Об этом "Радіо Свобода" сообщила пресс-секретарь пограничной службы Равы-Русской Ярослава Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно распоряжению от 15 апреля, Кабинет министров временно закрыл 10 пунктов пропуска, в том числе и Рава-Русскую, из-за распространение коронавируса.

Во Львовской области на украинско-польской границе до сегодня работал только один пункт пропуска "Краковец-Корчевая". Здесь пропускают автомобили, а также специальные автобусы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, перевозящие граждан Украины с польской территории в Украину.

Пока неизвестно, будут ли перевозить граждан Украины через пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская", сообщила Мельник.

Читайте на Цензор.НЕТ: Француз пытался нелегально пересечь границу Украины на пути в российский Владивосток, его вернули в Польшу, - ГПСУ. ФОТО

С учетом изменений, внесенных правительственными решениями, на государственной границе временно закрыты 123 пункта пропуска, из них в 19 приостановлено пешеходное сообщение.

Посольство Польши в Украине сообщило, что 7 мая не поступал ни один запрос о восстановлении работы пункта "Рава-Русская - Гребенное".

Также на Цензор.НЕТ: Украинское посольство в Польше ответило на 70 тысяч запросов за первый месяц закрытия границ

Автор: 

Госпогранслужба (6635) граница (5312) Польша (8538)


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Топ комментарии
+5
Відомо, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2 белзький і мазовецький князь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_I_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Владислав у https://uk.wikipedia.org/wiki/1455 1455 році назвав невеликий населений пункт на річці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Рата іменем свого володіння на Мазовецькій землі - Равою, з додатком слова «Руська», щоб відрізнити від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Рави-Мазовецької , розміщеної на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі . Це було у 1455 році , а росія отримала свою назву не раніше XVIII століття! Так что никакой "русской" !

А кацапской википедии доверять не следует , там и не такое напишут...
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08.05.2020 02:36 Ответить
+4
Следует писать Рава-Руська ! Редактор - ватник всю свою жизнь...
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08.05.2020 02:11 Ответить
+2
Дійсно, що слово "Руська" не перекладається як "РуSSкая". Це навіть історично два різних народи.
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08.05.2020 04:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Гораздо интереснее когда наши ОВИРы начнут работу.
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08.05.2020 01:55 Ответить
так овиры на мордовии и так работают.
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08.05.2020 02:15 Ответить
Мне ня не интересуют овиры на мордовии. Смотрю они Вас больно заботят.
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08.05.2020 02:34 Ответить
А ще цікавіш, оцініти спритність рук кассабсских злодюжок, якщо знати, що слово руССкий, з'явилось після перейменовання Московського Царства в РоССИю, у 1721 році:
От, що пише кассабская вікіпєдія про Раву-Руську: «Впервые в документах Рава-Русская упоминается в XV столетии. Белзский и мазовецкий князь Владислав в 1455 году назвал именем своего мазовецкого владения небольшой населённый пункт на реке Рата, с приложением слова «Русская» для отличия от Равы-Мазовецкой, ныне расположенной на территории Польши. »
Ну, не брехливі тварючки? Нє?
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08.05.2020 11:19 Ответить
А до чого касабські злодюжки, що наші овіри позакривані. Наша подруга виїхати до родини у Польщу не може. Вже і віза прийшла з Польщі, а документи зробити не може. А у Вас одне в голові - касаби. Да срати я на них хотів - хай там всі позастреляться. Легше жити буде.
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08.05.2020 11:31 Ответить
Ти ж голосував за : «Только нє Порошенко !»
Ну, тепер кушай, те, що наголосував.
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08.05.2020 11:59 Ответить
А и сейчас бы за Порошенко не проголосовал и в будущем не проголосую. Еще и детям своим и внукам закажу.
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08.05.2020 12:01 Ответить
Следует писать Рава-Руська ! Редактор - ватник всю свою жизнь...
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08.05.2020 02:11 Ответить
Відомо, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2 белзький і мазовецький князь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_I_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Владислав у https://uk.wikipedia.org/wiki/1455 1455 році назвав невеликий населений пункт на річці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Рата іменем свого володіння на Мазовецькій землі - Равою, з додатком слова «Руська», щоб відрізнити від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Рави-Мазовецької , розміщеної на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі . Це було у 1455 році , а росія отримала свою назву не раніше XVIII століття! Так что никакой "русской" !

А кацапской википедии доверять не следует , там и не такое напишут...
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08.05.2020 02:36 Ответить
Дійсно, що слово "Руська" не перекладається як "РуSSкая". Це навіть історично два різних народи.
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08.05.2020 04:22 Ответить
Да какая разница. (с)
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08.05.2020 10:56 Ответить
рава русская??! Тепер я бачив все ;D
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08.05.2020 05:45 Ответить
Пункт пропуска возобновляет работу. Источник: https://censor.net/n3194175
Пока неизвестно, будут ли перевозить граждан Украины через пункт пропуска " Источник: https://censor.net/n3194175
Посольство Польши сообщило, что не поступал ни один запрос о восстановлении работы пункта ". Источник: https://censor.net/n3194175
Пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" возобновляет работу на украинско-польской границе - Цензор.НЕТ 3555Пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" возобновляет работу на украинско-польской границе - Цензор.НЕТ 3555 Это песня.
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08.05.2020 08:00 Ответить
Рава-Українська.
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08.05.2020 08:01 Ответить
Рава-Контрабандистська
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08.05.2020 09:47 Ответить
 
 