З ексначальника одеської поліції Головіна зняли електронний браслет

Вищий антикорупційний суд змінив умови запобіжного заходу колишньому начальнику Одеського обласного главку Нацполіції Дмитру Головіну, дозволивши йому не носити електронний браслет.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів його адвокат Микола Стоянов.

Водночас Головін зобов'язаний з'являтися до слідчого і прокурора на першу вимогу, не змінювати місце проживання й утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі. Розслідування у кримінальному провадженні триває.

Микола Стоянов пояснив, що згідно з попереднім рішенням суду, Головін вийшов під заставу, але був зобов'язаний носити електронний браслет. "Розглядалося питання про продовження йому обов'язків за цією заставою. Нам вдалося переконати суд, що носіння браслета не є необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки Головіна", - зазначив він.

За словами адвоката, САП продовжила термін досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому Головін проходить як підозрюваний, до 25 липня 2020 року. "Це крайній термін, ми очікуємо, що воно завершиться трохи раніше. Ми заперечували проти продовження термінів розслідування, оскільки жодних слідчих дій з нами не проводять. За десять місяців слідства було проведено допит і відібрали зразки почерку, - каже адвокат. - В обох процесуальних діях ми взяли участь і надали зі свого боку все, що могли. На наші клопотання про проведення низки допитів, очних ставок, надання доступу до певних документів, отримали відмови. Тому, якщо оцінити хід слідства, я б не назвав його інтенсивним. Очікуємо передачі справи до суду, коли у відкритому процесі всі зможуть переконатися в безпідставності підозр і звинувачень Головіна в скоєнні цього злочину".

Нагадаємо, Головіна і його заступника підозрюють у заволодінні тютюновою продукцією, яка була речовим доказом у поліцейському розслідуванні. За версією слідства, Головін допомагав контрабандистам легалізувати сигарети, які незаконно прибували в одеський порт.

Головіна затримали 25 липня минулого року. Прокурори просили заарештувати його з альтернативою застави 22 мільйони гривень. Попри це суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Однак у вересні минулого року Головіну пом'якшили покарання і відправили під нічний домашній арешт. У січні 2020 року Вищий антикорупційний суд скасував нічний домашній арешт та обрав йому заставу в розмірі 525 500 гривень.