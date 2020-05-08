С экс-начальника одесской полиции Головина сняли электронный браслет

Высший антикоррупционный суд изменил условия меры пресечения бывшему начальнику Одесского областного главка Нацполиции Дмитрию Головину, разрешив ему не носить электронный браслет.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал его адвокат Николай Стоянов.

Вместе с тем Головин обязан являться к следователю и прокурору по первому требованию, не менять место жительства и воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу. Расследование в уголовном производстве продолжается.

Николай Стоянов объяснил, что согласно предыдущему решению суда, Головин вышел под залог, но был обязан носить электронный браслет. "Рассматривался вопрос о продлении ему обязанностей по этому залогу. Нам удалось убедить суд, что ношение браслета не является необходимым для обеспечения надлежащего процессуального поведения Головина", - отметил он.

По словам адвоката, САП продлил срок досудебного расследования по уголовному производству, в котором Головин проходит в качестве подозреваемого, до 25 июля 2020 года. "Это крайний срок, мы ожидаем, что оно завершится чуть раньше. Мы возражали против продления сроков расследования, поскольку никаких следственных действий с нами не совершают. За десять месяцев следствия был проведен допрос и отобрали образцы почерка, - говорит адвокат. – В обоих процессуальных действиях мы приняли участие и предоставили со своей стороны все, что могли. На наши ходатайства о проведении ряда допросов, очных ставок, предоставления доступа к определенным документам, получили отказы. Поэтому, если оценить ход следствия, я бы не назвал его интенсивным. Ожидаем передачи дела в суд, когда в открытом процессе все смогут убедиться в несостоятельности подозрений и обвинений Головина в совершении этого преступления".

Напомним, Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании. По версии следствия, Головин помогал контрабандистам легализировать сигареты, которые незаконно прибывали в одесский порт.

Головина задержали 25 июля прошлого года. Прокуроры просили арестовать его с альтернативой залога в 22 миллиона гривен. Несмотря на это, суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

Однако в сентябре прошлого года Головину смягчили наказание и отправили под ночной домашний арест. В январе 2020 года Высший антикоррупционный суд отменил ночной его домашний арест и избрал ему залог в размере 525 500 гривен.