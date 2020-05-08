Терміни вступної кампанії до вишів і умови прийому змінено, - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА

Міністерство освіти і науки внесло зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Зазначається, що змінилися терміни проведення вступної кампанії у 2020 році - всі дати посунуто на місяць (серпень) з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів почнеться 1 серпня, прийом заяв та документів триватиме з 13 по 22 серпня (для вступників за результатами ЗНО), і до 16 серпня для вступників, які складатимуть вступні іспити.

Творчі конкурси та вступні іспити на місця держзамовлення проводитимуться з 1 по 12 серпня. Надання рекомендацій для зарахування на бюджет відбуватиметься не пізніше 27 серпня, а подача абітурієнтами документів для зарахування - до вечора 31 серпня.

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Міносвіти передбачив для вступників можливість подачі оригіналів документів поштою (і у зв'язку з цим до 5 днів збільшено інтервал між останнім днем ​​подачі документів і виданням самого наказу про зарахування). Передбачено також, що вступники зможуть надіслати сканкопію необхідних документів електронною поштою, наклавши на них кваліфікованих електронний підпис, а самі документи принести після початку навчання.

Терміни проведення реєстрації для здачі єдиного вступного іспиту (ЄВІ) і єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) перенесено. Реєстрація триватиме з 12 травня до 5 червня та відбуватиметься онлайн. Водночас дати проведення ЄВІ та ЄФВВ залишаються незмінними - 1 і 3 липня відповідно. Дати реєстрації електронних кабінетів вступників до магістратури, прийому документів, рекомендацій також перенесено на місяць.

Крім того, розширено категорії вступників, які можуть скористатися правом на переведення на вакантні місця держзамовлення (особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув або визнаний судом безвісти зниклою особою під час виконання ним службових обов'язків).

В умовах прийому також закріплено право іноземців та осіб без громадянства, зокрема іноземних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, визнаних біженцями, і осіб, які потребують додаткового захисту, на отримання вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету за умови виконання таких самих вимог до вступу, як і для громадян України.



