Серед цивільних осіб на Донбасі різко зросла кількість жертв, - ООН

В моніторинговій місії ООН з прав людини відмітили суттєве зростання кількості жертв серед цивільного населення на Донбасі на початку травня 2020 року

Про це заявила глава місії Матильда Богнер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу місії.

"Всі сторони, які беруть участь в бойових діях в Донецькій і Луганській областях повинні зробити захист цивільних осіб абсолютним пріоритетом, заявила Матільда Богнер, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яка відзначила різке збільшення кількості жертв серед цивільних осіб на початку травня", - говориться в повідомленні.

Як зазначається, за перші шість днів травня місія зафіксувала 11 нових випадків загибелі або поранення цивільних осіб (один загиблий і шестеро поранених в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь і стрілецької зброї, один поранений в результаті мінного інциденту, і один загиблий і двоє поранених в результаті поводження з вибухонебезпечним залишком війни).

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"В це число входять інциденти в Золотому (Луганська область) 2 травня і Олександрівці (Донецька область) 4 травня, коли в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь були поранені чотири дівчинки (одна 2010 р.н. і троє – 2013 р.н.)", - зазначили в місії.

У місії підкреслили, що 7 травня була отримана інформація про вісім нових випадків поранень цивільних осіб внаслідок артилерійських обстрілів і обстрілів із легких озброєнь в Голубівському (Луганська область) і Саханці (Донецька область) на території ОРДЛО.

"У разі, якщо вони підтвердяться, кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб за перший тиждень травня досягне дев'ятнадцяти і стане найвищим тижневим показником за останні два роки", - підкреслила глава місії.

Вона додала, що на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи сторони мають приділити "належну увагу ситуації".