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Серед цивільних осіб на Донбасі різко зросла кількість жертв, - ООН

Серед цивільних осіб на Донбасі різко зросла кількість жертв, - ООН

В моніторинговій місії ООН з прав людини відмітили суттєве зростання кількості жертв серед цивільного населення на Донбасі на початку травня 2020 року

Про це заявила глава місії Матильда Богнер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу місії.

"Всі сторони, які беруть участь в бойових діях в Донецькій і Луганській областях повинні зробити захист цивільних осіб абсолютним пріоритетом, заявила Матільда Богнер, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яка відзначила різке збільшення кількості жертв серед цивільних осіб на початку травня", - говориться в повідомленні.

Як зазначається, за перші шість днів травня місія зафіксувала 11 нових випадків загибелі або поранення цивільних осіб (один загиблий і шестеро поранених в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь і стрілецької зброї, один поранений в результаті мінного інциденту, і один загиблий і двоє поранених в результаті поводження з вибухонебезпечним залишком війни).

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"В це число входять інциденти в Золотому (Луганська область) 2 травня і Олександрівці (Донецька область) 4 травня, коли в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь були поранені чотири дівчинки (одна 2010 р.н. і троє – 2013 р.н.)", - зазначили в місії.

У місії підкреслили, що 7 травня була отримана інформація про вісім нових випадків поранень цивільних осіб внаслідок артилерійських обстрілів і обстрілів із легких озброєнь в Голубівському (Луганська область) і Саханці (Донецька область) на території ОРДЛО.

"У разі, якщо вони підтвердяться, кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб за перший тиждень травня досягне дев'ятнадцяти і стане найвищим тижневим показником за останні два роки", - підкреслила глава місії.

Вона додала, що на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи сторони мають приділити "належну увагу ситуації".

Автор: 

ООН (3397) жертви (1839) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+4
Це повна заслуга "миротворця" не лоха.
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08.05.2020 20:34 Відповісти
+2
Нада проста перестать стрылять!!! Эта жы так проста!!! Проще не бывает!!!!
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08.05.2020 20:38 Відповісти
+2
Я дуже засмучена. ДУЖЕ! И обязательно не забыть про ГЛУБОЧАЙШИЕ переживания...
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08.05.2020 20:41 Відповісти
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ну все верно - бей своих, чтобы чужие боялись.....
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08.05.2020 20:21 Відповісти
Интересно как такое может быть? Наши их не обстреливают - они чё, сами себя что ли?
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08.05.2020 20:27 Відповісти
если огонь по нашим ведется из жилых районов, то как оно будет для их жителей, когда придет законная ответка?
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08.05.2020 21:46 Відповісти
Правильно - "среди жертв возросло количество гражданских". В каком классе церковно-приходской учится аФтор статьи?
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08.05.2020 20:32 Відповісти
Це повна заслуга "миротворця" не лоха.
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08.05.2020 20:34 Відповісти
не жалко. дамбасранские кроты пусть новую дамбасню из шахт нароет.
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08.05.2020 20:36 Відповісти
Нада проста перестать стрылять!!! Эта жы так проста!!! Проще не бывает!!!!
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08.05.2020 20:38 Відповісти
Я дуже засмучена. ДУЖЕ! И обязательно не забыть про ГЛУБОЧАЙШИЕ переживания...
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08.05.2020 20:41 Відповісти
Я скорблю вместе с Вами,и очень озабочен происходящим.Всего 11 случаев,не порядок.Это просто беспредел и геноцид какой то.
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09.05.2020 10:40 Відповісти
Золоте - це там, де 43-річний нелох війська відвів? Тобто українців розвів, як лохів?
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08.05.2020 20:56 Відповісти
А сколько там жертв аборта живет...
Просто ужас!
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08.05.2020 21:11 Відповісти
Да пёс с ними....
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09.05.2020 10:35 Відповісти
 
 