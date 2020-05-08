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Новости Агрессия России против Украины
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Среди гражданских лиц на Донбассе резко выросло количество жертв, - ООН

Среди гражданских лиц на Донбассе резко выросло количество жертв, - ООН

В мониторинговой миссии ООН по правам человека отметили существенный рост количества жертв среди гражданского населения на Донбассе в начале мая 2020 года

Об этом заявила глава миссии Матильда Богнер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу миссии.

"Все стороны, участвующие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях, должны сделать защиту гражданских лиц абсолютным приоритетом, заявила Матильда Богнер, председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, которая отметила резкое увеличение количества жертв среди гражданских лиц в начале мая", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за первые шесть дней мая миссия зафиксировала 11 новых случаев гибели или ранения гражданских лиц (один погибший и шестеро раненых в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений и стрелкового оружия, один ранен в результате минного инцидента, и один погибший и двое раненых в результате обращения со взрывоопасным остатком войны).

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"В это число входят инциденты в Золотом (Луганская область) 2 мая и Александровке (Донецкая область) 4 мая, когда в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений были ранены четыре девочки (одна 2010 г. р. и трое - 2013 г. р.)", - отметили в миссии.

В миссии подчеркнули, что 7 мая была получена информация о восьми новых случаях ранений гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений в Голубовском (Луганская область) и Саханке (Донецкая область) на территории ОРДЛО.

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"В случае, если это подтвердится, количество случаев гибели или ранения гражданских лиц за первую неделю мая достигнет девятнадцати и станет самым высоким недельным показателем за последние два года", - подчеркнула глава миссии.

Она добавила, что на очередном заседании Трехсторонней контактной группы стороны должны уделить "должное внимание ситуации".

Автор: 

ООН (4211) жертвы (2119) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+4
Це повна заслуга "миротворця" не лоха.
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08.05.2020 20:34 Ответить
+2
Нада проста перестать стрылять!!! Эта жы так проста!!! Проще не бывает!!!!
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08.05.2020 20:38 Ответить
+2
Я дуже засмучена. ДУЖЕ! И обязательно не забыть про ГЛУБОЧАЙШИЕ переживания...
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08.05.2020 20:41 Ответить
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ну все верно - бей своих, чтобы чужие боялись.....
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08.05.2020 20:21 Ответить
Интересно как такое может быть? Наши их не обстреливают - они чё, сами себя что ли?
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08.05.2020 20:27 Ответить
если огонь по нашим ведется из жилых районов, то как оно будет для их жителей, когда придет законная ответка?
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08.05.2020 21:46 Ответить
Правильно - "среди жертв возросло количество гражданских". В каком классе церковно-приходской учится аФтор статьи?
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08.05.2020 20:32 Ответить
Це повна заслуга "миротворця" не лоха.
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08.05.2020 20:34 Ответить
не жалко. дамбасранские кроты пусть новую дамбасню из шахт нароет.
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08.05.2020 20:36 Ответить
Нада проста перестать стрылять!!! Эта жы так проста!!! Проще не бывает!!!!
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08.05.2020 20:38 Ответить
Я дуже засмучена. ДУЖЕ! И обязательно не забыть про ГЛУБОЧАЙШИЕ переживания...
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08.05.2020 20:41 Ответить
Я скорблю вместе с Вами,и очень озабочен происходящим.Всего 11 случаев,не порядок.Это просто беспредел и геноцид какой то.
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09.05.2020 10:40 Ответить
Золоте - це там, де 43-річний нелох війська відвів? Тобто українців розвів, як лохів?
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08.05.2020 20:56 Ответить
А сколько там жертв аборта живет...
Просто ужас!
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08.05.2020 21:11 Ответить
Да пёс с ними....
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09.05.2020 10:35 Ответить
 
 