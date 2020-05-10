Україна відзначає День матері

В Україні сьогодні відзначають День матері.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свято встановлене указом президента від 10 травня 1999 року і відзначається кожної другої неділі травня. Цього дня вітають матерів і вагітних жінок - майбутніх мам.

Це свято виникло у США. Спочатку це була ідея пацифістів: відзначати цей день як день єдності матерів у боротьбі за мир. Але подібна концепція не здобула широкої підтримки ні в США, ні в інших країнах. У 1907 році американка Анна Джарвіс із Філадельфії у пам'ять про свою матір виступила з ініціативою вшанування матерів. Першим визнав День матері офіційним святом штат Вірджинія у 1910 році. А в 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх американських матерів.

Після завершення Першої світової війни День матері почали святкувати і в деяких європейських країнах.

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Наразі День матері відзначається у 85 країнах світу. Українці теж долучилися до його святкування, і сталося це в 1928 році, щоправда, не в Україні, а в Канаді. Ініціатором стала ГО "Союз українок Канади". Наступного року свято відзначалося вже й у Львові. Ініціативу канадських жінок підтримала головний редактор тижневика "Жіноча доля" Олена Кисілевська. У 1929 році "Союз українок" зініціював впровадження цього свята на Тернопільщині. Організації "Просвіта", "Рідна школа", "Пласт", "Сокіл" організовували концерти, конференції, фестивалі на території всієї Східної Галичини. Відтоді День матері відзначали дуже широко.

Зі встановленням радянської влади на західноукраїнських землях свято було заборонено. Лише з 1990 року завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема "Союзу українок", Свято матері повернувся в Україну.