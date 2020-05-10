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Україна відзначає День матері

Україна відзначає День матері

В Україні сьогодні відзначають День матері.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свято встановлене указом президента від 10 травня 1999 року і відзначається кожної другої неділі травня. Цього дня вітають матерів і вагітних жінок - майбутніх мам.

Це свято виникло у США. Спочатку це була ідея пацифістів: відзначати цей день як день єдності матерів у боротьбі за мир. Але подібна концепція не здобула широкої підтримки ні в США, ні в інших країнах. У 1907 році американка Анна Джарвіс із Філадельфії у пам'ять про свою матір виступила з ініціативою вшанування матерів. Першим визнав День матері офіційним святом штат Вірджинія у 1910 році. А в 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх американських матерів.

Після завершення Першої світової війни День матері почали святкувати і в деяких європейських країнах.

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Наразі День матері відзначається у 85 країнах світу. Українці теж долучилися до його святкування, і сталося це в 1928 році, щоправда, не в Україні, а в Канаді. Ініціатором стала ГО "Союз українок Канади". Наступного року свято відзначалося вже й у Львові. Ініціативу канадських жінок підтримала головний редактор тижневика "Жіноча доля" Олена Кисілевська. У 1929 році "Союз українок" зініціював впровадження цього свята на Тернопільщині. Організації "Просвіта", "Рідна школа", "Пласт", "Сокіл" організовували концерти, конференції, фестивалі на території всієї Східної Галичини. Відтоді День матері відзначали дуже широко.

Зі встановленням радянської влади на західноукраїнських землях свято було заборонено. Лише з 1990 року завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема "Союзу українок", Свято матері повернувся в Україну.

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свято (682) сім’я (111)


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Топ коментарі
+23
Украина отмечает День матери - Цензор.НЕТ 1769
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10.05.2020 10:22 Відповісти
+17
Украина отмечает День матери - Цензор.НЕТ 9673
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10.05.2020 10:21 Відповісти
+9
Всем Мамулям - любви, добра и света, терпения и мудрости!
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10.05.2020 10:20 Відповісти
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Украина отмечает День матери - Цензор.НЕТ 9640
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10.05.2020 10:07 Відповісти
зябликов обожрался, на крыс перешёл, кирюша лещенко?
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10.05.2020 10:09 Відповісти
Твоя мать может тобой гордиться!
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10.05.2020 10:31 Відповісти
Всем Мамулям - любви, добра и света, терпения и мудрости!
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10.05.2020 10:20 Відповісти
Украина отмечает День матери - Цензор.НЕТ 9673
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10.05.2020 10:21 Відповісти
А що Головна Мама Лєна мовчить? Не вітає? Мабуть ще не проснулась
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10.05.2020 10:22 Відповісти
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10.05.2020 10:37 Відповісти
Ето нє іх празднік. Іх празднік 8 марта
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11.05.2020 01:28 Відповісти
Так, так. Мама Роза їх чекає
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11.05.2020 10:02 Відповісти
Украина отмечает День матери - Цензор.НЕТ 1769
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10.05.2020 10:22 Відповісти
Показово: в Канаді і США теж День Матері у другу неділю травня
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11.05.2020 01:12 Відповісти
Украина отмечает День матери - Цензор.НЕТ 541
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10.05.2020 10:27 Відповісти
И мать твою так же ...,.поздравляю
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10.05.2020 10:27 Відповісти
На мой взгляд все праздники - это политическая пропаганда (навязывание того, что по сути нормальным людям и не нужно). я не праздную и не признаю НИКАКИХ ПРАЗДНИКОВ! Хотя считаю что можно было бы в году оставить 5-6 дней внекалендарного отдыха: два дня на ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЯ (а следующий день - начало года и первый день первого месяца в году). По одному дню на ВЕСЕННЕЕ И ОСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ и один или два дня (в високосном году) на ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ! Остальные 360 дней разделить поровну на 12 месяцев по 30 дней в каждом с пятью шестидневными неделями, где каждый третий и шестой дни - выходные (среда и суббота, а воскресенья вообще не должно быть)!
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10.05.2020 10:28 Відповісти
по св. писаню то субота святковий і вихідний день. а так маєм хто во што гаразд
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10.05.2020 10:52 Відповісти
а религия - это не просто политика, а политика замешанная на идеологии (одна из самых хитрых и коварных видов политики - искусства лжи!) со своими институтами (церковью или служителями) и "законами" (всякого рода писаниями и мифами)!
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10.05.2020 11:00 Відповісти
Хм....разве может быть политика без идеологии?
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10.05.2020 11:46 Відповісти
может, просто дурить и не запудривать мозги!
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10.05.2020 11:59 Відповісти
Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо 9 мая, на своей странице в соцсети выложил фото из оккупированного Донецка заявив, что его команда почтила память погибших во Второй мировой войне.

Вы же помните что Вторая мировая закончилась в сентябре 45 года капитуляцией Японии ???
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10.05.2020 10:33 Відповісти
Заробив грошей за коментар?
Тепер видали його!
Ця гілка не для цього!
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10.05.2020 10:40 Відповісти
а что 73% неустраивает правда ?
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10.05.2020 10:43 Відповісти
Не по темі. а отже це флуд.
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10.05.2020 11:23 Відповісти
а когда такая тема в последний раз была ?
таки правда выходит что в глазки колет это тема про бубочкиных НЕкумовьев НЕродственников НЕ друзей и НЕзнакомых , 73% ??????????????????????
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10.05.2020 12:34 Відповісти
Для паРашки как правоприемницы совка война в Европе закончилась 25 декабря 1955 года указом президиума ВС СССР «О прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией», а с Японией так и продолжается до сих пор, заключено ПЕРЕМИРИЕ, а мирного договора пока нет, поэтому курильские острова и Сахалин - это оккупированная территория (как и Крым)!
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10.05.2020 11:17 Відповісти
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР УКАЗ от 25 января 1955 года О прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией

[https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/178 145 ]22 июня 1941 г. в результате вероломного нападения гитлеровской Гер­мании Советский Союз оказался в состоянии войны с Германией. Своей самоотверженной борьбой вместе с народами стран антигитлеровской коа­лиции советский народ разгромил гитлеровских агрессоров и освободил народы Европы, в том числе и германский народ, от фашистского порабо­щения. На Потсдамской конференции 1945 года были определены пути дальнейшего развития Германии, как единого, миролюбивого и демократи­ческого государства, и подтверждена необходимость заключения мирного договора с Германией.
Президиум Верховного Совета СССР считает ненормальным, что, хотя со времени прекращения военных действий с Германией прошло около 10 лет, Германия все еще находится в состоянии раскола и не имеет мир­ного договора, а германский народ продолжает оставаться в неравноправ­ном положении по отношению к другим народам. [https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/179 146 ]
Президиум Верховного Совета СССР констатирует, что политика Соеди­ненных Штатов Америки, Англии и Франции, направленная на ремилитари­зацию Западной Германии и ее включение в агрессивные военные группи­ровки, нашедшая свое выражение в лондонском и парижских соглашениях, не позволила достигнуть необходимой договоренности о восстановлении единства Германии на миролюбивых и демократических основах и заклю­чить мирный договор с Германией.
Имея в виду укрепление и развитие дружественных взаимоотношений между Советским Союзом и Германской Демократической Республикой, основанных на признании принципов суверенитета и равноправия, принимая во внимание мнение Правительства Германской Демократической Республики и учитывая интересы населения как Восточной, так и Западной Германии,
Президиум Верховного Совета СССР настоящим Указом объявляет:
1. Состояние войны между Советским Союзом и Германией прекра­щается и между ними устанавливаются мирные отношения.
2. Все возникшие в связи с войной юридические ограничения в отно­шении германских граждан, рассматривавшихся в качестве граждан вра­жеского государства, утрачивают свою силу.
3. Объявление о прекращении состояния войны с Германией не изме­няет ее международных обязательств и не затрагивает прав и обязательств Советского Союза, вытекающих из существующих международных соглаше­ний четырех держав, касающихся Германии в целом.

«Ведомости Верховного Совета СССР» 1955 г. № 2
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10.05.2020 11:19 Відповісти
Ты решил оптом на коментах зарабатывать? Хоть почитай (если умеешь) о чем новость, а потом пиши.
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10.05.2020 11:46 Відповісти
это ответ на коммент выше: "...Вы же помните что Вторая мировая закончилась в сентябре 45 года капитуляцией Японии ???..."
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10.05.2020 12:00 Відповісти
Низький уклін всім матерям!!!

Чужих матерів, як і чужих дітей - не буває...
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10.05.2020 10:33 Відповісти
Всіх мам зі святом
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10.05.2020 10:34 Відповісти
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10.05.2020 11:40 Відповісти
Обнимите мамочку...у кого еще есть такая возможность
***
Старушка увядшей рукой
Писала письмо своим детям:
«Мне стыдно, что стала такой,
Такой меня сделало время.
Я стала совсем забывать
События, даже знакомых.
И сил нет заправить кровать,
И сил нет дойти до иконок.
Я стала давно забывать,
Какие нужны мне таблетки.
И вещи по дому терять,
Искать их потом у соседки.
Но помню я каждый ваш шаг,
И первое «мама» я помню,
Как вы приносили собак
И кошек, побитых судьбою.
Я помню задорный ваш смех
И как вы делили игрушки!
Как радовал первый вас снег
И первые ваши веснушки.
Хожу я уже еле как
И трудно уже улыбаться.
Прожить бы еще - даже так,
Хватило бы сил вас дождаться.
Уткнуться увядщей щекой
В волос шелковистую бездну,
И стать снова нужной такой,
Хотя и давно бесполезной…
Простите, родные, меня -
Давно я вам стала обузой.
На сердце по вам лишь тоска
Засела мучительным грузом.
И чувствуя смерти шаги,
Обнять мне так хочется вас,
Прижать к материнской груди
Хотя бы на миг... хоть на час".

Писала старушка письмо
И бережно клала в комод,
Ведь адрес не помнит давно,
Но верила - все же дойдет....
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10.05.2020 11:56 Відповісти
Зі святом, матусі! Чому Зеленський не вітає, чи для нього свято тільки радянське 8 марта?
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10.05.2020 11:56 Відповісти
Усіх матусь зі святом! Особливо тих, кого діти не привітали. Нічого, їхні діти за вас їм помстяться.
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10.05.2020 12:13 Відповісти
Зі святом Вас Мами!!!
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10.05.2020 12:30 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009532661027&__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=********-LJSSlcpz4NUfyLm_x5Tq8_PxHNcsyiVbqHuqkFnMql3hrEIJDqRW8S908F7QhcuiK0_1F9A&tn-str=%2AF Genia Samborska https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2575303666130697&set=a.1431229980538077&type=3&theater# https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2575307972796933&id=100009532661027 6 травня · Картина "Очікування і нагорода". Художниця Анна Роуз Бейн (США) почала писати цю картину на 34 тижні вагітності і закінчила через 2 тижні після народження доньки.
Анна Роуз планувала залишити картину собі через занадто особисту прихильність до роботи. Але коли зробила образ публічним, хвиля позитивного реагування дуже здивувала її. Протягом тижня картина поширилась по всьому американському інтернету, а сама художниця отримала надзвичайно велику кількість позитивних відгуків і повідомлень.
Анна Роуз в своєму блозі висловила сподівання, що її робота допоможе якійсь вагітній матері прийняти правильне рішення і вибрати життя своїй дитині.
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10.05.2020 12:33 Відповісти
Україна відзначає День матері - Цензор.НЕТ 5219
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10.05.2020 12:33 Відповісти
Не путайте праздник, выходной, и установленную бездельниками ООН дату всякой ерунды.
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10.05.2020 12:52 Відповісти
від імені тих, хто ніколи не зможе
сам обійняти і привітать
подякуєм разом... тим бідним Матусям,
які не дочекались живими дітей...

Україна відзначає День матері - Цензор.НЕТ 6741

...
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10.05.2020 13:21 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100036349811771&__cft__[0]=AZU77J-3fPnTq7zsEhKAUmPuPqDiR-niKYEEDb9oD5DL6cgrqs8nz2Am81QZsbSyE74Ka8l_gMntT2ZGHHxLLqOG3clGPVDM93y7WETp-p28Eozlr3qlWT071vsWArf-It_DQk7Ns4DslU658yWxTj8RoD8HMK7kv78HQIWD2fsfz5gtaPw56HVFIIlIqDgn-3s&__tn__=-]C%2CP-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100036349811771&__cft__[0]=AZU77J-3fPnTq7zsEhKAUmPuPqDiR-niKYEEDb9oD5DL6cgrqs8nz2Am81QZsbSyE74Ka8l_gMntT2ZGHHxLLqOG3clGPVDM93y7WETp-p28Eozlr3qlWT071vsWArf-It_DQk7Ns4DslU658yWxTj8RoD8HMK7kv78HQIWD2fsfz5gtaPw56HVFIIlIqDgn-3s&__tn__=-]C%2CP-y-R Людмила Калинина
з https://www.facebook.com/profile.php?id=100008277014960&__cft__[0]=AZU77J-3fPnTq7zsEhKAUmPuPqDiR-niKYEEDb9oD5DL6cgrqs8nz2Am81QZsbSyE74Ka8l_gMntT2ZGHHxLLqOG3clGPVDM93y7WETp-p28Eozlr3qlWT071vsWArf-It_DQk7Ns4DslU658yWxTj8RoD8HMK7kv78HQIWD2fsfz5gtaPw56HVFIIlIqDgn-3s&__tn__=-]C%2CP-y-R
Lyudmila Kalinina .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=240328530522139&id=100036349811771&__cft__[0]=AZU77J-3fPnTq7zsEhKAUmPuPqDiR-niKYEEDb9oD5DL6cgrqs8nz2Am81QZsbSyE74Ka8l_gMntT2ZGHHxLLqOG3clGPVDM93y7WETp-p28Eozlr3qlWT071vsWArf-It_DQk7Ns4DslU658yWxTj8RoD8HMK7kv78HQIWD2fsfz5gtaPw56HVFIIlIqDgn-3s&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 год ·

Сьогодні, День Матері. Свято.

Але у мене, одразу думка за тих матерів, які вже ніколи не пригорнуть до себе своїх дітей. Наших з Вами, братів та сестер, загиблих героїв війни на Донбасі....
Чи Ви ж бачили, ті очі, очі мами яка зустрічає свою дитину у труні? Чи Ви чули, той крик, який рве душу та ще довго стоїть у вухах..., та не можеш його забути? Чи Ви тримали у обіймах ці тендітні плечі, з неймовірно важким тягарем втрати своєї дитини, а матері ще жити? Та чи житиме вона, навряд чи. Це буде існування: спогадами, минулим, світлинами, молитвами... Це біль, яка не згасне й через роки. Чи Ви знаєте, як стає зле у середені, коли ти приїжджаєш до них, не на свято, а на похорон Героя, побратима чи посестри? Ридма ридають мужні чьоловіки. Стискають кулаки у без сильній злості, бо не вберегли, повернули лише... тіло! Чи Ви розумієте, що наші, так так всі вони вже наші, матері це наша совість, це наша пам'ять....
День матері. І у мене, мамо чекала, молилась Богу, стояла навколішки і навіть почула страшне:
- Ваша донька, загинула!!!
Та я повернулась. Я поруч. Я жива.
А скільки ж поруч з нами, матерів, які ніколи вже не зможуть зустріти на порозі сина, доньку??? Посивілі волосся, заплакані очі, скорбота у всьому.... і дорога до сина, до його останнього притулку... на кладовище. Та години поруч....Біля своєї дитини.
Пробачте, наші матусі! Пробачте....
Дякуємо!!!!!! І низько вклоняємось перед Вами...
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F?__cft__[0]=AZU77J-3fPnTq7zsEhKAUmPuPqDiR-niKYEEDb9oD5DL6cgrqs8nz2Am81QZsbSyE74Ka8l_gMntT2ZGHHxLLqOG3clGPVDM93y7WETp-p28Eozlr3qlWT071vsWArf-It_DQk7Ns4DslU658yWxTj8RoD8HMK7kv78HQIWD2fsfz5gtaPw56HVFIIlIqDgn-3s&__tn__=*NK-y-R #Привітай_Маму_Героя
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10.05.2020 16:23 Відповісти
 
 