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Украина отмечает День матери

Украина отмечает День матери

В Украине сегодня отмечается День матери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, праздник установлен Указом Президента от 10 мая 1999 года и отмечается каждое второе воскресенье мая. В этот день поздравляют матерей и беременных женщин - будущих мам.

Этот праздник возник в США. Сначала это была идея пацифистов - отмечать его как день единства матерей в борьбе за мир. Но подобная концепция не имела широкой поддержки ни в США, ни в других странах. В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии в память о своей матери выступила с инициативой чествования матерей. Первым признал День матери официальным праздником штат Вирджиния в 1910 году. А в 1914-м президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

После завершения Первой мировой войны День матери начали отмечать и в некоторых европейских странах.

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Сегодня День матери отмечается в 85 странах мира. Украинцы тоже присоединились к его празднованию, и произошло это в 1928 году, правда, не в Украине, а в Канаде. Инициатором стал Союз украинок Канады. В следующем году праздник отмечался уже и во Львове. Инициативу канадских женщин поддержала главный редактор еженедельника "Женская доля" Елена Киселевская. В 1929 году "Союз украинок" инициировал внедрение этого праздника на Тернопольщине. Организации "Просвита", "Родная школа", "Пласт", "Сокол" организовывали концерты, конференции, фестивали по всей Восточной Галичине. С тех пор День матери отмечали очень широко.

С установлением советской власти на западноукраинских землях праздник был запрещен. Лишь с 1990 года благодаря усилиям общественных организаций, в частности Союза украинок, Праздник матери вернулся в Украину.

праздник (1691) семья (250)


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Топ комментарии
+23
Украина отмечает День матери - Цензор.НЕТ 1769
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10.05.2020 10:22 Ответить
+17
Украина отмечает День матери - Цензор.НЕТ 9673
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10.05.2020 10:21 Ответить
+9
Всем Мамулям - любви, добра и света, терпения и мудрости!
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10.05.2020 10:20 Ответить
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Украина отмечает День матери - Цензор.НЕТ 9640
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10.05.2020 10:07 Ответить
зябликов обожрался, на крыс перешёл, кирюша лещенко?
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10.05.2020 10:09 Ответить
Твоя мать может тобой гордиться!
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10.05.2020 10:31 Ответить
Всем Мамулям - любви, добра и света, терпения и мудрости!
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10.05.2020 10:20 Ответить
Украина отмечает День матери - Цензор.НЕТ 9673
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10.05.2020 10:21 Ответить
А що Головна Мама Лєна мовчить? Не вітає? Мабуть ще не проснулась
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10.05.2020 10:22 Ответить
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10.05.2020 10:37 Ответить
Ето нє іх празднік. Іх празднік 8 марта
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11.05.2020 01:28 Ответить
Так, так. Мама Роза їх чекає
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11.05.2020 10:02 Ответить
Украина отмечает День матери - Цензор.НЕТ 1769
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10.05.2020 10:22 Ответить
Показово: в Канаді і США теж День Матері у другу неділю травня
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11.05.2020 01:12 Ответить
Украина отмечает День матери - Цензор.НЕТ 541
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10.05.2020 10:27 Ответить
И мать твою так же ...,.поздравляю
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10.05.2020 10:27 Ответить
На мой взгляд все праздники - это политическая пропаганда (навязывание того, что по сути нормальным людям и не нужно). я не праздную и не признаю НИКАКИХ ПРАЗДНИКОВ! Хотя считаю что можно было бы в году оставить 5-6 дней внекалендарного отдыха: два дня на ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЯ (а следующий день - начало года и первый день первого месяца в году). По одному дню на ВЕСЕННЕЕ И ОСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ и один или два дня (в високосном году) на ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ! Остальные 360 дней разделить поровну на 12 месяцев по 30 дней в каждом с пятью шестидневными неделями, где каждый третий и шестой дни - выходные (среда и суббота, а воскресенья вообще не должно быть)!
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10.05.2020 10:28 Ответить
по св. писаню то субота святковий і вихідний день. а так маєм хто во што гаразд
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10.05.2020 10:52 Ответить
а религия - это не просто политика, а политика замешанная на идеологии (одна из самых хитрых и коварных видов политики - искусства лжи!) со своими институтами (церковью или служителями) и "законами" (всякого рода писаниями и мифами)!
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10.05.2020 11:00 Ответить
Хм....разве может быть политика без идеологии?
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10.05.2020 11:46 Ответить
может, просто дурить и не запудривать мозги!
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10.05.2020 11:59 Ответить
Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо 9 мая, на своей странице в соцсети выложил фото из оккупированного Донецка заявив, что его команда почтила память погибших во Второй мировой войне.

Вы же помните что Вторая мировая закончилась в сентябре 45 года капитуляцией Японии ???
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10.05.2020 10:33 Ответить
Заробив грошей за коментар?
Тепер видали його!
Ця гілка не для цього!
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10.05.2020 10:40 Ответить
а что 73% неустраивает правда ?
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10.05.2020 10:43 Ответить
Не по темі. а отже це флуд.
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10.05.2020 11:23 Ответить
а когда такая тема в последний раз была ?
таки правда выходит что в глазки колет это тема про бубочкиных НЕкумовьев НЕродственников НЕ друзей и НЕзнакомых , 73% ??????????????????????
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10.05.2020 12:34 Ответить
Для паРашки как правоприемницы совка война в Европе закончилась 25 декабря 1955 года указом президиума ВС СССР «О прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией», а с Японией так и продолжается до сих пор, заключено ПЕРЕМИРИЕ, а мирного договора пока нет, поэтому курильские острова и Сахалин - это оккупированная территория (как и Крым)!
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10.05.2020 11:17 Ответить
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР УКАЗ от 25 января 1955 года О прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией

[https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/178 145 ]22 июня 1941 г. в результате вероломного нападения гитлеровской Гер­мании Советский Союз оказался в состоянии войны с Германией. Своей самоотверженной борьбой вместе с народами стран антигитлеровской коа­лиции советский народ разгромил гитлеровских агрессоров и освободил народы Европы, в том числе и германский народ, от фашистского порабо­щения. На Потсдамской конференции 1945 года были определены пути дальнейшего развития Германии, как единого, миролюбивого и демократи­ческого государства, и подтверждена необходимость заключения мирного договора с Германией.
Президиум Верховного Совета СССР считает ненормальным, что, хотя со времени прекращения военных действий с Германией прошло около 10 лет, Германия все еще находится в состоянии раскола и не имеет мир­ного договора, а германский народ продолжает оставаться в неравноправ­ном положении по отношению к другим народам. [https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/179 146 ]
Президиум Верховного Совета СССР констатирует, что политика Соеди­ненных Штатов Америки, Англии и Франции, направленная на ремилитари­зацию Западной Германии и ее включение в агрессивные военные группи­ровки, нашедшая свое выражение в лондонском и парижских соглашениях, не позволила достигнуть необходимой договоренности о восстановлении единства Германии на миролюбивых и демократических основах и заклю­чить мирный договор с Германией.
Имея в виду укрепление и развитие дружественных взаимоотношений между Советским Союзом и Германской Демократической Республикой, основанных на признании принципов суверенитета и равноправия, принимая во внимание мнение Правительства Германской Демократической Республики и учитывая интересы населения как Восточной, так и Западной Германии,
Президиум Верховного Совета СССР настоящим Указом объявляет:
1. Состояние войны между Советским Союзом и Германией прекра­щается и между ними устанавливаются мирные отношения.
2. Все возникшие в связи с войной юридические ограничения в отно­шении германских граждан, рассматривавшихся в качестве граждан вра­жеского государства, утрачивают свою силу.
3. Объявление о прекращении состояния войны с Германией не изме­няет ее международных обязательств и не затрагивает прав и обязательств Советского Союза, вытекающих из существующих международных соглаше­ний четырех держав, касающихся Германии в целом.

«Ведомости Верховного Совета СССР» 1955 г. № 2
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10.05.2020 11:19 Ответить
Ты решил оптом на коментах зарабатывать? Хоть почитай (если умеешь) о чем новость, а потом пиши.
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10.05.2020 11:46 Ответить
это ответ на коммент выше: "...Вы же помните что Вторая мировая закончилась в сентябре 45 года капитуляцией Японии ???..."
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10.05.2020 12:00 Ответить
Низький уклін всім матерям!!!

Чужих матерів, як і чужих дітей - не буває...
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10.05.2020 10:33 Ответить
Всіх мам зі святом
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10.05.2020 10:34 Ответить
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10.05.2020 11:40 Ответить
Обнимите мамочку...у кого еще есть такая возможность
***
Старушка увядшей рукой
Писала письмо своим детям:
«Мне стыдно, что стала такой,
Такой меня сделало время.
Я стала совсем забывать
События, даже знакомых.
И сил нет заправить кровать,
И сил нет дойти до иконок.
Я стала давно забывать,
Какие нужны мне таблетки.
И вещи по дому терять,
Искать их потом у соседки.
Но помню я каждый ваш шаг,
И первое «мама» я помню,
Как вы приносили собак
И кошек, побитых судьбою.
Я помню задорный ваш смех
И как вы делили игрушки!
Как радовал первый вас снег
И первые ваши веснушки.
Хожу я уже еле как
И трудно уже улыбаться.
Прожить бы еще - даже так,
Хватило бы сил вас дождаться.
Уткнуться увядщей щекой
В волос шелковистую бездну,
И стать снова нужной такой,
Хотя и давно бесполезной…
Простите, родные, меня -
Давно я вам стала обузой.
На сердце по вам лишь тоска
Засела мучительным грузом.
И чувствуя смерти шаги,
Обнять мне так хочется вас,
Прижать к материнской груди
Хотя бы на миг... хоть на час".

Писала старушка письмо
И бережно клала в комод,
Ведь адрес не помнит давно,
Но верила - все же дойдет....
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10.05.2020 11:56 Ответить
Зі святом, матусі! Чому Зеленський не вітає, чи для нього свято тільки радянське 8 марта?
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10.05.2020 11:56 Ответить
Усіх матусь зі святом! Особливо тих, кого діти не привітали. Нічого, їхні діти за вас їм помстяться.
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10.05.2020 12:13 Ответить
Зі святом Вас Мами!!!
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10.05.2020 12:30 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009532661027&__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=********-LJSSlcpz4NUfyLm_x5Tq8_PxHNcsyiVbqHuqkFnMql3hrEIJDqRW8S908F7QhcuiK0_1F9A&tn-str=%2AF Genia Samborska https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2575303666130697&set=a.1431229980538077&type=3&theater# https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2575307972796933&id=100009532661027 6 травня · Картина "Очікування і нагорода". Художниця Анна Роуз Бейн (США) почала писати цю картину на 34 тижні вагітності і закінчила через 2 тижні після народження доньки.
Анна Роуз планувала залишити картину собі через занадто особисту прихильність до роботи. Але коли зробила образ публічним, хвиля позитивного реагування дуже здивувала її. Протягом тижня картина поширилась по всьому американському інтернету, а сама художниця отримала надзвичайно велику кількість позитивних відгуків і повідомлень.
Анна Роуз в своєму блозі висловила сподівання, що її робота допоможе якійсь вагітній матері прийняти правильне рішення і вибрати життя своїй дитині.
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10.05.2020 12:33 Ответить
Україна відзначає День матері - Цензор.НЕТ 5219
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10.05.2020 12:33 Ответить
Не путайте праздник, выходной, и установленную бездельниками ООН дату всякой ерунды.
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10.05.2020 12:52 Ответить
від імені тих, хто ніколи не зможе
сам обійняти і привітать
подякуєм разом... тим бідним Матусям,
які не дочекались живими дітей...

Україна відзначає День матері - Цензор.НЕТ 6741

...
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10.05.2020 13:21 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100036349811771&__cft__[0]=AZU77J-3fPnTq7zsEhKAUmPuPqDiR-niKYEEDb9oD5DL6cgrqs8nz2Am81QZsbSyE74Ka8l_gMntT2ZGHHxLLqOG3clGPVDM93y7WETp-p28Eozlr3qlWT071vsWArf-It_DQk7Ns4DslU658yWxTj8RoD8HMK7kv78HQIWD2fsfz5gtaPw56HVFIIlIqDgn-3s&__tn__=-]C%2CP-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100036349811771&__cft__[0]=AZU77J-3fPnTq7zsEhKAUmPuPqDiR-niKYEEDb9oD5DL6cgrqs8nz2Am81QZsbSyE74Ka8l_gMntT2ZGHHxLLqOG3clGPVDM93y7WETp-p28Eozlr3qlWT071vsWArf-It_DQk7Ns4DslU658yWxTj8RoD8HMK7kv78HQIWD2fsfz5gtaPw56HVFIIlIqDgn-3s&__tn__=-]C%2CP-y-R Людмила Калинина
з https://www.facebook.com/profile.php?id=100008277014960&__cft__[0]=AZU77J-3fPnTq7zsEhKAUmPuPqDiR-niKYEEDb9oD5DL6cgrqs8nz2Am81QZsbSyE74Ka8l_gMntT2ZGHHxLLqOG3clGPVDM93y7WETp-p28Eozlr3qlWT071vsWArf-It_DQk7Ns4DslU658yWxTj8RoD8HMK7kv78HQIWD2fsfz5gtaPw56HVFIIlIqDgn-3s&__tn__=-]C%2CP-y-R
Lyudmila Kalinina .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=240328530522139&id=100036349811771&__cft__[0]=AZU77J-3fPnTq7zsEhKAUmPuPqDiR-niKYEEDb9oD5DL6cgrqs8nz2Am81QZsbSyE74Ka8l_gMntT2ZGHHxLLqOG3clGPVDM93y7WETp-p28Eozlr3qlWT071vsWArf-It_DQk7Ns4DslU658yWxTj8RoD8HMK7kv78HQIWD2fsfz5gtaPw56HVFIIlIqDgn-3s&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 год ·

Сьогодні, День Матері. Свято.

Але у мене, одразу думка за тих матерів, які вже ніколи не пригорнуть до себе своїх дітей. Наших з Вами, братів та сестер, загиблих героїв війни на Донбасі....
Чи Ви ж бачили, ті очі, очі мами яка зустрічає свою дитину у труні? Чи Ви чули, той крик, який рве душу та ще довго стоїть у вухах..., та не можеш його забути? Чи Ви тримали у обіймах ці тендітні плечі, з неймовірно важким тягарем втрати своєї дитини, а матері ще жити? Та чи житиме вона, навряд чи. Це буде існування: спогадами, минулим, світлинами, молитвами... Це біль, яка не згасне й через роки. Чи Ви знаєте, як стає зле у середені, коли ти приїжджаєш до них, не на свято, а на похорон Героя, побратима чи посестри? Ридма ридають мужні чьоловіки. Стискають кулаки у без сильній злості, бо не вберегли, повернули лише... тіло! Чи Ви розумієте, що наші, так так всі вони вже наші, матері це наша совість, це наша пам'ять....
День матері. І у мене, мамо чекала, молилась Богу, стояла навколішки і навіть почула страшне:
- Ваша донька, загинула!!!
Та я повернулась. Я поруч. Я жива.
А скільки ж поруч з нами, матерів, які ніколи вже не зможуть зустріти на порозі сина, доньку??? Посивілі волосся, заплакані очі, скорбота у всьому.... і дорога до сина, до його останнього притулку... на кладовище. Та години поруч....Біля своєї дитини.
Пробачте, наші матусі! Пробачте....
Дякуємо!!!!!! І низько вклоняємось перед Вами...
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F?__cft__[0]=AZU77J-3fPnTq7zsEhKAUmPuPqDiR-niKYEEDb9oD5DL6cgrqs8nz2Am81QZsbSyE74Ka8l_gMntT2ZGHHxLLqOG3clGPVDM93y7WETp-p28Eozlr3qlWT071vsWArf-It_DQk7Ns4DslU658yWxTj8RoD8HMK7kv78HQIWD2fsfz5gtaPw56HVFIIlIqDgn-3s&__tn__=*NK-y-R #Привітай_Маму_Героя
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10.05.2020 16:23 Ответить
 
 