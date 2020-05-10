Украина отмечает День матери
В Украине сегодня отмечается День матери.
Как сообщает Цензор.НЕТ, праздник установлен Указом Президента от 10 мая 1999 года и отмечается каждое второе воскресенье мая. В этот день поздравляют матерей и беременных женщин - будущих мам.
Этот праздник возник в США. Сначала это была идея пацифистов - отмечать его как день единства матерей в борьбе за мир. Но подобная концепция не имела широкой поддержки ни в США, ни в других странах. В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии в память о своей матери выступила с инициативой чествования матерей. Первым признал День матери официальным праздником штат Вирджиния в 1910 году. А в 1914-м президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.
После завершения Первой мировой войны День матери начали отмечать и в некоторых европейских странах.
Сегодня День матери отмечается в 85 странах мира. Украинцы тоже присоединились к его празднованию, и произошло это в 1928 году, правда, не в Украине, а в Канаде. Инициатором стал Союз украинок Канады. В следующем году праздник отмечался уже и во Львове. Инициативу канадских женщин поддержала главный редактор еженедельника "Женская доля" Елена Киселевская. В 1929 году "Союз украинок" инициировал внедрение этого праздника на Тернопольщине. Организации "Просвита", "Родная школа", "Пласт", "Сокол" организовывали концерты, конференции, фестивали по всей Восточной Галичине. С тех пор День матери отмечали очень широко.
С установлением советской власти на западноукраинских землях праздник был запрещен. Лишь с 1990 года благодаря усилиям общественных организаций, в частности Союза украинок, Праздник матери вернулся в Украину.
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Вы же помните что Вторая мировая закончилась в сентябре 45 года капитуляцией Японии ???
Тепер видали його!
Ця гілка не для цього!
таки правда выходит что в глазки колет это тема про бубочкиных НЕкумовьев НЕродственников НЕ друзей и НЕзнакомых , 73% ??????????????????????
[https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/178 145 ]22 июня 1941 г. в результате вероломного нападения гитлеровской Германии Советский Союз оказался в состоянии войны с Германией. Своей самоотверженной борьбой вместе с народами стран антигитлеровской коалиции советский народ разгромил гитлеровских агрессоров и освободил народы Европы, в том числе и германский народ, от фашистского порабощения. На Потсдамской конференции 1945 года были определены пути дальнейшего развития Германии, как единого, миролюбивого и демократического государства, и подтверждена необходимость заключения мирного договора с Германией.
Президиум Верховного Совета СССР считает ненормальным, что, хотя со времени прекращения военных действий с Германией прошло около 10 лет, Германия все еще находится в состоянии раскола и не имеет мирного договора, а германский народ продолжает оставаться в неравноправном положении по отношению к другим народам. [https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/179 146 ]
Президиум Верховного Совета СССР констатирует, что политика Соединенных Штатов Америки, Англии и Франции, направленная на ремилитаризацию Западной Германии и ее включение в агрессивные военные группировки, нашедшая свое выражение в лондонском и парижских соглашениях, не позволила достигнуть необходимой договоренности о восстановлении единства Германии на миролюбивых и демократических основах и заключить мирный договор с Германией.
Имея в виду укрепление и развитие дружественных взаимоотношений между Советским Союзом и Германской Демократической Республикой, основанных на признании принципов суверенитета и равноправия, принимая во внимание мнение Правительства Германской Демократической Республики и учитывая интересы населения как Восточной, так и Западной Германии,
Президиум Верховного Совета СССР настоящим Указом объявляет:
1. Состояние войны между Советским Союзом и Германией прекращается и между ними устанавливаются мирные отношения.
2. Все возникшие в связи с войной юридические ограничения в отношении германских граждан, рассматривавшихся в качестве граждан вражеского государства, утрачивают свою силу.
3. Объявление о прекращении состояния войны с Германией не изменяет ее международных обязательств и не затрагивает прав и обязательств Советского Союза, вытекающих из существующих международных соглашений четырех держав, касающихся Германии в целом.
«Ведомости Верховного Совета СССР» 1955 г. № 2
Чужих матерів, як і чужих дітей - не буває...
***
Старушка увядшей рукой
Писала письмо своим детям:
«Мне стыдно, что стала такой,
Такой меня сделало время.
Я стала совсем забывать
События, даже знакомых.
И сил нет заправить кровать,
И сил нет дойти до иконок.
Я стала давно забывать,
Какие нужны мне таблетки.
И вещи по дому терять,
Искать их потом у соседки.
Но помню я каждый ваш шаг,
И первое «мама» я помню,
Как вы приносили собак
И кошек, побитых судьбою.
Я помню задорный ваш смех
И как вы делили игрушки!
Как радовал первый вас снег
И первые ваши веснушки.
Хожу я уже еле как
И трудно уже улыбаться.
Прожить бы еще - даже так,
Хватило бы сил вас дождаться.
Уткнуться увядщей щекой
В волос шелковистую бездну,
И стать снова нужной такой,
Хотя и давно бесполезной…
Простите, родные, меня -
Давно я вам стала обузой.
На сердце по вам лишь тоска
Засела мучительным грузом.
И чувствуя смерти шаги,
Обнять мне так хочется вас,
Прижать к материнской груди
Хотя бы на миг... хоть на час".
Писала старушка письмо
И бережно клала в комод,
Ведь адрес не помнит давно,
Но верила - все же дойдет....
Анна Роуз планувала залишити картину собі через занадто особисту прихильність до роботи. Але коли зробила образ публічним, хвиля позитивного реагування дуже здивувала її. Протягом тижня картина поширилась по всьому американському інтернету, а сама художниця отримала надзвичайно велику кількість позитивних відгуків і повідомлень.
Анна Роуз в своєму блозі висловила сподівання, що її робота допоможе якійсь вагітній матері прийняти правильне рішення і вибрати життя своїй дитині.
сам обійняти і привітать
подякуєм разом... тим бідним Матусям,
які не дочекались живими дітей...
...
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з https://www.facebook.com/profile.php?id=100008277014960&__cft__[0]=AZU77J-3fPnTq7zsEhKAUmPuPqDiR-niKYEEDb9oD5DL6cgrqs8nz2Am81QZsbSyE74Ka8l_gMntT2ZGHHxLLqOG3clGPVDM93y7WETp-p28Eozlr3qlWT071vsWArf-It_DQk7Ns4DslU658yWxTj8RoD8HMK7kv78HQIWD2fsfz5gtaPw56HVFIIlIqDgn-3s&__tn__=-]C%2CP-y-R
Lyudmila Kalinina .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=240328530522139&id=100036349811771&__cft__[0]=AZU77J-3fPnTq7zsEhKAUmPuPqDiR-niKYEEDb9oD5DL6cgrqs8nz2Am81QZsbSyE74Ka8l_gMntT2ZGHHxLLqOG3clGPVDM93y7WETp-p28Eozlr3qlWT071vsWArf-It_DQk7Ns4DslU658yWxTj8RoD8HMK7kv78HQIWD2fsfz5gtaPw56HVFIIlIqDgn-3s&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 год ·
Сьогодні, День Матері. Свято.
Але у мене, одразу думка за тих матерів, які вже ніколи не пригорнуть до себе своїх дітей. Наших з Вами, братів та сестер, загиблих героїв війни на Донбасі....
Чи Ви ж бачили, ті очі, очі мами яка зустрічає свою дитину у труні? Чи Ви чули, той крик, який рве душу та ще довго стоїть у вухах..., та не можеш його забути? Чи Ви тримали у обіймах ці тендітні плечі, з неймовірно важким тягарем втрати своєї дитини, а матері ще жити? Та чи житиме вона, навряд чи. Це буде існування: спогадами, минулим, світлинами, молитвами... Це біль, яка не згасне й через роки. Чи Ви знаєте, як стає зле у середені, коли ти приїжджаєш до них, не на свято, а на похорон Героя, побратима чи посестри? Ридма ридають мужні чьоловіки. Стискають кулаки у без сильній злості, бо не вберегли, повернули лише... тіло! Чи Ви розумієте, що наші, так так всі вони вже наші, матері це наша совість, це наша пам'ять....
День матері. І у мене, мамо чекала, молилась Богу, стояла навколішки і навіть почула страшне:
- Ваша донька, загинула!!!
Та я повернулась. Я поруч. Я жива.
А скільки ж поруч з нами, матерів, які ніколи вже не зможуть зустріти на порозі сина, доньку??? Посивілі волосся, заплакані очі, скорбота у всьому.... і дорога до сина, до його останнього притулку... на кладовище. Та години поруч....Біля своєї дитини.
Пробачте, наші матусі! Пробачте....
Дякуємо!!!!!! І низько вклоняємось перед Вами...
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