Від початку доби на Донбасі 3 обстріли, втрат немає, - Міноборони

Незаконні збройні формування, що діють на сході України, тричі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення від початку поточної доби станом на 12:00 10 травня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Втрат унаслідок прицільного вогню противника і бойових дій серед наших героїв-захисників немає", - сказано в повідомленні.

Під час кожного обстрілу бойовики застосовували міномети, випустивши загалом 24 міни різних калібрів. Всі обстріли відбулися на світанку.

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"З підтвердженням про відсутність у секторі вогню місцевого мирного населення та їхньої інфраструктури наші українські герої вели адекватні оборонні дії, застосовуючи у відповідь на обстріли з боку збройних формувань РФ легке піхотне озброєння. Після ранкових проявів збройної агресії та отримання гідної жорсткої відповіді з боку захисників України, за наявною інформацією, російсько-окупаційні війська поки що утримуються від порушення режиму тиші", - йдеться в повідомленні.