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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби на Донбасі 3 обстріли, втрат немає, - Міноборони

Від початку доби на Донбасі 3 обстріли, втрат немає, - Міноборони

Незаконні збройні формування, що діють на сході України, тричі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення від початку поточної доби станом на 12:00 10 травня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Втрат унаслідок прицільного вогню противника і бойових дій серед наших героїв-захисників немає", - сказано в повідомленні.

Під час кожного обстрілу бойовики застосовували міномети, випустивши загалом 24 міни різних калібрів. Всі обстріли відбулися на світанку.

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"З підтвердженням про відсутність у секторі вогню місцевого мирного населення та їхньої інфраструктури наші українські герої вели адекватні оборонні дії, застосовуючи у відповідь на обстріли з боку збройних формувань РФ легке піхотне озброєння. Після ранкових проявів збройної агресії та отримання гідної жорсткої відповіді з боку захисників України, за наявною інформацією, російсько-окупаційні війська поки що утримуються від порушення режиму тиші", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Міноборони (7523) обстріл (29596) Донбас (22358)


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от і добре..
у кацапні мабуть дикий бодуніще після учорашнього побєдобісся..
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10.05.2020 13:51 Відповісти
На жаль реальні дані про втрати на фронті буде відомо лише після того, як банда яка керує зєлєнським та сама лялька опиняться в Ростові.
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10.05.2020 14:05 Відповісти
Потерь нет - и слава Богу!!!
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10.05.2020 14:22 Відповісти
 
 