Понад 560 громадян повернулися в Україну за минулу добу, - Держприкордонслужба

Вісім пасажирських чартерних і спеціальних авіарейсів оформили 9 травня прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ, літаками з Бейрута, Абу-Дабі, Дубаю, Кувейту, Праги, Мюнхена і Риги в Україну прибуло понад 560 громадян України.

"Всі вони в обов’язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу. Осіб з підвищеною температурою тіла прикордонники не виявили. Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття.

Під час паспортного контролю охоронці кордону перевірили правильність даних, занесених до мобільного додатку "Дій вдома", який усі без виключення пасажири встановили на мобільні телефони з метою проходження самоізоляції вдома.

Зазначимо, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 15,4 тис. громадян.

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Вони продовжені до 25 травня, однак з 11-го почнеться ослаблення.