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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 560 громадян повернулися в Україну за минулу добу, - Держприкордонслужба

Понад 560 громадян повернулися в Україну за минулу добу, - Держприкордонслужба

Вісім пасажирських чартерних і спеціальних авіарейсів оформили 9 травня прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ, літаками з Бейрута, Абу-Дабі, Дубаю, Кувейту, Праги, Мюнхена і Риги в Україну прибуло понад 560 громадян України.

"Всі вони в обов’язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу. Осіб з підвищеною температурою тіла прикордонники не виявили. Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття.

Під час паспортного контролю охоронці кордону перевірили правильність даних, занесених до мобільного додатку "Дій вдома", який усі без виключення пасажири встановили на мобільні телефони з метою проходження самоізоляції вдома.

Зазначимо, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 15,4 тис. громадян.

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Вони продовжені до 25 травня, однак з 11-го почнеться ослаблення.

Держприкордонслужба ДПСУ (6210) карантин (18172) Київ (19796) евакуація (2360) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
*** единственная страна в мире которая собирает инфицированных по всему миру и свозит домой.
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10.05.2020 18:56 Відповісти
+4
Тебе не чекають вдома.
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10.05.2020 18:28 Відповісти
+4
Привіт новим карантинним заходам по всій країні!
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10.05.2020 18:48 Відповісти
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Тебе не чекають вдома.
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10.05.2020 18:28 Відповісти
Привіт новим карантинним заходам по всій країні!
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10.05.2020 18:48 Відповісти
https://censor.net/user/347491 Карантин не закінчиться ніколи.
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10.05.2020 18:52 Відповісти
А вы слышали, что в последнее время вылезло наружу по поводу карантина? Ляшко признался, что такой карантин как ввели в Украине был не нужен. Его специально сделали таким усиленным для ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО давления на украинцев и их запугивания и деморализации. Не нужно было запрещать посещение парков и скверов, не нужно было распылять дезсредства по улицам. Это все бесполезно и избыточно.Зеленая власть решила установить в стране диктатуру,запугав людей.Такого не было даже при Сталине. А сегодня уже говорят, что зеленые решили пускать за границу украинцев по каким -то спецпропускам. Что это такое никто не знает, как оно соотносится с Конституцией Украины никто не знает, но зеленые такое учудили и будут и дальше чудить не по детски. Не знаю сколько это может продолжаться, но думаю не долго будут терпеть этих подонков, которые уже 100 раз нарушили все права людей и растоптали Конституцию.
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10.05.2020 20:46 Відповісти
По всей З. Европе и С. Америке карантин.
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10.05.2020 21:20 Відповісти
Всі дуже раді. Нє?
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10.05.2020 18:33 Відповісти
Та якось пофіг. Ну прилетіли. Ну полетіли. Життя триває. Люди літають і це добре.
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10.05.2020 18:35 Відповісти
Слово проссим
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10.05.2020 18:40 Відповісти
Скільки коронавірусних?
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10.05.2020 18:46 Відповісти
В целом совпадает с количеством инфицированных. Совпадение?..
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10.05.2020 18:55 Відповісти
*** единственная страна в мире которая собирает инфицированных по всему миру и свозит домой.
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10.05.2020 18:56 Відповісти
не ври, эвакуируют своих граждан все нормальные государства, и это хорошо что украина в их числе
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10.05.2020 21:42 Відповісти
Из-за пару тысяч шастающих пид*арасов, вся страна в жопе и полный *****ц экономике!
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10.05.2020 18:58 Відповісти
только из за одного зеленого недоумка и тупого на всю голову
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10.05.2020 20:18 Відповісти
Ты видел убогий, сколько ********* шляется сегодня по Киеву без масок, с детьми, на набережной!? Все поголовно толпами, с детьми.... А ты ..убогое, тех кто приехал винишь в том, что они завезли вирусняк?. Так никто внутри страны о себе не заботится. АБСОЛЮТНО! в Боярке под Киевом открыты все магазины, в Житомирской области работают парикмахерские, базары, бабки торгуют .. Коростень. Никаких масок и близко нет. Никаких перчаток. Единицы в масках. Толпы народа. Идут папа с мамой.. Мама в маске..папа маска на шее...а дети абсолютно не защищены. Зачем лечить этих идиотов? Зачем ловить вирус врачам и болеть, когда основная масса народа... потенциальные идиоты!!!???
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10.05.2020 22:00 Відповісти
В Європі нікому вбирати урожай,Шмигаль вирішує - літовища відкриті.Я бачу чергу аж за небокрай,Лише в чужинах українці ситі.
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10.05.2020 19:37 Відповісти
А 1120 украинцев под покровом ночи отправились искать счастья за погранстолбом. И правильно зделали. За следующие сутки их будет 2240.
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10.05.2020 20:46 Відповісти
Они свалят, а нам отхаркивать
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10.05.2020 21:18 Відповісти
Кому-то дома Сидеть! а кто-то летают туда-сюда сюда-туда, их называют "Вернулись" или "Эвакуированые"
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10.05.2020 21:52 Відповісти
 
 