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Новости Коронавирус и карантин
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Более 560 граждан вернулись в Украину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба

Более 560 граждан вернулись в Украину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба

Восемь пассажирских чартерных и специальных авиарейсов оформили 9 мая пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, самолетами из Бейрута, Абу-Даби, Дубай, Кувейта, Праги, Мюнхена и Риги в Украину прибыли более 560 граждан Украины.

"Все они в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга. Лиц с повышенной температурой тела пограничники не обнаружили. Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие. В ходе паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильного приложения "Дій вдома", который все без исключения пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба уточняет, что всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 15,4 тысячи граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину за сутки из-за границы вернулись почти 700 граждан, - Госпогранслужба

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 25 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.

Автор: 

Госпогранслужба (6647) карантин (16729) Киев (25796) самолет (3659) эвакуация (2120) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
*** единственная страна в мире которая собирает инфицированных по всему миру и свозит домой.
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10.05.2020 18:56 Ответить
+4
Тебе не чекають вдома.
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10.05.2020 18:28 Ответить
+4
Привіт новим карантинним заходам по всій країні!
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10.05.2020 18:48 Ответить
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Тебе не чекають вдома.
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10.05.2020 18:28 Ответить
Привіт новим карантинним заходам по всій країні!
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10.05.2020 18:48 Ответить
https://censor.net/user/347491 Карантин не закінчиться ніколи.
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10.05.2020 18:52 Ответить
А вы слышали, что в последнее время вылезло наружу по поводу карантина? Ляшко признался, что такой карантин как ввели в Украине был не нужен. Его специально сделали таким усиленным для ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО давления на украинцев и их запугивания и деморализации. Не нужно было запрещать посещение парков и скверов, не нужно было распылять дезсредства по улицам. Это все бесполезно и избыточно.Зеленая власть решила установить в стране диктатуру,запугав людей.Такого не было даже при Сталине. А сегодня уже говорят, что зеленые решили пускать за границу украинцев по каким -то спецпропускам. Что это такое никто не знает, как оно соотносится с Конституцией Украины никто не знает, но зеленые такое учудили и будут и дальше чудить не по детски. Не знаю сколько это может продолжаться, но думаю не долго будут терпеть этих подонков, которые уже 100 раз нарушили все права людей и растоптали Конституцию.
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10.05.2020 20:46 Ответить
По всей З. Европе и С. Америке карантин.
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10.05.2020 21:20 Ответить
Всі дуже раді. Нє?
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10.05.2020 18:33 Ответить
Та якось пофіг. Ну прилетіли. Ну полетіли. Життя триває. Люди літають і це добре.
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10.05.2020 18:35 Ответить
Слово проссим
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10.05.2020 18:40 Ответить
Скільки коронавірусних?
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10.05.2020 18:46 Ответить
В целом совпадает с количеством инфицированных. Совпадение?..
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10.05.2020 18:55 Ответить
*** единственная страна в мире которая собирает инфицированных по всему миру и свозит домой.
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10.05.2020 18:56 Ответить
не ври, эвакуируют своих граждан все нормальные государства, и это хорошо что украина в их числе
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10.05.2020 21:42 Ответить
Из-за пару тысяч шастающих пид*арасов, вся страна в жопе и полный *****ц экономике!
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10.05.2020 18:58 Ответить
только из за одного зеленого недоумка и тупого на всю голову
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10.05.2020 20:18 Ответить
Ты видел убогий, сколько ********* шляется сегодня по Киеву без масок, с детьми, на набережной!? Все поголовно толпами, с детьми.... А ты ..убогое, тех кто приехал винишь в том, что они завезли вирусняк?. Так никто внутри страны о себе не заботится. АБСОЛЮТНО! в Боярке под Киевом открыты все магазины, в Житомирской области работают парикмахерские, базары, бабки торгуют .. Коростень. Никаких масок и близко нет. Никаких перчаток. Единицы в масках. Толпы народа. Идут папа с мамой.. Мама в маске..папа маска на шее...а дети абсолютно не защищены. Зачем лечить этих идиотов? Зачем ловить вирус врачам и болеть, когда основная масса народа... потенциальные идиоты!!!???
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10.05.2020 22:00 Ответить
В Європі нікому вбирати урожай,Шмигаль вирішує - літовища відкриті.Я бачу чергу аж за небокрай,Лише в чужинах українці ситі.
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10.05.2020 19:37 Ответить
А 1120 украинцев под покровом ночи отправились искать счастья за погранстолбом. И правильно зделали. За следующие сутки их будет 2240.
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10.05.2020 20:46 Ответить
Они свалят, а нам отхаркивать
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10.05.2020 21:18 Ответить
Кому-то дома Сидеть! а кто-то летают туда-сюда сюда-туда, их называют "Вернулись" или "Эвакуированые"
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10.05.2020 21:52 Ответить
 
 