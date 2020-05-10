Более 560 граждан вернулись в Украину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба
Восемь пассажирских чартерных и специальных авиарейсов оформили 9 мая пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, самолетами из Бейрута, Абу-Даби, Дубай, Кувейта, Праги, Мюнхена и Риги в Украину прибыли более 560 граждан Украины.
"Все они в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга. Лиц с повышенной температурой тела пограничники не обнаружили. Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие. В ходе паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильного приложения "Дій вдома", который все без исключения пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома", - говорится в сообщении.
Госпогранслужба уточняет, что всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 15,4 тысячи граждан.
Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.
11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 25 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.
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