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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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Окупанти заявляють про дев'ять нових випадках COVID-19 у Криму, загалом - 202

Окупанти заявляють про дев'ять нових випадках COVID-19 у Криму, загалом - 202

Маріонетки Кремля заявили, що за минулу добу в окупованому Криму зареєстровано дев'ять нових випадків зараження коронавірусом.

Про це 11 травня повідомив маріонетка Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За його словами, заразилися - 5 лікарів і 4 пацієнти Сакської лікарні, всі вони в обсерваторі.

Також читайте: У Росії за добу понад 11,6 тис. нових випадків COVID-19, кількість хворих перевищила 220 тис.

Таким чином, на поточний період в окупованому Криму офіційно зареєстровані 202 випадки коронавірусної інфекції. Двоє людей померли. В окупованому Севастополі за весь період захворіли на нову коронавірусну інфекцію 122 людини, двоє померли.

Автор: 

карантин (18172) Крим (14203) росія (66502) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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что только девять тестов провели?
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11.05.2020 11:29 Відповісти
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11.05.2020 11:32 Відповісти
Дагнать и пиригнать Америку!
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11.05.2020 16:16 Відповісти
 
 