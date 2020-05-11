Окупанти заявляють про дев'ять нових випадках COVID-19 у Криму, загалом - 202

Маріонетки Кремля заявили, що за минулу добу в окупованому Криму зареєстровано дев'ять нових випадків зараження коронавірусом.

Про це 11 травня повідомив маріонетка Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За його словами, заразилися - 5 лікарів і 4 пацієнти Сакської лікарні, всі вони в обсерваторі.

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Таким чином, на поточний період в окупованому Криму офіційно зареєстровані 202 випадки коронавірусної інфекції. Двоє людей померли. В окупованому Севастополі за весь період захворіли на нову коронавірусну інфекцію 122 людини, двоє померли.