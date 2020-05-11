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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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Оккупанты заявляют о девяти новых случаях COVID-19 в Крыму, всего - 202

Оккупанты заявляют о девяти новых случаях COVID-19 в Крыму, всего - 202

Марионетки Кремля заявили, что за истекшие сутки в оккупированном Крыму зарегистрированы девять новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом 11 мая сообщил марионетка Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По его словам, заразившиеся – 5 врачей и 4 пациента Сакской больницы, все они находятся в обсерваторе.

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Таким образом, на текущий период в оккупированном Крыму официально зарегистрированы 202 случая коронавирусной инфекции. Два человека умерли. В оккупированном Севастополе за весь период заболели новой коронавирусной инфекцией 122 человека, двое умерли.

Автор: 

карантин (16729) Крым (26437) россия (96472) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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что только девять тестов провели?
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11.05.2020 11:29 Ответить
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11.05.2020 11:32 Ответить
Дагнать и пиригнать Америку!
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11.05.2020 16:16 Ответить
 
 