Оккупанты заявляют о девяти новых случаях COVID-19 в Крыму, всего - 202

Марионетки Кремля заявили, что за истекшие сутки в оккупированном Крыму зарегистрированы девять новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом 11 мая сообщил марионетка Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По его словам, заразившиеся – 5 врачей и 4 пациента Сакской больницы, все они находятся в обсерваторе.

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Таким образом, на текущий период в оккупированном Крыму официально зарегистрированы 202 случая коронавирусной инфекции. Два человека умерли. В оккупированном Севастополе за весь период заболели новой коронавирусной инфекцией 122 человека, двое умерли.