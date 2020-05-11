Оккупанты заявляют о девяти новых случаях COVID-19 в Крыму, всего - 202
Марионетки Кремля заявили, что за истекшие сутки в оккупированном Крыму зарегистрированы девять новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом 11 мая сообщил марионетка Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По его словам, заразившиеся – 5 врачей и 4 пациента Сакской больницы, все они находятся в обсерваторе.
Таким образом, на текущий период в оккупированном Крыму официально зарегистрированы 202 случая коронавирусной инфекции. Два человека умерли. В оккупированном Севастополе за весь период заболели новой коронавирусной инфекцией 122 человека, двое умерли.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ukrainets UA
показать весь комментарий11.05.2020 11:29 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Olga A #374484
показать весь комментарий11.05.2020 11:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Иван Кутепов
показать весь комментарий11.05.2020 16:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль