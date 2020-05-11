ОП не публікує петицію з проханням відкликати заяву Зеленського на Звіробій і Федину, - волонтер Гай
Волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай повідомив, що він тричі подав відповідну петицію на сайт Офісу Президента, однак через тиждень вона так і не була опублікована.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"З минулої суботи я подав тричі одну і ту саму петицію на сайт президента. Вимога до президента України Зеленського відкликати його особисту заяву на Софія Федина та Маруся Звіробій у правоохоронні органи і припинити переслідування патріотів. Текст петиції достатньо стриманий, на відміну від багатьох інших", - розповів він.
"Президенту України
Володимиру Зеленському
Продовження кримінального провадження проти Софії Федини та Марусі Звіробій завдає шкоди міжнародному іміджу України і не з кращої сторони виставляє Вас як Президента і громадянина, який вважає себе потерпілим від критичних заяв народного депутата і волонтера.
Замість боротьби з реальними злочинцями Державне бюро розслідувань виконує невластиві йому функції апарату репресій та переслідування опозиції.
Закликаємо Вас відкликати Вашу заяву як потерпілого і публічно визнати помилковість кримінального переслідування Софії Федини та Марусі Звіробій.
Українських жінок не треба боятися – їх треба любити!", - процитував Гай текст петиції.
Термін розгляду технічною підтримкою петиції на наявність нецензурних слів 2 дні. Однак, за тиждень ця петиція так і не була оприлюднена.
"Я вважаю ганебним, що президент і його офіс так бояться теми переслідування двох українських сміливих дівчат і блокуютт петицію на сайті. Ця справа могла б кинути тінь на репутацію Зеленського, якби така репутація була. Тому не треба боятися. Дотримуйтесь конституції та протоколів, дайте петиції можливість набрати свої 25000 голосів і дайте чоловічу відповідь народу - так вас хоча б можна буде поважати бодай за такий вчинок", - підкреслив він.
За його словами, він вважає, що така поведінка офісу, незалежно від того це політична позиція, чи технічна провокація, є соромом для всього інституту президентства.
Нагадаємо, Маруся Звіробій - волонтерка, ветеранка. ДБР вручило їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вони разом нардепкою Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но тут вопрос закона и коллизий закона норм Конституции Уголовного права и процесса...
формально процессуально по УПК Украины Зе имеет статус свидетеля он есть Президент а Офис его аппарат ..петиции публикуются на сайте Офиса Президента Украины.. уголовное дело возбуждено (тут конечно вопросы спорные формально усеченный состав и так далее, а был ли факт злочину и все такое) Но есть уголовное дело есть до судебное следствие по нему, есть обвиняемые и потерпевший... ЛЮБАЯ ПЕТИЦИЯ ПО ПОВОДУ ОТОЗВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗЕ КАК ПОСТРАДАВШИМ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ НА ФЕДИНУ И ЗВИРОБИЙ не есть публичное право и институт политики и петиции это прерогатива Уголовного Права и Процесса т.е. УК и УПК Украины и Любая Петиция с требованием заставить уболтать ЗЕ потерпевшего (Президент) отозвать Заявление на Федину и Звиробий есть давление на процессуальное лицо в уголовном процессе потерпевшего ЗЕ на органы до судебного следствия следователей, процессуального прокурора, следственного судью.. и ТАКЖЕ ЕЩЕ МОМЕНТ пусть даже по человечески ЗЕ отзовет Заявление на Звиробий и Фендину..но ничто не мешает Венедиктовне и любому нардепу из СН и так далее просто по заявлению мамы Римы ЗЕ продолжить следствие и уголовное дело... ведь там все выплывет из публичной информации ролика в ЮТУБ сервисе... (это сугубо мое мнение как юриста и не более чем) ИТОГИ.....1) ИЛИ ДЕЛО ТИХО ЗАКРЫВАЮТ "СЛИВАЮТ" 2) ИЛИ ТУПО ТЯНУТ 3)ИЛИ ПОЛУЧАЮТ ПОЗОРНЫЙ ВЕРДИКТ В СУДЕ.....
https://censor.net/comments/locate/3194740/019214f3-10a7-7182-9b0e-8f4055d638b3
Малороссы!, - ну как вы могли выбрать такого трусливого уродца...?
президент - це що, святий, монарх при абсолютистськiй монархii? ти дiйсно настiльки придурок?
президент це лише найвищий чиновник, якого на якийсь час вибирають громадяни.
в 14 роцi бiльшiсть наших громадян, що прийшли на вибори, виявились ЗеБiлами та iдiотами. але деякi вже на шляху до виздоровлення...
i шмаркля дiйсно, як i всi ми, не безсмертний. хтось з нормальних буде це заперечвати?
i жiнки таки мають рацiю, бо воно дiйсно, як i всi ми, не безсмертний... колись шмаркля таки здохне.
а згандувати Янелоха будуть, як сцИкуна та непорозумiння, що стало президентом. на щастя ненадовго.
завтра тоже...
Це мені нагадало "десант" на форум Обоза у листопаді 2004. Якісь жіночки сипали перлами типу "голожопих алигархав". Вдалося встановити айпі. Адміністрація жіночої колонії загального режиму на дамбаці. Провайдер Фтіком.
Ти часом не звідти, Олег Гончаренко?