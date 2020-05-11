ОП не публікує петицію з проханням відкликати заяву Зеленського на Звіробій і Федину, - волонтер Гай

Волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай повідомив, що він тричі подав відповідну петицію на сайт Офісу Президента, однак через тиждень вона так і не була опублікована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"З минулої суботи я подав тричі одну і ту саму петицію на сайт президента. Вимога до президента України Зеленського відкликати його особисту заяву на Софія Федина та Маруся Звіробій у правоохоронні органи і припинити переслідування патріотів. Текст петиції достатньо стриманий, на відміну від багатьох інших", - розповів він.

"Президенту України

Володимиру Зеленському

Продовження кримінального провадження проти Софії Федини та Марусі Звіробій завдає шкоди міжнародному іміджу України і не з кращої сторони виставляє Вас як Президента і громадянина, який вважає себе потерпілим від критичних заяв народного депутата і волонтера.

Замість боротьби з реальними злочинцями Державне бюро розслідувань виконує невластиві йому функції апарату репресій та переслідування опозиції.

Закликаємо Вас відкликати Вашу заяву як потерпілого і публічно визнати помилковість кримінального переслідування Софії Федини та Марусі Звіробій.

Українських жінок не треба боятися – їх треба любити!", - процитував Гай текст петиції.

Термін розгляду технічною підтримкою петиції на наявність нецензурних слів 2 дні. Однак, за тиждень ця петиція так і не була оприлюднена.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Справа Чорновол - це репресії проти Майдану і атака на європейську Україну, - нардепи від "ЄС", ветерани та активісти під Печерським судом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Я вважаю ганебним, що президент і його офіс так бояться теми переслідування двох українських сміливих дівчат і блокуютт петицію на сайті. Ця справа могла б кинути тінь на репутацію Зеленського, якби така репутація була. Тому не треба боятися. Дотримуйтесь конституції та протоколів, дайте петиції можливість набрати свої 25000 голосів і дайте чоловічу відповідь народу - так вас хоча б можна буде поважати бодай за такий вчинок", - підкреслив він.

За його словами, він вважає, що така поведінка офісу, незалежно від того це політична позиція, чи технічна провокація, є соромом для всього інституту президентства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я виїм Зеленському мозок. Нехай це кваліфікують як канібалізм", - Звіробій. ВIДЕО

Нагадаємо, Маруся Звіробій - волонтерка, ветеранка. ДБР вручило їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вони разом нардепкою Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.