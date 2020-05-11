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ОП не публікує петицію з проханням відкликати заяву Зеленського на Звіробій і Федину, - волонтер Гай

ОП не публікує петицію з проханням відкликати заяву Зеленського на Звіробій і Федину, - волонтер Гай

Волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай повідомив, що він тричі подав відповідну петицію на сайт Офісу Президента, однак через тиждень вона так і не була опублікована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"З минулої суботи я подав тричі одну і ту саму петицію на сайт президента. Вимога до президента України Зеленського відкликати його особисту заяву на Софія Федина та Маруся Звіробій у правоохоронні органи і припинити переслідування патріотів. Текст петиції достатньо стриманий, на відміну від багатьох інших", - розповів він.

"Президенту України
Володимиру Зеленському

Продовження кримінального провадження проти Софії Федини та Марусі Звіробій завдає шкоди міжнародному іміджу України і не з кращої сторони виставляє Вас як Президента і громадянина, який вважає себе потерпілим від критичних заяв народного депутата і волонтера.
Замість боротьби з реальними злочинцями Державне бюро розслідувань виконує невластиві йому функції апарату репресій та переслідування опозиції.
Закликаємо Вас відкликати Вашу заяву як потерпілого і публічно визнати помилковість кримінального переслідування Софії Федини та Марусі Звіробій.
Українських жінок не треба боятися – їх треба любити!", - процитував Гай текст петиції.

Термін розгляду технічною підтримкою петиції на наявність нецензурних слів 2 дні. Однак, за тиждень ця петиція так і не була оприлюднена.

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"Я вважаю ганебним, що президент і його офіс так бояться теми переслідування двох українських сміливих дівчат і блокуютт петицію на сайті. Ця справа могла б кинути тінь на репутацію Зеленського, якби така репутація була. Тому не треба боятися. Дотримуйтесь конституції та протоколів, дайте петиції можливість набрати свої 25000 голосів і дайте чоловічу відповідь народу - так вас хоча б можна буде поважати бодай за такий вчинок", - підкреслив він.

За його словами, він вважає, що така поведінка офісу, незалежно від того це політична позиція, чи технічна провокація, є соромом для всього інституту президентства.

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Нагадаємо, Маруся Звіробій - волонтерка, ветеранка. ДБР вручило їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вони разом нардепкою Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) петиція (321) Офіс Президента (2034) Федина Софія (72) Звіробій Маруся (43)


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Топ коментарі
+28
потерпевший от слов женщин Гетман...
Малороссы!, - ну как вы могли выбрать такого трусливого уродца...?
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11.05.2020 15:45 Відповісти
+26
А кто кому угрожал? Зеленский - Порошенко? Портнов часто публично всем угрожает...Рабинович, Добкин, Кива угрожают...Многие из ОПЗЖ угрожают патриотам, волонтёрам, оппозиции, журналистам....
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11.05.2020 15:56 Відповісти
+25
Зеленый ссыкун
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11.05.2020 15:49 Відповісти
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я негативно отношусь к клоуну ЗЕ..
Но тут вопрос закона и коллизий закона норм Конституции Уголовного права и процесса...
формально процессуально по УПК Украины Зе имеет статус свидетеля он есть Президент а Офис его аппарат ..петиции публикуются на сайте Офиса Президента Украины.. уголовное дело возбуждено (тут конечно вопросы спорные формально усеченный состав и так далее, а был ли факт злочину и все такое) Но есть уголовное дело есть до судебное следствие по нему, есть обвиняемые и потерпевший... ЛЮБАЯ ПЕТИЦИЯ ПО ПОВОДУ ОТОЗВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗЕ КАК ПОСТРАДАВШИМ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ НА ФЕДИНУ И ЗВИРОБИЙ не есть публичное право и институт политики и петиции это прерогатива Уголовного Права и Процесса т.е. УК и УПК Украины и Любая Петиция с требованием заставить уболтать ЗЕ потерпевшего (Президент) отозвать Заявление на Федину и Звиробий есть давление на процессуальное лицо в уголовном процессе потерпевшего ЗЕ на органы до судебного следствия следователей, процессуального прокурора, следственного судью.. и ТАКЖЕ ЕЩЕ МОМЕНТ пусть даже по человечески ЗЕ отзовет Заявление на Звиробий и Фендину..но ничто не мешает Венедиктовне и любому нардепу из СН и так далее просто по заявлению мамы Римы ЗЕ продолжить следствие и уголовное дело... ведь там все выплывет из публичной информации ролика в ЮТУБ сервисе... (это сугубо мое мнение как юриста и не более чем) ИТОГИ.....1) ИЛИ ДЕЛО ТИХО ЗАКРЫВАЮТ "СЛИВАЮТ" 2) ИЛИ ТУПО ТЯНУТ 3)ИЛИ ПОЛУЧАЮТ ПОЗОРНЫЙ ВЕРДИКТ В СУДЕ.....
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11.05.2020 16:52 Відповісти
ОПИСКА 3 СТРОКА СВЕРХУ ...... ЗЕ ИМЕЕТ СТАТУС ПОТЕРПЕВШЕГО.....
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11.05.2020 16:54 Відповісти
ще один епітет для Зє!лупи - ПОТЄРПЄВШАЯ
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11.05.2020 16:59 Відповісти
ОП не публікує петицію з проханням відкликати заяву Зеленського на Звіробій і Федину, - волонтер Гай - Цензор.НЕТ 9524
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11.05.2020 21:46 Відповісти
Оставьте это зеленое чмо в покое. Что вы с него можете взять, чтобы к нему обращаться?
https://censor.net/comments/locate/3194740/019214f3-10a7-7182-9b0e-8f4055d638b3
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11.05.2020 15:44 Відповісти
С него и анализов с прошлого года нельзя взять.
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11.05.2020 19:41 Відповісти
потерпевший от слов женщин Гетман...
Малороссы!, - ну как вы могли выбрать такого трусливого уродца...?
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11.05.2020 15:45 Відповісти
Бояться це визнати в ОП, бо тоді треба визнавати це політичним переслідуванням!
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11.05.2020 15:46 Відповісти
За угрозу президенту смертью , в любой нормальной стране о Федыне и Второй , уже бы не знал не кто . Но это Украина .
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11.05.2020 15:48 Відповісти
А кто кому угрожал? Зеленский - Порошенко? Портнов часто публично всем угрожает...Рабинович, Добкин, Кива угрожают...Многие из ОПЗЖ угрожают патриотам, волонтёрам, оппозиции, журналистам....
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11.05.2020 15:56 Відповісти
Зразу видно ,що в голові замісь мізгів--лайно.
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11.05.2020 16:01 Відповісти
iдiот, смертноi кари в нормальних краiнах давно вже немае. тим бiльше за "погрозу" шмарклi, за прогрозу, якоi в реальностi не було.
президент - це що, святий, монарх при абсолютистськiй монархii? ти дiйсно настiльки придурок?
президент це лише найвищий чиновник, якого на якийсь час вибирають громадяни.
в 14 роцi бiльшiсть наших громадян, що прийшли на вибори, виявились ЗеБiлами та iдiотами. але деякi вже на шляху до виздоровлення...
i шмаркля дiйсно, як i всi ми, не безсмертний. хтось з нормальних буде це заперечвати?
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11.05.2020 16:21 Відповісти
Ох ты и дебил>)))))
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11.05.2020 16:47 Відповісти
Зеленый ссыкун
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11.05.2020 15:49 Відповісти
В чём смысл этих петиций, если они на входе цензурируются Ермаком? Может быть договориться и одновременно подать 200 одинаковых петиций? И подавать до тех пор, пока не зарегистрируют ? А как иначе?
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11.05.2020 15:51 Відповісти
За преступление нужно сажать ,не взирая морду , политическую принадлежность .Этими шмонями прощупывали Зелю на слабо .
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11.05.2020 15:51 Відповісти
Что там прощупывать,баран винторогий, это- Зеро , оно никчемне во всем
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11.05.2020 16:22 Відповісти
страшно резиденту...
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11.05.2020 16:07 Відповісти
Шуты всегда считают окружающих их людей дураками... Это становится доминирующей чертой их характера - выставлять людей на посмешище... Для них нет ничего хуже, чем когда дураком выставляют их... Они начинают этих людей ненавидеть...
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11.05.2020 16:08 Відповісти
так чем больше вавий 1 ишако оманоское монико нипонское будет воевать с Женщинами тем жальче и позорней будет лик сего шута
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11.05.2020 16:14 Відповісти
шедевральний автопортрєт
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11.05.2020 16:52 Відповісти
Сожми ноги в кулаки - с ветки свалишься...
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11.05.2020 17:00 Відповісти
шмаркля недолуга, криворiжський сцИкун. воно перестрашилося жiнок.)

i жiнки таки мають рацiю, бо воно дiйсно, як i всi ми, не безсмертний... колись шмаркля таки здохне.

а згандувати Янелоха будуть, як сцИкуна та непорозумiння, що стало президентом. на щастя ненадовго.
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11.05.2020 16:13 Відповісти
Как задолбал этот рыго - шоколадный визг .
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11.05.2020 16:20 Відповісти
ты задолбанным родился, болезный.) иди, иди, здесь сегодня убогим не подают.
завтра тоже...
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11.05.2020 16:22 Відповісти
Вас скоро и на холодное подавать не будут .
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11.05.2020 16:33 Відповісти
Зепил, тебя пошто батяня в детстве прутнем по голове бил? Чем провинился?))
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11.05.2020 16:49 Відповісти
То шо ты кацап , я уже понял по манере общения , зе фаера я поню с 13 г . Шо я могу тебе сказать пошло на х .............
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11.05.2020 16:54 Відповісти
так ты там сидишь, хрен сдвинешь, понравильсь, видать
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11.05.2020 18:56 Відповісти
риго-шоколадний?
Це мені нагадало "десант" на форум Обоза у листопаді 2004. Якісь жіночки сипали перлами типу "голожопих алигархав". Вдалося встановити айпі. Адміністрація жіночої колонії загального режиму на дамбаці. Провайдер Фтіком.
Ти часом не звідти, Олег Гончаренко?
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11.05.2020 21:45 Відповісти
Пусти кацапа до городу ...а саме ж прийшло до влади по демократичним законам.
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11.05.2020 16:36 Відповісти
Кладбище. Два соседних участка с одинаковыми плитами. На одной написано: «Здесь похоронен лучший в мире наперсточник» На второй: «Или здесь!»
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11.05.2020 16:37 Відповісти
Якщо Бубочька не може пред'явити речей зі слідами своїх страждань, і довести, що ці страждання були спричинені саме словами Софії і Марусі, то нехай забирає свою заяву і не смішить маленьку волохату штучку.
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11.05.2020 16:59 Відповісти
Воно боїться.
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11.05.2020 17:20 Відповісти
ОП не публікує петицію з проханням відкликати заяву Зеленського на Звіробій і Федину, - волонтер Гай - Цензор.НЕТ 6872
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11.05.2020 21:50 Відповісти
Я бы хотел , чтобы СБУ Украины занялось троллями . Видно им за любовь к Родине не платят .
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11.05.2020 17:34 Відповісти
так тролли это не наливайки и не бордели что бы ими сбу занималась
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11.05.2020 17:54 Відповісти
хорошо, что у тебя хотелка на пол шестого
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11.05.2020 18:57 Відповісти
Не боїсся що ти першим отримаєш заборону на підключення до Інета? Га, тролику? відповідай, не ховайся.
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11.05.2020 21:48 Відповісти
яке "горе".хай понесуть те покарання,яке їм належить по закону
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11.05.2020 17:49 Відповісти
неудачник-актеришко председатель фонда? пюпец....
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11.05.2020 17:51 Відповісти
зелене ссикливе чмо
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11.05.2020 17:53 Відповісти
..по-этому ссыкливая Бусинка Вошьдь и хочет державу в смартфони - тогда рулить страной через ручных программистов можно будет вечно "прямо не выходя из бассейна", постоянно надувая лохторат 73%..
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11.05.2020 18:09 Відповісти
А що в нас закони і суди вже петиціями замінили? Зібрав 25 тисяч голосів і ти на волі?
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11.05.2020 18:35 Відповісти
не, дрыснул в памперс от повестки - и ты уже *********
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11.05.2020 18:58 Відповісти
Птому что на ЗЕ надо воздействовать не петициями и мирными протестами, а стволом в затылок.
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11.05.2020 20:13 Відповісти
Апофєоз тупості пороховати)))
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11.05.2020 20:16 Відповісти
Ти щось сьогодні назбирав на вечерю, "петровец"? Даю пораду: віднеси холодильник у ломбард. Хоча можна і телевізор.
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11.05.2020 21:49 Відповісти
Просто нужно перестать подавать!!!
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11.05.2020 21:39 Відповісти
ОП не публікує петицію з проханням відкликати заяву Зеленського на Звіробій і Федину, - волонтер Гай - Цензор.НЕТ 7828
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11.05.2020 21:51 Відповісти
причому тут заява Зеленського? це що приватне обвинувачення?
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11.05.2020 21:52 Відповісти
Именно так--оно подало заяву, по ней открыли дело и по делу оно проходит как потерпевший. Непонятно только , каким боком в гражданском иске ГБР)))
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11.05.2020 22:36 Відповісти
так це ж кримінальна стаття - погроза Президенту. Підслідність, мабуть, - ДБР-а
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11.05.2020 22:41 Відповісти
 
 