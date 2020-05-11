В Україні очікуються заморозки і шквальний вітер
У ніч на 13 травня в північних і центральних областях України очікуються заморозки.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі 13 травня в західних областях заморозки в повітрі 0-3 ° (II рівень небезпеки, помаранчевий) у північних і центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на грунті 0-5 ° (І рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.
Крім того, наголошується, що по Києву та Київській області у вівторок, 12 травня, очікуються пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози (І рівень небезпеки, жовтий), у регіоні в окремих районах град.
Також у столиці вночі 13 травня синоптики прогнозують заморозки на грунті 0-2 °, а в Київській області - заморозки на грунті 0-5 °.
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«СЛУГИ НАРОДУ» ПІДГОТУВАЛИ АТОМНУ БОМБУ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Мар 10, 2020
На сайті Верховної Ради оприлюднили текст законопроєкту №3131 щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції. Автори документа, депутати від «Слуги народу», вирішили ввести новий податок під назвою «поставлене податкове зобов'язання», яке регламентує що кожен виробник або власник землі зобов'язаний буде платити мінімум 8% від нормативної вартості своєї сільгоспземлі. Ба більше, це зобов'язання не скасовує земельний податок, який зараз за нормами поточного податкового кодексу встановлюється місцевими радами і повинен бути в межах від 0.3% до 1% від нормативної вартості землі. Таким чином базове підвищення податкового навантаження на землю становить від 8 до 25 разів.
(чтоб им вдавиться!!!)
Міністерство економрозвитку хоче встановити на всю сільськогосподарську техніку в країні спеціальне обладнання, яке буде реєструвати обсяг зібраного врожаю і передавати ці дані відомству. Для приватної компанії-партнера міністерства передбачено винагороду за сервісне обслуговування цього обладнання в розмірі 1 долар з кожної зібраної тонни, що в масштабах галузі тільки на зернових становить 70 млн доларів.
https://bykvu.com/ua/mysli/hosudarstvo-v-smartfone-kak-spylyt-70-myllyonov-dollarov-na-kontrole-za-zernom/
про потребителя отдельная песня...
Я, .....я .серьёзно вас огорчу. Это будет продолжаться все лето. Другого выхода нет.
https://streamable.com/l00cvd