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В Україні очікуються заморозки і шквальний вітер

У ніч на 13 травня в північних і центральних областях України очікуються заморозки.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі 13 травня в західних областях заморозки в повітрі 0-3 ° (II рівень небезпеки, помаранчевий) у північних і центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на грунті 0-5 ° (І рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.

Крім того, наголошується, що по Києву та Київській області у вівторок, 12 травня, очікуються пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози (І рівень небезпеки, жовтий), у регіоні в окремих районах град.

Також у столиці вночі 13 травня синоптики прогнозують заморозки на грунті 0-2 °, а в Київській області - заморозки на грунті 0-5 °.

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Автор: 

Гідрометцентр (159) погода (791) морози (84)


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Топ коментарі
+29
В Украине ожидаются заморозки и шквальный ветер - Цензор.НЕТ 5996
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11.05.2020 16:46 Відповісти
+20
И еще одна напасть

«СЛУГИ НАРОДУ» ПІДГОТУВАЛИ АТОМНУ БОМБУ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Мар 10, 2020

На сайті Верховної Ради оприлюднили текст законопроєкту №3131 щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції. Автори документа, депутати від «Слуги народу», вирішили ввести новий податок під назвою «поставлене податкове зобов'язання», яке регламентує що кожен виробник або власник землі зобов'язаний буде платити мінімум 8% від нормативної вартості своєї сільгоспземлі. Ба більше, це зобов'язання не скасовує земельний податок, який зараз за нормами поточного податкового кодексу встановлюється місцевими радами і повинен бути в межах від 0.3% до 1% від нормативної вартості землі. Таким чином базове підвищення податкового навантаження на землю становить від 8 до 25 разів.
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11.05.2020 16:53 Відповісти
+12
Ко всем напастям ещё и эта.
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11.05.2020 16:45 Відповісти
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С ляшко2 соревнуются - кто кого перепистит..
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11.05.2020 16:43 Відповісти
и воду горячую отключат
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11.05.2020 16:44 Відповісти
Это всё, что вас волнует? Гораздо хуже остаться без урожая.
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11.05.2020 17:14 Відповісти
в многих областных центрах горячая вода не существует централизовано...любо бойлеры либо домовые котельние))
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11.05.2020 20:16 Відповісти
Ко всем напастям ещё и эта.
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11.05.2020 16:45 Відповісти
В Украине ожидаются заморозки и шквальный ветер - Цензор.НЕТ 5996
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11.05.2020 16:46 Відповісти
Что должен сделать ******** в теме про погоду, спортивный рекорд или солнечное затмение? Верно, оставить кучку про "бубочку"...
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11.05.2020 16:54 Відповісти
А за пост про сад и заморозки барыга не заплатит !
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11.05.2020 17:00 Відповісти
Після шалених бджілок, ще і не таке напишеш...
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11.05.2020 17:01 Відповісти
А после бубочкиного кокса?
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11.05.2020 17:09 Відповісти
в написании этого слова "лидер", с первой буквой промашка вышла.
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11.05.2020 20:37 Відповісти
да....зима порадовала - так весна заметет... итить колотить... и так аграрии в шоке !
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11.05.2020 16:46 Відповісти
И еще одна напасть

«СЛУГИ НАРОДУ» ПІДГОТУВАЛИ АТОМНУ БОМБУ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Мар 10, 2020

На сайті Верховної Ради оприлюднили текст законопроєкту №3131 щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції. Автори документа, депутати від «Слуги народу», вирішили ввести новий податок під назвою «поставлене податкове зобов'язання», яке регламентує що кожен виробник або власник землі зобов'язаний буде платити мінімум 8% від нормативної вартості своєї сільгоспземлі. Ба більше, це зобов'язання не скасовує земельний податок, який зараз за нормами поточного податкового кодексу встановлюється місцевими радами і повинен бути в межах від 0.3% до 1% від нормативної вартості землі. Таким чином базове підвищення податкового навантаження на землю становить від 8 до 25 разів.
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11.05.2020 16:53 Відповісти
какая радость... ну наконец-то
(чтоб им вдавиться!!!)
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11.05.2020 16:56 Відповісти
"Добьем недобитое до конца" - новый лозунг зеленой пошести.
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11.05.2020 17:07 Відповісти
Ось і ричаг для продажу землі.
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11.05.2020 17:07 Відповісти
И еще один

Міністерство економрозвитку хоче встановити на всю сільськогосподарську техніку в країні спеціальне обладнання, яке буде реєструвати обсяг зібраного врожаю і передавати ці дані відомству. Для приватної компанії-партнера міністерства передбачено винагороду за сервісне обслуговування цього обладнання в розмірі 1 долар з кожної зібраної тонни, що в масштабах галузі тільки на зернових становить 70 млн доларів.

https://bykvu.com/ua/mysli/hosudarstvo-v-smartfone-kak-spylyt-70-myllyonov-dollarov-na-kontrole-za-zernom/
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11.05.2020 17:15 Відповісти
Безумие нарастает. А вам не кажется, что команда зеленой плесени нуждается в услугах психиатра? В цивилизованной стране она нуждалась бы еще в услугах прокурора и тюремного охранника в зоне для особо опасных преступников.
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11.05.2020 18:40 Відповісти
В Україні очікуються заморозки і шквальний вітер - Цензор.НЕТ 5269
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11.05.2020 19:02 Відповісти
Так уже. Постоянные разговоры про отмену компенсации НДС на экспорт технических культур обвалили цену на них в среднем на 18-22%.
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11.05.2020 17:18 Відповісти
акуеть, вот это ход... ну беріть вила та ходімо палити зраду
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11.05.2020 19:22 Відповісти
Какая разница аграрием? Пропал урожай получил страховку, уцелел - получил больше доход. Вот потребителю придётся раскошелиться.
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11.05.2020 17:19 Відповісти
самоубийства уже начались в среде фермеров...
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11.05.2020 17:25 Відповісти
К самоубийствам и наш добрый Минздрав руку приложил.Знаменитая фраза Ляшка :* Почуття тривоги*, - означает, что фоновое чувство тревоги и безысходности испытывает все население. Все понимают , что какие - то мифические лярды денег ходят туда - сюда, под вывеской борьбы с короновирусом, и ни больным, ни врачам не доходят и неизвестно, куда исчезают. , Непонятно, что ты послезавтра положишь в тарелку ребенку, или тарелка останется пустой.
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11.05.2020 18:32 Відповісти
это в цивилизованном государстве... но не у нас...хотя...если это огромный агрохолдигн, то все перечисленное Вами правда, но если это хозяйство по-меньше или совсем небольшое там другие правила игры... там государство только обещает, а ссуды в банке, аренда земли, семена, химия, техника и ГСМ - это головняк агрария, как и сам урожай (в смысле ...если его нет - катастрофа, долги и кабала банка, если урожай хорошо уродил - опять суета - хранение-сертификация-продажа...)
про потребителя отдельная песня...
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11.05.2020 17:51 Відповісти
Что бы получить страховку, надо для начала застраховаться. А это не дешево.
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11.05.2020 18:56 Відповісти
И снова про Зеленского...
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11.05.2020 16:52 Відповісти
У соевых идиотов, если их прочесть выше, в возможных заморозках стопудово виноват "бубочка"!
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11.05.2020 17:01 Відповісти
Ничего удивительного, вон зепилам порошок до сих пор в портки срет, и ворует их 4000 бакинских, которые янелох им обещал платить
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11.05.2020 17:20 Відповісти
квартальная скотина абсолютно нефартовая для украинской экономики. мало того, что при нем ввп упал до -8%, так еще и неурожай будет в этом году. гнать это педтрило сраными вениками.
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11.05.2020 17:01 Відповісти
«Зима близько» (с)
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11.05.2020 17:04 Відповісти
Сподіваюсь що до заморозків не дійде, та й нема такого по прогнозу, хіба що в горах, але там ще могло і не розквітнути.
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11.05.2020 17:06 Відповісти
Впервые порадовался, что опоздал с высадкой рассады в грунт. Завтра позатаскиваю ящики с рассадой в тепличку и будем видеть, что за погода будет.
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11.05.2020 18:35 Відповісти
При порошенко такого не было. Солнце светило ярче, не было шквальных ветров, только бриз морской ласкал загорелую кожу
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11.05.2020 17:07 Відповісти
В усякому разі,"при порошенко" чотири роки були найкращі за всі роки незалежності України врожаї зернових.Зрозуміло,що це завдяки не Порошенку,а матері-природі і наполегливій праці аграріїв,але чомусь так склалося.
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11.05.2020 17:15 Відповісти
Зебилы не менее мерзкие за своего кумира. Заткнись и сдохни!
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11.05.2020 17:15 Відповісти
Зепилка, то ты поддерживаешь Михо?
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11.05.2020 17:22 Відповісти
А у Тетяни Лайф при Петрі -ще ***** була небрита- а тепер заросла мохом і в роті пір'я виросло! ЗЕмутантка!
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11.05.2020 18:11 Відповісти
от тобі на! А в мене сортові іріси збираюця цвісти!!! Виноград викинув листя. Кілька молодих дерев тільки-но посадив - листя з'явилось вже...
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11.05.2020 17:15 Відповісти
Та же куйня. А абрикосы, а персики, а яблок сколько нацеплялось((( Еще и тля норовит смородину сожрать. Одно горечко
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11.05.2020 17:24 Відповісти
Спасибо, что напомнил про смородину, накрою вечером.
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11.05.2020 18:37 Відповісти
вот это будет урожай! а помните урожай 2018, когда коров абрикосами кормили. Старики говорили, что такой урожай бывает перед войнами, стихийными бедствиями и т.д.
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11.05.2020 17:27 Відповісти
Глобальное потепление поломало традиционные народные приметы.
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11.05.2020 20:02 Відповісти
это да. считается, что чем лучше "одет" лук, тем холоднее будет зима. Лук прошлого урожая был весь в шелухе, а зима была теплая.
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11.05.2020 20:49 Відповісти
Не, не так. Не просто ожидаются заморозки. А заморозки как вынужденная мера охлаждения планеты и аккумулирования влаги. Иначе фсье уже давно бы были ......штабелями........сори,но это так.
Я, .....я .серьёзно вас огорчу. Это будет продолжаться все лето. Другого выхода нет.
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11.05.2020 17:33 Відповісти
2020-й астановись.. Пранк от крысы над всеми нами...
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11.05.2020 17:58 Відповісти
Де, які морози, який вітер?В Україні очікуються заморозки і шквальний вітер - Цензор.НЕТ 5543
https://streamable.com/l00cvd
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11.05.2020 18:00 Відповісти
"люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий , грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются" (Лук.21:26)
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12.05.2020 00:25 Відповісти
 
 