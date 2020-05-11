В Україні очікуються заморозки і шквальний вітер

У ніч на 13 травня в північних і центральних областях України очікуються заморозки.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі 13 травня в західних областях заморозки в повітрі 0-3 ° (II рівень небезпеки, помаранчевий) у північних і центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на грунті 0-5 ° (І рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.

Крім того, наголошується, що по Києву та Київській області у вівторок, 12 травня, очікуються пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози (І рівень небезпеки, жовтий), у регіоні в окремих районах град.

Також у столиці вночі 13 травня синоптики прогнозують заморозки на грунті 0-2 °, а в Київській області - заморозки на грунті 0-5 °.

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